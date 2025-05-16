Ultimate Breakout System

5

WICHTIG  :

  • Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.   
  • Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen   
  • +100 Strategien enthalten  und es kommen noch mehr!


BONUS  : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5  meiner anderen EAs kostenlos aus! 

ALLE SET-DATEIEN

VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG

VIDEOANLEITUNG

LIVE-SIGNALE

BEWERTUNG (Drittanbieter)


Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM!

Ich freue mich, das Ultimate Breakout System vorstellen zu können, einen hochentwickelten und proprietären Expert Advisor (EA), der über acht Jahre hinweg sorgfältig entwickelt wurde.

Dieses System diente als Grundlage für mehrere leistungsstärkste EAs auf dem MQL5-Markt, darunter der gefeierte Gold Reaper EA,

das über sieben Monate lang die Nummer-eins-Position hielt, sowie Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement und Daytrade Pro.


Das Ultimate Breakout System ist nicht einfach nur ein weiterer EA.

Es handelt sich um ein professionelles Tool, das Händlern die Möglichkeit bietet, eine unbegrenzte Anzahl von Breakout-Strategien für jeden Markt und jeden Zeitrahmen zu erstellen.

Egal, ob Sie sich auf Swing-Trading, Scalping oder den Aufbau eines diversifizierten Portfolios konzentrieren, dieses System bietet beispiellose Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten.

Die Möglichkeiten sind endlos!


Für Prop-Firmenhändler:    Mit diesem System können Sie endlich Ihre eigenen einzigartigen Handelsstrategien und Portfolios erstellen, ohne jemals wegen Copy-Tradings markiert zu werden!

 

Die in diesen Expert Advisor (EA) integrierten Algorithmen wurden über acht Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert.

Durch iterative Verbesserungen habe ich eine umfangreiche Palette an Funktionen integriert, was zu einem System geführt hat, von dem ich fest überzeugt bin,

zählt zu den fortschrittlichsten Black-Box-Lösungen, die online für die Entwicklung effektiver Ausbruchsstrategien verfügbar sind.

Dieser EA ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen, unverwechselbaren Strategien zu entwickeln, mit dem Potenzial, Hunderte einzigartiger Variationen zu erstellen.

Zusätzlich zur Bereitstellung des Black-Box-Systems werde ich Sie mit allen wichtigen Tools und Ressourcen ausstatten, die Sie zum Entwerfen professioneller Strategien benötigen.


Im Kauf enthalten:

  • Über 100 vorentwickelte Set-Dateien  : Greifen Sie auf eine Bibliothek mit Strategien zu, die ich persönlich entwickelt habe, einschließlich der Strategien, die meine MQL5 Breakout EAs antreiben.
  • Zukünftige Set-Dateien  : Erhalten Sie alle neuen Set-Dateien, die ich mit diesem System entwickle.
  • Umfassende Anleitungen  : Ein ausführliches Handbuch und Video-Tutorial zu EA-Parametern, Optimierung, Backtesting und Stresstests, das meinen Strategieentwicklungsprozess widerspiegelt.
  • Optimierungsvorlagen  : Vordefinierte „Start-“, „Schritt-“ und „Stopp“-Werte für die Erstellung von Strategien für meine MQL5-EAs. Einfach einstecken und optimieren!
  • Exklusiver Community-Zugang  : Treten Sie unserer privaten Chat-Gruppe bei, um direkte Unterstützung und Anleitung zu erhalten.


So führen Sie Backtests mit den enthaltenen Set-Dateien durch:

  • Die Standardeinstellungen sind ein einfaches Beispiel für XAUUSD DAILY. Sie können es also ausführen, ohne eine Setfile zu laden.
  • Es sind mehr als 100 Setdateien enthalten. In allen ist angegeben, welcher Zeitrahmen und welches Paar verwendet werden soll.
  • Laden Sie einfach die Set-Datei (klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster "Eingaben", klicken Sie auf "Laden" und wählen Sie die Set-Datei aus) und stellen Sie im Tester das richtige Paar und den richtigen Zeitrahmen ein
  • Sie können die meisten Sets mit "1 Minute OHLC"-Qualität für schnelle Tests ausführen
  • Für Scalper-Sets empfehle ich die Verwendung echter Ticks, um die zuverlässigsten Ergebnisse zu erzielen.


