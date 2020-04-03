Chaos Manuscript Oracle AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Chaos Manuskript Oracle (MT5)

[Untertitel: Fractal Prediction | Ichimoku Cloud | Cryo-Stasis Safety]

Einleitung Chaos Manuscript Oracle ist ein visionäres Handelssystem, das versucht, die verborgene Struktur des Marktes mithilfe der Fraktalen Geometrie zu entschlüsseln. Es agiert als Orakel, das mit Hilfe der Ichimoku-Wolke in die Zukunft blickt, während es die Vergangenheit mit Hilfe eines tiefgründigen Fraktalen Manuskripts entschlüsselt. Durch die Kombination dieser beiden Zeitlinien mit der rohen Energie des Awesome Oscillators (Chaosenergie) identifiziert er mit verblüffender Präzision wahrscheinliche Umkehrungen und Ausbrüche.

Version 2.10 Update: Die Cryo-Stasis Mit dieser Version wird das Sicherheitsprotokoll "Cryo-Stasis" eingeführt. Diese fortschrittliche Logik "friert" alle Änderungsversuche ein, wenn sich der Spread über einen kritischen Schwellenwert (InpMaxTrailSpread) hinaus ausweitet, und schützt so Ihre Gewinntrades davor, durch Broker-Manipulationen oder Liquiditätslücken während Nachrichtenereignissen gestoppt zu werden.

Handelsstrategie (Die Oracle-Logik) Das System arbeitet mit einem 3-Säulen-Vorhersagemodell:

  1. Das Manuskript (Fraktale): Es scannt tief in der Geschichte (24 Bars), um die wichtigsten oberen und unteren Fraktale zu finden. Dies sind die wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.

  2. Das Orakel (Ichimoku): Es konsultiert die Kumo-Wolke (Senkou Span A vs. B), um den zukünftigen Trend zu bestimmen. Es wird nur gehandelt, wenn die zukünftige Wolke die aktuelle Richtung bestätigt.

  3. Chaos Energy (AO): Er verwendet den Awesome Oscillator, um das Momentum zu messen. Ein Handel wird nur ausgeführt, wenn das Momentum steigt (für Kauf) oder fällt (für Verkauf).

Hauptmerkmale

  • Cryo-Stasis-Technologie: Friert Trailing-Stop-Operationen automatisch ein, wenn die Spreads hoch sind, um "Ungültige Stops"-Fehler zu vermeiden und Gewinne zu schützen.

  • Fraktale Geometrie: Verwendet einen Tiefensuchalgorithmus, um die tatsächliche Marktstruktur zu finden und ignoriert Fraktale mit geringem Rauschen.

  • Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes dynamisches Lot Sizing basierend auf dem Eigenkapital des Kontos.

  • Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: H1, H4 (am besten für strukturelle Vorhersagen).

  • Symbole: Trending Pairs (GBPUSD, EURUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

  • Konto-Typ: ECN oder Standard.

  • Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

  • === DAS MANUSKRIPT (FRAKTAL) ===

    • InpFractalDepth : Wie weit zurück wird nach Schlüsselebenen gesucht (Standardwert 24).

  • === DAS ORAKEL (ICHIMOKU) ===

    • InpTenkan/Kijun/Senkou : Standard-Ichimoku-Einstellungen.

  • === KRYO-STASIS (SICHERHEIT) ===

    • InpMaxTrailSpread : Die "Freeze"-Schwelle (Standard 300 Punkte / 30 Pips).

    • InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (Min 500 Punkte empfohlen).

  • === RISIKOMANAGEMENT ===

    • InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung.

    • InpRiskPercent : Risiko pro Handel.

Installationshandbuch

  1. Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter.

  2. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.

  3. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H4).

  4. Passen Sie InpRiskPercent an Ihre Risikobereitschaft an.

  5. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.


