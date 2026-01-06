Gold Atlas
- Experten
- Jimmy Peter Eriksson
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig)
- Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert.
- Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI
- Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen.
Live-Ergebnisse: Live-Signal | Hauptportfolio | FTMO-Ergebnisse
EINFÜHRUNGSANGEBOT! Der aktuelle Preis gilt nur für eine begrenzte Anzahl an Exemplaren. Sobald diese verkauft sind, steigt der Preis.
Was ist Gold Atlas?
Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (XAUUSD). Es nutzt einen Multi-Entry-Breakout-Ansatz, um sowohl Intraday-Bewegungen als auch größere Trendausbrüche zu erfassen.
Das System basiert nicht auf Indikatoren oder festen Zeitrahmen und verwendet eine minimale Optimierung, um die Kurvenanpassung zu reduzieren und die Robustheit zu verbessern.
Gold Atlas arbeitet mit 5 verschiedenen Ausbruchsniveaus, von denen jedes über eine eigene Stop-Loss- und Trailing-Stop-Logik verfügt, wodurch eine starke interne Diversifizierung erreicht wird.
Die Strategie wurde bis ins Jahr 2006 zurückverfolgt, mit knapp 10.000 Transaktionen, die verschiedene Marktregime und Marktbedingungen abdecken.
Als Trendfolgesystem wird es nicht jeden Trade gewinnen, ist aber darauf ausgelegt, langfristig gelegentlich große Gewinne zu erzielen.
Aufstellen
Die Einrichtung ist kinderleicht: Plug & Play .
Gold Atlas ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen , eine komplexe Konfiguration ist nicht erforderlich.
Fügen Sie den Expert Advisor einfach dem Chart hinzu und wählen Sie ein Risikoniveau : Niedrig / Mittel / Hoch
Nach der Einrichtung ist das System betriebsbereit.
Mindestkontostand: 200 $
Empfohlener Kontostand: 500 $ und mehr
Nutzer von „Prop Firm Gold EA“
Gold Atlas EA harmoniert hervorragend mit Prop Firm Gold EA .
Die beiden Systeme nutzen völlig unterschiedliche Strategien mit sehr geringer Korrelation , wodurch sie für eine bessere Diversifizierung und gleichmäßigere Ergebnisse gemeinsam eingesetzt werden können.
Der Zugang zu unserer privaten Community ist in Ihrer Lizenz enthalten. Bitte kontaktieren Sie uns nach dem Kauf, um Ihre Einladung zu erhalten.
WERDE TEIL DER COMMUNITY : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01
Merkmale
-
Schutz vor täglichen Verlusten (geeignet für Prop-Firmen , z. B. FTMO )
-
Eingebaute Zufallsgeneratorfunktion (ideal für Wettanbieter)
-
Option für manuelles Risiko in Prozent
- Option für feste Losgröße
- Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Einstiegsmodelle 1–5
- Option zur Schließung aller offenen Positionen am Freitagabend, um hohe Swap-Gebühren zu vermeiden.
-
Vom Benutzer anpassbarer Handelskommentar
-
Vom Benutzer einstellbare magische Zahl
-
Optionale Anzeige von Karteninformationen
-
Aktueller täglicher Drawdown
-
Aktueller Tagesgewinn
-
Warnung
Automatisierte Handelssysteme werden oft als KI, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, ChatGPT oder sogar Quantencomputersysteme vermarktet. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Händler Vorsicht walten lassen sollten.
Viele EAs auf dem Markt sind irreführend und wurden für einen einzigen Zweck entwickelt: Käufern vorzugaukeln, sie hätten eine Gelddruckmaschine gefunden.
In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Die meisten dieser Systeme versagen mit der Zeit und führen oft zu enormen Verlusten oder Kontozusammenbrüchen.
Die von mir angebotenen Systeme basieren nicht auf solchen Schlagwörtern oder Marketingversprechen. Sie gründen auf bekannten fundamentalen und technischen Konzepten des Devisenmarktes und haben sich bei strukturierter, regelbasierter Anwendung als langfristig vorteilhaft erwiesen.
Vorsicht ist auch bei Systemen geboten, die als ICT oder SMC vermarktet werden. Diese Ansätze sind naturgemäß weitgehend diskretionär, und wenn sie in automatisierte Regeln umgesetzt werden, bieten sie oft keinen klar definierten oder nachgewiesenen Vorteil.