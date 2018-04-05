Aether Elliott Wave Zigzag Pro
- Experten
- Huu Loc Nguyen
- Version: 1.0
Produktname: Aether Elliott Wave Zigzag Pro (MT4)
[Untertitel: Wave 3 Hunter | Fib 0.618 Retracement | Margin Guard]
Einführung AetherElliott Wave Zigzag Pro ist ein leichtgewichtiges, marktkonformes Scalping-System, das entwickelt wurde, um die klassische Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstelle einer komplexen Wellenzählung verwendet es einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die hochwahrscheinliche 1-2-3-Struktur zu identifizieren und den Welle-3-Impuls anzuvisieren .
Entwickelt für die Stabilität von MT4, verfügt es über einen einzigartigen "Margin Guard", um eine übermäßige Verschuldung zu verhindern (Fehler 134) und eine "Auto-Profile"-Engine, die automatisch die Einstellungen für Forex, Gold oder Krypto abstimmt.
Handelsstrategie Das System folgt einer strengen 3-Phasen-Validierungslogik:
-
Mustererkennung: Erkennung des ZigZag 1-2-3-Musters.
-
Goldene Zone Retracement: Bestätigt das Setup nur, wenn Welle 2 in die Fibonacci-Zone 0,382 - 0,618 zurückkehrt.
-
Dreifach-Filter-Gate: Bestätigt das Momentum anhand von EMA (34/89), RSI (50er-Regime) und ADX-Stärke.
-
Markt-Gesundheits-Check: Ein letzter Gatekeeper überprüft das ATR/Spread-Verhältnis. Wenn der Markt "ungesund" ist (roter Score), wird der Handel übersprungen.
Wichtigste Merkmale
-
Auto-Profil-Engine: Erkennt automatisch die Anlageklasse (Forex, XAUUSD oder Krypto) und verschärft die Spread-/ADX-Anforderungen entsprechend. Keine manuelle Anpassung erforderlich.
-
Margin Guard (Anti-Fehler 134): Ein Sicherheitsmechanismus, der das Handelsvolumen auf Ihren freien Margin-Prozentsatz ( MaxMarginUsePct ) begrenzt. Er verhindert, dass der EA Trades eröffnet, die einen "Not Enough Money"-Fehler verursachen würden.
-
Markt-Gesundheits-Score: Zeigt einen Echtzeit-Score (0-100) basierend auf Volatilität und Spread an. Der EA handelt nur, wenn der Gesundheitszustand grün oder orange ist.
-
Dynamisches Risikomanagement: Verfügt über ATR-basierte Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stops zur Anpassung an die sich ändernde Marktvolatilität.
Empfehlungen
-
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
-
Zeitrahmen: M5 oder M15.
-
Symbole: Wichtige FX-Paare, Gold (XAUUSD), liquide Kryptowährungen.
-
Konto: ECN/Raw Spread dringend empfohlen.
Eingabeparameter Bitte passen Sie diese Einstellungen an Ihre Strategie an:
-
=== 1. STRATEGIE & FILTER ===
-
ZigZag_Depth / Dev / Back : Einstellungen für die Wellenerkennung.
-
FastEMA / SlowEMA : Trendfilterperioden.
-
Fib_Min / Fib_Max : Retracement-Zone (Standard: 0,382 - 0,618).
-
-
=== 2. MARKTGESUNDHEIT ===
-
AutoProfil: Aktivieren Sie die automatische Abstimmung für FX/Gold/Krypto.
-
GateByHealth: Aktivieren Sie den Handel nur oberhalb eines bestimmten Health-Scores.
-
MinHealthToTrade : Erforderliche Mindestpunktzahl (Standard: 45).
-
-
=== 3. RISIKO & SICHERHEIT ===
-
UseRiskPct : Risiko pro Handel in Prozent.
-
UseMarginGuard : Anti-Fehler-Schutz aktivieren 134.
-
MaxMarginUsePct : Maximal zu verwendender Prozentsatz der freien Marge.
-
-
=== 4. BEENDEN ===
-
SL_ATR_Mult / TP_ATR_Mult : Dynamische Stops auf Basis der ATR.
-
TrailingOnNewBarOnly : Aktivieren Sie diese Option für eine sanftere Trailing-Ausführung.
-
Installationsanleitung
-
Laden Sie die . ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordnerherunter .
-
Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M5/M15 Chart.
-
Wichtig: Erlauben Sie "Algo Trading" in den MT4-Einstellungen.
-
Überprüfen Sie das Health Label auf dem Chart (Ziel: Grün).