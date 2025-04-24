AI Gold Sniper MT5

5

LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO:

Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel):https://www.mql5.com/en/signals/2329380
IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel):https://www.mql5.com/en/signals/2340132

Forex EA Trading Channel auf MQL5:Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten.Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5.

Der AI Gold Sniper verwendet das neueste GPT-4o-Modell (GPT-4o von OpenAI) für den Handel mit XAU/USD. Er basiert auf einem mehrschichtigen algorithmischen Rahmenwerk und integriert Unstrukturierte Datenverarbeitung und marktübergreifende Analyse optimieren Handelsentscheidungen. GPT-4o, integriert in AI Gold Sniper, analysiert mithilfe von Convolutional Neural Networks (CNN) und Recurrent Neural Networks (RNN) gleichzeitig historische Kursdatenreihen, makroökonomische Schwankungen (Zinssätze, Inflation), technische Signale verschiedener Zeitrahmen und Echtzeit-Nachrichten mittels Natural Language Processing (NLP). Der Deep Reinforcement Learning-Mechanismus ermöglicht es dem Expert Advisor (EA), sich dynamisch an Marktveränderungen anzupassen, indem er mehrdimensionale Interaktionen zwischen XAU/USD und verwandten Indizes (USD-Index, US-Anleiherenditen, Rohölpreise) auswertet. Ein stochastisches Meta-Learning-Modell sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen kurzfristiger Strategie (basierend auf Stimmungsanalysen aus Finanzquellen) und langfristigem Trend (basierend auf Fundamentalanalyse). Das System wurde mittels Monte-Carlo-Backtesting mit 99 % Zuverlässigkeit auf einem mehrperiodigen Datensatz verifiziert und demonstriert seine Fähigkeit, Drawdowns (< 5 %) zu minimieren und die Sharpe-Ratio (> 2,3) in volatilen Marktphasen zu optimieren.<
Der Expert Advisor (EA) verwendet Stop-Loss für alle Orders und verzichtet auf riskante Handelsmethoden wie Grid- oder Martingale-Strategien. AI Gold Sniper ist einer der EAs, die ich seit vielen Jahren mit Fondsmanagementkonten nutze und handle. Ich habe die optimierte Version des EAs offiziell veröffentlicht.Der Handelszeitrahmen ist für den EA nicht entscheidend. Ich empfehle jedoch, den Zeitrahmen H1 beizubehalten, damit der EA Daten aus allen Zeitrahmen ab H1 als Parameter verwenden kann.
Einige Funktionen:

-Verwenden Sie keine riskanten Handelsmethoden: Kein Grid, kein Martingale usw., nur ein Trade

-Die Order ist immer durch einen Stop-Loss geschützt

- Optimierter EA mit Standardeinstellungen – einfach zu bedienen

- Intelligenter Zeitfilter, um unerwartete Kursrückgänge, Kurslücken usw. zu vermeiden



MT4-Version:https://www.mql5.com/en/market/product/111082
Die Strategie wurde von 2003 bis 2024 stabil per Backtesting getestet. Dabei wurden alle Ticks auf Basis realer Ticks in MT4 mit Dukascopy Real Ticks (100 % Tickqualität) verwendet. Der Live-Handel läuft bei vielen verschiedenen Brokern erfolgreich.
Gold Trading AI ist ein Expert Advisor (EA), der mit XAUUSD (GOLD) arbeitet. Vollautomatischer Berater.

- EA-SETUP:


Symbol XAUUSD
Zeitrahmen H1
Test ab 2003
Einstellungen Standardeinstellung
Broker Beliebig
Mindesteinzahlung 200 $/0,01 Lot
Empfohlene Einzahlung 500 $/0,01 Lot (Für einen Drawdown von ca. 10 %)
Merkmale

- Kein Martingale, kein Grid

- Die Order ist immer durch einen Stop-Loss geschützt

- Einfache Anwendung mit Standardeinstellungen
Canny Eric
18
Canny Eric 2025.12.29 01:20 
 

I purchased both of your EAs and am very satisfied with your support. Backtesting historical data with AI Gold Sniper yielded very good results. I will provide further live evaluation after one month of running both EAs.

ismail4455
33
ismail4455 2025.12.27 23:47 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Coldplay.io
25
Coldplay.io 2025.12.27 14:57 
 

