Silent Oracle Reverb AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Silent Oracle Reverb

[Untertitel: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe]

Einführung In einem lauten Markt handelt Silent Oracle Reverb nicht übermäßig. Er beobachtet. Basierend auf der "Gummiband-Theorie" nutzt dieser Expert Advisor das unvermeidliche Zurückschnappen der Preisbewegung aus. Wenn der Markt über die Keltner-Kanäle hinaus überverkauft ist und der Oracle-Indikator (RSI 2) Erschöpfung signalisiert, führt das System einen Sniper-Einstieg aus, um die Rückkehr zum Mittelwert zu erfassen.

Handelsstrategie Der Algorithmus folgt einer strikten 4-Phasen-Logik, um eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit zu gewährleisten:

Trend-Scan: Filtert die Marktrichtung anhand des 200 EMA. Der Algorithmus vermeidet das "Fallen des Messers", indem er nur Dips in einem Aufwärtstrend kauft und Rallyes in einem Abwärtstrend verkauft. Ausdehnung: Wartet darauf, dass der Kurs die Keltner-Bänder (Abweichung 2,5) durchstößt, um eine überbewertete Zone zu identifizieren. Der Auslöser: Wird nur ausgeführt, wenn der Rapid-Response-RSI (Periode 2) extreme Werte erreicht (<10 oder >90), um den genauen Zeitpunkt der Umkehr zu bestimmen. Mean Reversion Exit: Sichert den Gewinn sofort, wenn der Kurs zur Mittellinie (The Mean) zurückkehrt, was die Gewinnrate erheblich steigert.

Hauptmerkmale

"Reverb Sniper"-Technologie: Verwendet einen schnellen RSI(2) gepaart mit Keltner-Kanälen, um lokale Höchst- und Tiefststände punktgenau zu identifizieren.

Institutionelle Geldverwaltung: Eingebauter Positions-Sizer. Geben Sie einfach Ihr Risiko in Dollar ein (z.B. Risiko $50). Der EA berechnet automatisch die genaue Losgröße auf der Grundlage des Stop-Loss-Abstands.

Prop-Firm-konform: 100% No Grid, No Martingale , No Averaging. Jeder Handel ist durch einen harten Stop Loss und einen dynamischen Trailing Stop geschützt.

Unsichtbares Dashboard: Ein minimalistisches, transparentes On-Chart-Panel zeigt die aktuelle Marktzone und die Gewinnkennzahlen an, ohne die Chartanalyse zu behindern.

Empfehlungen

Zeitrahmen: M15 (Scalping) oder H1 (Swing).

Symbole: Die wichtigsten Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN/Raw Spread empfohlen für beste Ausführung.

Mindesteinlage: $100 für 0,01 Lots.

EingabeparameterBitteüberprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA anzupassen:

=== 1. SILENT RISK MANAGEMENT === InpUseRiskUSD : Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Lotberechnung auf Basis des USD-Risikos. InpRiskUSD : Maximales monetäres Risiko pro Handel (z.B. 50.0). InpRewardRatio : Minimales Reward-to-Risk-Verhältnis.

=== 2. ORACLE STRATEGY CORE === InpTrendEMA : Periode für den Trendfilter (Standard: 200). InpKeltnerPeriod : Periode für den Keltner-Kanal (der Mittelwert). InpKeltnerMult : Abweichungsmultiplikator für den Kanal (Die Zone). InpRSI_Period : Zeitraum für den Oracle RSI (Voreinstellung: 2). InpRSI_High / InpRSI_Low : Überkauft/überverkauft Triggerlevels.

=== 3. SICHERHEIT & AUSSTIEG === InpTargetMean : Wenn wahr, wird der Handel automatisch geschlossen, wenn der Preis die mittlere Keltner-Linie berührt. InpSL_ATR_Mult : Stop-Loss-Abstand basierend auf der ATR-Volatilität. InpUseTrailing : Dynamischen Trailing Stop aktivieren.



Installationsanleitung

Laden Sie die . ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordnerherunter . Aktualisieren Sie Ihren MT5 Navigator und ziehen Sie den EA auf den Chart (z.B. EURUSD M15). Aktivieren Sie in den Einstellungen"Algo Trading zulassen". Passen Sie InpRiskUSD entsprechend Ihrem Kapital an.