Marble Tempest Runemaker AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Marble Tempest Runemaker (MT5)

[Untertitel: Rolling Momentum | Volatilitätsfilter | Kryo-Stasis Sicherheit]

Einführung Marble Tempest Runemaker ist ein einzigartiges "Cyclic Decoding" Handelssystem, das den Marktpreis als ein rollendes Objekt behandelt, das von der Schwerkraft (Trends) und Stürmen (Volatilität) beeinflusst wird. Es kombiniert die strukturelle Präzision von "The Marble" (Parabolic SAR) mit der Momentum-Dekodierungskraft von "The Rune" (CCI), alles gefiltert durch "The Tempest" (ATR), um sicherzustellen, dass Sie nur handeln, wenn der Markt lebendig ist.

Version 1.00: Cryo-Stasis Core Ausgestattet mit dem "Cryo-Stasis" -Sicherheitsprotokoll verfügt dieser EA über eine fortschrittliche Ausstiegslogik, die Trailing-Stop-Änderungen "einfriert", wenn sich die Spreads über eine sichere Schwelle hinaus ausweiten. Dies schützt Ihre gewinnbringenden Trades davor, durch Liquiditätslücken oder Broker-Manipulationen während Nachrichtenereignissen ausgestoppt zu werden.

Handelsstrategie (Die Runemaker-Logik) Das System arbeitet mit einem 3-stufigen Dekodierungsprozess:

  1. Die Murmel (Struktur): Verwendet Parabolic SAR, um die rollende Richtung des Trends zu definieren.

    • Preis > SAR: Aufwärtstrend (Rolling Up).

    • Preis < SAR: Abwärtstrend (Rolling Down).

  2. Die Rune (Decoder): Verwendet den CCI (Commodity Channel Index), um versteckte Impulssignale zu finden.

    • Rune kaufen: Trend ist UP + CCI kreuzt über +100.

    • Rune verkaufen: Trend ist ABWÄRTS + CCI kreuzt unter -100.

  3. Der Sturm (Filter): Verwendet ATR (Average True Range) zur Messung der Sturmintensität. Er vermeidet "tote Märkte", in denen die Volatilität zu niedrig ist (InpMinVolatility), um Gewinne zu erzielen.

Hauptmerkmale

  • Cryo-Stasis Trailing: Stoppt automatisch Ausstiegsmodifikationen während Perioden mit hoher Spanne, verhindert Ausführungsfehler und schützt Gewinne.

  • Momentum-Rolling: Erfasst die Beschleunigung eines Trends und nicht nur das Preisniveau.

  • Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf dem Kontoguthaben.

  • Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für zuverlässiges Momentum).

  • Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

  • Konto-Typ: ECN oder Standard.

  • Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

  • === DIE MURMEL (TREND) ===

    • InpSarStep / Max : Parabolic SAR-Einstellungen (Beschleunigung).

  • === DIE RUNE (SIGNAL) ===

    • InpCciPeriod : Momentum-Empfindlichkeit.

    • InpCciTrigger : Der Durchbruchslevel (Standard 100).

  • === DAS UNWETTER (FILTER) ===

    • InpMinVolatility : Die für den Handel erforderliche Mindest-ATR.

  • === KRYO-STASIS (SICHERHEIT) ===

    • InpMaxTrailSpread : Die "Freeze"-Schwelle (Standardwert 300 Punkte).

    • InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (Min 400 Punkte empfohlen).

  • === RISIKOMANAGEMENT ===

    • InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung.

    • InpRiskPercent : Risiko pro Handel.

Installationsanleitung

  1. Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter.

  2. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.

  3. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1).

  4. Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein.

  5. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.



