Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügung, um Fragen zu beantworten. Nutzen Sie Pro Trader EA, um Ihr Trading auf das nächste Level zu heben und Ihre Gewinne zu steigern. Beginnen Sie noch heute und profitieren Sie von den Vorteilen unserer Software.

Achtung, die Software funktioniert in Strategietester nicht. Vor dem Kauf besuchen Sie meinen YouTube Kanal und da in der Playliste stehen alle Informationen zu Verfügung! Bitte beachten Sie, dass sich der Preis mit jedem Update ändern kann! Beeilen Sie sich und kaufen Sie noch heute zum günstigsten Preis!

Besuchen Sie unseren Kanal Link Da finden Sie neue Presets Dateien!

Display und Handel.

Bittet Ein Klickhandel mit sehr schnelle Ausführung!

Switchen zwischen Statistik und Handel.

Analyse Tool führt Ihre Trades zusammen und Feststellt auf welchen Level Sie stehen!

Multisymbole Funktion aus dem Market Watch. Auch in Multicharts anwendbar!

Alarm an den horizontalen Linien der mit dem Knopfdruck sehr schnell ausführbar ist.

News Funktionalität die auch einen automatischen Trading bittet.

Analysen Tool der Durchschnittliche Kerzen- und Tick stärke visuell als Index darstellt.

Bitten dem Besitzer des Pro Trader EAs eine Discord - Community Funktionalität um Trades zu teilen.

Eine Übersicht von mehreren Positionen die nur mit einem Klick getrennt geschlossen werden könnten.

Einen Screenshot - Button um Ihre Trades visuell betrachten zu können.

Genaue Einschätzung des Risikos und Takeprofit pro Trade in Lots, Prozent und in Währung.

Anzahl von Positionen und aktueller Profit als Text dargestellt.

Genauso Trades am Tag mit generierten Gewinn oder Verlust.

Visuelle Darstellung von der d urchschnittlichen Ticks und Kerzenstärke.

Die Werkzeuge zum zeichnen nur mit einem Klick von Trend, - Horizontalen, - und Widerstand/Unterstützungslinien.

Buttons mit Teilverkäufe, Breakeven und Trailing Stopp Loss manuell, oder automatisch Einsetzbar.

Kauf, - Close- und Verkaufsbutton für die schnelle Ausführung der Aufträge.

Einstellbare visuelle Limit Order - Buttons und Spread höhe.

EA Einstellungen. General: Ermöglicht Ihnen Positionen von EA zu trennen und Auto-trading durchzuführen. Management von offenen und geschlossenen Positionen. Magic number.

Auto trading (true/false).

AutoTrading. (muss in dem Bereich Pending orders by range eingestellt sein!)

Limit of open positions for each symbol.

Daily Limit for closed positions Screenshot settings. Ermöglicht Ihnen das Format von der Scrennshots für Discord und Analyse einzustellen.

Scrennshot widht (also applies to Discord).

Scrennshot height (also applies to Discord). Discord bot settings. Bittet Ihnen Discord Bot für die Community anzuwenden. Discord bot (false/true).

Discord webhook URL - Replace with your webhook URL.

Name of the bot in Discord.

Select you Message for discort. 1: Message per Button? (analysis and trades). 2: Message per auto (many trades will spam).

Select you Message for screenshot. 1: Message with screenshot (for auto message). 2: Message without screenshot (for auto message).

Your comment for auto message in discord. Strategy with pending orders. Sorgt für Sie die Buttons für die Pendingsorders im Tradebereich erscheinen zu lassen. Select settings of pendings buttons. 1: Pendings buttons on. 2: Pendings buttons off.

Select you pendings buttons. 1: Pending limit orders buttons. 2: Pendings stop orders buttons. If pendings buttons was selected. Allgemeine Pendingorders Einstellungen. Select you place pending orders. 1: Pending orders by points. 2: Pending orders by range (Day high or low) is range strategy.

Select your settings. (Strategy in points settings).

Distance from price in points.

Pending stoploss by ponts.

Pending takeprofit by points.

Select your settings (Strategy by range settings and autotrading).

Select you sl. 1: Range sl high or low. 2: Range sl by points.

Range tp by RR.

Select you Range. (Also Autotrading). 1: Generate range by time. 2: Generate range automatically.

Use the number of candles for the high and low of the range.

Range start in hours.

Range start in minutes.

Range end in hours.

Range end in minutes.

Position close by time?

Close position in hours.

Close position in minutes. Trend, S/R and H Lines design an Settings. Ermöglicht Ihnen die Linien auf dem Chart visuell darzustellen. Extend trend line to the right?

Lines widht.

Line stil.

H Lines high color.

H Lines low color.

Trend Line color.

Number of candles for Support and Resistance.

Color M1 high and low lines.

