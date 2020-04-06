Hexstorm Velvet Crown AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Hexstorm Samtkrone AI (MT5)

[Untertitel: Hexagonal Mean-Reversion | Bollinger Touch | The Great Wall Safety]

Einführung Hexstorm Velvet Crown AI ist ein präzisionsgefertigtes Mean-Reversion-System, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrungen an Marktextremen zu erfassen. Im Gegensatz zu trendfolgenden Bots, die in schwankenden Märkten zerhackt werden, lebt Hexstorm von der Volatilität. Er verwendet eine "Hexagonal Touch"-Logik - er wartet darauf, dass der Preis die Bollinger-Bänder durchbricht, während er gleichzeitig die Erschöpfung des Momentums über den RSI bestätigt.

Version 15.00 Update: Der Great Wall Fix Mit dieser Version wird ein kritisches Sicherheitsupdate für die ECN-Ausführung eingeführt. Der "Great Wall"-Algorithmus erzeugt einen massiven dynamischen Puffer um den aktuellen Kurs, bevor er eine Änderung des Trailing Stops zulässt. Dies gewährleistet eine 100%ige Einhaltung der StopLevels und FreezeLevels des Brokers und eliminiert "Modification Failed"-Fehler bei wichtigen Nachrichtenereignissen vollständig.

Handelsstrategie Das System arbeitet mit einer "Touch & Reject"-Logik:

  1. Der Touch (Einstieg): Der EA wartet darauf, dass der Preis die Bollinger Bänder aggressiv berührt oder durchstößt (Periode 20, Dev 2.0).

  2. Die Krone (Confirmation): Die Umkehrung wird anhand des RSI (Relative Strength Index) bestätigt.

    • Kaufsignal: Der Preis berührt das untere Band + der RSI ist überverkauft (< 35).

    • Verkaufssignal: Der Kurs berührt das obere Band + der RSI ist überkauft (> 65).

  3. Der Ausstieg: Trades werden durch einen harten Take Profit gesteuert oder durch den Great Wall Trailing Stop abgesichert.

Hauptmerkmale

  • Great Wall Trailing: Ein robuster Ausstiegsmechanismus, der eine "Sicherheitsmauer" berechnet (maximal 400 Punkte oder dynamische Broker-Limits). Er verhindert, dass der EA den Handel zu früh erstickt oder gegen die Regeln des Brokers verstößt.

  • Institutionelles Risikomanagement: Eingebaute dynamische Lot-Größe. Geben Sie Ihren Risikoprozentsatz ein (z. B. 2,0 %), und der EA berechnet automatisch das richtige Volumen auf der Grundlage Ihres Stop-Loss-Abstands.

  • Marktkonforme Ausführung:

    • Anti-Spam: Minimum Step Checks verhindern übermäßige Serveranfragen.

    • Volumen-Korrektur: Korrigiert automatisch die Losgrößen, um den Broker-Limits zu entsprechen (Min/Max/Step).

  • Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist unabhängig und durch einen harten Stop Loss geschützt.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: M15, H1 (am besten für Mean Reversion).

  • Symbole: Paare mit klaren Spannen (EURUSD, USDCAD, GBPUSD).

  • Konto-Typ: ECN oder Standard.

  • Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

  • === EINSTIEGSSTRATEGIE ===

    • InpBollingerPeriod / Dev : Empfindlichkeit der Bänder.

    • InpRsiUpper / Lower : Überkauft/Überverkauft-Trigger.

  • === SICHERHEIT (DIE GROSSE MAUER) ===

    • InpStopLoss / InpTakeProfit : Harte Ziele in Punkten.

    • InpTrailStart : Erforderlicher Gewinn zur Aktivierung des Trailing.

    • InpTrailDist : Abstand hinter dem Preis.

  • === RISIKOMANAGEMENT ===

    • InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung.

    • InpRiskPercent : Risiko pro Handel.

    • InpMaxSpread : Volatilitätsfilter.

Installationsanleitung

  1. Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter.

  2. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.

  3. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: M15).

  4. Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein.

  5. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

AUTOR & COPYRIGHT
Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.


