AOT MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der von KI-Sentimentanalyse und adaptiven Optimierungsalgorithmen angetrieben wird. Über mehrere Jahre der Verfeinerung entwickelt, handelt dieses vollautomatische System 16 Währungspaare von einem einzigen AUDCAD M15-Chart unter Verwendung von Risikomanagement.

KI-gestützte Technologie

Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die statische Indikatoren verwenden, setzt AOT Echtzeit-KI-Sentimentfilterung durch Claude API-Integration ein. Dieser Ansatz der nächsten Generation analysiert mehrdimensionale Marktmuster und liefert überlegenes Einstiegs-Timing und adaptive Drawdown-Kontrolle. Das System arbeitet 24/5 ohne gefährliche Methoden wie übermäßige Grid- oder Martingale-Strategien.

Das proprietäre Smart Loss Reduction (SLR)-System überwacht kontinuierlich Positionen und passt Stop-Losses automatisch während Marktumkehrungen an. Version 2.2 führt eine verbesserte Einstiegssignal-Pausensteuerung und ein verbessertes Recovery-Distanzmanagement ein, wodurch die Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen optimiert wird.

Handelsspezifikationen

Gehandelte Paare: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...

Anzuhängendes Symbol: AUDCAD M15 (steuert alle Paare)
Portfolio: 16 Haupt- und Kreuzwährungspaare
Mindesteinzahlung: $100 (Empfohlen: $300+)
Kontotyp: ECN/Raw Spread
Hebel: Mindestens 1:30

Prop Firm Ready

Vollständig optimiert für Prop-Firm-Herausforderungen mit FIFO-Konformität, kontrolliertem Drawdown-Management.

Funktionen & Konfiguration

KI-Sentimentanalyse (optionale Aktivierung)
Smart Loss Reduction mit adaptiven Schwellenwerten
Einstiegssignal-Pause (0-10 Kerzen)
Recovery-Distanzkontrolle (auto/manuell)
Unabhängiger Betrieb pro Symbol
Bequemlichkeit eines einzelnen Charts

Installation & Support

Einfache Einrichtung: Stellen Sie sicher, dass alle 16 Paare in Market Watch sind, hängen Sie an AUDCAD M15 an, konfigurieren Sie das Risiko, aktivieren Sie den Auto-Trading. Entwickler-Support über MQL5-Messaging mit 24-Stunden-Reaktionszeit.

Paket beinhaltet

AOT MT5 Expert Advisor, umfassendes Benutzerhandbuch, optimierte Konfigurationsvorlagen, lebenslange Updates, direkter Entwickler-Support.

Begrenzte Kopien verfügbar, um die Strategiewirksamkeit aufrechtzuerhalten. Der Preis steigt mit jedem Verkaufsmeilenstein.

Risikohinweis: Trading beinhaltet erhebliches Risiko. Frühere Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie auf Demo vor dem Live-Trading.

Bewertungen 58
Mubashir Ali
122
Mubashir Ali 2025.12.28 12:31 
 

Excellent bot. I have tried many but this is something on next level. 5 stars from me.

Meronan Camillus
24
Meronan Camillus 2025.12.27 15:54 
 

Honestly, I've been using this bot a few weeks and it's been amazing. Good success from the trades it takes and the support from the developer has been great with replies in less than 24 hours! Highly recommend to other traders. It's all about patience with this bot so make sure you test it for a couple months on a demo before transitioning to a live to fine-tune your setup. 5* EA, especially for the price. Thanks!

AHT TAR
406
AHT TAR 2025.12.26 07:28 
 

The Best EA I'm Used Thank you Mr.' Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.28 12:34
Thank you very much for the 5-star review and your kind words. We really appreciate your support and trust.🙏
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.28 10:12
Thank you very much for the kind review and for taking the time to share your experience.
We really appreciate your trust and your thoughtful feedback 🙏
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.27 00:57
Thanks so much for your feedback!
-
My point is: you’re still new to the bot. It’s December, and right now only the Gold market is moving strongly 😂💪
We all know every trader has different risk tolerance, different trading styles, and no single strategy or bot can fit everyone perfectly.
-
It’s a good idea to attach the bot to a demo account and let it run for a few months. Also, try some backtests when you have time — that way you’ll build a more realistic and objective expectation.
That said, I truly appreciate you joining us. Hopefully we’ll reconnect in the future. Wishing you strong growth ahead.
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.26 09:09
Thank you so much for your kind words and support! We really appreciate it and are glad you’re having a good experience with AOT. 🙏
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.24 16:14
Thank you sincerely for your thoughtful review 🫡.
To clarify, AOT has been offered at $189 to ensure accessibility for more traders. It has not been sold at $1,999 We wish you continued success in the year ahead and a joyful, Merry Christmas.
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.19 02:32
Thank you very much for your thoughtful review and support.
We’re glad to hear the EA is performing steadily and that your experience has been positive. Your trust truly means a lot to us.
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.19 02:20
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 10:52
Thank you very much for your detailed feedback and support.
We’re glad to hear you’re satisfied with the performance and understand the EA’s trading rhythm. Your patience and trust are truly appreciated.
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 09:52
Thank you very much for the great feedback.
We’re glad to hear the EA is working as expected and that you’re comfortable with the risk and performance. We really appreciate your trust and support.
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 09:51
We’re happy to know you’re satisfied so far, and we’ll continue doing our best to provide stable performance and timely support.
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.15 15:38
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.15 12:02
Thank you very much for your kind review and support.
Your feedback motivates us to keep improving AOT.
Thank you for supporting AOT!
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.14 12:14
Hi! I just sent you a message to assist you.
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.10 23:49
Thank you so much for your kind review — really appreciate it!
We’re glad the EA is working well for you.
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.09 09:47
Hi there!
Thank you so much for your kind words and for taking the time to leave a review — we truly appreciate it. AOT is indeed designed for patient traders, and you’re using it exactly the right way 👍 If you ever need anything or want help, feel free to reach out.
Thank you for supporting AOT!
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 13:45
Hi Belagio!
Thank you for supporting the product, and I’m sorry to hear about your experience with the bot. It’s either a good bot or trash—time will tell through live signal accounts.
AOT is affordable, but it’s not for everyone. It requires patience and strong risk management skills. It’s not a golden ticket. 😊🙏 Wish you all the best on your trading journey. PS: You contacted us on December 5th (Friday) asking for the installation setup, and the market was closed during the weekend.
We replied immediately with the full instructions, but there has been no message from you since then. Today is the first market day after your purchase, and we were still waiting for your reply so we could help you finish the setup. We are always happy to assist every user step-by-step, but in this case we have not received any follow-up message from you before this review.
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 00:36
Hi! I just sent you a message to assist you.
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 00:35
Thank you so much for your wonderful review! We truly appreciate your support
If you ever need help or have any questions, feel free to reach out anytime.
Thank you for supporting AOT!
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.04 15:28
Thank you so much for your kind feedback! We truly appreciate your support, and we’re very happy to hear the EA is performing well for you.
If you ever need help or have any questions, feel free to message us anytime.
Thank you for supporting AOT!
Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.01 02:09
Thank you so much for your kind words! We really appreciate your support and we’re glad to hear the EA is working well for you.
If you ever need help, feel free to message us anytime.
Thank you for supporting AOT!
