AOT MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der von KI-Sentimentanalyse und adaptiven Optimierungsalgorithmen angetrieben wird. Über mehrere Jahre der Verfeinerung entwickelt, handelt dieses vollautomatische System 16 Währungspaare von einem einzigen AUDCAD M15-Chart unter Verwendung von Risikomanagement.

KI-gestützte Technologie

Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die statische Indikatoren verwenden, setzt AOT Echtzeit-KI-Sentimentfilterung durch Claude API-Integration ein. Dieser Ansatz der nächsten Generation analysiert mehrdimensionale Marktmuster und liefert überlegenes Einstiegs-Timing und adaptive Drawdown-Kontrolle. Das System arbeitet 24/5 ohne gefährliche Methoden wie übermäßige Grid- oder Martingale-Strategien.

Das proprietäre Smart Loss Reduction (SLR)-System überwacht kontinuierlich Positionen und passt Stop-Losses automatisch während Marktumkehrungen an. Version 2.2 führt eine verbesserte Einstiegssignal-Pausensteuerung und ein verbessertes Recovery-Distanzmanagement ein, wodurch die Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen optimiert wird.

Handelsspezifikationen

Gehandelte Paare: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...

Anzuhängendes Symbol: AUDCAD M15 (steuert alle Paare)

Portfolio: 16 Haupt- und Kreuzwährungspaare

Mindesteinzahlung: $100 (Empfohlen: $300+)

Kontotyp: ECN/Raw Spread

Prop Firm Ready

Vollständig optimiert für Prop-Firm-Herausforderungen mit FIFO-Konformität, kontrolliertem Drawdown-Management.

Funktionen & Konfiguration

KI-Sentimentanalyse (optionale Aktivierung)

Smart Loss Reduction mit adaptiven Schwellenwerten

Einstiegssignal-Pause (0-10 Kerzen)

Recovery-Distanzkontrolle (auto/manuell)

Unabhängiger Betrieb pro Symbol

Bequemlichkeit eines einzelnen Charts





Installation & Support

Einfache Einrichtung: Stellen Sie sicher, dass alle 16 Paare in Market Watch sind, hängen Sie an AUDCAD M15 an, konfigurieren Sie das Risiko, aktivieren Sie den Auto-Trading. Entwickler-Support über MQL5-Messaging mit 24-Stunden-Reaktionszeit.

Paket beinhaltet

AOT MT5 Expert Advisor, umfassendes Benutzerhandbuch, optimierte Konfigurationsvorlagen, lebenslange Updates, direkter Entwickler-Support.

Begrenzte Kopien verfügbar, um die Strategiewirksamkeit aufrechtzuerhalten. Der Preis steigt mit jedem Verkaufsmeilenstein.

Risikohinweis: Trading beinhaltet erhebliches Risiko. Frühere Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie auf Demo vor dem Live-Trading.