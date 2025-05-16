WICHTIG : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.

Ich freue mich, das Ultimate Breakout System vorstellen zu können, einen hochentwickelten und proprietären Expert Advisor (EA), der über acht Jahre hinweg sorgfältig entwickelt wurde. Dieses System diente als Grundlage für mehrere leistungsstärkste EAs auf dem MQL5-Markt, darunter der gefeierte Gold Reaper EA, das über sieben Monate lang die Nummer-eins-Position hielt, sowie Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement und Daytrade Pro.





Das Ultimate Breakout System ist nicht einfach nur ein weiterer EA. Es handelt sich um ein professionelles Tool, das Händlern die Möglichkeit bietet, eine unbegrenzte Anzahl von Breakout-Strategien für jeden Markt und jeden Zeitrahmen zu erstellen. Egal, ob Sie sich auf Swing-Trading, Scalping oder den Aufbau eines diversifizierten Portfolios konzentrieren, dieses System bietet beispiellose Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten.

Für Prop-Firmenhändler: Mit diesem System können Sie endlich Ihre eigenen einzigartigen Handelsstrategien und Portfolios erstellen, ohne jemals wegen Copy-Tradings markiert zu werden!

Die in diesen Expert Advisor (EA) integrierten Algorithmen wurden über acht Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert. Durch iterative Verbesserungen habe ich eine umfangreiche Palette an Funktionen integriert, was zu einem System geführt hat, von dem ich fest überzeugt bin, zählt zu den fortschrittlichsten Black-Box-Lösungen, die online für die Entwicklung effektiver Ausbruchsstrategien verfügbar sind. Dieser EA ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen, unverwechselbaren Strategien zu entwickeln, mit dem Potenzial, Hunderte einzigartiger Variationen zu erstellen. Zusätzlich zur Bereitstellung des Black-Box-Systems werde ich Sie mit allen wichtigen Tools und Ressourcen ausstatten, die Sie zum Entwerfen professioneller Strategien benötigen.





Im Kauf enthalten:

Über 100 vorentwickelte Set-Dateien : Greifen Sie auf eine Bibliothek mit Strategien zu, die ich persönlich entwickelt habe, einschließlich der Strategien, die meine MQL5 Breakout EAs antreiben.

Zukünftige Set-Dateien : Erhalten Sie alle neuen Set-Dateien, die ich mit diesem System entwickle.

Umfassende Anleitungen : Ein ausführliches Handbuch und Video-Tutorial zu EA-Parametern, Optimierung, Backtesting und Stresstests, das meinen Strategieentwicklungsprozess widerspiegelt.

Optimierungsvorlagen : Vordefinierte „Start-“, „Schritt-“ und „Stopp“-Werte für die Erstellung von Strategien für meine MQL5-EAs. Einfach einstecken und optimieren!

Exklusiver Community-Zugang : Treten Sie unserer privaten Chat-Gruppe bei, um direkte Unterstützung und Anleitung zu erhalten.

So führen Sie Backtests mit den enthaltenen Set-Dateien durch: Die Standardeinstellungen sind ein einfaches Beispiel für XAUUSD DAILY. Sie können es also ausführen, ohne eine Setfile zu laden.

Es sind mehr als 100 Setdateien enthalten. In allen ist angegeben, welcher Zeitrahmen und welches Paar verwendet werden soll.

Laden Sie einfach die Set-Datei (klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster "Eingaben", klicken Sie auf "Laden" und wählen Sie die Set-Datei aus) und stellen Sie im Tester das richtige Paar und den richtigen Zeitrahmen ein

Sie können die meisten Sets mit "1 Minute OHLC"-Qualität für schnelle Tests ausführen

Für Scalper-Sets empfehle ich die Verwendung echter Ticks, um die zuverlässigsten Ergebnisse zu erzielen.

WICHTIG: Damit AUTO_GMT FUNKTIONIERT -> müssen Sie die URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (Leerzeichen entfernen!!) zu den "zulässigen URLs" in Ihrem MT4/MT5-Terminal hinzufügen (Tools -> Optionen -> Expert Advisors)



Wie funktioniert die Strategie der EA?

Die Strategie, die im EA automatisiert wurde, ist die Breakout-Strategie.

Das bedeutet, dass der EA den Ausbruch wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt.

Daher wird beim Durchbrechen eines Widerstandsniveaus nach oben ein Kaufhandel und beim Durchbrechen eines Unterstützungsniveaus nach unten ein Verkaufshandel eingeleitet.

Es gibt viele Parameter, um genau zu bestimmen, welche Ebenen als wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsebenen zu betrachten sind (vollständige Erklärung im Handbuch, das HIER heruntergeladen werden kann ).

Auf diesen Ebenen platziert der EA ausstehende Aufträge zur bestmöglichen Ausführung.

Jeder Handel kann mit einem SL und TP und, was noch wichtiger ist, einer riesigen Auswahl an Trailing-SL- und Trailing-TP-Optionen festgelegt werden:

Normales Trailing-SL mit definierbarer Distanz, Startlevel, Stopplevel und Schrittweite.

Zeitbasierter Trailing-SL

Trailing SL basierend auf den jüngsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

„MagicTrail SL“ -> sehr aggressiver Trailing SL, nützlich für Scalping-Strategien

Trailing TP -> TP bewegt sich, wenn sich der Preis vom TP entfernt (Versuch, mit kleinem TP oder kleinem Verlust auszusteigen, anstatt mit vollem SL)

Mithilfe meiner ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung und des Video-Leitfadens können Sie im Handumdrehen Ihre eigenen gültigen Strategien entwickeln!

(oder Sie können natürlich einfach eine der über 100 bereits enthaltenen Strategien verwenden!)

Ja, es gibt noch mehr! Das Durchführen von Optimierungen und der Versuch, gute, solide Strategien zu finden, kann zeitaufwändig sein. Deshalb habe ich beschlossen, für einige der besten Strategien, die Kunden mit diesem EA entwickelt haben, eine schöne Belohnung anzubieten! Die Idee ist, dass eine Win-Win-Situation entsteht, in der Sie für die Entwicklung von Strategien mit meinem EA belohnt werden, die ich im Gegenzug selbst verwenden oder in zukünftige EAs integrieren kann. Und die gute Nachricht: Die Teilnahme ist absolut kostenlos!

Für weitere Informationen zum Bonusprogramm kontaktieren Sie mich per Privatnachricht!













Über mich:

Ich nehme nicht an dem Verkaufsgespräch über „neuronale Netzwerke/maschinell lernende KI/ChatGPT/Quantencomputer/perfekte geradlinige Backtests“ teil.

Vielmehr konzentriere ich mich auf den Aufbau echter und ehrlicher Handelssysteme, die auf einer bewährten Methodik für Entwicklung und Live-Ausführung basieren.

Als Entwickler verfüge ich über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Erstellung automatisierter Handelssysteme und habe Erfahrung mit MQL5-Produkten mit hoher Bewertung.

Ich weiß, was möglicherweise funktioniert und was nicht.

Ich erstelle ehrliche Systeme mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, Live-Ergebnisse im Einklang mit den Backtests zu erzielen, ohne zu betrügen.