Empfohlene Produkte
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Experten
Ich habe in der Vergangenheit viele Dinge im Devisenhandel ausprobiert und in den letzten 3,5 Jahren eine Menge gelernt. Ich habe verschiedene Tools für den manuellen Handel ausprobiert und hatte nicht viel Erfolg. Der Devisenmarkt hat mich schon immer fasziniert. Die Integration von Volumendaten ist eine einzigartige Funktion und erhöht die Qualität der Handelsentscheidungen des Expert Advisors erheblich. Und ja, man darf nicht vergessen, dass Backtest-Ergebnisse nicht mit Live-Ergebnissen gle
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Experten
USD Killer Gemini EA ist die Lösung für Händler, die ihre Geschäfte mit der Sicherheit einer robusten und hochautomatisierten Strategie maximieren möchten. Dieser von Felipe FX entwickelte EA der nächsten Generation kombiniert modernste Technologie und fortschrittliche Indikatoren, um einen effizienten und profitablen Handel zu ermöglichen. USD Killer ist ein fortschrittlicher Indikator zur Bestätigung von Eingaben. Er wurde mit der ganzen Kraft von AI Gemini entwickelt und wir finden Muster,
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experten
PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung. Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kon
Go Eleven
Fabio Oliveira Magalhaes
5 (1)
Experten
Dieser Roboter arbeitet nur 20 Minuten pro Tag während der Marktöffnung! Empfohlen für Mini-Index und Mini-Dollar! Parameter: Anfangsvolumen (empfohlen: 1 bis $ 300) Automatisches Volumen einschalten Ratio x Volumen Gleichgewicht Nachfolgende Volumen (getrennt durch,) TakeProfit (Gewinn, 0 ñ verwenden) MaxOrders Trailing-Stop-Funktion einschalten Gewinnpunkte für die Auslösung des Trailing Trailing-StopLoss-Abstand DistKanal Maximales Schleudern CreateRowsBreakup = false; ColorRowsRup = cl
Mir Station MT5
Marta Gonzalez
Experten
Mir Station MT5 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Mir Station MT5 verfügt über neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden. Mir Station MT5 ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expe
ISS Station MT5
Marta Gonzalez
Experten
ISS Station MT5 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen ISS Station MT5 hat neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden ISS Station MT5 ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. ISS Stat
Quantum Edge NM
Nicolas Julien Frederic Prost
Experten
# Quantum Edge NM V3.0 - AI-Powered Multi-Asset Expert Advisor ## PRODUKTBESCHREIBUNG (MQL5 Markt) **Quantum Edge NM V3.0** ist ein revolutionärer Expert Advisor, der fortschrittliche technische Analyse mit der Validierung durch künstliche Intelligenz kombiniert. Im Gegensatz zu traditionellen EAs verwendet Quantum Edge NM Claude AI, um jedes Handelssignal vor der Ausführung zu validieren, was die Handelsqualität und die Gewinnrate dramatisch verbessert. #### KERN PHILOSOPHIE: Qualität
Volatility Matrix EA VIX75
Timothy Chuma Ifiora
Experten
Volatilitätsmuster EA - VIX75 für Deriv Synthetics Handeln Sie den Volatility 75 Index (VIX75) auf Deriv MT5 mit Vertrauen, indem Sie diesen fortschrittlichen Forex-Roboter verwenden. Empfohlener Zeitrahmen: 30 Minuten (M30) für den optimalen Handel mit synthetischen Indizes . Dieser Expert Advisor basiert auf Mustererkennung in Kombination mit maschinellen Lernmodellen , die speziell für Deriv Synthetics entwickelt wurden. Er wurde in den letzten 3 Jahren ausgiebig mit dem VIX75-Volatilitätsha
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Volatility75 Sniperr
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Sniper EA - Volatilität 75 Expert Advisor für den Volatility 75 Index Sniper EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit dem Volatility 75 Index entwickelt wurde und die einzigartigen künstlichen Volatilitätsmerkmale synthetischer Indizes ausnutzt. Technische Spezifikationen Markt-Konfiguration Instrument: Volatilität 75 Index Zeitrahmen: M15 (15 Minuten) Empfohlenes Mindestkapital: $1,000 USD Basis-Losgröße: 0.10 System-Architektur Risikomanagement: Hebelwirkung:
