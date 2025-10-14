Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader
Beherrschen Sie Ihren Handel mit Präzision und Disziplin.
Quantum King EA vereint die Stärke eines strukturierten Rasters und die Intelligenz des adaptiven Martingale in einem nahtlosen System – entwickelt für AUDCAD auf M5 und sowohl für Anfänger als auch für Profis, die ein stetiges, kontrolliertes Wachstum wünschen.
Quantum King EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für das AUDCAD-Paar im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Es kombiniert die Struktur einer Grid-Strategie mit der adaptiven Wiederherstellungslogik von Martingale und bildet so ein System, das Trades in allen Marktphasen intelligent verwaltet.
Quantum King wurde für einfache Bedienung und Konsistenz entwickelt und ist ideal für Händler, die ihr Kapital ohne ständige manuelle Eingriffe vermehren möchten. Die Einrichtung ist einfach, die Ausführung schnell und die Performance ausgewogen – eine ausgezeichnete Wahl sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler.
Der Algorithmus passt sich dynamisch an die Volatilität an und erweitert oder verkleinert sein Raster, um Gleichgewicht und Effizienz aufrechtzuerhalten. Dieses intelligente Verhalten ermöglicht Quantum King einen aktiven Handel bei gleichzeitiger Minimierung unnötiger Risiken.
Der EA ist speziell für AUDCAD optimiert und nutzt die stabilen, sich wiederholenden Preisbewegungen des Paares, um mit Präzision und Beständigkeit Gewinne zu erzielen.
Hauptmerkmale
- Vollautomatischer Handel für AUDCAD (M5)
- Grid + Martingale-Hybrid mit adaptiver Steuerung
- Für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet
- Funktioniert mit kleinen Einzahlungen – mindestens 200 $
- Optimiert für langfristige Stabilität und Kapitalerhalt
- Einfach zu installieren und sofort handelsbereit
Empfehlungen
- Währungspaar: AUDCAD
- Zeitrahmen: M5
- Mindesteinzahlung: 200 $; empfohlen 500 $+
- Kontotyp: ECN, Raw oder Razor (sehr niedrige Spreads)
- Hebel: 1:100
- Kontotyp: Hedge
- Empfohlene Broker: I C Markets, IC Trading
Um die beste Leistung zu erzielen, verwenden Sie immer Konten mit geringem Spread.
Quantum King EA vereint Struktur, Intelligenz und Zugänglichkeit in einem leistungsstarken System.
Es ist für einen vertrauensvollen Handel konzipiert – konsistent, effizient und immer unter Kontrolle.
Egal, ob Sie klein anfangen oder ein größeres Portfolio verwalten, Quantum King bietet Ihnen ein professionelles Tool, das durch die Eleganz der Quantum-Serie verfeinert wurde.
Handeln Sie mit Vertrauen. Handeln Sie mit Ausgewogenheit. Handeln Sie mit dem König .
公開しているシグナル通りに取引できました。ただし、バックテストでは大きなDDの可能性もあるので慎重に自分で判断する取引をあわせることでより安全に運用できると思います。