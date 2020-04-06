Aether GannFlow TriConfirm Scalper

Produktname: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4)

[Untertitel: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection]

Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges, marktkonformes Scalping-System, das auf dem robusten "TriConfirm"-Stack aufbaut. Es macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es drei verschiedene Marktebenen benötigt, um sich vor der Ausführung eines Handels auszurichten: Trend, Momentum und Trigger.

Es wurde für die Stabilität von MT4 entwickelt und verfügt über eine fortschrittliche "Margin-Guard"-Engine zur dynamischen Anpassung des Handelsvolumens, die den "Fehler 134: Not Enough Money" verhindert und einen kontinuierlichen Betrieb auch bei kleineren Konten gewährleistet.

Handelsstrategie (The TriConfirm Stack) Der EA führt Trades auf der Grundlage einer strengen 3-schichtigen Validierungslogik aus:

  1. Trendschicht (EMA): Verwendet zwei EMAs (34/89), um die vorherrschende Marktrichtung zu bestimmen.

  2. Regime-Schicht (RSI + ADX):

    • RSI-Filter: Erfordert RSI > 50 für Käufe und RSI < 50 für Verkäufe, um das Momentum zu bestätigen.

    • ADX-Filter: Stellt sicher, dass der Trend eine ausreichende Stärke (Volatilität) aufweist, um die Bewegung aufrechtzuerhalten.

  3. Auslöser-Ebene (CCI Pullback): Der Sniper-Einstieg wird durch einen CCI-Cross ausgelöst.

    • Kaufen: Wenn der CCI das überverkaufte Niveau nach OBEN kreuzt (z.B. -100).

    • Verkaufen: Wenn der CCI das überkaufte Niveau nach UNTEN kreuzt (z. B. +100).

Hauptmerkmale

  • Margin Guard (Anti-Fehler 134): Überprüft automatisch Ihre freie Marge vor jedem Handel. Wenn die Marge zu niedrig ist, wird die Losgröße auf einen sicheren Prozentsatz ( MaxMarginUsePct ) begrenzt, anstatt zu scheitern.

  • Intelligentes Volatilitäts-Gate: Überwacht das ATR-zu-Spread-Verhältnis. Wenn der Spread im Verhältnis zum potenziellen Gewinn (ATR) zu hoch ist, pausiert der EA den Handel, um schlechte Risk/Reward-Setups zu vermeiden.

  • Dynamische Ausgänge: Stop Loss, Take Profit und Trailing Stops werden auf Basis der ATR berechnet und passen sich so den sich ändernden Marktbedingungen an.

  • Broker-sichere Ausführung: Legt SL/TP direkt in der OrderSend-Funktion fest und beachtet Stop/Freeze-Levels, um eine Ablehnung durch den Broker zu verhindern.

  • Anschauungsmaterial: Enthält ein optionales Gann Fan-Overlay zur visuellen Trendbestätigung.

Empfehlungen

  • Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

  • Zeitrahmen: M5 oder M15 (empfohlen).

  • Symbole: Wichtige FX-Paare (EURUSD, GBPUSD), Gold (XAUUSD).

  • Konto: ECN/Raw Spread Konto wird für Scalping bevorzugt.

Eingabeparameter Bitte passen Sie diese Einstellungen an Ihre Strategie an:

  • === 1. TRICONFIRM STRATEGIE ===

    • FastEMA / SlowEMA : Trenddefinitionsperioden (Standard: 34/89).

    • CCI_Period / CCI_Level : Pullback Trigger Einstellungen.

    • RSI_Period / ADX_Min : Momentum-Filter.

  • === 2. RISIKO & MANAGEMENT ===

    • RisikoTyp : Wählen Sie zwischen Fixed Lots oder Risiko %.

    • SL_ATR_Mult / TP_ATR_Mult : Dynamische Stops auf Basis der ATR.

    • UseTrailing : Aktivieren Sie ATR-basierte Trailing-Stops.

  • === 3. SICHERHEIT & MARGE ===

    • UseMarginGuard : Aktivieren Sie den Anti-Fehler-Schutz 134.

    • MaxMarginUsePct : Maximaler Prozentsatz der freien Marge, der pro Handel genutzt werden kann.

    • Min_ATR_to_Spread : Volatilitätsqualitätsfilter (Standard: 1,8).

Installationshandbuch

  1. Laden Sie die .ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordner herunter.

  2. Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M5/M15 Chart.

  3. Wichtig: Erlauben Sie "Algo Trading" in den MT4-Einstellungen.

  4. Legen Sie Ihre Risikobereitschaft in den Inputs fest.

AUTOR & URHEBERRECHT
Astracodewolf - Algorithmische Handelssysteme Entwickler © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.

