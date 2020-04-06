Quantum Howl Seraph AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (Standard MQL5 Optimiert)

Produktname: Quantum Howl Seraph

[Untertitel: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit]

Einführung Der Preis ist das Fahrzeug, aber das Volumen ist der Treibstoff. Die meisten Breakout-Strategien scheitern, weil sie mit "leeren Tanks" handeln - Preisbewegungen ohne Volumenunterstützung. Quantum Howl Seraph ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Volatilitätsexplosionen zu erfassen, indem es Preiskompression (Donchian) mit Geldflussanalyse (MFI) kombiniert .

Dieser EAbasiert auf dem stabilen Crimson Framework (v11.0) und wurde für Trader entwickelt, die wissenschaftliche Logik dem Glücksspiel vorziehen.

Handelsstrategie Das System arbeitet nach einer präzisen 3-Schritt-Logik:

Quantenkompression: Identifiziert Perioden geringer Volatilität (die Ruhe vor dem Sturm) unter Verwendung von Donchian Channels. Volumen-Validierung: Das System steigt nur dann in den Markt ein, wenn ein Ausbruch stattfindet UND der Money Flow Index (MFI) eine echte institutionelle Beteiligung bestätigt. Dadurch werden bis zu 70 % der falschen Ausbrüche herausgefiltert. Zeitverzögerter Ausstieg: Verwendet das einzigartige "Seraph-Protokoll". Wenn ein Handel stagniert und sich nicht innerhalb eines bestimmten Zeitfensters ( InpMaxBarsHold ) entwickelt , schließt der EA ihn automatisch, um die Marge freizugeben und das Risiko der Unsicherheit zu verringern.

Hauptmerkmale

Institutionelles Risikomanagement: Eingebaute automatische Berechnung der Lotgröße basierend auf dem USD-Risiko (z.B. Risiko $50 pro Trade).

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale , No Averaging. Jeder Handel ist durch einen harten Stop Loss und Take Profit geschützt.

Dynamische Ausstiege: Verfügt über einen ATR-basierten Trailing Stop, um Trends zu folgen, und einen Time-Limit-Exit, um tote Trades zu vermeiden.

Transparente Benutzeroberfläche: Umfasst ein schlankes, nicht aufdringliches Dashboard, das Echtzeit-MFI-Werte, Gewinnmetriken und den Systemstatus anzeigt.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1 (primär), H4 (sekundär).

Symbole: Volatile Paare funktionieren am besten (GBPUSD, XAUUSD, US30, NAS100).

Konto: ECN/Raw Spread-Konten werden für Breakout-Strategien empfohlen.

EingabeparameterBitteüberprüfen Sie die Einstellungen unten, um den EA anzupassen:

=== 1. GELDMANAGEMENT === InpUseRiskUSD : Aktivieren/Deaktivieren von Auto-Lot basierend auf dem Währungsrisiko. InpRiskUSD : Maximales Risiko pro Handel in USD (z.B. 50.0). InpFixedLots : Manuelle Losgröße (wenn Auto-Risk deaktiviert ist). InpRewardRatio : Ziel-Risiko-Gewinn-Verhältnis (Standard: 2,5).

=== 2. QUANTUM STRATEGY CORE === InpDonchianPeriod : Periode zur Bestimmung der Preiskompression. InpMFIPeriod : Zeitraum für den Money Flow Index (Volumenfilter). InpMFI_Low / InpMFI_High : Schwellenwerte für intelligente Käufe/Verkäufe. InpMaxBarsHold : Time Decay Limit . Maximale Anzahl von Bars, die ein Trade halten kann, bevor er zwangsweise geschlossen wird.

=== 3. SICHERHEIT & AUSSTIEG === InpSL_ATR_Mult : Stop-Loss-Abstand basierend auf der ATR-Volatilität. InpUseTrailing : Dynamischen Trailing Stop aktivieren.

=== 4. SYSTEM === InpMagicNumber : Eindeutige ID für den EA. InpMaxSpreadPoints : Maximal erlaubter Spread, um den Handel während Nachrichtenspitzen zu vermeiden.



Installationsanleitung

Laden Sie die . ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordnerherunter . Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Wichtig: Stellen Sie InpRiskUSD so ein, dass es Ihrem Kapital entspricht. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.