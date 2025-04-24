AI Gold Sniper MT5
- Experten
- Ho Tuan Thang
- Version: 2.7
- Aktualisiert: 17 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO:
IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel):https://www.mql5.com/en/signals/2340132
Forex EA Trading Channel auf MQL5:Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten.Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5.
NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR!
Danach steigt der Preis auf 499 $.
Der Expert Advisor (EA) wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten.
Der AI Gold Sniper verwendet das neueste GPT-4o-Modell (GPT-4o von OpenAI) für den Handel mit XAU/USD. Er basiert auf einem mehrschichtigen algorithmischen Rahmenwerk und integriert Unstrukturierte Datenverarbeitung und marktübergreifende Analyse optimieren Handelsentscheidungen. GPT-4o, integriert in AI Gold Sniper, analysiert mithilfe von Convolutional Neural Networks (CNN) und Recurrent Neural Networks (RNN) gleichzeitig historische Kursdatenreihen, makroökonomische Schwankungen (Zinssätze, Inflation), technische Signale verschiedener Zeitrahmen und Echtzeit-Nachrichten mittels Natural Language Processing (NLP). Der Deep Reinforcement Learning-Mechanismus ermöglicht es dem Expert Advisor (EA), sich dynamisch an Marktveränderungen anzupassen, indem er mehrdimensionale Interaktionen zwischen XAU/USD und verwandten Indizes (USD-Index, US-Anleiherenditen, Rohölpreise) auswertet. Ein stochastisches Meta-Learning-Modell sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen kurzfristiger Strategie (basierend auf Stimmungsanalysen aus Finanzquellen) und langfristigem Trend (basierend auf Fundamentalanalyse). Das System wurde mittels Monte-Carlo-Backtesting mit 99 % Zuverlässigkeit auf einem mehrperiodigen Datensatz verifiziert und demonstriert seine Fähigkeit, Drawdowns (< 5 %) zu minimieren und die Sharpe-Ratio (> 2,3) in volatilen Marktphasen zu optimieren.<
Einige Funktionen:
-Verwenden Sie keine riskanten Handelsmethoden: Kein Grid, kein Martingale usw., nur ein Trade
-Die Order ist immer durch einen Stop-Loss geschützt
- Optimierter EA mit Standardeinstellungen – einfach zu bedienen
- Intelligenter Zeitfilter, um unerwartete Kursrückgänge, Kurslücken usw. zu vermeiden
...
MT4-Version:https://www.mql5.com/en/market/product/111082
|Die Strategie wurde von 2003 bis 2024 stabil per Backtesting getestet. Dabei wurden alle Ticks auf Basis realer Ticks in MT4 mit Dukascopy Real Ticks (100 % Tickqualität) verwendet. Der Live-Handel läuft bei vielen verschiedenen Brokern erfolgreich.
- EA-SETUP:
|Symbol
|XAUUSD
|Zeitrahmen
|H1
|Test ab
|2003
|Einstellungen
|Standardeinstellung
|Broker
|Beliebig
|Mindesteinzahlung
|200 $/0,01 Lot
|Empfohlene Einzahlung
|500 $/0,01 Lot (Für einen Drawdown von ca. 10 %)
|Merkmale
|
- Kein Martingale, kein Grid
- Einfache Anwendung mit Standardeinstellungen
I purchased both of your EAs and am very satisfied with your support. Backtesting historical data with AI Gold Sniper yielded very good results. I will provide further live evaluation after one month of running both EAs.