Multicurrency Hedge MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Multicurrency Hedge ist ein automatischer Handelsroboter, der auf Standardabweichung basiert. Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Der Haupthandel ist, wenn der Preis über die Standardabweichung des Hauptwährungspaares hinausgeht, und dann der Handel mit anderen Paaren ausgeführt wird, wird das Multicurrency Grid aktiviert. Installieren Sie EA auf VPS und auf einem Währungspaar "EURUSD", Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. PARAMETER: SD_TIMEFR
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experten
Automatisierter Multicurrency Expert Advisor mit einer unbegrenzten Anzahl von Währungspaaren. In diesem Fall ist es möglich, für jedes einzelne Währungspaar anzugeben, wie der Advisor mit ihm arbeiten soll. Sie können Aufträge manuell hinzufügen. Der Experte hat keine bestimmte Strategie. Jeder wählt selbst, welche Funktionen er nutzen will. Und auf welche Indikatoren und auf welchen TF er mit ihnen arbeiten will. Reales Konto, das vollständig von einem Experten geführt wird. MACD und Hüllku
PropKing
Naveen Kumar Shyam
Experten
Produktbeschreibung - PropKing EA PropKing EA ist ein Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er bietet eine strukturierte Handelslogik mit Risikomanagementfunktionen, die für Instrumente wie Forex, Indizes und Cryptocurrencies geeignet sind. Wichtigste Merkmale Breakout-basierte Einstiegslogik Identifiziert potenzielle Einstiegszonen anhand von Hoch/Tief-Ausbruchsbedingungen mit optionaler EMA-basierter Filterung. Konfiguration der Losgröße Unterstützt mehrere Methoden der Lo
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Beschreibung des Beraters Goldix EA ist für den automatischen Handel mit allen Währungsinstrumenten konzipiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Handel mit Gold (XAUUSD) liegt. Es basiert auf einer kombinierten Logik der Indikatoren Keltner Channel und EMA (Exponential Moving Average), ergänzt durch flexible Risikomanagement-Einstellungen und einen integrierten gleitenden Stop. Der Berater kann jederzeit arbeiten, bei Bedarf kann der Handel mit einem speziellen Zeitfilter auf bestimmte Stunden beg
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experten
Super Bollinger EA ist ein exklusiver Expert Advisor, der Bollinger Bands als Indikator verwendet. Es ist möglich, den EA so zu konfigurieren, dass er mit niedriger oder hoher Frequenz handelt - Scalping Expert Advisor. Ein Stochastik-Oszillator-Filter ist implementiert, um einige spezifische Trades auf Bollinger Bands zu haben. Takeprofit und Stoploss werden entsprechend der Breite der Bollinger Bänder oder sogar mit festen TP und SL (in Punkten ) berechnet. Ein Trail- und Trade-Out-System kann
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um den DE40 -Index zu handeln (je nach Broker auch als DAX, GER40 usw. bezeichnet). Der EA erkennt automatisch Handelsmöglichkeiten am Markt und verwaltet Positionen mit einem risikobasierten Ansatz. Es stehen Ihnen zwei Handelsmodi zur Auswahl: Konservativ – Ein langsamerer und stabilerer Ansatz. Aggressiv – Eine schnellere Strategie, die darauf ausgelegt ist, größere Marktbewegungen zu nutzen (mit höherem Risiko). Diese Strategie wählt Positionen un
BB Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dies ist ein Trend Scalping EA, weil es Trend-Indikatoren wie Bollinger Bands und Moving Average verwendet. Einfach zu bedienen Forex Expert Advisor für EURUSD H1 entwickelt, aber voll in der Lage, den Handel mit anderen Forex-Paare und andere Zeitrahmen zu. Eigenschaften: 1. KEIN Raster 2. KEIN Martingal 3. Intelligente Losgrößenbestimmung 4. Automatische Gewinnmitnahme im Geld 5. Automatischer Stop Out bei % des Saldos 6. Minimale Eingaben 7. Kann auch mit 100 US-Konto handeln. 8. Hohe Gewinnr
MA and MACD EA
