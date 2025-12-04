CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
- Experten
- Fabio Rodrigues
- Version: 8.4
- Aktualisiert: 4 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich.
Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an.
Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement.
Technische Architektur
1. Intelligentes Signalsystem
Multi-Timeframe-Berechnung: Dreifache Analyse (Operation, schnelle und langsame Bestätigung)
Voting-System: 3 Hauptindikatoren (EMA, MACD, RSI) mit anpassbaren Gewichtungen
Risikomodi: 5 Stufen (Ultra Aggressiv → Ultra Konservativ) zur Anpassung der Sensitivität
2. Erweitertes Risikomanagement
Hybride Lot-Berechnung: Fest oder risikobasiert (USD)
Unendlicher Breakeven: Progressives System in Dollar, nicht in Pips. Wird der festgelegte Gewinn erreicht, wird der Stop-Loss auf 0 gesetzt. Verdoppelt sich der Gewinn, wird der Stop-Loss auf den festgelegten Wert gesetzt usw.
Margin-Schutz: Aktive Verhinderung von Fehlern aufgrund unzureichenden Guthabens.
Hierarchische Limits: Tages-, globale und Drawdown-Limits.
3. Positionsmanagement
Multi-Asset: Bis zu 14 gleichzeitig verwaltete Symbole.
Vollständiger Schutz: Einfrieren von Levels, Broker-Limits und Preisvalidierung.
Notfallschließung: Prioritätssystem in kritischen Situationen.