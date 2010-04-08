ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4)

[Untertitel: ZigZag Wave 3 Hunter | Market Health Monitor | USD Risk Logic]

Einführung TempestLightning ist ein professionelles Handelssystem, das entwickelt wurde, um die komplexe Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstatt Wellenzählungen zu erraten, verwendet dieser EA einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die klassische 1-2-3-Struktur zu identifizieren und zielt auf den hochprofitablen Welle-3-Impuls ab.

TempestLightning ist mit einer Multi-Faktor-Filter-Engine (EMA, CCI, MACD, Parabolic SAR) ausgestattet und verfügt über ein einzigartiges "Market Health" -System, das Eingänge auf der Grundlage von Echtzeit-Volatilität und Trendstärke festlegt.

Handelsstrategie Das System arbeitet mit einem ausgeklügelten Logikfluss:

Wellen-Identifikation: Es erkennt das 1-2-3 Setup mit ZigZag. Es wartet auf einen Pullback in die "Goldene Zone" (Fibonacci 0,36 - 0,68). Momentum-Bestätigung: Bestätigt den Einstieg mit EMA Trend, CCI, MACD und Parabolic SAR. Market Health Gate: Berechnet einen Echtzeit-Score (0-100) auf der Grundlage von ATR, Spread und ADX. Trades werden nur ausgeführt, wenn der Markt "grün" (gesund) ist. Ausführung: Zielt auf die Expansion von Welle 3 mit strengem Risikomanagement.

Hauptmerkmale

Market Health Engine: Visualisiert die Marktbedingungen (Grün/Orange/Rot) auf dem Chart. Der EA pausiert automatisch die Eingaben während "roter" (niedriger Qualität) Marktbedingungen.

Broker-sichere Architektur: Verfügt über die SafeOrderModify-Technologie. Sie verwaltet die Wiederholungslogik und Mikroanpassungen, um Fehler 130 (ungültige Stops) und Fehler 136 zu vermeiden und die Kompatibilität mit ECN-Brokern zu gewährleisten.

USD-basierte Ziele: Geben Sie Ihren Take Profit und Stop Loss direkt in USD ein (z.B. $6 Target, $3 Stop). Der EA wandelt die Punkte automatisch um.

Validierungs-Relax-Modus: Enthält eine spezielle RelaxForValidation-Funktion zur Lockerung der Spread/ADX-Gates während des Backtestings oder der Produktvalidierung, um eine reibungslose Testausführung zu gewährleisten.

Visuelle Überlagerung: Zeichnet gestrichelte Elliott-Wellen-Linien auf dem Chart und hilft Ihnen, die Strategielogik in Echtzeit zu visualisieren.

Empfehlungen

Zeitrahmen: M5 oder M15 (empfohlen).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD), Gold (XAUUSD).

Konto: ECN/Raw Spread-Konto.

Einstellungen: Für den Strategietester, setzen Sie RelaxForValidation = true . Für den Live-Handel, setzen Sie false für maximale Sicherheit.

Eingabeparameter Bitte passen Sie diese Einstellungen an Ihre Strategie an:

=== 1. WELLE & STRATEGIE === ZigZag_Depth/Dev/Back : Einstellungen, um die Empfindlichkeit der Wellenerkennung einzustellen. UseFilters : EMA/CCI/MACD-Filter ein- und ausschalten. RelaxForValidation : True für Backtesting, False für Live Trading.

=== 2. MARKTGESUNDHEIT === HealthThreshold : Mindestwert, um den Handel zuzulassen (Standard: 55). AtrSpreadRatioMin : Volatilität vs. Spread-Filter. AdxMin : Minimale Trendstärke.

=== 3. MANAGEMENT === TpUsd / SlUsd : Take Profit und Stop Loss in Dollars. UseTrailingStop : Aktiviert ATR-basiertes Trailing. BreakevenRMult : Nach Erreichen des R-Multiplikator-Gewinns zum Breakeven gehen.

=== 4. SICHERHEITSOBERGRENZEN === MAX_DAILY_LOSS_USD : Harter Stop für täglichen Drawdown. MaxOpenOrders : Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades.



Anleitung zur Installation

Laden Sie die .ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordner herunter. Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M5/M15 Chart. Wichtig: Erlauben Sie "Algo Trading" in den MT4-Einstellungen. Legen Sie Ihr Risiko fest (FixedLots oder USD Targets).