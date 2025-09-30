Golden Mirage mt5

Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis!

Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter, der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M5-Zeitrahmen für XAUUSD (GOLD).

Es verfügt über eine robuste, voroptimierte Konfiguration, die eine zuverlässige Leistung auf dem empfohlenen Symbol und Zeitrahmen gewährleistet. Die Standardparameter sind sowohl für das Backtesting als auch für den Live-Handel geeignet.





Wichtige Informationen aufgedeckt

Hauptmerkmale





Keine Notwendigkeit für komplexe Einrichtung oder Optimierung. Die Standardeinstellungen sind bereit für den Live-Handel und Backtesting. Dennoch können Sie den EA nach Belieben anpassen.Nutzt eine ausgeklügelte Kombination aus RSI-Analyse, dynamischer Erkennung von Hoch-/Tiefständen, gleitenden Durchschnitts-Trendfiltern und Adx-basierter Marktstärkebewertung, um präzise und zeitnahe Handelseinstiege zu ermöglichen.Mit Autolot, Risikolevel-Anpassung, Spread-Filter und einzigartiger magischer Zahl für einen sicheren und organisierten Handel.





Warum Golden Mirage wählen?





100% kompatibel mit den Anforderungen von Prop-Firmen, handeln Sie mit Vertrauen auf finanzierten Konten. Enthält spezielle Einstellungen für den Handel mit Prop-Firmen, wie z.B.undEntwickelt durch strenge Tests, robuste Optimierung und reale Handelserfahrung, kein Marketing-Hype, nur ehrliche Ergebnisse.Keine "KI/ML/Quantum"-Schlagworte, nur ein solides, professionelles Handelssystem, das für echte Leistung gebaut wurde.





Download here the: Quick Start Guide





Handelsempfehlungen

Symbol XAUUSD (Gold) Zeitrahmen M5 Test von 2003 Einstellungen Standard (voroptimiert) Makler Niedriger Spread erforderlich Minimale Einzahlung 500 USD (1000 USD empfohlen) Markteintritts-Methode Marktauftrag Test-Methode MT4: Verwenden Sie "Spread = 20" in den Testereinstellungen

MT5: 1 Minute OHLC oder Every Tick Fifo-Konformität Ja mit eingestellter Datei





Einstellungen Übersicht

- Lot- und Risikomanagement: Flexible Autolot-Optionen, Risikolevel-Anpassung, Quadratwurzel-Skalierung für große Konten und eine eindeutige magische Zahl zur Handelsverfolgung.

- Einstiegs-Filter : Erweiterte Signalfilterung mit anpassbarem RSI, ADX, gleitenden Durchschnitten und Erkennung von Hoch-/Tiefständen.

- Prop Firm & Sicherheitskontrollen: Dedizierte Prop-Firm-Einstellungen, maximale Drawdown-Limits, Spread-Filter und Verlustbegrenzungsfunktionen.

- Handelszeitplan & Auftragsmanagement: Benutzerdefinierte Handelsfenster, Tagesauswahl, Rasterverwaltung und Kauf-/Verkaufsberechtigungen.

- Gewinnmitnahme und Abschluss: Konfigurierbare Gewinnmitnahme, spezielle Regeln für Erstaufträge und eine Logik für das Schließen am Ende der Kerze.

- Schnittstelle : Anpassbare Chart-Anzeige und integriertes Bedienfeld.