Color M5 high and low lines.

Color M15 high and low lines.

Color M30 high and low lines.

Color H1 high and low lines.

Color H4 high and low lines.

Color D1 high and low lines.

Color W1 high and low lines.

Color MN high and low lines. Risk- and Moneymanagement and Buy- Sell Strategy. Sorgt dafür, dass Ihre Trades Risikogemäß ausgeführt werden! Slippage (points).

Volume type. 1: Fixed volume. 2: Procent volume.

Risk for Position.

Lots.

Buy_and_Sell. (Only for buy and sell orders!)

Stop Loss type. 1: Stop Loss In points. 2: Stop Loss below or above the candle.

Stop Loss in points.

Takeprofit type. 1: Take Profit In points. 2: Take Profit In factor.

Take Profit in points.

Take profit factor.

Close profit position in %?

Close position after time?

If position is in the negative, close after (minutes)?

Choose your decision. 1: Close terminal? 2: Don't close the terminal?

Close terminal after number of negative trades. Partialsale Management. Ermöglicht Ihnen die Positionen Teil zu verkaufen um Gewinne absichern zu können. Select partialsale. 1: Automatically partialsale. 2: Manually partialsale (button).

Select your settings. (If partialsale was selected).

Select partialsale in (%). 1: Parialsale 25%. 2: Parialsale 50%. 3: Parialsale 75%. 4: Parialsale 90%.

Select your settings. (If partialsale was selected automatically).

Partial sale RR. Breakeven Management. Sichert Ihre Positionen mit Stopp Loss auf Breakeven. Select breakeven. 1: Automatically adjust breakeven. 2: Manually breakeven (button).

Select your settings. (If breakeven was selected automatically).

Profit factor (RR) after stop is pulled. Trailing Stop Management. Sichert Ihre Positionen mit nachgezogenen Stopp Loss. Select trailing stop. 1: Automatically trailing stop. 2: Manually trailing stop (button).

Select trailing in procent. 1: Guaranteed profit at 25%. 2: Guaranteed profit at 50%. 3: Guaranteed profit at 75%.

Select your settings. (If trailing stop was selected automatically).

Profit factor (RR) after stop is pulled.

Select adjustable trailing stop (Manual trading). 1: ON. 2: OFF. News Calendar Setting. Ermöglicht Ihnen News - Filter zu konfigurieren und automatisch traden zu lassen. Select Event importance. 1: No news. 2: Low >. 3: Medium >. 4: High.

Lines in Background? (true/false).

Line low of the news. (Colors).

Line medium of the news. (Colors).

Line high of the news. (Colors).

Line width.

Linienstil. Panel Setting. Sorgt dafür, damit Ihre Panel Designmäßig schön aussieht. Windows Fonts.

dialog_color_text.

dialog_color_border_light.

dialog_color_border_dark.

dialog_color_bg.

dialog_color_caption_text.

dialog_color_client_bg.

dialog_color_client_border.

dialog_color_button_over. Buttons Color. Auch die Buttons können nach Ihren Geschmack Farblich angepasst werden. button_partial.

button_breakeven.

button_trailing.

button_buy.

button_sell.

button_close.

button_pending_buy.

button_pending_sell. Warum Pro Trader EA wählen? Der Pro Trader EA ist eine leistungsstarke Handelssoftware, die von Experten entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, effektiver und profitabler zu handeln. Mit seiner automatisierten Handelslösung, hoher Geschwindigkeit und Effizienz, 24/7-Verfügbarkeit, Anpassungsfähigkeit und umfangreichen Backtesting-Möglichkeiten ist der Pro Trader EA eine ausgezeichnete Wahl für alle Trader. Er eliminiert emotionale Entscheidungen, agiert schnell am Markt, kann rund um die Uhr handeln, ist anpassbar und bietet die Möglichkeit, Handelsstrategien zu testen und zu optimieren. Mit dem Pro Trader EA können Händler ihre Handelsleistung verbessern und erfolgreich am Markt agieren. Mindestanforderungen und Empfehlungen. Symbole: Alle Symbole mit niedrigem Spread! (Manuelles Handel).

Symbole: Indices und Forex CFD Handel mit niedrigem Spread ! Ab neue Version XAUUSD!



Zeitrahmen: Manuelles Trading beliebig. (Scalping - M1 und M5, Intraday - M5 bis H1 und Swingtrading H4 bis W1).

Zeitrahmen: Automatisches Trading. Zeitrahmen M5.



Kontotyp: Hedge. ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.



Hebel: 1:100 bis 1:2000 oder höher.



VPS verwenden um den Handel 24/7 zu ermöglichen.

#Tags: Handelspanel, Risikomanagement, Drawdown-Schutz, Kontoschutz, Maximaler Drawdown, Scalping, Intraday, Swing, Autotrading.