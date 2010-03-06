Gold Buster Sensitive

Gold Buster: Intelligente Expansion im XAU/USD-Markt

Gold Buster ist ein Expert-System der nächsten Generation, das auf der Synergie von neuronalen Netzwerkarchitekturen und prädiktiver Analytik basiert. Der Algorithmus wurde für die autonome Nutzung der Gold-Volatilität entwickelt, bietet Datenverarbeitung auf institutionellem Niveau und eliminiert kognitive Verzerrungen beim Trading.

Dieser Bot nutzt eine Technologie, die sich grundlegend von meinen bisherigen Produkten unterscheidet und es Ihnen ermöglicht, sowohl die Quantität als auch die Qualität der Trades individuell anzupassen.

Preispolitik Ich verfolge eine Niedrigpreispolitik, um sicherzustellen, dass meine Produkte für jeden zugänglich sind. Daher liegt der Einführungspreis bei einem Minimum von 50 $. Die Anzahl der Lizenzen zu diesem Preis ist jedoch auf 50 Stückbegrenzt. Danach steigt der Preis auf 150 $ und erhöht sich nach jeweils 50 weiteren Verkäufen sukzessive. Dies ist notwendig, um die Effektivität des Algorithmus zu erhalten, indem die Marktsättigung gering gehalten wird. Ich manipuliere keine Preise; ich orientiere mich am Feedback und der Nachfrage echter Käufer. Bitte unterstützen Sie meine Arbeit mit einer positiven Bewertung, da ich stets bestrebt bin, die besten Ergebnisse für Sie zu liefern.

Technologische Schwerpunkte:

Adaptive KI-Engine: Kontinuierliche Strategiekalibrierung basierend auf der aktuellen Marktliquidität durch maschinelle Lernmechanismen.

Filterung durch neuronale Netze: Identifizierung verborgener Muster und nichtlinearer Korrelationen, die für die klassische technische Analyse unzugänglich sind.

Ausführungsgeschwindigkeit: Sofortige Ableitung von Handelssignalen und präzise Orderausführung zur Minimierung von Slippage.

Risikomanagement: Verzicht auf toxische Methoden (Martingale, Grids) zugunsten von fixen Stop-Loss-Werten und einer positiven mathematischen Erwartung.

Wichtige Konfigurationsparameter:

Signals Sensitivity [0.1 – 0.9]: Ein kritischer Parameter, der die Empfindlichkeitsschwelle des Systems gegenüber Markt-Triggern definiert.

Niedrige Werte (nahe 0.1): Maximale Handelsfrequenz bei reduzierter Signalselektivität.

Hohe Werte (nahe 0.9): Hohe Trefferquote und Einstiegspräzision bei einer geringeren Gesamtzahl an Transaktionen.

Empfohlener Wert: 0.6 — Die optimale Balance zwischen Signalfrequenz und Qualität.

Vielseitigkeit der Zeitrahmen: Das System ist hochgradig adaptiv und für den Betrieb auf jedem Zeitintervall von 1 Minute (M1) bis zu 1 Stunde (H1) validiert.

Strategische Grundlage:

Gold Buster spezialisiert sich auf die Identifizierung von Einstiegspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit für Buy-Positionen unter Anwendung eines konservativen Kapitalmanagements. Die intuitive Benutzeroberfläche verbirgt ein komplexes mathematisches Modell, das es Ihnen ermöglicht, die Routineüberwachung an eine Hochleistungs-KI zu delegieren.

Technische Zusammenfassung:

Instrument: XAU/USD (Gold).

Kontomodus: Hedging.

Funktionalität: Progressives/Fixes Lot, Max-Spread-Kontrolle, dynamischer Stop-Loss und Take-Profit.

Risikohinweis: Der algorithmische Handel ist mit Marktrisiken verbunden. Vorabtests auf Demokonten werden dringend empfohlen.