Nanthachak Khamhung
Experten
MA and MACD EA (MAXD) , ein leistungsstarkes und zuverlässiges Trading-Tool für Trader, die ihre Handelsstrategie mit einer Kombination aus Moving Average (MA) und MACD-Indikatoren verbessern möchten. MAXD bietet anpassbare Einstellungen, die an jeden Vermögenswert angepasst werden können und somit Flexibilität unter verschiedenen Marktbedingungen gewährleisten. Mit den eingebauten Risikomanagement-Funktionen ermöglicht MAXD dem Trader, präzise Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu setzen, die tä
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experten
RSI Strategy EA MT5 ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und den Relative Strength Index (RSI)-Indikator nutzt, um Handelseinstiege und -ausstiege basierend auf überkauften und überverkauften Bedingungen zu automatisieren. Der EA unterstützt umgekehrte Handelssetups in diesen Zonen und bietet einen vielseitigen Ansatz für das Handelsmanagement. Umfassend getestet, bietet er präzise Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln un
EA Ela MT5
Richard Kofi Anim Darko
Experten
EA ELA MT5 ist ein einzigartiger vollautomatischer Expert Advisor, der auf einem einfachen Trendfolgesystem aufbaut. Es handelt sich um einen leistungsstarken Price-Action-EA, der bekannte und äußerst effiziente Indikatoren wie MA, AD und ATR verwendet, um die profitabelsten Trades zu finden, wodurch er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist. Der EA wurde für den Handel mit Indizes und synthetischen Indizes entwickelt. Mit den richtigen Einstellungen, der Verwendung des e
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Trading Bee EA
Renato Takahashi
Experten
Trading Bee EA ist ein Trend- oder Umkehr-Expert Advisor, der Ichimoku Kinko Hyo , Bollinger Bands , Parabolic SAR , Stochastic Oscillator , Relative Strength Index RSI und OBV verwendet. Ichimoku und SAR arbeiten, um den Trend zu erkennen, während RSI, Bollinger Bands und Stochastik entsprechend ihrer Optimierung Einstiegssignale erzeugen. Trading Bee EA kann so konfiguriert werden, dass er mit Trends oder gegen Trends handelt. Es ist möglich, den maximalen Spread für Aufträge, die maximale Anz
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FSilverTrend - Expert Advisor für den USDJPY-Handel FSilverTrend ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde und die Markttrends mit Präzision und Effizienz ausnutzt. Basierend auf einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz identifiziert dieser EA die vorherrschende Marktrichtung und führt optimierte Trades aus, um nachhaltige Bewegungen zu nutzen. Hauptmerkmale: Trend-basierte Strategie: Nutzt Indikatoren und Preisaktionsmuster, um den vorherrschenden U
CuanHunter Robot Gold and crypto
Jivi Muzaqi Guntur
Experten
CuanHunter Robot EA - Automatischer Handel für XAUUSD & BTCUSD Hauptmerkmale: Automatischer Handel: Führt KAUF/VERKAUF-Signale basierend auf schnellen/langsamen EMA-Überkreuzungen + ATR aus. Zwei voreingestellte Modi: Wählen Sie XAUUSD (Gold) oder BTCUSD (Bitcoin) - die Parameter sind für beide optimiert, keine manuellen Anpassungen erforderlich. Auto SL/TP mit Broker-Safe-Prüfungen: Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden automatisch berechnet, wobei die Mindeststoppregeln des Brokers beach
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Experten
Bot Pulse Trading Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Automatisierte Handelsstrategie für US30, NASDAQ und GER40 Entfesseln Sie das Potenzial für langfristiges Wachstum mit unserem fortschrittlichen Trading-Bot, der speziell für die Indizes US30, NASDAQ und GER40 entwickelt wurde. Diese Strategie wurde über viele Jahre hinweg rigoros getestet und zeigt konsistente und zuverlässige Ergebnisse. Unser Ansatz basiert auf einer robusten Langzeitstrategie, die Stabilität und Nachha
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experten
