Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper
- Experten
- Huu Loc Nguyen
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Produktname: Dorothy Web Spider V292 (MT4)
[Untertitel: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine]
Einführung Dorothy Web Spider V292 repräsentiert die nächste Generation des Grid Scalping, angetrieben von der leichtgewichtigen Aether-Engine. Im Gegensatz zu statischen Grid-Systemen, die versagen, wenn sich die Marktbedingungen ändern, nutzt Dorothy "Adaptive Tuning", um RSI-Schwellenwerte und Grid-Abstände auf der Grundlage der ADX-Stärke und ATR-Volatilität in Echtzeit dynamisch anzupassen.
Ein herausragendes Merkmal ist der "USD Jitter" -Mechanismus. Er sorgt dafür, dass die Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus leicht um das Ziel herum randomisiert werden, was ein "Exit Clustering" verhindert und Ihre Trades vor Stop-Hunting-Algorithmen schützt.
Handelsstrategie (Aether Engine) Das System arbeitet mit einer intelligenten 3-Phasen-Logik:
-
Adaptives Scanning: Die Aether-Engine überwacht ADX und ATR/Spread-Verhältnisse zur automatischen Anpassung der Strategie.
-
Hohe Volatilität: Sie erweitert das Raster und entspannt den RSI.
-
Geringe Volatilität: Das Raster wird für schnellere Abverkäufe enger.
-
-
Das Web (Pending Grid): Anstelle von Marktaufträgen wird ein Raster von Kauf-/Verkaufs-Limit- und Stop-Aufträgen eingesetzt. Dies gewährleistet bessere Einstiegskurse.
-
USD-Präzision: Alle Ziele werden in USD berechnet (automatisch in Punkte umgerechnet). Das System wählt den sichersten Abstand zwischen Ihrem USD-Ziel und dem ATR-Limit.
Hauptmerkmale
-
USD-Ziele mit Jitter: Legen Sie Ihr TP/SL in Dollar fest. Der EA fügt jeder Order einen zufälligen ± Jitter (z.B. ±$0,5) hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Exits nicht vom Broker vorhersehbar sind.
-
Auto-Profil: Erkennt automatisch die Anlageklasse (Forex, Gold/XAU oder Krypto) und stellt die entsprechenden Spread/ATR/ADX-Gates ein. Keine manuelle Konfiguration erforderlich.
-
Margin-Aware Sizing: Bevor der EA Aufträge platziert, prüft er die freie Marge, um den Fehler 134 (Not Enough Money) zu vermeiden.
-
Health Gate: Trades werden nur ausgeführt, wenn der "Market Health"-Score hoch ist (grün/orange). Er hält sich von "roten" (ungesunden/Neuigkeiten) Märkten fern.
Empfehlungen
-
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
-
Zeitrahmen: M5 oder M15.
-
Symbole: Majors (EURUSD, GBPUSD), XAUUSD, BTCUSD.
-
Konto: ECN/Raw Spread.
Eingabeparameter : Schlankes Design der Eingaben für eine schnelle Einrichtung:
-
=== 1. GRÖSSE & RASTER ===
-
Lots : Basis-Lotgröße.
-
GridLevels : Anzahl der anstehenden Aufträge (z.B. 3).
-
GridATRFactor : Abstandsmultiplikator für das Raster.
-
-
=== 2. TARGETS (DIE USP) ===
-
UseUSDTargets : Aktivieren Sie Dollar-basierte Ausstiege.
-
TP_TargetUSD / SL_TargetUSD : Gewinn/Verlust-Ziele.
-
USD_JitterRange : Randomisierungsbereich (z.B. 0,5 USD), um exakte Ziele auszublenden.
-
-
=== 3. ADAPTIVE ENGINE ===
-
UseATRMtp: Verknüpfung der ATR-Logik mit USD-Zielen.
-
TrailingATRMult : Dynamische Nachlaufstrecke.
-
AdaptiveTuning : Aktiviert die automatische ADX/ATR-Anpassung.
-
-
=== 4. OPERATIONEN ===
-
MaxOrdersEachCycle : Obergrenze für die Gesamtzahl der Trades.
-
ExecutionIntervalInSeconds : Drosselung zur Reduzierung der CPU-Auslastung.
-
Installationshandbuch
-
Laden Sie die .ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordner herunter.
-
Starten Sie MT4 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.
-
Ziehen Sie den EA auf einen M5/M15 Chart.
-
Stellen Sie TP_TargetUSD und Lots entsprechend Ihrem Kapital ein.
-
Aktivieren Sie "Live Trading zulassen".