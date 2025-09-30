Golden Mirage mt5

4.71

Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter, der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M5-Zeitrahmen für XAUUSD (GOLD).

Es verfügt über eine robuste, voroptimierte Konfiguration, die eine zuverlässige Leistung auf dem empfohlenen Symbol und Zeitrahmen gewährleistet. Die Standardparameter sind sowohl für das Backtesting als auch für den Live-Handel geeignet.


Wichtige Informationen aufgedeckt

Hauptmerkmale

- Voroptimiert & benutzerfreundlich: Keine Notwendigkeit für komplexe Einrichtung oder Optimierung. Die Standardeinstellungen sind bereit für den Live-Handel und Backtesting. Dennoch können Sie den EA nach Belieben anpassen.
- Erweiterte Signalgenerierung: Nutzt eine ausgeklügelte Kombination aus RSI-Analyse, dynamischer Erkennung von Hoch-/Tiefständen, gleitenden Durchschnitts-Trendfiltern und Adx-basierter Marktstärkebewertung, um präzise und zeitnahe Handelseinstiege zu ermöglichen.
- Professionelles Risikomanagement: Mit Autolot, Risikolevel-Anpassung, Spread-Filter und einzigartiger magischer Zahl für einen sicheren und organisierten Handel.


    Warum Golden Mirage wählen?

    - Kompatibilität mit Prop-Firmen : 100% kompatibel mit den Anforderungen von Prop-Firmen, handeln Sie mit Vertrauen auf finanzierten Konten. Enthält spezielle Einstellungen für den Handel mit Prop-Firmen, wie z.B. Prop Firm Max DD Percentage und Prop Firm Max Daily DD.
    - Bewährte Methodik: Entwickelt durch strenge Tests, robuste Optimierung und reale Handelserfahrung, kein Marketing-Hype, nur ehrliche Ergebnisse.
    - Transparent & ehrlich: Keine "KI/ML/Quantum"-Schlagworte, nur ein solides, professionelles Handelssystem, das für echte Leistung gebaut wurde.


      Handelsempfehlungen

      Symbol XAUUSD (Gold)
      Zeitrahmen M5
      Test von 2003
      Einstellungen Standard (voroptimiert)
      Makler Niedriger Spread erforderlich
      Minimale Einzahlung 500 USD (1000 USD empfohlen)
      Markteintritts-Methode Marktauftrag
      Test-Methode MT4: Verwenden Sie "Spread = 20" in den Testereinstellungen
      MT5: 1 Minute OHLC oder Every Tick
      Fifo-Konformität Ja mit eingestellter Datei


      Einstellungen Übersicht

      - Lot- und Risikomanagement: Flexible Autolot-Optionen, Risikolevel-Anpassung, Quadratwurzel-Skalierung für große Konten und eine eindeutige magische Zahl zur Handelsverfolgung.
      - Einstiegs-Filter : Erweiterte Signalfilterung mit anpassbarem RSI, ADX, gleitenden Durchschnitten und Erkennung von Hoch-/Tiefständen.
      - Prop Firm & Sicherheitskontrollen: Dedizierte Prop-Firm-Einstellungen, maximale Drawdown-Limits, Spread-Filter und Verlustbegrenzungsfunktionen.
      - Handelszeitplan & Auftragsmanagement: Benutzerdefinierte Handelsfenster, Tagesauswahl, Rasterverwaltung und Kauf-/Verkaufsberechtigungen.
      - Gewinnmitnahme und Abschluss: Konfigurierbare Gewinnmitnahme, spezielle Regeln für Erstaufträge und eine Logik für das Schließen am Ende der Kerze.
      - Schnittstelle : Anpassbare Chart-Anzeige und integriertes Bedienfeld.

        Eine ausführliche Erläuterung aller Einstellungen finden Sie in der kommenden Schnellstartanleitung. Für weitere Unterstützung können Sie mich gerne kontaktieren!


