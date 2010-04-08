TempestLightning Elliott Wave Pro
- Huu Loc Nguyen
- Version: 1.0
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)
Produktname: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4)
[Untertitel: ZigZag Wave 3 Hunter | Market Health Monitor | USD Risk Logic]
Einführung TempestLightning ist ein professionelles Handelssystem, das entwickelt wurde, um die komplexe Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstatt Wellenzählungen zu erraten, verwendet dieser EA einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die klassische 1-2-3-Struktur zu identifizieren und zielt auf den hochprofitablen Welle-3-Impuls ab.
TempestLightning ist mit einer Multi-Faktor-Filter-Engine (EMA, CCI, MACD, Parabolic SAR) ausgestattet und verfügt über ein einzigartiges "Market Health" -System, das Eingänge auf der Grundlage von Echtzeit-Volatilität und Trendstärke festlegt.
Handelsstrategie Das System arbeitet mit einem ausgeklügelten Logikfluss:
-
Wellen-Identifikation: Es erkennt das 1-2-3 Setup mit ZigZag. Es wartet auf einen Pullback in die "Goldene Zone" (Fibonacci 0,36 - 0,68).
-
Momentum-Bestätigung: Bestätigt den Einstieg mit EMA Trend, CCI, MACD und Parabolic SAR.
-
Market Health Gate: Berechnet einen Echtzeit-Score (0-100) auf der Grundlage von ATR, Spread und ADX. Trades werden nur ausgeführt, wenn der Markt "grün" (gesund) ist.
-
Ausführung: Zielt auf die Expansion von Welle 3 mit strengem Risikomanagement.
Hauptmerkmale
-
Market Health Engine: Visualisiert die Marktbedingungen (Grün/Orange/Rot) auf dem Chart. Der EA pausiert automatisch die Eingaben während "roter" (niedriger Qualität) Marktbedingungen.
-
Broker-sichere Architektur: Verfügt über die SafeOrderModify-Technologie. Sie verwaltet die Wiederholungslogik und Mikroanpassungen, um Fehler 130 (ungültige Stops) und Fehler 136 zu vermeiden und die Kompatibilität mit ECN-Brokern zu gewährleisten.
-
USD-basierte Ziele: Geben Sie Ihren Take Profit und Stop Loss direkt in USD ein (z.B. $6 Target, $3 Stop). Der EA wandelt die Punkte automatisch um.
-
Validierungs-Relax-Modus: Enthält eine spezielle RelaxForValidation-Funktion zur Lockerung der Spread/ADX-Gates während des Backtestings oder der Produktvalidierung, um eine reibungslose Testausführung zu gewährleisten.
-
Visuelle Überlagerung: Zeichnet gestrichelte Elliott-Wellen-Linien auf dem Chart und hilft Ihnen, die Strategielogik in Echtzeit zu visualisieren.
Empfehlungen
-
Zeitrahmen: M5 oder M15 (empfohlen).
-
Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD), Gold (XAUUSD).
-
Konto: ECN/Raw Spread-Konto.
-
Einstellungen: Für den Strategietester, setzen Sie RelaxForValidation = true . Für den Live-Handel, setzen Sie false für maximale Sicherheit.
Eingabeparameter Bitte passen Sie diese Einstellungen an Ihre Strategie an:
-
=== 1. WELLE & STRATEGIE ===
-
ZigZag_Depth/Dev/Back : Einstellungen, um die Empfindlichkeit der Wellenerkennung einzustellen.
-
UseFilters : EMA/CCI/MACD-Filter ein- und ausschalten.
-
RelaxForValidation : True für Backtesting, False für Live Trading.
-
-
=== 2. MARKTGESUNDHEIT ===
-
HealthThreshold : Mindestwert, um den Handel zuzulassen (Standard: 55).
-
AtrSpreadRatioMin : Volatilität vs. Spread-Filter.
-
AdxMin : Minimale Trendstärke.
-
-
=== 3. MANAGEMENT ===
-
TpUsd / SlUsd : Take Profit und Stop Loss in Dollars.
-
UseTrailingStop : Aktiviert ATR-basiertes Trailing.
-
BreakevenRMult : Nach Erreichen des R-Multiplikator-Gewinns zum Breakeven gehen.
-
-
=== 4. SICHERHEITSOBERGRENZEN ===
-
MAX_DAILY_LOSS_USD : Harter Stop für täglichen Drawdown.
-
MaxOpenOrders : Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades.
-
Anleitung zur Installation
-
Laden Sie die .ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordner herunter.
-
Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M5/M15 Chart.
-
Wichtig: Erlauben Sie "Algo Trading" in den MT4-Einstellungen.
-
Legen Sie Ihr Risiko fest (FixedLots oder USD Targets).