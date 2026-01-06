Gold Atlas

Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig)

  • Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert.
  • Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI
  • Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen.

Live-Ergebnisse:  Live-Signal  |  Hauptportfolio  |  FTMO-Ergebnisse

EINFÜHRUNGSANGEBOT! Der aktuelle Preis gilt nur für eine begrenzte Anzahl an Exemplaren. Sobald diese verkauft sind, steigt der Preis.

Was ist Gold Atlas?

Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (XAUUSD). Es nutzt einen Multi-Entry-Breakout-Ansatz, um sowohl Intraday-Bewegungen als auch größere Trendausbrüche zu erfassen.

Das System basiert nicht auf Indikatoren oder festen Zeitrahmen und verwendet eine minimale Optimierung, um die Kurvenanpassung zu reduzieren und die Robustheit zu verbessern.

Gold Atlas arbeitet mit 5 verschiedenen Ausbruchsniveaus, von denen jedes über eine eigene Stop-Loss- und Trailing-Stop-Logik verfügt, wodurch eine starke interne Diversifizierung erreicht wird.

Die Strategie wurde bis ins Jahr 2006 zurückverfolgt, mit knapp 10.000 Transaktionen, die verschiedene Marktregime und Marktbedingungen abdecken.

Als Trendfolgesystem wird es nicht jeden Trade gewinnen, ist aber darauf ausgelegt, langfristig gelegentlich große Gewinne zu erzielen.


Aufstellen

Die Einrichtung ist kinderleicht:  Plug & Play  .

Gold Atlas ist  benutzerfreundlich  und  einfach zu bedienen  , eine komplexe Konfiguration ist nicht erforderlich.

Fügen Sie den Expert Advisor einfach dem Chart hinzu und wählen Sie ein  Risikoniveau    Niedrig / Mittel / Hoch

Nach der Einrichtung ist das System betriebsbereit.

Mindestkontostand:  200 $
Empfohlener Kontostand:  500 $ und mehr


Nutzer von „Prop Firm Gold EA“

Gold Atlas EA harmoniert hervorragend mit  Prop Firm Gold EA  .
Die beiden Systeme nutzen völlig unterschiedliche Strategien mit  sehr geringer Korrelation  , wodurch sie für eine bessere Diversifizierung und gleichmäßigere Ergebnisse gemeinsam eingesetzt werden können.


Der Zugang zu unserer privaten Community ist in Ihrer Lizenz enthalten. Bitte kontaktieren Sie uns nach dem Kauf, um Ihre Einladung zu erhalten.

WERDE  TEIL DER COMMUNITY   https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01


Merkmale

  • Schutz vor täglichen Verlusten (geeignet für Prop-Firmen  , z. B. FTMO  )

  • Eingebaute Zufallsgeneratorfunktion (ideal für Wettanbieter)

  • Option für manuelles Risiko in Prozent

  • Option für feste Losgröße
  • Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Einstiegsmodelle 1–5
  • Option zur Schließung aller offenen Positionen am Freitagabend, um hohe Swap-Gebühren zu vermeiden.

  • Vom Benutzer anpassbarer Handelskommentar

  • Vom Benutzer einstellbare magische Zahl

  • Optionale Anzeige von Karteninformationen

    • Aktueller täglicher Drawdown

    • Aktueller Tagesgewinn


Warnung

Automatisierte Handelssysteme werden oft als KI, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, ChatGPT oder sogar Quantencomputersysteme vermarktet. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Händler Vorsicht walten lassen sollten.

Viele EAs auf dem Markt sind irreführend und wurden für einen einzigen Zweck entwickelt:   Käufern vorzugaukeln, sie hätten eine Gelddruckmaschine gefunden.

In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Die meisten dieser Systeme versagen mit der Zeit und führen oft zu enormen Verlusten oder Kontozusammenbrüchen.

Die von mir angebotenen Systeme basieren nicht auf solchen Schlagwörtern oder Marketingversprechen. Sie gründen auf bekannten fundamentalen und technischen Konzepten des Devisenmarktes und haben sich bei strukturierter, regelbasierter Anwendung als langfristig vorteilhaft erwiesen.

Vorsicht ist auch bei Systemen geboten, die als ICT oder SMC vermarktet werden. Diese Ansätze sind naturgemäß weitgehend diskretionär, und wenn sie in automatisierte Regeln umgesetzt werden, bieten sie oft keinen klar definierten oder nachgewiesenen Vorteil.


Weitere Produkte dieses Autors
Market Anomalies EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Nicht geeignet für Anfänger, die ein Konto innerhalb eines Monats weiterverkaufen wollen. Keine persönlichen Rabatte, keine Garantien Ein professionelles Handelssystem, das auf Marktmustererkennung basiert Kein Martingal / Kein Gitter Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:    Live-Signal    |    Hauptportfolio Der aktuelle Preis gilt nur für eine begrenzte Anzahl von Exemplaren. Sobald diese verkauft sind, wird der Preis steigen. Was ist Market Anomal
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.36 (22)
Experten
Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Konzipiert für Prop-Firm-Herausforderungen im Goldhandel (XAUUSD) Intraday-Ausbruchs- und musterbasiertes System Eingebauter Risiko- und Verlustschutz Kein Martingal / Kein Gitter Live-Ergebnisse:    FTMO-Ergebnisse    |    Hauptportfolio    |    Live-Signal    |    Videoanalysen EINFÜHRUNGSANGEBOT! Der aktuelle Preis gilt nur für eine begrenzte Anzahl an Exemplaren. Sobald diese verkauft sind, steigt der Preis. Die Strategie Prop Firm Gold EA ist ein Multi-
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.78 (9)
Experten
Nicht geeignet für Trader, die ein Konto innerhalb eines Monats weiterverkaufen wollen. Professionelles Breakout-System für den Handel mit Ausbrüchen in der Asien-Sitzung Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Optimiert für XAUUSD, USDJPY, BTCUSD, US30 und DE40 Fokus auf langfristige Beständigkeit und kontrolliertes Risiko Live-Ergebnisse:    FTMO-Ergebnisse    |    Hauptportfolio    |    Live-Signal Nur in begrenzter Stückzahl erhältlich! Der aktuelle Preis gilt nur für eine begr
FTMO Risk Manager
Jimmy Peter Eriksson
Utilitys
Der FTMO Risk Manager EA wurde entwickelt, um einen beispiellosen Schutz für Ihr Handelskonto zu bieten, indem er Sie gegen häufige, aber oft übersehene Drawdown-Risiken absichert, die zu einem Kontoverlust führen können. Dieser EA schützt Sie vor drei kritischen Bedrohungen: Schutz vor Equity Drawdowns : Der EA überwacht aktiv Ihr Eigenkapital und stellt sicher, dass alle offenen Positionen sofort geschlossen werden, wenn sie unter die von Ihnen festgelegte tägliche Verlustgrenze (z. B. 4 % ode
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension