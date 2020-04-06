Nebula Drifter Eclipse AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Nebeltriebwerk Eclipse (MT5)

[Untertitel: Trend Pullback | Dual EMA Cloud | Prop Firm Safe]

Einführung Nebula Drifter Eclipse ist eine algorithmische Handelslösung, die entwickelt wurde, um "Mean Reversion"-Möglichkeiten innerhalb etablierter Markttrends zu nutzen. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und vermeidet die Jagd nach Ausbrüchen. Stattdessen identifiziert er auf mathematische Weise vorübergehende Preisabweichungen (Pullbacks), um Einstiege zu optimalen Bewertungsniveaus auszuführen und so das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu maximieren, während die Ausrichtung auf den dominanten Trend beibehalten wird.

Handelsstrategie Das System arbeitet mit einer präzisen 3-Schichten-Architektur:

Trend-Kontext-Analyse: Verwendet ein Dual EMA Framework (Fast 50 & Slow 200), um die Marktrichtung zu filtern. Es hält sich strikt an die Prinzipien der Trendfolge und filtert das Rauschen des Gegentrends heraus. Präzises Einstiegsprotokoll: Trades werden nur dann ausgeführt, wenn eine bestimmte Konfluenz auftritt: Volatilitätsabweichung: Verwendet Bollinger Bänder , um statistisch signifikante überkaufte/überverkaufte Bedingungen zu erkennen (The Drifter).

Oszillator-Bestätigung: Verwendet den RSI als Auslöser, um Schwungverschiebungen zu bestätigen (The Eclipse), um sicherzustellen, dass der Pullback endet und der Haupttrend wieder aufgenommen wird. Dynamischer Ausstieg: Verfügt über einen ATR-basierten Trailing Stop, der sich an die Marktvolatilität anpasst, um nicht realisierte Gewinne zu sichern.

Hauptmerkmale

Institutionelles Risikomanagement: Eingebauter Positions-Sizer. Definieren Sie Ihr maximales Risiko in USD (z. B. 50 USD), und der Algorithmus passt die Losgrößen automatisch auf der Grundlage des Stop-Loss-Abstands an.

Strikte Kapitalerhaltung: 100% No Grid, No Martingale , No Averaging. Jede Position ist unabhängig und durch einen harten Stop Loss und Take Profit geschützt.

Nebula Dashboard: Eine transparente Schnittstelle auf dem Chart zeigt den Trendstatus, das RSI-Signal und die Nettogewinn-Metriken für ein sofortiges Situationsbewusstsein an.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1 (empfohlen für Stabilität), M30.

Symbole: Wichtige Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD), Gold (XAUUSD), und Indizes (US30).

Konto-Typ: ECN/Raw Spread-Konto.

Mindesteinlage: $100 für 0,01 Lots.

Eingabeparameter Bitte passen Sie die folgenden Einstellungen an, um den EA zu individualisieren:

=== 1. GELDMANAGEMENT === InpUseRiskUSD : Aktivieren/Deaktivieren Sie die automatische Lotberechnung basierend auf dem USD-Risiko. InpRiskUSD: Maximales monetäres Risiko pro Handel (z.B. 50,0). InpRewardRatio : Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis (Standard: 1,5).

=== 2. NEBULA STRATEGY CORE === InpFastEMA / InpSlowEMA : Perioden für die Trendwolke (Voreinstellung: 50/200). InpBandsPeriod : Periode für die Volatilitätserkennung. InpRSI_Period : Zeitraum für den Eclipse-Trigger. InpRSI_Level_Buy / Sell : Schwellenwerte für den Einstieg.

=== 3. SICHERHEIT & AUSSTIEG === InpSL_ATR_Mult : Stop-Loss-Abstand auf Basis der ATR-Volatilität. InpUseTrailing : Dynamischen Trailing Stop aktivieren.

=== 4. SYSTEM === InpShowDashboard : Schaltet das Analyse-Panel im Chart ein.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen H1-Chart. Stellen Sie auf der Registerkarte Inputs den Wert InpRiskUSD auf Ihr bevorzugtes Risikoniveau ein. Vergewissern Sie sich, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.