I love this EA. I wish I had had it earlier. Thank you very much Ho Tuan Thang

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.27 16:05
Thank you so much! I'm delighted to have your trust and recognition. I will strive even harder!
Alireza Kalamati
612
Alireza Kalamati 2025.12.24 10:00 
 

I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.24 12:05
Thank you so much for your trust and loyalty over these two years. It means a great deal to me. Hearing that you are satisfied, especially with the gold robots, and that you haven't seen such results before, is the highest compliment I could receive.
I am truly honored by your long-term support and will continue to dedicate my utmost effort to maintaining your confidence.
KARMIC
94
KARMIC 2025.12.23 07:18 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.24 12:03
Thank you so much for sharing this wonderful start! I'm thrilled that your first trade was a winning one. Wishing you many more successful trades ahead. It's an honor to be part of your trading journey.
Warmly,
Patrick Pham
217
Patrick Pham 2025.12.23 03:54 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.23 05:14
Thank you so much for your kind words and for sharing your positive experience. I'm thrilled to hear that the EA has delivered amazing results in your first two weeks. Wishing you continued success in your trading journey. I'm here to support you every step of the way.
provanet
111
provanet 2025.12.22 11:43 
 

I bought this Expert Advisor who was very intrigued by the history of long-term signals and the excellent results shown. I decided to give the seller full confidence and I'm really excited to follow his path in 2026. I can't wait to start in January and see how it will behave in the following months: I will update the review with the actual results. The premises are really interesting Merry Christmas to all

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.22 18:30
Thank you so much for your wonderful feedback and for placing your trust in our Expert Advisor. We are truly honored by your confidence and are just as excited as you are to begin this journey together in 2026.
It means a lot to us that you took the time to analyze the long-term performance and decided to join our trading community. We are committed to maintaining the transparency, discipline, and consistency that you observed in the historical signals, and we will be with you every step of the way as you start live trading in January.
infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:05 
 

I’ve been trading Gold for many years and have tested countless EAs, but AI Gold Sniper truly stands out as one of the most precise and intelligent systems I’ve used so far. What impressed me the most is the quality of the entries. The EA does not overtrade, does not chase the market, and clearly waits for high-probability setups. Trades are well-timed, structured, and aligned with real market behavior on XAUUSD. Risk management is handled professionally, and the system remains stable even during volatile market phases. The logic behind the EA feels mature and well thought-out, not experimental or over-optimized. After running it on a live account, I can confidently say that AI Gold Sniper delivers consistent performance exactly as described. It’s a serious tool for serious traders who value precision over hype. Highly recommended.

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:29
Thank you sincerely for your trust in running the EA on a live account and providing such accurate conclusions about consistent performance. Feedback like this is not only praise but also a great source of motivation for us to continue maintaining and developing the product. We wish you continued success with accurate and sustainable transactions. We look forward to accompanying you on your journey ahead! We deeply appreciate you pointing out the core philosophies we've built: patiently waiting for quality setups, avoiding overtrading, and aligning with the actual market behavior of XAUUSD. Your assessment of the system as having a "mature and well-thought-out" logic is exactly what the development team always strives for – creating a serious, stable tool, rather than experimental or over-optimized strategies.
Abraham Hz
159
Abraham Hz 2025.12.18 06:39 
 

This EA looks very promising, based on the trading results shared by the developer, it has a 100% win rate. I'll update again in a month.

.

If there are any failures someday, I hope the developer remains focused on improving this excellent EA to make it even more perfect.

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.18 14:37
Thank you for your thoughtful feedback.
I'm pleased to share that the EA's live signal, which is fully transparent, has been active for nearly 10 months and has maintained a 100% win rate. My primary focus remains on its continuous optimization and long-term stability: https://www.mql5.com/en/signals/2329380 .
AI Gold Sniper is a project I've dedicated significant effort to, and my commitment is to ensure it delivers value reliably. I strive to improve it based on real-world results and user input, aiming to contribute positively to the trading community.
5093786
187
5093786 2025.12.17 22:46 
 

I respect this developer a lot, wishing him continued success in his journey

zuojingzj
37
zuojingzj 2025.12.16 21:40 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.18 13:34
Thank you for your feedback.
Ming Zhe Lu
185
Ming Zhe Lu 2025.12.15 12:51 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:03
Thank you for trusting EA AI Gold Sniper. If you encounter any difficulties during use, please send me a message and I will do my best to assist you promptly.
zhuo wang
46
zhuo wang 2025.12.11 19:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:04
Thank you for your feedback. Hopefully, the Gold Sniper AI will be a powerful EA to support you in automated trading alongside manual trading.
aoliao
36
aoliao 2025.12.11 05:26 
 

It's my first time trading with an EA. I bought this EA and chose to trade gold. Could you please tell me how to set the parameters? Thank you!