**Bitcoin Striker M5X** ist ein Trading-Roboter, der **ausschließlich für BTCUSD im M5-Chart** optimiert wurde.   Er kombiniert ATR-basierte SL/TP-Levels, RSI-Trendlogik, Heikin-Ashi-Kerzen und einen adaptiven Choppiness-Filter. Gleichzeitig ist **immer nur eine Position geöffnet**, was das Risiko senkt und die Kontoführung vereinfacht. > ️ Hinweis: Auf anderen Symbolen kann die Strategie falsche Ergebnisse liefern. **Schnellstart**   1. *Algo Trading* in MT5 aktivieren.   2. **BTCUSD M5**
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Weitere Produkte dieses Autors
Vortex Nomad Aegis AI
Huu Loc Nguyen
5 (1)
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Vortex Nomad Aegis [Untertitel: KAMA Trend | Vortex Energy | Aegis Elasticity Shield] Einführung Vortex Nomad Aegis ist ein wissenschaftliches Trendfolgesystem, das mit einem eingebauten Sicherheitsmechanismus ausgestattet ist: Preiselastizitätsprüfung . Die meisten Trend-Bots scheitern, weil sie kurz vor einem Pullback an der Spitze kaufen (FOMO). Dieser EA löst dieses Problem mit dem "Aegis Shield" - einem dynamischen Filter, der Ei
FREE
Aether Elliott Wave Zigzag Pro
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether Elliott Wave Zigzag Pro (MT4) [Untertitel: Wave 3 Hunter | Fib 0.618 Retracement | Margin Guard] Einführung Aether Elliott Wave Zigzag Pro ist ein leichtgewichtiges, marktkonformes Scalping-System, das entwickelt wurde, um die klassische Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstelle einer komplexen Wellenzählung verwendet es einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die hochwahrscheinliche 1-2-3-Struktur zu identifizieren und
FREE
Emerald Jungle BandMaster
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Smaragddschungel BandMaster (MT4) [Untertitel: Multi-Strategy Bollinger | TP/SL Sealing Protocol | Prop Firm Safe] Einleitung Der Finanzmarkt ist ein Dschungel. Um zu überleben, braucht man Anpassungsfähigkeit und strenge Disziplin. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) ist ein spezialisierter M15 Expert Advisor, der Ordnung ins Chaos bringt. Er wechselt dynamisch zwischen drei Kernstrategien: Trend Pullback , Squeeze Breakout und Mean-Re
FREE
Aether GannFlow TriConfirm Scalper
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4) [Untertitel: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection] Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges, marktkonformes Scalping-System, das auf dem robusten "TriConfirm"-Stack aufbaut. Es macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es drei verschiedene Marktebenen benötigt, um sich vor der Ausführung eines Handels auszurichten: Trend, Momentum und Trigger. Es wurde für die Sta
FREE
Aether GannFlow Scalper Market
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether GannFlow - Scalper Markt v2 (MT4) [Untertitel: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection] Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges M5/M15 Scalping-System, das die Lücke zwischen klassischem Momentum-Trading und geometrischer Marktanalyse schließt. Es kombiniert eine robuste EMA Trend + RSI Pullback Engine mit dem einzigartigen direktionalen Filter des Gann Fan . Es wurde für die Stabilität auf MT4 en
FREE
Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Dorothy Web Spider V292 (MT4) [Untertitel: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine] Einführung Dorothy Web Spider V292 repräsentiert die nächste Generation des Grid Scalping, angetrieben von der leichtgewichtigen Aether-Engine . Im Gegensatz zu statischen Grid-Systemen, die versagen, wenn sich die Marktbedingungen ändern, nutzt Dorothy "Adaptive Tuning" , um RSI-Schwellenwerte und Grid-Abstände auf der Grundlage der A
TempestLightning Elliott Wave Pro
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4) [Untertitel: ZigZag Wave 3 Hunter | Market Health Monitor | USD Risk Logic] Einführung TempestLightning ist ein professionelles Handelssystem, das entwickelt wurde, um die komplexe Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstatt Wellenzählungen zu erraten, verwendet dieser EA einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die klassische 1-2-3-Struktur zu identifizieren und zielt auf den hochprofitabl
