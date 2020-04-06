Set TP and SL by Price MT5

✅ TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5

🎯 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order

⚙️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number

Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Number.

🔧 Hauptfunktionen:

🧮 Sofortige Änderung von TP und SL nach Preis

📍 Anwendbar auf alle Orders, aktuelles Symbol oder bestimmte Magic Numbers

♻️ 0 eingeben, um TP oder SL zu entfernen

⚡ Vollautomatisch, sobald auf einem Chart aktiv

🧩 Kompatibel mit allen Handelsinstrumenten

✅ Ideal für:

📌 Manuelle Trader, die schnelle TP/SL-Kontrolle wünschen

🤖 EA-Nutzer, die die Standard-Exit-Logik überschreiben möchten

🔁 Multi-Order-Manager mit komplexen Positionen

💬 Fragen oder Funktionsideen?

Hinterlasse einen Kommentar, wenn du Fragen oder Vorschläge hast.

Dein Feedback hilft, zukünftige Updates zu verbessern.

