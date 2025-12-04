CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich.





Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an.





Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement.





Technische Architektur

1. Intelligentes Signalsystem

Multi-Timeframe-Berechnung: Dreifache Analyse (Operation, schnelle und langsame Bestätigung)





Voting-System: 3 Hauptindikatoren (EMA, MACD, RSI) mit anpassbaren Gewichtungen





Risikomodi: 5 Stufen (Ultra Aggressiv → Ultra Konservativ) zur Anpassung der Sensitivität





2. Erweitertes Risikomanagement

Hybride Lot-Berechnung: Fest oder risikobasiert (USD)





Unendlicher Breakeven: Progressives System in Dollar, nicht in Pips. Wird der festgelegte Gewinn erreicht, wird der Stop-Loss auf 0 gesetzt. Verdoppelt sich der Gewinn, wird der Stop-Loss auf den festgelegten Wert gesetzt usw.





Margin-Schutz: Aktive Verhinderung von Fehlern aufgrund unzureichenden Guthabens.





Hierarchische Limits: Tages-, globale und Drawdown-Limits.





3. Positionsmanagement

Multi-Asset: Bis zu 14 gleichzeitig verwaltete Symbole.





Vollständiger Schutz: Einfrieren von Levels, Broker-Limits und Preisvalidierung.





Notfallschließung: Prioritätssystem in kritischen Situationen.