Inferno Storm v17 Final
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Inferno Storm v1. 7 Final (MT4) [Untertitel: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution] EinleitungInferno Storm v1.7 ist ein spezialisiertes M15 Scalping System, das speziell für MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Es kombiniert Trendfolge-Disziplin mit Breakout- und Pullback-Mechanismen. Im Gegensatz zu Standard-MT4-Bots, die bei ECN-Brokern häufig aufgrund von Ausführungsfehlern scheitern, verfügt Inferno Storm üb
Permafrost Sentinel Cryostasis AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Permafrost-Sentinel (MT4) [Untertitel: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding] EinführungPermafrost Sentinel ist ein M15-Multi-Mode-Scalper, der mit einer "Eiskern-Mentalität " entwickelt wurde. Er friert Marktgeräusche ein, behält eine kalte Disziplin bei und führt Trades nur dann aus, wenn die Marktbedingungen den perfekten "Freeze Point " erreichen. Im Gegensatz zu statischen Strategien schaltet dieser EA auto
Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Dorothy Web Spider (MT4) [Untertitel: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] EinführungDorothy Web Spider (DWS) ist kein starrer traditioneller Expert Advisor. Er ist ein automatisierter Handelsassistent, der auf dem "Spider Web"-Mechanismus in Kombination mit der "HydraFlow"-Logik basiert. Anstatt dem Preis mit Marktaufträgen hinterherzujagen, scannt Dorothy automatisch die Marktvolatilität und platziert inte
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Karminroter vulkanischer Oberbefehlshaber AI [Untertitel: Volatilitätsausbruch | Keltner-Kanäle | Prop Firm Safe] Einführung Crimson Volcanic Overlord ist eine algorithmische Handelslösung, die auf den Prinzipien der Volatility Breakout-Logik entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Strategien, die versuchen, Umkehrungen in schwankenden Märkten vorherzusagen, identifiziert dieser Expert Advisor (EA) Perioden der Preiskonsolidierung (der Vul
Nebula Drifter Eclipse AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Nebeltriebwerk Eclipse (MT5) [Untertitel: Trend Pullback | Dual EMA Cloud | Prop Firm Safe] Einführung Nebula Drifter Eclipse ist eine algorithmische Handelslösung, die entwickelt wurde, um "Mean Reversion"-Möglichkeiten innerhalb etablierter Markttrends zu nutzen. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und vermeidet die Jagd nach Ausbrüchen. Stattdessen identifiziert er auf mathematische Weise vor
FREE
Quantum Howl Seraph AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (Standard MQL5 Optimiert) Produktname: Quantum Howl Seraph [Untertitel: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit] Einführung Der Preis ist das Fahrzeug, aber das Volumen ist der Treibstoff. Die meisten Breakout-Strategien scheitern, weil sie mit "leeren Tanks" handeln - Preisbewegungen ohne Volumenunterstützung. Quantum Howl Seraph ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Volatilitätsexplosionen zu
FREE
Silent Oracle Reverb AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Silent Oracle Reverb [Untertitel: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe] Einführung In einem lauten Markt handelt Silent Oracle Reverb nicht übermäßig. Er beobachtet. Basierend auf der "Gummiband-Theorie " nutzt dieser Expert Advisor das unvermeidliche Zurückschnappen der Preisbewegung aus. Wenn der Markt über die Keltner-Kanäle hinaus überverkauft ist und der Oracle-Indikator (RSI 2) Erschöpfung signalisiert, führt
