Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Dorothy Web Spider (MT4)

[Untertitel: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety]

EinführungDorothyWeb Spider (DWS) ist kein starrer traditioneller Expert Advisor. Er ist ein automatisierter Handelsassistent, der auf dem "Spider Web"-Mechanismus in Kombination mit der "HydraFlow"-Logik basiert. Anstatt dem Preis mit Marktaufträgen hinterherzujagen, scannt Dorothy automatisch die Marktvolatilität und platziert intelligente Pending Orders ("Preisfallen") auf strategischen Niveaus. Egal, ob Sie mit Forex, Gold (XAU) oder Kryptowährungen handeln, der EA passt sein Netz an, um Gewinne aus Volatilitätsspitzen zu erzielen und gleichzeitig den Drawdown unter Kontrolle zu halten.

Handelsstrategie Das System arbeitet mit einer 3-stufigen adaptiven Logik:

  1. Scan (HydraFlow): Der EA überwacht den Markt kontinuierlich auf Preiskompression oder Volatilitätsausbrüche unter Verwendung der ATR.

  2. Web-Einsatz: Anstelle von rücksichtslosen Sofort-Einstiegen platziert er ein dynamisches Raster von Pending Orders (Buy Stops/Limits). Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nur zu optimalen Kursniveaus in den Markt einsteigen.

  3. Wasserfluss-Management: Sobald eine Falle ausgelöst wird, verwaltet der EA den Handel mit USD-basierten Zielen (Geld, nicht Pips), um präzise Risiko-Ertrags-Ergebnisse zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

  • HydraFlow-Autopilot: Vergessen Sie komplexe Einstellungen. Der EA passt den Rasterabstand und die Empfindlichkeit automatisch auf Basis der Echtzeit-Volatilität (ATR) an. Er bleibt ruhig bei schwankenden Märkten und handelt entschlossen bei Ausbrüchen.

  • FireShield-Schutzsystem: Sicherheit ist die Priorität Nr. 1.

    • Tägliche Verlustbegrenzung: Beendet automatisch den Handel für den Tag, wenn die Verluste das von Ihnen festgelegte Limit erreichen (z.B. -$50).

    • Abkühlungsmodus: Erkennt aufeinanderfolgende Verluste und pausiert den Handel, um "Rachehandels"-Spiralen zu verhindern.

  • Multi-Market-Profil: Erkennt automatisch den Symboltyp:

    • Forex: Abgestimmt für Scalping.

    • Gold (XAU): Breitere Raster für hohe Volatilität.

    • Krypto: Passt die Tickgrößen für digitale Vermögenswerte an.

  • Intelligente Ausstiege: Integrierte Logik für Trailing Stop, Break-even und Partial Close.

Empfehlungen

  • Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

  • Zeitrahmen: M15 oder H1.

  • Symbole: Majors (EURUSD, GBPUSD), Gold (XAUUSD), und BTCUSD.

  • Konto-Typ: Standard oder ECN.

  • Mindestguthaben: $200 (Cent-Konto) oder $1000 (Standardkonto) empfohlen für Grid-Strategien.

EingabeparameterBittepassen Sie diese Einstellungen an Ihr Risikoprofil an:

  • === 1. GELDMANAGEMENT ===

    • TradeLots : Anfängliche Losgröße.

    • TP_USD_Forex / XAU / Crypto : Take Profit-Ziel in der Währung USD.

    • SL_USD_Forex / XAU / Crypto : Stop-Loss-Ziel in der Währung USD.

  • === 2. SICHERHEIT & FEUERSCHUTZ ===

    • EnableFireshield : Aktiver täglicher Verlustschutz.

    • DailyLossLimit : Maximal zulässiger Verlust pro Tag (z.B. 50,0).

    • UseLightMode : Reduziert die CPU-Auslastung für einen reibungsloseren Betrieb.

  • === 3. AUSGÄNGE ===

    • EnableBreakeven : SL zum Einstieg nach Gewinn verschieben.

    • EnableTrailing : Dynamische Gewinnsperre.

    • EnablePartialClose : Gewinn in Intervallen sichern.

Installationsanleitung

  1. Laden Sie die . ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordnerherunter .

  2. Starten Sie MT4 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.

  3. Ziehen Sie den EA auf einen M15-Chart.

  4. Wichtig: Erlauben Sie "Live Trading" in den Einstellungen.

  5. Setzen Sie Ihre TP_USD und SL_USD Ziele.

AUTOR & URHEBERRECHT
Astracodewolf - Algorithmische Handelssysteme Entwickler © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.


