Aura Ultimate EA

Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit.

Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völlig neue Ebene der Vorhersagelogik einführt.

Beim Kauf des Aura Ultimate Advisor können Sie eine  kostenlose Lizenz für den Vortex-, Oracle- oder Aura Bitcoin Hash  Advisor erhalten, die mit zwei Handelskontonummern verknüpft ist.

Hier könnt ihr euch die Live-Ergebnisse ansehen:

10.000 USD Echtgeldkonto  https://www.mql5.com/en/signals/2336509  

3k ICMarkets Both Strategies Low Risk  https://www.mql5.com/en/signals/2337522

Kerntechnologien

  • Dreischichtige neuronale Logik    – kombiniert Momentumerkennung, Volatilitätsabbildung und adaptive Filterung, um Mikrotrendverschiebungen vorherzusehen, bevor sie im Diagramm erscheinen.

  • Echtes Multi-Strategie-System    – umfasst zwei bewährte Kerne (Trend und Ausbruch) sowie eine  dritte Strategie in der Entwicklung  .  

  • Strikte Risikodisziplin    – keine Raster, keine Durchschnittsbildung. Jede Position ist durch einen definierten Stop-Loss und dynamisch berechnete Gewinnziele geschützt.

  • Automatisch anpassende Filter    – das System gleicht sich kontinuierlich entsprechend der Liquidität, Volatilität und den Bedingungen der Handelssitzung selbst aus.

  • Plug-and-Play-Konfiguration    – optimierte SET-Dateien, einfache Eingaben und vollständige Kompatibilität mit ECN- und Prop-Firm-Konten.

Was Aura Ultimate einzigartig macht

Anders als seine Vorgänger ist  Aura Ultimate  nicht nur eine verfeinerte Version – es ist ein  neues neuronales Framework  , das von Grund auf neu entwickelt wurde, um das Marktverhalten durch  Mustererkennung in mehreren Kontexten  zu erkennen .

Kernfokus               Multikontext-Hybridintelligenz, die sowohl Trend- als auch Gegentrendstrukturen auf XAUUSD erkennt.                 
Architektur
Erweitertes  schichtübergreifendes neuronales Ensemble,  das Deep Learning, Mustererkennung und prädiktive Matrixmodellierung für höchste Präzision vereint.    
Strategie-Engine
Dreistufiges System – zwei unabhängige Strategien, die gleichzeitig ausgeführt werden, plus eine dritte Expansionsstrategie in der Entwicklung.  
Marktumfang
Optimiert für Gold mit adaptiver Erweiterung auf Marktverhalten in mehreren Regimen – von ruhiger Akkumulation bis hin zu aggressiven Ausbruchsphasen.
Risikokontrolle
Integrierter Kapitalschutz: feste Stop-Loss-Limits, intelligente Positionsgrößenbestimmung und dynamische Gewinnverfolgung. Keine Raster, keine Durchschnittsbildung.
Selbstoptimierung
Kontinuierlicher Lernzyklus, der interne NN-Parameter entsprechend der Volatilität, Liquidität und Handelssitzungsaktivität anpasst.
Ausführungsgeschwindigkeit
Ultraleichter Code mit asynchroner Signalverarbeitung – stabile Leistung auch in VPS- oder Prop-Firm-Umgebungen.
Flexibilität
Umfangreiche Anpassungsoptionen für konservative, ausgewogene und aggressive Handelsstile.
Integrationsbereit
Zukunftssicheres Framework, das neue neuronale Module und externe Strategieebenen aufnehmen kann.
Transparenz
Vollständige Überwachung echter Signale und detaillierte Protokolle für jede Entscheidung – keine versteckte Logik, nur überprüfbare Maschinenanalysen und transparente Handelsergebnisse.

Aura Ultimate  ist auf langfristige, zuverlässige Leistung ausgelegt und basiert auf neuronalen Netzwerkalgorithmen.   Sein innovatives Design verhindert riskante Strategien wie Martingale- oder Grid-Trading und macht es zu einer sicheren Option für den automatisierten Handel. 

Info:

  • Funktionierende Handelspaare  :   XAUUSD (GOLD)
  • Zeitrahmen: H1
  • Empfohlene Einzahlung: 500 $ und mehr
  • Mindesteinzahlung: 100 $ (Handel mit hohem Risiko)
  • Mindesthebel 1:20 
  • Funktioniert mit jedem Broker, obwohl ein ECN-Broker mit niedrigen Spreads empfohlen wird

Merkmale:

  • 2 unabhängige Strategien (Die dritte Strategie wird später hinzugefügt)
  • Kein Netzhandel
  • Keine Mittelwertbildung
  • Keine gefährlichen Techniken zur Geldverwaltung
  • Harter Stop-Loss und Take-Profit für jeden Trade
  • Stabile Ergebnisse mit 99,9 % Qualitätsangeboten
  • Nicht sehr empfindlich gegenüber den Bedingungen des Brokers
  • Einfach zu installieren und zu verwenden
  • FTMO und Prop-Firma bereit
  • Entspricht den FIFO-Regeln 

 Wichtige Hinweise vor dem Kauf:

  • Ein  Stop-Loss  ist ein integraler Bestandteil der Strategie – er zeigt ein normales Risikomanagement an, keinen Systemfehler.