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Ashen Mirage Protokoll [Untertitel: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Einführung Das Ashen Mirage Protocol ist ein spezialisiertes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um aus "False Breakouts" und "Liquidity Grabs" im Markt Kapital zu schlagen. Im Gegensatz zu Trendfolgesystemen, die oft zu spät einsteigen, verfolgt Ashen Mirage einen konträren Ansatz. Es wartet darauf, dass sich der Markt
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Digital Web Sovereign (MT5) [Untertitel: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Einleitung Die meisten Grid-Systeme scheitern aus einem Grund: Sie kämpfen gegen den Trend an, bis das Konto explodiert. Digital Web Sovereign wurde entwickelt, um diesen Fehler zu beheben. Es handelt sich nicht um eine blinde Grid-Maschine. Er agiert als "souveräner" Herrscher, der nur dann in den Markt eingreift, wenn er von der mächtigen
The Momentum Cluster Neural
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Der Momentum Cluster Neural [Untertitel: 5-Indicator Voting Consensus | Chandelier Exit | Trend Following] Einleitung Warum sich auf einen einzigen Indikator verlassen, wenn man die Weisheit der Masse nutzen kann? Der Momentum Cluster Neural ist ein wissenschaftliches Trendfolgesystem, das auf der Konsenslogik basiert. Es fungiert als zentraler neuronaler Knotenpunkt, der die Signale der 5 stärksten Momentum-Indikatoren der technische
Golden Bitcoin Nexus
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Golden Bitcoin Nexus (MT5) [Untertitel: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix] Einführung Hochvolatile Assets wie Gold (XAUUSD) und Bitcoin (BTCUSD) sind der Friedhof für traditionelle statische Grid EAs. Golden Bitcoin Nexus handelt anders. Er verwendet eine "Elastic Grid"-Architektur , die von der ATR-Volatilität abgeleitet ist. Dies ermöglicht es dem System, bei massiven Marktspitzen zu atmen und bei Konsoli
Ironwind Echoes AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Eisenwind-Echos (MT5) [Untertitel: Lag-Free TEMA | RVI Resonance | Kinetic ATR Exit] Einführung Im Trendhandel ist der Lag der Feind. Traditionelle gleitende Durchschnitte sind oft zu langsam, um zu reagieren. Ironwind Echoes nutzt die Kraft des TEMA (Triple Exponential Moving Average) , um den Lag zu eliminieren. In Kombination mit dem RVI (Relative Vigor Index) bildet es ein "Kinetic Resonance"-System, das nur dann in den Handel ein
Phantom Circuit Overlord v700 AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Phantom Schaltung Overlord v700 (MT5) [Untertitel: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix] Einleitung Der Markt wird von versteckten Ebenen angetrieben, die die meisten Händler ignorieren. Phantom Circuit Overlord ist ein spezialisiertes Trend-Following-System, das entwickelt wurde, um diese "Phantomzonen" zu jagen. Anstelle von statischen Unterstützungen/Widerständen identifiziert es historische Fraktale und erw
Wildbone Crimson Choir AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Wildbone Crimson Choir (MT5) [Untertitel: Structural Breakout | Harmonic RVI-MFI | Fortress Guard Logic] Einleitung Der Markt ist ein chaotischer Chor. Um zu profitieren, müssen Sie die Momente identifizieren, in denen alle Stimmen in Harmonie singen. Wildbone Crimson Choir ist ein wissenschaftliches Structural Breakout System. Es definiert den "Wildbone" des Marktes mit Hilfe von Hüllkurven und führt Trades nur dann aus, wenn sie dur
Hexstorm Velvet Crown AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Hexstorm Samtkrone AI (MT5) [Untertitel: Hexagonal Mean-Reversion | Bollinger Touch | The Great Wall Safety] Einführung Hexstorm Velvet Crown AI ist ein präzisionsgefertigtes Mean-Reversion-System, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrungen an Marktextremen zu erfassen. Im Gegensatz zu trendfolgenden Bots, die in schwankenden Märkten zerhackt werden, lebt Hexstorm von der Volatilität. Er verwendet eine "Hexagonal Touch"-
