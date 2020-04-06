Set TP and SL by Price MT5

✅ TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5

🎯 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order
⚙️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number

Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Number.

🔧 Hauptfunktionen:
🧮 Sofortige Änderung von TP und SL nach Preis
📍 Anwendbar auf alle Orders, aktuelles Symbol oder bestimmte Magic Numbers
♻️ 0 eingeben, um TP oder SL zu entfernen
⚡ Vollautomatisch, sobald auf einem Chart aktiv
🧩 Kompatibel mit allen Handelsinstrumenten

Ideal für:
📌 Manuelle Trader, die schnelle TP/SL-Kontrolle wünschen
🤖 EA-Nutzer, die die Standard-Exit-Logik überschreiben möchten
🔁 Multi-Order-Manager mit komplexen Positionen

💬 Fragen oder Funktionsideen?
Hinterlasse einen Kommentar, wenn du Fragen oder Vorschläge hast.
Dein Feedback hilft, zukünftige Updates zu verbessern.

Keywords: TP SL nach Preis festlegen, MT5 TP SL Manager, auto SL TP MT5, SL TP ändern MT5, Trade Manager EA, Expert Advisor SL TP, Take Profit Preis festlegen, Stop Loss Preis festlegen, TP SL anwenden MT5, MT5 Utility EA, SL TP Override, Order Modifier MT5, Offene Trades verwalten EA


OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
Utilitys
OpenCharts for OpenOrders – Intelligentes Chart-Management Einfach dieses smarte Skript auf beliebigen Chart ziehen und es öffnet automatisch ein separates Chartfenster für jedes Symbol mit einer offenen Position im Terminal. ️ Funktionen : Öffnet automatisch ein Chart pro Symbol mit offenen Orders Vermeidet doppelte Charts – auch bei 10 Orders für dasselbe Symbol nur ein Chart Wähle den gewünschten Timeframe beim Laden Schlank und effizient – perfekt für aktives Positionsmanagement Spart Ze
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
Experten
Money Trailing – Intelligentes Gewinn-Management basierend auf echtem Geld Haben Sie genug von Trailing-Stops in Pips, die nicht den echten Gewinn widerspiegeln? Mit Money Trailing verwalten Sie Ihre Positionen auf Basis von realem Geld , in der Währung Ihres Kontos – einfach und effektiv. So funktioniert's: Legen Sie einen Auslösewert und einen Sicherungswert fest, beide in Geldbeträgen. Beispiel: Auslöser = 20 € Sicherung = 10 € Wenn ein Trade 20 € schwebenden Gewinn erreicht, wird
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
Experten
Set TP and SL in Pips Points or Currency – Automatischer TP/SL-Manager für MT4 Dieses einfache, aber leistungsstarke EA setzt automatisch Take-Profit- und Stop-Loss-Level für deine offenen Trades, basierend auf einer von drei Einheiten: Pips , Punkte oder Geldwert . ️ Hauptfunktionen: • Setzt TP und SL sofort nach dem Öffnen eines Trades • Auswahl zwischen Pips, Punkten oder Geldbetrag • Intelligente Logik – wenn TP oder SL bereits erreicht wurden, wird die Order sofort geschlosse
Show secured
Antonio Franco
Indikatoren
Secured Profits – Sehen Sie sofort Ihre wirklich gesicherten Gewinne Wissen Sie, wie viel Gewinn Sie in jedem Trade tatsächlich absichern? Secured Profits ist ein intelligenter und leistungsstarker Indikator für MT4, der Ihnen in Echtzeit den exakten Geldwert des tatsächlich durch Stop-Loss gesicherten Gewinns Ihrer offenen Positionen anzeigt. Im Gegensatz zu anderen Tools summiert Secured Profits nicht nur den "sichtbaren" Floating-Gewinn oder den durch Stops geschützten Gewinn. Er geht wei
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experten
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Level für beliebige Orders ️ Kompatibel mit allen Symbolen und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieses Expert Advisor ermöglicht es dir, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) mit exakten Preiswerten zu definieren (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte oder Pips — nur klare und exakte Kontrolle über alle Orders, auch mit Filter nach Chart oder Magic Number. Hauptfunktionen: Sofortige An
Draw Lines
Antonio Franco
Indikatoren
Zeichne ganz einfach Entry-, Take-Profit- und Stop-Loss-Level in dein Chart, um Handelssignale zu analysieren und nachzuverfolgen. Hauptfunktionen Einfache Eingabe von Entry, TP1, TP2, TP3 und SL Optionale vertikale Linie zur Markierung des genauen Signalzeitpunkts Benutzerdefinierte Beschriftungen und Farben für jede Linie Visuelle Bewertung der Genauigkeit und des Chance-Risiko-Verhältnisses eines Signals Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen Kein Repainting, keine Verzögerung –
Clock Trades
Antonio Franco
Experten
Clock Trades – Präziser Handel nach Zeitplan! Clock Trades ist ein intelligenter und zuverlässiger EA, mit dem du zeitbasierte Trades automatisch öffnen kannst. Lege die genaue Stunde und Minute fest, wähle deine Einstellungen, und der EA erledigt den Rest. Verwende Server- oder Lokalzeit Funktioniert auf jedem Symbol oder einer Symbol-Liste Vollständige Kontrolle über Buy/Sell-Ausnahmen TP/SL in Pips, Punkten oder Geld Automatischer Wiederholungsversuch bei Common Errors (z. B.
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
Experten
Money Trailing – Intelligentes Gewinn-Management basierend auf echtem Geld Haben Sie genug von Trailing-Stops in Pips, die nicht den echten Gewinn widerspiegeln? Mit Money Trailing verwalten Sie Ihre Positionen auf Basis von realem Geld , in der Währung Ihres Kontos – einfach und effektiv. So funktioniert's: Legen Sie einen Auslösewert und einen Sicherungswert fest, beide in Geldbeträgen. Beispiel: Auslöser = 20 € Sicherung = 10 € Wenn ein Trade 20 € schwebenden Gewinn erreicht, wird
Draw Lines MT5
Antonio Franco
Indikatoren
Zeichne ganz einfach Entry-, Take-Profit- und Stop-Loss-Level in dein Chart, um Handelssignale zu analysieren und nachzuverfolgen. Hauptfunktionen Einfache Eingabe von Entry, TP1, TP2, TP3 und SL Optionale vertikale Linie zur Markierung des genauen Signalzeitpunkts Benutzerdefinierte Beschriftungen und Farben für jede Linie Visuelle Bewertung der Genauigkeit und des Chance-Risiko-Verhältnisses eines Signals Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen Kein Repainting, keine Verzögerung –
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Experten
Clock Trades – Präziser Handel nach Zeitplan! Clock Trades ist ein intelligenter und zuverlässiger EA, mit dem du zeitbasierte Trades automatisch öffnen kannst. Lege die genaue Stunde und Minute fest, wähle deine Einstellungen, und der EA erledigt den Rest. Verwende Server- oder Lokalzeit Funktioniert auf jedem Symbol oder einer Symbol-Liste Vollständige Kontrolle über Buy/Sell-Ausnahmen TP/SL in Pips, Punkten oder Geld Automatischer Wiederholungsversuch bei Common Errors (z. B.
Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
Experten
Setze TP und SL in Pips, Punkten oder Geld – Vollautomatischer TP/SL-Manager für MT5 Dieser einfache, aber leistungsstarke EA legt automatisch Take-Profit- und Stop-Loss-Level für deine offenen Trades fest. Wähle zwischen Pips, Punkten oder einem genauen Geldbetrag. ️ Hauptfunktionen: • Automatische Anpassung von TP und SL, sobald Trades geöffnet werden • Wähle zwischen Pips, Punkten oder Geldwert für maximale Flexibilität • Intelligente Logik: Wenn TP oder SL bereits erreicht is