WICHTIG:   Damit AUTO_GMT FUNKTIONIERT -> müssen Sie die URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (Leerzeichen entfernen!!) zu den "zulässigen URLs" in Ihrem MT4/MT5-Terminal hinzufügen (Tools -> Optionen -> Expert Advisors)


 

Wie funktioniert die Strategie der EA?

Die Strategie, die im EA automatisiert wurde, ist die Breakout-Strategie.  

Das bedeutet, dass der EA den Ausbruch wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt.  

Daher wird beim Durchbrechen eines Widerstandsniveaus nach oben ein Kaufhandel und beim Durchbrechen eines Unterstützungsniveaus nach unten ein Verkaufshandel eingeleitet.

Es gibt viele Parameter, um genau zu bestimmen, welche Ebenen als wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsebenen zu betrachten sind (vollständige Erklärung im Handbuch, das  HIER  heruntergeladen werden kann ).  

Auf diesen Ebenen platziert der EA ausstehende Aufträge zur bestmöglichen Ausführung.  

Jeder Handel kann mit einem SL und TP und, was noch wichtiger ist, einer riesigen Auswahl an Trailing-SL- und Trailing-TP-Optionen festgelegt werden:

  • Normales Trailing-SL mit definierbarer Distanz, Startlevel, Stopplevel und Schrittweite.
  • Zeitbasierter Trailing-SL
  • Trailing SL basierend auf den jüngsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
  • „MagicTrail SL“ -> sehr aggressiver Trailing SL, nützlich für Scalping-Strategien
  • Trailing TP -> TP bewegt sich, wenn sich der Preis vom TP entfernt (Versuch, mit kleinem TP oder kleinem Verlust auszusteigen, anstatt mit vollem SL)

 

Mithilfe meiner ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung und des Video-Leitfadens können Sie im Handumdrehen Ihre eigenen gültigen Strategien entwickeln!

(oder Sie können natürlich einfach eine der über 100 bereits enthaltenen Strategien verwenden!)

  

!! BONUS !!

Ja, es gibt noch mehr! 

Das Durchführen von Optimierungen und der Versuch, gute, solide Strategien zu finden, kann zeitaufwändig sein.

Deshalb habe ich beschlossen, für einige der besten Strategien, die Kunden mit diesem EA entwickelt haben, eine schöne Belohnung anzubieten!

Die Idee ist, dass eine Win-Win-Situation entsteht, in der Sie für die Entwicklung von Strategien mit meinem EA belohnt werden, die ich im Gegenzug selbst verwenden oder in zukünftige EAs integrieren kann.

Und die gute Nachricht: Die Teilnahme ist absolut kostenlos!


Für weitere Informationen zum Bonusprogramm kontaktieren Sie mich per Privatnachricht!




Über mich:

Ich nehme nicht an dem Verkaufsgespräch über „neuronale Netzwerke/maschinell lernende KI/ChatGPT/Quantencomputer/perfekte geradlinige Backtests“ teil.

Vielmehr konzentriere ich mich auf den Aufbau echter und ehrlicher Handelssysteme, die auf einer bewährten Methodik für Entwicklung und Live-Ausführung basieren.

Als Entwickler verfüge ich über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Erstellung automatisierter Handelssysteme und habe Erfahrung mit MQL5-Produkten mit hoher Bewertung.

Ich weiß, was möglicherweise funktioniert und was nicht. 

Ich erstelle ehrliche Systeme mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, Live-Ergebnisse im Einklang mit den Backtests zu erzielen, ohne zu betrügen.


Bewertungen 34
Aboad jasim
121
Aboad jasim 2025.11.22 19:32 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating,THANKS WIM

Hei Ng
176
Hei Ng 2025.11.22 11:23 
 

very good EA with support and flexible customization, WIM is a hoenst person that I can trust!

