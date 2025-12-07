Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein

Ultimativer Puls





Überblick

Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv.

Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.

Wie es funktioniert

Der EA identifiziert die aktuelle Trendrichtung anhand einer langen Rückblickperiode. Er eröffnet den ersten Handel mit dem Trend und wartet ab. Wenn der Preis fällt, fügt er eine weitere Position zu einem besseren Preis hinzu. Jede Position hat ihr eigenes Take-Profit-Ziel, so dass bei Kursbewegungen ständig Gewinne gesichert werden.

Der durchschnittliche Einstiegskurs verbessert sich mit jeder neuen Position, so dass die Positionen, sobald der Kurs auch nur leicht zurückgeht, mit Gewinn geschlossen werden.

Intelligentes Risikomanagement

Automatisch skalierende Lots - Wählen Sie ein Risikoprofil und die Positionsgrößen passen sich automatisch an den Kontostand an. Wenn das Konto wächst, wachsen die Losgrößen proportional. Bei Drawdowns werden sie wieder reduziert.

Risikomodi (Lots pro $1.000):

Mikro: 0,01 Lots

Konservativ: 0,02 Lots

Mäßig: 0,03 Lose

Standard: 0,05 Lose

Aggressiv: 0,10 Lose

Ultimativ: 0,20 Lots

Skalierende Gewinnmitnahmen - Wenn aktiviert, skalieren die Gewinnziele mit dem Kontostand. Dadurch bleibt das Risiko-Ertrags-Verhältnis über alle Kontogrößen hinweg konsistent.

Eingebaute Filter

Spread-Filter - Wartet auf vernünftige Spreads vor dem Einstieg

ADX-Filter - Verhindert Ausreißertrends, die zu einer Übertreibung der Positionen führen könnten

ATR-Filter - Überspringt extreme Volatilitätsbedingungen

Verlustfilter - Pausiert den Handel nach aufeinanderfolgenden Verlusten

Diese Filter geben der Qualität den Vorrang vor der Quantität und warten auf optimale Bedingungen, anstatt den Handel zu erzwingen.

Visuelles Feedback

Die Farben des Charts ändern sich je nach EA-Status:

Lila = Aktiv und Handel

Standard = Wartet auf Filter

Rot = Deaktiviert

Info-Panel zeigt an:

Aktuelle Richtung und Status

Anzahl der Positionen und Gesamtlots

Floating P/L und Drawdown

Basislot und TP-Ziel

Schaltflächen zur Schnellsteuerung

Erste Schritte

Anhängen an XAUUSD M30 Wählen Sie den Risikomodus (Micro oder Conservative für Live-Konten empfohlen) Standard-Filtereinstellungen beibehalten Geben Sie dem Rasterhandel Zeit, um zu funktionieren

Die meisten Einstellungen funktionieren mit den Standardwerten optimal.