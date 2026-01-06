Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert.

Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI

Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse: Live-Signal | Hauptportfolio | FTMO-Ergebnisse EINFÜHRUNGSANGEBOT! Der aktuelle Preis gilt nur für eine begrenzte Anzahl an Exemplaren. Sobald diese verkauft sind, steigt der Preis.

Was ist Gold Atlas?



Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (XAUUSD). Es nutzt einen Multi-Entry-Breakout-Ansatz, um sowohl Intraday-Bewegungen als auch größere Trendausbrüche zu erfassen.

Das System basiert nicht auf Indikatoren oder festen Zeitrahmen und verwendet eine minimale Optimierung, um die Kurvenanpassung zu reduzieren und die Robustheit zu verbessern.

Gold Atlas arbeitet mit 5 verschiedenen Ausbruchsniveaus, von denen jedes über eine eigene Stop-Loss- und Trailing-Stop-Logik verfügt, wodurch eine starke interne Diversifizierung erreicht wird.

Die Strategie wurde bis ins Jahr 2006 zurückverfolgt, mit knapp 10.000 Transaktionen, die verschiedene Marktregime und Marktbedingungen abdecken.

Als Trendfolgesystem wird es nicht jeden Trade gewinnen, ist aber darauf ausgelegt, langfristig gelegentlich große Gewinne zu erzielen.





Aufstellen



Die Einrichtung ist kinderleicht: Plug & Play .

Gold Atlas ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen , eine komplexe Konfiguration ist nicht erforderlich.

Fügen Sie den Expert Advisor einfach dem Chart hinzu und wählen Sie ein Risikoniveau : Niedrig / Mittel / Hoch

Nach der Einrichtung ist das System betriebsbereit.

Mindestkontostand: 200 $

Empfohlener Kontostand: 500 $ und mehr





Nutzer von „Prop Firm Gold EA“



Gold Atlas EA harmoniert hervorragend mit Prop Firm Gold EA .

Die beiden Systeme nutzen völlig unterschiedliche Strategien mit sehr geringer Korrelation , wodurch sie für eine bessere Diversifizierung und gleichmäßigere Ergebnisse gemeinsam eingesetzt werden können.

Der Zugang zu unserer privaten Community ist in Ihrer Lizenz enthalten. Bitte kontaktieren Sie uns nach dem Kauf, um Ihre Einladung zu erhalten. WERDE TEIL DER COMMUNITY : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01





Merkmale