PST.T
20
PST.T 2025.10.30 03:04 
 

After running UBS and 3 free EAs for 4.5 months (from mid of June 2025), all EA make profit to me. Total +20%. Gold Reaper MT5 +19.55%, Gold Trade Pro MT5 +40%, Day Trade Pro MT5 +11%, UBS with Advance Scalper setfiles +4.5%. I am very satisfied with these results. The Scalper technic have it own drawback, with very high win rate, it making small profits in most orders, but loss few orders with high loss amount. I tested a Scalper EA before and it is the same pattern. UBS with Advance Scalper setfiles still make profit to me but that other Scalper EA make loss. UBS with Advance Scalper setfiles is profitable but not so high, so I decided to change to other setfile with this UBS to search for more profitable setfile. Please note that I only use setfile that Wim provided. Thank you Wim for excellent EAs and your excellent supports.

Experten
Entdecken Sie Pips Maven: Ihr erstklassiger Trendanalyse-Bot für den Devisenhandel In der dynamischen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Wir stellen Ihnen Pips Maven vor, einen avantgardistischen Trendanalyse-Bot, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den komplizierten Tanz des Devisenmarktes meistern wollen. Pips Maven nutzt hochentwickelte Algorithmen, die auf geometrischen virtuellen Mustern beruhen, und dient als umfassende Lösung, di
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experten
Hüten Sie sich vor SCAMS! SCIPIO GOLD BOT wird nur über MQL5.com vertrieben. Dies ist kein kommerzieller BOT, aber er ist professionell, der Vertrieb ist auf insgesamt 100 Kopien begrenzt und der Preis kann ohne Vorankündigung erhöht werden. Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der TRADER eingeben muss + eröffnet immer nur 1 Trade auf einmal + verwendet immer Close und feste STOP LOSS + SL und TP an die Volatilität d
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
Xauron
Roberto Liguoro
Experten
XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen. LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter: Bedingungen des Brokers Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage Latenzzeit VPS-Qualität Marktb
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Experten
Hallo, ich bin ein Algo-Trader aus Deutschland und biete hier meinen eigenen EA an, den ich täglich für meinen Handel verwende und den ich seit mehreren Jahren kontinuierlich weiterentwickle. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser EA ein sehr komplexes Tool ist, mit dem man verschiedene Strategien handeln kann. Verschiedene Ein- und Ausstiegssignale können mit verschiedenen Filtern kombiniert werden. Außerdem gibt es ein umfangreiches Stop-Loss- und Take-Profit-Management-System. Ich verwend
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experten
Über APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Mean-Reversion-Strategie basiert. Das System erkennt überdehnte Marktbewegungen und reagiert mit gegenläufigen Positionen, die auf festgelegten Bedingungen beruhen. Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollen wie konfigurierbare tägliche Verlustlimits und automatische Ausstiegsmechanismen. Die Einstellungen lassen sich an Kontogröße, Handelsumgebung oder Bewertungsrichtlinien anpassen. APE wurde aus
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experten
Unser Team - @Supremacy_Lab - freut sich, Ihnen unser erstes Produkt vorstellen zu können - EA_Supremacy_NT - eine einzigartige technische Lösung für Daytrading, Scalping und Trendfolge. EA_Supremacy_NT ist eine nicht-trading Version unseres automatisierten Kern-Advisors, der später veröffentlicht wird. Es handelt sich um ein wirklich innovatives Produkt, das auf einem unkonventionellen Ansatz zur Verarbeitung von Marktdaten basiert. Der zugrunde liegende Algorithmus ermöglicht es Händlern, de
Ew3
Roberto Alencar
Experten
EW3 - Expert Advisor für Forex Mean Reversion Trading Überblick Ein Expert Advisor, der auf Mean Reversion-Strategien mit diszipliniertem Risikomanagement ausgelegt ist und risikoreiche Ansätze wie Grid- oder Martingale-Methoden vermeidet. Hauptmerkmale Mean-Reversion-Strategie: Identifiziert und handelt Marktkorrekturbewegungen Multi-Symbol-Unterstützung: Arbeitet mit 26 Währungspaaren gleichzeitig -Zentrale Risikokontrolle: Globales Stop-Loss- und Take-Profit-Management für alle Positionen M
Antwort auf eine Rezension