  • Die Leistung sollte über einen gesamten Handelsmonat oder länger  und nicht über einige einzelne Tage bewertet werden.

  • Auch Zeiträume ohne  offene Trades  sind normal.
    Das System kann absichtlich pausieren, wenn sein Modell Unregelmäßigkeiten oder instabile Marktstrukturen erkennt.

  • Wenn Sie  bereits über die Berater Aura Neuron oder Aura Black verfügen  , bedenken Sie, dass sich einige Trades mit denen des Beraters Aura Ultimate überschneiden können. Denn die Berater verwenden teilweise eine ähnliche Logik für den Ausbruch aus dem Hoch oder Tief des Vortages.

Preispolitik:

Die Anzahl der zum Verkauf stehenden Exemplare ist begrenzt, um die Exklusivität des Experten zu wahren! 

Risikohinweis:   Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Kein Handelssystem ist vor Verlusten gefeit. Backtests und historische Performance dienen nur zur Veranschaulichung. Nutzen Sie ein angemessenes Risikomanagement und testen Sie den EA vor dem Live-Einsatz in einer Demo.

Bewertungen 86
Алексей Панкрашев
13
Алексей Панкрашев 2025.12.28 14:03 
 

I bought the expert a week ago, which is too short a time for a full evaluation, but it's already made five trades, all profitable. Anyone expecting 100% success rates should probably avoid trading altogether, only scammers would offer that. Stanislav answers all questions and even gives away another expert for free, even those twice as expensive.

Maurice Prang
2380
Maurice Prang 2025.12.18 20:32 
 

Love it!!! Best Bot on the Market!

stanimirsergev159
42
stanimirsergev159 2025.12.17 08:18 
 

I’ve been extremely impressed with this gold algo bot. The strategy is clearly well thought out and built specifically for XAUUSD, which really shows in the performance. The backtest results are solid and realistic, and from my experience they genuinely reflect how the bot behaves in real market conditions — no over-optimized nonsense, just consistent logic. One of the biggest strengths of this bot is its money management. Risk is handled properly, drawdowns are controlled, and position sizing is smart and disciplined. It doesn’t overtrade or chase the market, which is exactly what you want from an automated system, especially when trading gold. On top of that, the owner is excellent to deal with. He responds very fast, gives clear and accurate answers, and is always helpful when it comes to setup, questions, or support. You can tell he knows the system inside out and genuinely cares about users getting the best results. Overall, this is a high-quality algo with a professional approach: realistic backtests, strong money management, reliable performance, and great support. Highly recommended for anyone serious about trading gold.

chalerm petcharat
138
chalerm petcharat 2025.12.17 05:33 
 

This Ea AU I have been using for about 1 month. Overall, the order has been placed, the direction is clear, quite accurate, there is dd. I chose to turn off the recovery and set the stop loss 63. Tested back several times. Initially gave 5 stars. Normally I don't give 5 stars easily to anyone. At this time, the price is on sale. Recommended.

Štěpán Linduška
23
Štěpán Linduška 2025.12.16 20:28 
 

I have been using the EA for about 14 days. So far, it seems consistently profitable.

할부로애틋하게
47
할부로애틋하게 2025.12.16 05:41 
 

I love your EA. It is very profitable. And you are always kind. Thank you for your kind support.

wgakuo10
178
wgakuo10 2025.12.10 22:04 
 

Aura Ultimate EA – A Life-Changing XAUUSD System. I’ve tested many EAs, but nothing comes close to Aura Ultimate on XAUUSD. Both S1 and S2 are incredibly consistent, and even when the EA hits a loss, the recovery system brings everything back with confidence and precision. This EA restored my faith in algorithmic trading. It’s powerful, reliable, and truly something special. Huge thanks to the developer — you didn’t just create an EA, you created a masterpiece.

Azulae Melo De Araujo Junior
279
Azulae Melo De Araujo Junior 2025.12.09 14:54 
 

Hello. I'll leave a preliminary review of the EA and some important points. The full review will be in 1 month. Top marks for Stan's support. Thank you very much for answering all my questions. Regarding the EA, I see a lot of potential. After some testing, I realized that the recovery mode is too risky for me. I preferred to disable it. The use of Trailing Stop is essential and should be short to avoid the risk of reversal with the trade open. These settings have worked very well for me. At the end of the month I will share the data on the results of the trades.

