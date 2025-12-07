Ultimate Pulse

Ultimativer Puls


***Launch-Preis endet am 6. Januar****

Überblick

Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv.

Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.

Wie es funktioniert

Der EA identifiziert die aktuelle Trendrichtung anhand einer langen Rückblickperiode. Er eröffnet den ersten Handel mit dem Trend und wartet ab. Wenn der Preis fällt, fügt er eine weitere Position zu einem besseren Preis hinzu. Jede Position hat ihr eigenes Take-Profit-Ziel, so dass bei Kursbewegungen ständig Gewinne gesichert werden.

Der durchschnittliche Einstiegskurs verbessert sich mit jeder neuen Position, so dass die Positionen, sobald der Kurs auch nur leicht zurückgeht, mit Gewinn geschlossen werden.

Intelligentes Risikomanagement

Automatisch skalierende Lots - Wählen Sie ein Risikoprofil und die Positionsgrößen passen sich automatisch an den Kontostand an. Wenn das Konto wächst, wachsen die Losgrößen proportional. Bei Drawdowns werden sie wieder reduziert.

Risikomodi (Lots pro $1.000):

  • Mikro: 0,01 Lots
  • Konservativ: 0,02 Lots
  • Mäßig: 0,03 Lose
  • Standard: 0,05 Lose
  • Aggressiv: 0,10 Lose
  • Ultimativ: 0,20 Lots

Skalierende Gewinnmitnahmen - Wenn aktiviert, skalieren die Gewinnziele mit dem Kontostand. Dadurch bleibt das Risiko-Ertrags-Verhältnis über alle Kontogrößen hinweg konsistent.

Eingebaute Filter

  • Spread-Filter - Wartet auf vernünftige Spreads vor dem Einstieg
  • ADX-Filter - Verhindert Ausreißertrends, die zu einer Übertreibung der Positionen führen könnten
  • ATR-Filter - Überspringt extreme Volatilitätsbedingungen
  • Verlustfilter - Pausiert den Handel nach aufeinanderfolgenden Verlusten

Diese Filter geben der Qualität den Vorrang vor der Quantität und warten auf optimale Bedingungen, anstatt den Handel zu erzwingen.

Visuelles Feedback

Die Farben des Charts ändern sich je nach EA-Status:

  • Lila = Aktiv und Handel
  • Standard = Wartet auf Filter
  • Rot = Deaktiviert

Info-Panel zeigt an:

  • Aktuelle Richtung und Status
  • Anzahl der Positionen und Gesamtlots
  • Floating P/L und Drawdown
  • Basislot und TP-Ziel
  • Schaltflächen zur Schnellsteuerung

Erste Schritte

  1. Anhängen an XAUUSD M30
  2. Wählen Sie den Risikomodus (Micro oder Conservative für Live-Konten empfohlen)
  3. Standard-Filtereinstellungen beibehalten
  4. Geben Sie dem Rasterhandel Zeit, um zu funktionieren

Die meisten Einstellungen funktionieren mit den Standardwerten optimal.

Varun Kodo
229
Varun Kodo 2025.12.11 16:45 
 

Cody is an absolute gem After being in mql5 trenches for a year, blowing accounts and what not, I know a thing or two about bots. And as a dev, Cody is doing his bit by being honest, not doing random deposits, shady marketing or deleted signals. Bot works as advertised, Cody works as advertised, everything just works. Just buy it, put it on a 1k account, recoup your cost, rinse and repeat.

Mercier Guillaume Patrick
536
Mercier Guillaume Patrick 2025.12.08 13:37 
 

Too early to give a full review of the EA in live trading, but the backtests look great and the first day went well. The developer is very open, friendly, and provides excellent support.

Check comment section for see my results.

Antwort auf eine Rezension