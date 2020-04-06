Quantum Howl Seraph AI
- Experten
- Huu Loc Nguyen
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Produktname: Quantum Howl Seraph
[Untertitel: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit]
Einführung Der Preis ist das Fahrzeug, aber das Volumen ist der Treibstoff. Die meisten Breakout-Strategien scheitern, weil sie mit "leeren Tanks" handeln - Preisbewegungen ohne Volumenunterstützung. Quantum Howl Seraph ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Volatilitätsexplosionen zu erfassen, indem es Preiskompression (Donchian) mit Geldflussanalyse (MFI) kombiniert .
Dieser EAbasiert auf dem stabilen Crimson Framework (v11.0) und wurde für Trader entwickelt, die wissenschaftliche Logik dem Glücksspiel vorziehen.
Handelsstrategie Das System arbeitet nach einer präzisen 3-Schritt-Logik:
-
Quantenkompression: Identifiziert Perioden geringer Volatilität (die Ruhe vor dem Sturm) unter Verwendung von Donchian Channels.
-
Volumen-Validierung: Das System steigt nur dann in den Markt ein, wenn ein Ausbruch stattfindet UND der Money Flow Index (MFI) eine echte institutionelle Beteiligung bestätigt. Dadurch werden bis zu 70 % der falschen Ausbrüche herausgefiltert.
-
Zeitverzögerter Ausstieg: Verwendet das einzigartige "Seraph-Protokoll". Wenn ein Handel stagniert und sich nicht innerhalb eines bestimmten Zeitfensters ( InpMaxBarsHold ) entwickelt , schließt der EA ihn automatisch, um die Marge freizugeben und das Risiko der Unsicherheit zu verringern.
Hauptmerkmale
-
Institutionelles Risikomanagement: Eingebaute automatische Berechnung der Lotgröße basierend auf dem USD-Risiko (z.B. Risiko $50 pro Trade).
-
Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale, No Averaging. Jeder Handel ist durch einen harten Stop Loss und Take Profit geschützt.
-
Dynamische Ausstiege: Verfügt über einen ATR-basierten Trailing Stop, um Trends zu folgen, und einen Time-Limit-Exit, um tote Trades zu vermeiden.
-
Transparente Benutzeroberfläche: Umfasst ein schlankes, nicht aufdringliches Dashboard, das Echtzeit-MFI-Werte, Gewinnmetriken und den Systemstatus anzeigt.
Empfehlungen
-
Zeitrahmen: H1 (primär), H4 (sekundär).
-
Symbole: Volatile Paare funktionieren am besten (GBPUSD, XAUUSD, US30, NAS100).
-
Konto: ECN/Raw Spread-Konten werden für Breakout-Strategien empfohlen.
EingabeparameterBitteüberprüfen Sie die Einstellungen unten, um den EA anzupassen:
-
=== 1. GELDMANAGEMENT ===
-
InpUseRiskUSD : Aktivieren/Deaktivieren von Auto-Lot basierend auf dem Währungsrisiko.
-
InpRiskUSD : Maximales Risiko pro Handel in USD (z.B. 50.0).
-
InpFixedLots : Manuelle Losgröße (wenn Auto-Risk deaktiviert ist).
-
InpRewardRatio : Ziel-Risiko-Gewinn-Verhältnis (Standard: 2,5).
-
-
=== 2. QUANTUM STRATEGY CORE ===
-
InpDonchianPeriod : Periode zur Bestimmung der Preiskompression.
-
InpMFIPeriod : Zeitraum für den Money Flow Index (Volumenfilter).
-
InpMFI_Low / InpMFI_High : Schwellenwerte für intelligente Käufe/Verkäufe.
-
InpMaxBarsHold : Time Decay Limit. Maximale Anzahl von Bars, die ein Trade halten kann, bevor er zwangsweise geschlossen wird.
-
-
=== 3. SICHERHEIT & AUSSTIEG ===
-
InpSL_ATR_Mult : Stop-Loss-Abstand basierend auf der ATR-Volatilität.
-
InpUseTrailing : Dynamischen Trailing Stop aktivieren.
-
-
=== 4. SYSTEM ===
-
InpMagicNumber : Eindeutige ID für den EA.
-
InpMaxSpreadPoints : Maximal erlaubter Spread, um den Handel während Nachrichtenspitzen zu vermeiden.
-
Installationsanleitung
-
Laden Sie die . ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordnerherunter .
-
Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.
-
Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1).
-
Wichtig: Stellen Sie InpRiskUSD so ein, dass es Ihrem Kapital entspricht.
-
Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.