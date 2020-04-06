Silent Oracle Reverb AI
- Experten
- Huu Loc Nguyen
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Produktname: Silent Oracle Reverb
[Untertitel: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe]
Einführung In einem lauten Markt handelt Silent Oracle Reverb nicht übermäßig. Er beobachtet. Basierend auf der "Gummiband-Theorie" nutzt dieser Expert Advisor das unvermeidliche Zurückschnappen der Preisbewegung aus. Wenn der Markt über die Keltner-Kanäle hinaus überverkauft ist und der Oracle-Indikator (RSI 2) Erschöpfung signalisiert, führt das System einen Sniper-Einstieg aus, um die Rückkehr zum Mittelwert zu erfassen.
Handelsstrategie Der Algorithmus folgt einer strikten 4-Phasen-Logik, um eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit zu gewährleisten:
-
Trend-Scan: Filtert die Marktrichtung anhand des 200 EMA. Der Algorithmus vermeidet das "Fallen des Messers", indem er nur Dips in einem Aufwärtstrend kauft und Rallyes in einem Abwärtstrend verkauft.
-
Ausdehnung: Wartet darauf, dass der Kurs die Keltner-Bänder (Abweichung 2,5) durchstößt, um eine überbewertete Zone zu identifizieren.
-
Der Auslöser: Wird nur ausgeführt, wenn der Rapid-Response-RSI (Periode 2) extreme Werte erreicht (<10 oder >90), um den genauen Zeitpunkt der Umkehr zu bestimmen.
-
Mean Reversion Exit: Sichert den Gewinn sofort, wenn der Kurs zur Mittellinie (The Mean) zurückkehrt, was die Gewinnrate erheblich steigert.
Hauptmerkmale
-
"Reverb Sniper"-Technologie: Verwendet einen schnellen RSI(2) gepaart mit Keltner-Kanälen, um lokale Höchst- und Tiefststände punktgenau zu identifizieren.
-
Institutionelle Geldverwaltung: Eingebauter Positions-Sizer. Geben Sie einfach Ihr Risiko in Dollar ein (z.B. Risiko $50). Der EA berechnet automatisch die genaue Losgröße auf der Grundlage des Stop-Loss-Abstands.
-
Prop-Firm-konform: 100% No Grid, No Martingale, No Averaging. Jeder Handel ist durch einen harten Stop Loss und einen dynamischen Trailing Stop geschützt.
-
Unsichtbares Dashboard: Ein minimalistisches, transparentes On-Chart-Panel zeigt die aktuelle Marktzone und die Gewinnkennzahlen an, ohne die Chartanalyse zu behindern.
Empfehlungen
-
Zeitrahmen: M15 (Scalping) oder H1 (Swing).
-
Symbole: Die wichtigsten Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).
-
Konto-Typ: ECN/Raw Spread empfohlen für beste Ausführung.
-
Mindesteinlage: $100 für 0,01 Lots.
EingabeparameterBitteüberprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA anzupassen:
-
=== 1. SILENT RISK MANAGEMENT ===
-
InpUseRiskUSD : Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Lotberechnung auf Basis des USD-Risikos.
-
InpRiskUSD : Maximales monetäres Risiko pro Handel (z.B. 50.0).
-
InpRewardRatio : Minimales Reward-to-Risk-Verhältnis.
-
-
=== 2. ORACLE STRATEGY CORE ===
-
InpTrendEMA : Periode für den Trendfilter (Standard: 200).
-
InpKeltnerPeriod : Periode für den Keltner-Kanal (der Mittelwert).
-
InpKeltnerMult : Abweichungsmultiplikator für den Kanal (Die Zone).
-
InpRSI_Period : Zeitraum für den Oracle RSI (Voreinstellung: 2).
-
InpRSI_High / InpRSI_Low : Überkauft/überverkauft Triggerlevels.
-
-
=== 3. SICHERHEIT & AUSSTIEG ===
-
InpTargetMean : Wenn wahr, wird der Handel automatisch geschlossen, wenn der Preis die mittlere Keltner-Linie berührt.
-
InpSL_ATR_Mult : Stop-Loss-Abstand basierend auf der ATR-Volatilität.
-
InpUseTrailing : Dynamischen Trailing Stop aktivieren.
-
Installationsanleitung
-
Laden Sie die . ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordnerherunter .
-
Aktualisieren Sie Ihren MT5 Navigator und ziehen Sie den EA auf den Chart (z.B. EURUSD M15).
-
Aktivieren Sie in den Einstellungen"Algo Trading zulassen".
-
Passen Sie InpRiskUSD entsprechend Ihrem Kapital an.