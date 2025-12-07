Crimson Volcanic Overlord AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Karminroter vulkanischer Oberbefehlshaber AI

[Untertitel: Volatilitätsausbruch | Keltner-Kanäle | Prop Firm Safe]

Einführung Crimson Volcanic Overlord ist eine algorithmische Handelslösung, die auf den Prinzipien der Volatility Breakout-Logik entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Strategien, die versuchen, Umkehrungen in schwankenden Märkten vorherzusagen, identifiziert dieser Expert Advisor (EA) Perioden der Preiskonsolidierung (der Vulkan) und führt Trades nur dann aus, wenn ein Trend mit hohem Momentum bestätigt wird (der Ausbruch).

Dieses System wurde mit einer "Safety-first"-Philosophie entwickelt und ist für Händler und Eigenhandelsfirmen optimiert, die beständiges Wachstum anstreben, ohne sich ruinösen Risiken wie Grid oder Martingale auszusetzen.

Handelsstrategie Die operative Logik basiert auf einem 3-stufigen Bestätigungssystem:

Trend-Filter: Analysiert den langfristigen EMA, um die vorherrschende Marktrichtung zu bestimmen. Es wird nie gegen den Haupttrend gehandelt. Erkennung von Konsolidierungen: Überwacht Keltner-Kanäle, um Squeeze-Zonen mit geringer Volatilität zu erkennen. Ausführungsauslöser: Kauft oder verkauft nur, wenn der Preis die Kanalstruktur durchbricht UND der ADX (Average Directional Index) die Trendstärke bestätigt (Standard > 25). Dadurch werden falsche Ausbrüche deutlich reduziert.

Hauptmerkmale

Institutionelles Risikomanagement: Eingebauter Position Sizer auf Basis eines festen USD-Risikos. Geben Sie einfach Ihr maximales Risiko pro Handel ein (z.B. $50), und der EA berechnet automatisch die genaue Losgröße auf der Grundlage des Stop-Loss-Abstands.

Sicherheitsprotokoll: 100% No Grid, No Martingale , No Averaging. Jeder Handel ist unabhängig und durch einen harten Stop Loss und Take Profit im Moment der Ausführung geschützt.

Dynamischer Ausstieg: Um das maximale Potenzial eines Trends auszuschöpfen, setzt der EA einen dynamischen ATR-basierten Trailing Stop ein. Dadurch kann der Handel während kleinerer Rücksetzer "atmen", während die Gewinne gesichert werden, wenn sich der Trend ausweitet.

Empfehlungen

Zeitrahmen: M15, M30, H1 (empfohlen), H4.

Symbole: Wichtige Devisenpaare (GBPUSD, EURUSD), Gold (XAUUSD), und Indizes (US30).

Kontotyp: ECN- oder Raw Spread-Konten werden für Breakout-Strategien bevorzugt.

Mindestguthaben: $100 für 0,01 Lots.

Eingabeparameter : Bitte passen Sie die folgenden Einstellungen an, um den EA zu individualisieren:

=== 1. GELDMANAGEMENT === InpUseRiskUSD: Aktivieren/Deaktivieren Sie die automatische Lotberechnung basierend auf dem USD-Risiko. InpRiskUSD: Definierter Risikobetrag pro Handel (z.B. 50.0). InpRewardRatio: Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis (Standard 2,0).

=== 2. STRATEGIE-PARAMETER === InpTrendEMA : Periode für den Trendfilter. InpKeltnerPeriod : Periode für den Keltner-Kanal. InpKeltnerMultiplier : Kanalbreite (Volatilitätsschwelle). InpADXThreshold : Minimaler ADX-Wert zur Bestätigung eines Ausbruchs.

=== 3. EXIT & TRAILING === InpSL_ATR_Mult : Stop Loss Abstand basierend auf ATR. InpUseTrailing : Dynamischen Trailing Stop aktivieren.



Installationsanleitung

Laden Sie die . ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordnerherunter . Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen H1-Chart. Stellen Sie auf der Registerkarte Inputs das InpRiskUSD auf Ihr bevorzugtes Risikoniveau ein. Vergewissern Sie sich, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.