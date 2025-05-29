Aot
- Experten
- Thi Ngoc Tram Le
- Version: 2.3
- Aktualisiert: 2 November 2025
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation
Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] | [Satellite Signal] | AOT Official Channel
WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten:
Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files
AOT MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der von KI-Sentimentanalyse und adaptiven Optimierungsalgorithmen angetrieben wird. Über mehrere Jahre der Verfeinerung entwickelt, handelt dieses vollautomatische System 16 Währungspaare von einem einzigen AUDCAD M15-Chart unter Verwendung von Risikomanagement.
KI-gestützte Technologie
Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die statische Indikatoren verwenden, setzt AOT Echtzeit-KI-Sentimentfilterung durch Claude API-Integration ein. Dieser Ansatz der nächsten Generation analysiert mehrdimensionale Marktmuster und liefert überlegenes Einstiegs-Timing und adaptive Drawdown-Kontrolle. Das System arbeitet 24/5 ohne gefährliche Methoden wie übermäßige Grid- oder Martingale-Strategien.
Das proprietäre Smart Loss Reduction (SLR)-System überwacht kontinuierlich Positionen und passt Stop-Losses automatisch während Marktumkehrungen an. Version 2.2 führt eine verbesserte Einstiegssignal-Pausensteuerung und ein verbessertes Recovery-Distanzmanagement ein, wodurch die Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen optimiert wird.
Handelsspezifikationen
Gehandelte Paare: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...
Anzuhängendes Symbol: AUDCAD M15 (steuert alle Paare)
Portfolio: 16 Haupt- und Kreuzwährungspaare
Mindesteinzahlung: $100 (Empfohlen: $300+)
Kontotyp: ECN/Raw Spread
Hebel: Mindestens 1:30
Prop Firm Ready
Vollständig optimiert für Prop-Firm-Herausforderungen mit FIFO-Konformität, kontrolliertem Drawdown-Management.
Funktionen & Konfiguration
KI-Sentimentanalyse (optionale Aktivierung)
Smart Loss Reduction mit adaptiven Schwellenwerten
Einstiegssignal-Pause (0-10 Kerzen)
Recovery-Distanzkontrolle (auto/manuell)
Unabhängiger Betrieb pro Symbol
Bequemlichkeit eines einzelnen Charts
Installation & Support
Einfache Einrichtung: Stellen Sie sicher, dass alle 16 Paare in Market Watch sind, hängen Sie an AUDCAD M15 an, konfigurieren Sie das Risiko, aktivieren Sie den Auto-Trading. Entwickler-Support über MQL5-Messaging mit 24-Stunden-Reaktionszeit.
Paket beinhaltet
AOT MT5 Expert Advisor, umfassendes Benutzerhandbuch, optimierte Konfigurationsvorlagen, lebenslange Updates, direkter Entwickler-Support.
Begrenzte Kopien verfügbar, um die Strategiewirksamkeit aufrechtzuerhalten. Der Preis steigt mit jedem Verkaufsmeilenstein.
Risikohinweis: Trading beinhaltet erhebliches Risiko. Frühere Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie auf Demo vor dem Live-Trading.
Excellent bot. I have tried many but this is something on next level. 5 stars from me.