Silent Oracle Reverb AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Silent Oracle Reverb

[Untertitel: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe]

Einführung In einem lauten Markt handelt Silent Oracle Reverb nicht übermäßig. Er beobachtet. Basierend auf der "Gummiband-Theorie" nutzt dieser Expert Advisor das unvermeidliche Zurückschnappen der Preisbewegung aus. Wenn der Markt über die Keltner-Kanäle hinaus überverkauft ist und der Oracle-Indikator (RSI 2) Erschöpfung signalisiert, führt das System einen Sniper-Einstieg aus, um die Rückkehr zum Mittelwert zu erfassen.

Handelsstrategie Der Algorithmus folgt einer strikten 4-Phasen-Logik, um eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit zu gewährleisten:

  1. Trend-Scan: Filtert die Marktrichtung anhand des 200 EMA. Der Algorithmus vermeidet das "Fallen des Messers", indem er nur Dips in einem Aufwärtstrend kauft und Rallyes in einem Abwärtstrend verkauft.

  2. Ausdehnung: Wartet darauf, dass der Kurs die Keltner-Bänder (Abweichung 2,5) durchstößt, um eine überbewertete Zone zu identifizieren.

  3. Der Auslöser: Wird nur ausgeführt, wenn der Rapid-Response-RSI (Periode 2) extreme Werte erreicht (<10 oder >90), um den genauen Zeitpunkt der Umkehr zu bestimmen.

  4. Mean Reversion Exit: Sichert den Gewinn sofort, wenn der Kurs zur Mittellinie (The Mean) zurückkehrt, was die Gewinnrate erheblich steigert.

Hauptmerkmale

  • "Reverb Sniper"-Technologie: Verwendet einen schnellen RSI(2) gepaart mit Keltner-Kanälen, um lokale Höchst- und Tiefststände punktgenau zu identifizieren.

  • Institutionelle Geldverwaltung: Eingebauter Positions-Sizer. Geben Sie einfach Ihr Risiko in Dollar ein (z.B. Risiko $50). Der EA berechnet automatisch die genaue Losgröße auf der Grundlage des Stop-Loss-Abstands.

  • Prop-Firm-konform: 100% No Grid, No Martingale, No Averaging. Jeder Handel ist durch einen harten Stop Loss und einen dynamischen Trailing Stop geschützt.

  • Unsichtbares Dashboard: Ein minimalistisches, transparentes On-Chart-Panel zeigt die aktuelle Marktzone und die Gewinnkennzahlen an, ohne die Chartanalyse zu behindern.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: M15 (Scalping) oder H1 (Swing).

  • Symbole: Die wichtigsten Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

  • Konto-Typ: ECN/Raw Spread empfohlen für beste Ausführung.

  • Mindesteinlage: $100 für 0,01 Lots.

EingabeparameterBitteüberprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA anzupassen:

  • === 1. SILENT RISK MANAGEMENT ===

    • InpUseRiskUSD : Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Lotberechnung auf Basis des USD-Risikos.

    • InpRiskUSD : Maximales monetäres Risiko pro Handel (z.B. 50.0).

    • InpRewardRatio : Minimales Reward-to-Risk-Verhältnis.

  • === 2. ORACLE STRATEGY CORE ===

    • InpTrendEMA : Periode für den Trendfilter (Standard: 200).

    • InpKeltnerPeriod : Periode für den Keltner-Kanal (der Mittelwert).

    • InpKeltnerMult : Abweichungsmultiplikator für den Kanal (Die Zone).

    • InpRSI_Period : Zeitraum für den Oracle RSI (Voreinstellung: 2).

    • InpRSI_High / InpRSI_Low : Überkauft/überverkauft Triggerlevels.

  • === 3. SICHERHEIT & AUSSTIEG ===

    • InpTargetMean : Wenn wahr, wird der Handel automatisch geschlossen, wenn der Preis die mittlere Keltner-Linie berührt.

    • InpSL_ATR_Mult : Stop-Loss-Abstand basierend auf der ATR-Volatilität.

    • InpUseTrailing : Dynamischen Trailing Stop aktivieren.

Installationsanleitung

  1. Laden Sie die . ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordnerherunter .

  2. Aktualisieren Sie Ihren MT5 Navigator und ziehen Sie den EA auf den Chart (z.B. EURUSD M15).

  3. Aktivieren Sie in den Einstellungen"Algo Trading zulassen".

  4. Passen Sie InpRiskUSD entsprechend Ihrem Kapital an.

AUTOR & URHEBERRECHT
Astracodewolf - Algorithmische Handelssysteme Entwickler © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.


