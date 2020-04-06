Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Dorothy Web Spider V292 (MT4)

[Untertitel: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine]

Einführung Dorothy Web Spider V292 repräsentiert die nächste Generation des Grid Scalping, angetrieben von der leichtgewichtigen Aether-Engine. Im Gegensatz zu statischen Grid-Systemen, die versagen, wenn sich die Marktbedingungen ändern, nutzt Dorothy "Adaptive Tuning", um RSI-Schwellenwerte und Grid-Abstände auf der Grundlage der ADX-Stärke und ATR-Volatilität in Echtzeit dynamisch anzupassen.

Ein herausragendes Merkmal ist der "USD Jitter" -Mechanismus. Er sorgt dafür, dass die Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus leicht um das Ziel herum randomisiert werden, was ein "Exit Clustering" verhindert und Ihre Trades vor Stop-Hunting-Algorithmen schützt.

Handelsstrategie (Aether Engine) Das System arbeitet mit einer intelligenten 3-Phasen-Logik:

  1. Adaptives Scanning: Die Aether-Engine überwacht ADX und ATR/Spread-Verhältnisse zur automatischen Anpassung der Strategie.

    • Hohe Volatilität: Sie erweitert das Raster und entspannt den RSI.

    • Geringe Volatilität: Das Raster wird für schnellere Abverkäufe enger.

  2. Das Web (Pending Grid): Anstelle von Marktaufträgen wird ein Raster von Kauf-/Verkaufs-Limit- und Stop-Aufträgen eingesetzt. Dies gewährleistet bessere Einstiegskurse.

  3. USD-Präzision: Alle Ziele werden in USD berechnet (automatisch in Punkte umgerechnet). Das System wählt den sichersten Abstand zwischen Ihrem USD-Ziel und dem ATR-Limit.

Hauptmerkmale

  • USD-Ziele mit Jitter: Legen Sie Ihr TP/SL in Dollar fest. Der EA fügt jeder Order einen zufälligen ± Jitter (z.B. ±$0,5) hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Exits nicht vom Broker vorhersehbar sind.

  • Auto-Profil: Erkennt automatisch die Anlageklasse (Forex, Gold/XAU oder Krypto) und stellt die entsprechenden Spread/ATR/ADX-Gates ein. Keine manuelle Konfiguration erforderlich.

  • Margin-Aware Sizing: Bevor der EA Aufträge platziert, prüft er die freie Marge, um den Fehler 134 (Not Enough Money) zu vermeiden.

  • Health Gate: Trades werden nur ausgeführt, wenn der "Market Health"-Score hoch ist (grün/orange). Er hält sich von "roten" (ungesunden/Neuigkeiten) Märkten fern.

Empfehlungen

  • Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

  • Zeitrahmen: M5 oder M15.

  • Symbole: Majors (EURUSD, GBPUSD), XAUUSD, BTCUSD.

  • Konto: ECN/Raw Spread.

Eingabeparameter : Schlankes Design der Eingaben für eine schnelle Einrichtung:

  • === 1. GRÖSSE & RASTER ===

    • Lots : Basis-Lotgröße.

    • GridLevels : Anzahl der anstehenden Aufträge (z.B. 3).

    • GridATRFactor : Abstandsmultiplikator für das Raster.

  • === 2. TARGETS (DIE USP) ===

    • UseUSDTargets : Aktivieren Sie Dollar-basierte Ausstiege.

    • TP_TargetUSD / SL_TargetUSD : Gewinn/Verlust-Ziele.

    • USD_JitterRange : Randomisierungsbereich (z.B. 0,5 USD), um exakte Ziele auszublenden.

  • === 3. ADAPTIVE ENGINE ===

    • UseATRMtp: Verknüpfung der ATR-Logik mit USD-Zielen.

    • TrailingATRMult : Dynamische Nachlaufstrecke.

    • AdaptiveTuning : Aktiviert die automatische ADX/ATR-Anpassung.

  • === 4. OPERATIONEN ===

    • MaxOrdersEachCycle : Obergrenze für die Gesamtzahl der Trades.

    • ExecutionIntervalInSeconds : Drosselung zur Reduzierung der CPU-Auslastung.

Installationshandbuch

  1. Laden Sie die .ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordner herunter.

  2. Starten Sie MT4 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.

  3. Ziehen Sie den EA auf einen M5/M15 Chart.

  4. Stellen Sie TP_TargetUSD und Lots entsprechend Ihrem Kapital ein.

  5. Aktivieren Sie "Live Trading zulassen".

AUTOR & URHEBERRECHT
Astracodewolf - Algorithmische Handelssysteme Entwickler © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.