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Untertitel: Donchian Breakout | Ichimoku Cloud | Silent Fortress Safety] Einführung Cyber Druid Hollowgate AI ist ein fortschrittliches Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um massive Marktexpansionen zu erfassen. Es kombiniert die uralte Weisheit des Druiden (Ichimoku Cloud Trend Filter) mit der Präzision des Hollowgate (Donchian Channel Breakout). Das Ergebnis ist eine Strategie, die das Marktraus
Solar Abyss Twinforge AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Solar Abyss Twinforge AI (MT5) [Untertitel: Hybrid Volatility System | Mean-Reversion & Trend | Silent Fortress Core] Einführung Solar Abyss Twinforge AI ist ein Dual-Engine-Handelssystem, das sich sofort an Marktzustände anpasst. Es wurde entwickelt, um das älteste Problem im Handel zu lösen: "Trend-Bots versagen in schwankenden Märkten, und Range-Bots versagen in schwankenden Märkten." Der Twinforge Sensor überwacht die Volatilität
Obsidian Lantern Syndicate AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Obsidianische Laterne Syndikat (MT5) [Untertitel: Alligator Trend | Fractal Breakout | Money Flow MFI] Einführung Obsidian Lantern Syndicate ist ein Elite-Handelssystem, das die Chaostheorie (Bill Williams) mit der modernen Volumenflussanalyse integriert. Es beleuchtet den Markt mit "The Lantern" (Alligator-Indikator), um die Trendstruktur zu definieren, identifiziert präzise Einstiegspunkte über "The Obsidian" (Fraktale) und filtert
Aether Fang Nightbloom AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether Fang Nightbloom (MT5) [Untertitel: Keltner Compression | Force Impulse | Silent Fortress Safety] Einführung Aether Fang Nightbloom ist ein spezialisiertes Volatilitätsausbruchssystem, das entwickelt wurde, um die explosivsten Marktbewegungen zu jagen: Volatilitätsausdehnungen . Im Gegensatz zu Standard-Breakout-Bots, die jedes Hoch kaufen, wartet dieser EA darauf, dass der Markt in einen Zustand tiefer "Kompression" (The Nightb
Chaos Manuscript Oracle AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Chaos Manuskript Oracle (MT5) [Untertitel: Fractal Prediction | Ichimoku Cloud | Cryo-Stasis Safety] Einleitung Chaos Manuscript Oracle ist ein visionäres Handelssystem, das versucht, die verborgene Struktur des Marktes mithilfe der Fraktalen Geometrie zu entschlüsseln. Es agiert als Orakel , das mit Hilfe der Ichimoku-Wolke in die Zukunft blickt, während es die Vergangenheit mit Hilfe eines tiefgründigen Fraktalen Manuskripts entschl
Ghostforge Bloom Requiem AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Ghostforge Bloom Requiem AI (MT5) [Untertitel: TEMA-Geschwindigkeit | Volatilität Bloom | Kryo-Stasis-Sicherheit] Einführung Ghostforge Bloom Requiem AI ist ein Elite-Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um rasante Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Rauschen der Unentschlossenheit herauszufiltern. Es arbeitet nach einer ausgeklügelten "Lebenszyklus"-Logik: Es wartet darauf, dass der Trend geschmiedet wird (The Ghostfo
Moonlit Bastion Nomicon AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Mondlichtbastion Nomicon (MT5) [Untertitel: Bollinger Reversion | RSI/ADX Filter | Cryo-Stasis Sicherheit] Einführung Moonlit Bastion Nomicon ist ein präzises Mean-Reversion-System, das für extreme Marktbedingungen entwickelt wurde. Es stellt den Markt als eine Festung (die Bastion ) dar, die von Volatilität umgeben ist. Es verwendet ein Bollinger Band mit hoher Abweichung (3,0) , um die "Walls" zu definieren, zieht ein strenges Regel
Inkspire Radiant Tyrant AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Inkspire Strahlender Tyrann (MT5) [Untertitel: Adaptive Flow | Radiant Momentum | Cryo-Stasis Safety] Einführung Inkspire Radiant Tyrant ist ein Trend-Dominanz-System, das entwickelt wurde, um die Unentschlossenheit des Marktes zu brechen. Es visualisiert den Trend als fließende Tinte mit Hilfe des Adaptive Moving Average (AMA ), misst seine Strahlungsenergie mit dem RSI und führt nur dann Trades aus, wenn der Tyrant (Williams %R) die
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension