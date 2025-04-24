AI Gold Sniper MT5

LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO:

Der AI Gold Sniper verwendet das neueste GPT-4o-Modell (GPT-4o von OpenAI) für den Handel mit XAU/USD. Er basiert auf einem mehrschichtigen algorithmischen Rahmenwerk und integriert Unstrukturierte Datenverarbeitung und marktübergreifende Analyse optimieren Handelsentscheidungen. GPT-4o, integriert in AI Gold Sniper, analysiert mithilfe von Convolutional Neural Networks (CNN) und Recurrent Neural Networks (RNN) gleichzeitig historische Kursdatenreihen, makroökonomische Schwankungen (Zinssätze, Inflation), technische Signale verschiedener Zeitrahmen und Echtzeit-Nachrichten mittels Natural Language Processing (NLP). Der Deep Reinforcement Learning-Mechanismus ermöglicht es dem Expert Advisor (EA), sich dynamisch an Marktveränderungen anzupassen, indem er mehrdimensionale Interaktionen zwischen XAU/USD und verwandten Indizes (USD-Index, US-Anleiherenditen, Rohölpreise) auswertet. Ein stochastisches Meta-Learning-Modell sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen kurzfristiger Strategie (basierend auf Stimmungsanalysen aus Finanzquellen) und langfristigem Trend (basierend auf Fundamentalanalyse). Das System wurde mittels Monte-Carlo-Backtesting mit 99 % Zuverlässigkeit auf einem mehrperiodigen Datensatz verifiziert und demonstriert seine Fähigkeit, Drawdowns (< 5 %) zu minimieren und die Sharpe-Ratio (> 2,3) in volatilen Marktphasen zu optimieren. <

Der Expert Advisor (EA) verwendet Stop-Loss für alle Orders und verzichtet auf riskante Handelsmethoden wie Grid- oder Martingale-Strategien. AI Gold Sniper ist einer der EAs, die ich seit vielen Jahren mit Fondsmanagementkonten nutze und handle. Ich habe die optimierte Version des EAs offiziell veröffentlicht.

Der Handelszeitrahmen ist für den EA nicht entscheidend. Ich empfehle jedoch, den Zeitrahmen H1 beizubehalten, damit der EA Daten aus allen Zeitrahmen ab H1 als Parameter verwenden kann.

Einige Funktionen:



-Verwenden Sie keine riskanten Handelsmethoden: Kein Grid, kein Martingale usw., nur ein Trade



-Die Order ist immer durch einen Stop-Loss geschützt

- Optimierter EA mit Standardeinstellungen – einfach zu bedienen

- Intelligenter Zeitfilter, um unerwartete Kursrückgänge, Kurslücken usw. zu vermeiden

Die Strategie wurde von 2003 bis 2024 stabil per Backtesting getestet. Dabei wurden alle Ticks auf Basis realer Ticks in MT4 mit Dukascopy Real Ticks (100 % Tickqualität) verwendet. Der Live-Handel läuft bei vielen verschiedenen Brokern erfolgreich.





Gold Trading AI ist ein Expert Advisor (EA), der mit XAUUSD (GOLD) arbeitet. Vollautomatischer Berater.

