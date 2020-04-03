Marble Tempest Runemaker AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Marble Tempest Runemaker (MT5)

[Untertitel: Rolling Momentum | Volatilitätsfilter | Kryo-Stasis Sicherheit]

Einführung Marble Tempest Runemaker ist ein einzigartiges "Cyclic Decoding" Handelssystem, das den Marktpreis als ein rollendes Objekt behandelt, das von der Schwerkraft (Trends) und Stürmen (Volatilität) beeinflusst wird. Es kombiniert die strukturelle Präzision von "The Marble" (Parabolic SAR) mit der Momentum-Dekodierungskraft von "The Rune" (CCI), alles gefiltert durch "The Tempest" (ATR), um sicherzustellen, dass Sie nur handeln, wenn der Markt lebendig ist.

Version 1.00: Cryo-Stasis Core Ausgestattet mit dem "Cryo-Stasis" -Sicherheitsprotokoll verfügt dieser EA über eine fortschrittliche Ausstiegslogik, die Trailing-Stop-Änderungen "einfriert", wenn sich die Spreads über eine sichere Schwelle hinaus ausweiten. Dies schützt Ihre gewinnbringenden Trades davor, durch Liquiditätslücken oder Broker-Manipulationen während Nachrichtenereignissen ausgestoppt zu werden.

Handelsstrategie (Die Runemaker-Logik) Das System arbeitet mit einem 3-stufigen Dekodierungsprozess:

Die Murmel (Struktur): Verwendet Parabolic SAR, um die rollende Richtung des Trends zu definieren. Preis > SAR: Aufwärtstrend (Rolling Up).

Preis < SAR: Abwärtstrend (Rolling Down). Die Rune (Decoder): Verwendet den CCI (Commodity Channel Index), um versteckte Impulssignale zu finden. Rune kaufen: Trend ist UP + CCI kreuzt über +100.

Rune verkaufen: Trend ist ABWÄRTS + CCI kreuzt unter -100. Der Sturm (Filter): Verwendet ATR (Average True Range) zur Messung der Sturmintensität. Er vermeidet "tote Märkte", in denen die Volatilität zu niedrig ist (InpMinVolatility), um Gewinne zu erzielen.

Hauptmerkmale

Cryo-Stasis Trailing: Stoppt automatisch Ausstiegsmodifikationen während Perioden mit hoher Spanne, verhindert Ausführungsfehler und schützt Gewinne.

Momentum-Rolling: Erfasst die Beschleunigung eines Trends und nicht nur das Preisniveau.

Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf dem Kontoguthaben.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für zuverlässiges Momentum).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== DIE MURMEL (TREND) === InpSarStep / Max : Parabolic SAR-Einstellungen (Beschleunigung).

=== DIE RUNE (SIGNAL) === InpCciPeriod : Momentum-Empfindlichkeit. InpCciTrigger : Der Durchbruchslevel (Standard 100).

=== DAS UNWETTER (FILTER) === InpMinVolatility : Die für den Handel erforderliche Mindest-ATR.

=== KRYO-STASIS (SICHERHEIT) === InpMaxTrailSpread : Die "Freeze"-Schwelle (Standardwert 300 Punkte). InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (Min 400 Punkte empfohlen).

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.