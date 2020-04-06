The Momentum Cluster Neural

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Der Momentum Cluster Neural

[Untertitel: 5-Indicator Voting Consensus | Chandelier Exit | Trend Following]

Einleitung Warum sich auf einen einzigen Indikator verlassen, wenn man die Weisheit der Masse nutzen kann? Der Momentum Cluster Neural ist ein wissenschaftliches Trendfolgesystem, das auf der Konsenslogik basiert. Es fungiert als zentraler neuronaler Knotenpunkt, der die Signale der 5 stärksten Momentum-Indikatoren der technischen Analyse(The Big 5) zusammenfasst.

Trades werden NUR dann ausgeführt, wenn eine "Super-Mehrheit" erreicht wird (z.B. wenn 4 von 5 Indikatoren in der Richtung übereinstimmen). Dieser robuste Filtermechanismus eliminiert das Marktrauschen und gewährleistet eine hohe Einstiegswahrscheinlichkeit.

Handelsstrategie (The Voting Engine) Das System überwacht kontinuierlich eine Gruppe von 5 Indikatoren:

RSI (Relative Stärke Index) CCI (Rohstoff-Kanal-Index) Stochastischer Oszillator MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz) WPR (Williams Percent Range)

Logik: Der EA zählt die "Votes" der einzelnen Indikatoren. Ein Einstieg wird nur ausgelöst, wenn die Anzahl der Stimmen ≥ Schwellenwert (Standard: 4) ist. Damit wird bestätigt, dass Momentum, Trend und Volatilität alle aufeinander abgestimmt sind.

Hauptmerkmale

Chandelier Ausstiegsprotokoll: Verwendet einen fortschrittlichen ATR-basierten Trailing-Stop (Chandelier Exit), der an einer "Leine" hinter dem Preis hängt. So können Sie massive Trends mitnehmen und gleichzeitig automatisch Gewinne sichern, wenn sich die Volatilität ändert.

Neural Matrix Dashboard: Ein professionelles On-Chart-Panel zeigt den Echtzeit-Status jedes Indikators an (z. B. [UP] [DN] [UP]...) und bietet Ihnen vollständige Transparenz im Entscheidungsprozess.

Institutionelles Risikomanagement: Eingebauter Position Sizer auf Basis des USD-Risikos. Geben Sie einfach Ihr maximales Risiko pro Handel ein (z.B. $50), und der EA berechnet das Volumen.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen harten Stop Loss, der über die ATR-Volatilität berechnet wird.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für Trendstabilität).

Symbole: Tendenzpaare (GBPUSD, EURUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN- oder Raw Spread-Konten.

Mindesteinlage: $100 für 0,01 Lots.

Eingabeparameter Bitte überprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA anzupassen:

=== 1. NEURAL RISK CORE === InpUseRiskUSD : Aktivieren Sie die Auto-Lot-Berechnung auf Basis des Währungsrisikos. InpRiskUSD : Maximales Risiko pro Handel (z.B. 50.0). InpRewardRatio : Ziel-Risiko-Gewinn-Verhältnis (Standard: 3,0).

=== 2. EINSTELLUNGEN FÜR ABSTIMMUNGSCLUSTER === InpVoteThreshold : Die Anzahl der Indikatoren, die für eine Zustimmung erforderlich sind (Voreinstellung: 4). Setzen Sie den Wert auf 5 für den "Sniper Mode" (weniger Trades, höhere Genauigkeit). Inp[Indikator]_Periode : Benutzerdefinierte Einstellungen für RSI, CCI, Stoch, MACD, WPR.

=== 3. CHANDELIER EXIT === InpChandelierMult : Die "Leash"-Länge (ATR-Multiplikator) für den Trailing-Stop. InpUseChandelier : Aktivieren/Deaktivieren des dynamischen Trailing.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskUSD so ein, dass es Ihrem Kapital entspricht. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

AUTOR & COPYRIGHT

Astracodewolf - Algorithmische Handelssysteme Entwickler © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.