CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven

CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich.

Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an.

Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement.

Technische Architektur
1. Intelligentes Signalsystem
Multi-Timeframe-Berechnung: Dreifache Analyse (Operation, schnelle und langsame Bestätigung)

Voting-System: 3 Hauptindikatoren (EMA, MACD, RSI) mit anpassbaren Gewichtungen

Risikomodi: 5 Stufen (Ultra Aggressiv → Ultra Konservativ) zur Anpassung der Sensitivität

2. Erweitertes Risikomanagement
Hybride Lot-Berechnung: Fest oder risikobasiert (USD)

Unendlicher Breakeven: Progressives System in Dollar, nicht in Pips. Wird der festgelegte Gewinn erreicht, wird der Stop-Loss auf 0 gesetzt. Verdoppelt sich der Gewinn, wird der Stop-Loss auf den festgelegten Wert gesetzt usw.

Margin-Schutz: Aktive Verhinderung von Fehlern aufgrund unzureichenden Guthabens.

Hierarchische Limits: Tages-, globale und Drawdown-Limits.

3. Positionsmanagement
Multi-Asset: Bis zu 14 gleichzeitig verwaltete Symbole.

Vollständiger Schutz: Einfrieren von Levels, Broker-Limits und Preisvalidierung.

Notfallschließung: Prioritätssystem in kritischen Situationen.
