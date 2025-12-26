XAU Master EA

XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung.





Handelsansatz & Strategien

Der EA verwendet einen diversifizierten Portfolioansatz mit drei Hauptstrategien:

Mean-Reversion-Systeme: Diese Systeme erkennen überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen und handeln gegenläufige Trendbewegungen. Sie gehen in Positionen ein, wenn der Preis extreme Niveaus erreicht, und steigen aus, wenn der Preis zu durchschnittlichen Niveaus zurückkehrt, und nutzen so die Überreaktionen des Marktes.

Momentum-Systeme: Diese Systeme erfassen Momentumverschiebungen und Trendwechsel, indem sie auf mehrere Bestätigungssignale warten, bevor sie in den Handel einsteigen. Sie erkennen, wenn sich die Marktrichtung ändert, und steigen an optimalen Umkehr- bzw. Fortsetzungspunkten ein.

Preisaktionssystem: Ein System nutzt die Erkennung von Candlestick-Mustern auf dem M15-Zeitrahmen, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es konzentriert sich auf bestimmte Preisformationen, die historisch gesehen auf eine potenzielle Marktbewegung hinweisen.

Jedes System arbeitet unabhängig mit seiner eigenen magischen Zahl, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop. Die meisten Systeme verwenden weite Stop-Loss-Werte, die eher für Swing-Trading als für Scalping ausgelegt sind.

Der EA hat eingebaute Drawdown-Limits, die auf den Drawdown-Regeln der Prop-Firma basieren. Täglicher Drawdown: Wird um Mitternacht zurückgesetzt und anhand des Eigenkapitals berechnet (einschließlich gleitender Verluste). Wenn das Eigenkapital unter den Schwellenwert fällt (z.B. 5% vom Tagesbeginn), werden alle Positionen sofort geschlossen. Der Handel wird am nächsten Tag wieder aufgenommen. Der Gesamt-Drawdown wird nie zurückgesetzt, er wird aus dem ursprünglichen Eigenkapital berechnet. Wird der Schwellenwert überschritten (z. B. 10 % Gesamtverlust), schließt der EA die Positionen und stoppt den permanenten Abgleich mit den Regeln für den Ausfall von Prop-Firmen. Wenn der Gesamt-Drawdown erreicht ist, muss der EA aus dem Chart entfernt und wieder hinzugefügt werden, um den Handel fortzusetzen.









Einstiegs- und Ausstiegslogik

XAU Master basiert auf Einstiegs- und Ausstiegssignalen, daher sind SL und TP nicht notwendig. Allerdings enthält jeder Handel einen schützenden Stop Loss als Sicherheitsnetz gegen extreme Marktbewegungen.

Jedes System ist mit einem optionalen Trailing-SL für Händler ausgestattet, die es vorziehen, sich festzulegen. Langfristige Backtests haben jedoch gezeigt, dass bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn man die Gewinner laufen lässt - aus diesem Grund ist der Trailing-SL standardmäßig deaktiviert.





Handelseinrichtung Zeitrahmen: Beliebig Symbol: XAUUSD Mindestinvestition für ein einzelnes System: $200 Mindestinvestition für alle Systeme: $2000+ Konto-Typ: Standard (kein Bedarf an einem extrem niedrigen Spread) Handelshäufigkeit: 5 Trades pro Tag im Durchschnitt VPS: Dringend empfohlen









Konfiguration & Eingaben

Alle Systemparameter sind im Eingabebereich am oberen Ende des Codes organisiert. Sie können einzelne Systeme aktivieren/deaktivieren, Prop-Firm-Einstellungen aktivieren, Limits anpassen, SL- und TP-Levels ändern und optionale Trailing-Stops für Händler konfigurieren, die Gewinne nicht schwimmen lassen und festschreiben möchten.

Risikomanagement: Wählen Sie zwischen fester Losgröße oder prozentualem Risiko pro Handel

Drawdown-Schutz: Legen Sie maximale Tagesverluste und Drawdown-Limits fest

Prop Firm-Funktionen: Aktivieren Sie Randomisierung, Handelsverzögerungen, SL/TP-Variationen und Einstiegsüberspringungsfenster, um zu vermeiden, dass Sie von einem finanzierten Konto abgelehnt werden.

Info-Panel: Optionales visuelles Dashboard, das den Kontostatus, aktive Positionen und die Systemleistung anzeigt.





Unterstützen Sie

