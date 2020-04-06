Digital Web Sovereign AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Digital Web Sovereign (MT5)

[Untertitel: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit]

Einleitung Die meisten Grid-Systeme scheitern aus einem Grund: Sie kämpfen gegen den Trend an, bis das Konto explodiert. Digital Web Sovereign wurde entwickelt, um diesen Fehler zu beheben. Es handelt sich nicht um eine blinde Grid-Maschine. Er agiert als "souveräner" Herrscher, der nur dann in den Markt eingreift, wenn er von der mächtigen Ichimoku-Wolke unterstützt wird . Es setzt "The Web" (Dynamic Grid) ein, um Preiskorrekturen aufzufangen, verfügt aber über einen entscheidenden Kill-Switch: Es STOPPT automatisch das Hinzufügen von Grid-Orders, wenn der Haupttrend gebrochen wird. Dieses Sicherheitsmerkmal trennt professionelle Tools von hochriskanten Glücksspiel-Bots.

Handelsstrategie Das System arbeitet nach einer abgestuften Logik, um Sicherheit und Rentabilität zu gewährleisten:

Phase 1 - Trend-Scan: Validiert den Haupttrend anhand des Ichimoku Kumo (Wolke). Es kauft nur oberhalb der Wolke und verkauft unterhalb davon. Phase 2 - Präziser Einstieg: Verwendet Bollinger Bands und RSI, um optimale Pullback-Einstiege innerhalb des Trends zu identifizieren. Phase 3 - Das Netz (Erholung): Wenn sich der Markt gegen den Einstieg bewegt, werden intelligente Erholungsaufträge auf der Grundlage des ATR-Abstands (volatilitätsbereinigt) und nicht auf der Grundlage fester Pips erteilt . Phase 4 - Ernten: Schließt den gesamten Handelskorb, wenn der Gesamtgewinn InpTargetProfitUSD erreicht .

Hauptmerkmale

Trend-First Architektur: Hält sich strikt an die Ichimoku-Wolke. Sie macht das Grid Trading zu einer sicheren, trendfolgenden Strategie.

Trend Break Safety Protocol: Einzigartige Funktion. Wenn der Kurs die Ichimoku-Wolke durchbricht (Trendumkehr), stoppt der EA das Hinzufügen neuer Orders, um einen unkontrollierten Drawdown zu verhindern.

Dynamischer ATR-Abstand: Der Rasterabstand passt sich der Marktvolatilität an. Das Netz weitet sich in volatilen Märkten aus und verengt sich in ruhigen Märkten.

Korb-Gewinn-Management: Konzentriert sich auf den Kampagnensieg. Sobald das Gesamtgewinnziel erreicht ist (z.B. $100), werden alle Trades sofort geschlossen.

Souveränes Dashboard: Ein transparentes, hochwertiges UI-Panel zeigt den aktuellen Markttrend, den Grid-Status und das Live Basket P/L an.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1 oder H4 (empfohlen für zuverlässige Trendsignale).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN/Raw Spread oder Standard.

Mindestguthaben: $1000 empfohlen für Grid-Strategien.

EingabeparameterBitteüberprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA anzupassen:

=== 1. HOHEITLICHES RISIKO === InpBaseRiskUSD : Zugewiesenes Risiko für den ersten Handel (zur Berechnung der Lotgröße). InpTargetProfitUSD : Dollar-Ziel, um den gesamten Korb zu schließen (Ernte). InpMaxDrawdownUSD : Notstopp . Schließt alle Trades, wenn dieses Verlustniveau erreicht wird.

=== 2. DAS WEB-GRID === InpMaxGridOrders : Maximal zulässige Anzahl von Aufträgen in einem Korb (z.B. 5). InpGridDistATR : Abstand zwischen den Grid-Orders auf Basis der ATR (z.B. 1,0 ATR). InpGridMartingale : Volumenmultiplikator für die nächste Order.

=== 3. STRATEGIEKERN === InpIchi_Tenkan / Kijun / Senkou : Einstellungen der Ichimoku-Wolke. InpATRPeriod : Periode für die Volatilitätsberechnung.

=== 4. SYSTEM === InpMagicNumber : Eindeutige ID für den EA. InpMaxSpreadPoints : Maximal zulässiger Spread für den Einstieg.



Installationshandbuch

Laden Sie die . ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordnerherunter . Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen H1- oder H4-Chart. Stellen Sie InpTargetProfitUSD und InpBaseRiskUSD so ein, dass sie Ihrem Kapital entsprechen. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.