        DomenicoPer
        19
        DomenicoPer 2025.12.20 18:49 
         

        I'm using it since 3 months now in a real account, great bot so far!

        Gary
        533
        Gary 2025.12.18 09:47 
         

        I really like this EA very customizable with sensible risk management i have been thoroughly back testing and currently have running on a micro account with good profits

        Amelio
        85
        Amelio 2025.12.17 23:37 
         

        Very robust EA. I have it 2 weeks now and so far its performng very well.

        cwing88
        36
        cwing88 2025.12.15 18:50 
         

        The EA is absolutely the best EA i've ever seen before.

        ryanryanchung
        24
        ryanryanchung 2025.12.15 14:32 
         

        Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

        thanhtin2807
        41
        thanhtin2807 2025.12.12 06:51 
         

        Hello, I have purchased Golden Mirage MT5, but it seems the EA is not working. Could you guide me on how to make the EA operate on my MT5, or provide me with a standard set file? Thank you

        kennet13
        430
        kennet13 2025.12.09 05:43 
         

        So far the EA is working perfectly, 4 trades so far, all closed in profit

        Brett74
        29
        Brett74 2025.12.04 11:59 
         

        We tested Golden Mirage as a group and I bought it and went live with it this week, I am super happy with it, it seems to just know when to trade and most importantly when not to trade, only blue numbers so far, using 0.3 Lots Per 9750usd loss cap, looking like around 5-10% a week on a 45k account! The developer also communicates well!

        Mal52
        24
        Mal52 2025.12.04 10:36 
         

        There is not much that has not already been said, this has proven to be a very robust EA that operates extremely well right out the box and easily paid for itself in the first week alone. Very impressed and recommended!!

        Russ ReasON
        101
        Russ ReasON 2025.12.02 09:18 
         

        Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

        Sleepyqueen
        293
        Sleepyqueen 2025.11.26 12:55 
         

        Excellent support and always building great EAs

        arasu119
        104
        arasu119 2025.11.22 05:35 
         

        I deployed the Golden Mirage EA in my $3546 live account on 17.11.2025, so it has been running for exactly one week (5 trading days). During this time it has made a profit of $274.02 trading XAUUSD with 0.03 lots (on autolot setting). This works out to +7.7% of balance in one week, which is very good. I have used the default settings that came with the EA without changing anything.

        Will continue to report on the performance of this EA in the coming weeks.

        Аlexandr К
        236
        Аlexandr К 2025.11.21 11:13 
         

        I've been using EA data for a week on a live trading account. The Golden Mirage is performing very well.

        Philipp P
        29
        Philipp P 2025.11.18 13:09 
         

        18.11 I bought the EA because the backtests were excellent; I'm now running it live on a Fundetnext 50k account. I am excited! The developer responds quickly and helps where possible. I will continue to report back.

        Kirt_Knowles
        19
        Kirt_Knowles 2025.11.18 04:37 
         

        Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

        Steven Ngoi
        80
        Steven Ngoi 2025.11.18 01:33 
         

        Backtested and it works like what is described. Support from Michela is prompt and good!

        mikeb34
        88
        mikeb34 2025.11.16 21:58 
         

        Looks great so far on demo.

        btwhite33
        21
        btwhite33 2025.11.10 07:49 
         

        Thanks Michela, looks promissing, tested during some days on backtest. moving to production now.

        Przemyslaw Szwed
        1212
        Przemyslaw Szwed 2025.11.09 09:21 
         

        It is working now 1 week. Looks promising.

        baupanther
        85
        baupanther 2025.11.08 09:32 
         

        I'm really impressed with the results. I've purchased and tested several EAs before, and I have to say the performance is exactly as described. Smart entries, clean risk management, and no unnecessary trades. I particularly appreciate the low drawdown and the fact that it respects strict rules. I've tested it on both a demo and a small live account – very stable and consistent. Definitely one of the best purchases I've made in MQL5. Highly recommended for traders who want a reliable and disciplined automated strategy.