第一次用EA做交易，我购买了这款EA，我选择交易黄金，麻烦告知一下参数应该怎么设置，谢谢！

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:06
感谢您对EA的信任。我已经给您发送了一条消息，希望能为您提供帮助。我希望在未来的交易旅程中继续陪伴您。 Thank you for your trust in EA. I have sent you a message to assist you. I hope to continue accompanying you on your trading journey for a long time to come.
Sajuahmed
25
Sajuahmed 2025.12.08 15:58 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.08 17:43
I am delighted that you have shared your real-world experience after using AI Gold Sniper and AI Gold Trading. Thank you, and I wish you a productive trading day.
Odd Harald Soerhaug
530
Odd Harald Soerhaug 2025.12.02 14:49 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.04 12:48
Thank you so much for your honest review, All customers using EA AI Gold Sniper also have the same results as you
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.11.30 13:22 
 

Contrary to the assessments of so-called independent portals, I give this EA 5 stars in all categories. I'm impressed by its precise agreement with the test results (+/- 5 seconds). Please also see the performance in the comments. The EA has been running for me since November 11, 2025, and has shown a 100% win rate. Bravo and happy trading, Markus

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.04 12:48
Thank you so much for your honest review, Markus
Fares3D
336
Fares3D 2025.11.29 12:41 
 

I have tried This Ea for a month now and it has been profitable

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.11.29 16:22
Thanks for your feedback bro. For me the profit that the customer earns is always the top priority
kushketty
130
kushketty 2025.11.26 16:41 
 

Firstly support is great and the developer always goes the extra mile to explain and help whenever i have reached out to him.The EA is exceptionally smart and it has made me good profits over the last month plus.No risky trades or over the top trading which is very comforting.I would recommend this EA to anyone who wants minimal involvement in the setup and a plug and play EA.Well done developer keep improving to be the best EA in market !

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:20
Thank you so much kushketty for your wonderful feedback! We are truly delighted to hear about your positive profits and that you find the EA smart and reliable with minimal setup. Your recognition of our support means a great deal to us. We are committed to continuously improving and truly appreciate your recommendation. Thank you for trusting our work.
Sven Stephan Stoewhase
256
Sven Stephan Stoewhase 2025.11.26 12:50 
 

Bought this EA about 2 weeks ago and honestly didn't expect much at first because I've been burned by "AI" products before that turned out to be garbage. But this one actually delivers. Running it on XAUUSD H1 with default settings, nothing changed. So far every single trade has been a winner. Not gonna lie I was skeptical after the first few days because it doesn't trade that often, maybe few times a week. But when it does enter, it picks good spots. The thing I respect most is no martingale or grid nonsense. Just clean entries with proper stop loss. Even though I haven't hit a loss yet, I checked where the SLs are placed and they're reasonable - not those crazy 500 pip stops some EAs use to fake a high winrate. Setup took me like 5 minutes. Attach to chart, done. No complicated settings to figure out. Only reason I was hesitant to post a review this early is because 2 weeks is still a short time. But seeing those green trades stack up with zero red so far... had to share. Will keep running it and see how it handles different market conditions. If you're on the fence just check the live signals first like I did. Support from Ho Tuan Thang btw. is one of the best you can have. Very happy with this purchase 👍

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:19
Thank you so much for this incredibly detailed . We are thrilled to hear that AI Gold Sniper has met your expectations, especially after your past experiences with other products. We truly appreciate you highlighting the core principles we stand by: a clear, non-martingale strategy with sensible risk management. It's also great to know you found the setup straightforward and our support helpful. While you are right that two weeks is a short time in the grand scheme of trading, we are delighted with your initial results. Thank you for taking a chance on us, and we look forward to your continued success.