Paul Mcintosh Whiteley
211
Paul Mcintosh Whiteley 2025.12.09 14:14 
 

I have been using Aura Ultimate now for a few weeks. The logic of entries and trade management are superb. Stanislav responds and clarifies issues expeditiously. I highly recommend this EA as one of the best on the platform.

acchana24
35
acchana24 2025.12.05 17:58 
 

Mr. Stanislav, the developer, is a very good person and responds well to our detailed questions. EA has been operating since 11/20. Perhaps the start time of operation was bad, the Martingale in recovery mode has reached the second stage, but there is no continuous loss and it is a little negative at the moment. I don't know because it's only been tested for about 10 days, but he's a very reliable developer, so I'm looking forward to it from now on. Reviews will be changed depending on future results.

RuoCheng zhu
131
RuoCheng zhu 2025.12.05 00:56 
 

最新版本更新后，Aura Ultimate EA表现非常出色，在不损失成功率的情况下，做单频率也比以前更高了，让我非常惊喜，强烈推荐！~

Quangvu79
19
Quangvu79 2025.12.04 08:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Stanislav Tomilov
29564
Antwort vom Entwickler Stanislav Tomilov 2025.12.04 09:37
Hello, thank you for your purchase. I sent you a private message. Please check.
ASSAD SMSF
118
ASSAD SMSF 2025.12.04 03:24 
 

I’ve been using Aura for over a week and thoroughly backtested it before going live. I’ve also adjusted the lot size and recovery settings to match my risk tolerance. Overall, I’m very satisfied with the product and fully understand that losses are part of any trading strategy. In November, the EA experienced a series of losses but recovered them within a few days, something I had already observed during backtesting. I strongly recommend configuring recovery settings and lot size based on your account size and risk appetite. Overall, Aura is a solid EA with effective stop-loss protection.

robvon86
35
robvon86 2025.12.02 16:02 
 

After a week of testing, Aura is working good and in profit! There was loss just from the start, but regained it with profit today, thanks for great support also!

1947921
19
1947921 2025.12.01 05:43 
 

Great support from the developer over the last 1 month after I installed the EA. He is proactive and willing to upgrade the EA continuously to make it suitable to the high volatile Gold price fluctuations and user feedback. I am confident on the long term prospects of this EA. Those who are risk averse please choose the low risk options and monitor and gradually upgrade to higher risk options.

Van Vu Nguyen
142
Van Vu Nguyen 2025.11.30 11:33 
 

I have been testing Aura Ultimate EA on both demo and backtest, and the results are extremely impressive. The EA runs very smoothly, opens only high-quality trades, and the strategies are well-optimized. Profit factor, drawdown, and overall stability are much better than most EAs I have used before. What I like most: Very strong trend detection Smart risk control Low drawdown No over-trading Excellent performance on gold (XAUUSD) Easy to set up with the provided .set files Works perfectly with my broker conditions The developer (Stanislav) is also very supportive and helpful. Thank you for creating such a powerful EA. I will continue testing it live and look forward to long-term results. Highly recommended EA!

deb bbi
23
deb bbi 2025.11.27 16:13 
 

In fact, I'm not very knowledgeable about trading, but simply because I saw Stanislav Tomilov's profile and carefully read all his posts, I trusted him completely. Regardless of what others said, after I initially tried to contact Stanislav Tomilov, his response was incredibly quick and proactive, which I found fantastic and quite astonishing. He always provided solutions to my needs and requests, offering readily available documentation—very efficient. The EA was also excellent. Every strategy has its ups and downs, which is unavoidable and normal, but overall, this EA performed very well and was very intelligent. I'm very fortunate to have met Stanislav Tomilov.

Pranott Khong-in
188
Pranott Khong-in 2025.11.27 14:39 
 

I lost 2300 usd on 26/11/2025 from a moderate trade. The recovery system will be worse if there are consecutive losing trades, causing the pot to be damaged more than before. The loss point is high and the profit is only small. If you win 10 times, you lose all your profits after one loss.

Stanislav Tomilov
29564
Antwort vom Entwickler Stanislav Tomilov 2025.11.28 12:30
Dear Pranott, your review is non-constructive and does not reflect reality. You have used the EA for only about a week and are already trying to judge its long-term profitability, which makes no sense. I have clearly mentioned that the EA uses its own stop-loss logic and that occasional stop-losses are normal. Also, you say you lost 2,300 USD, but you don’t specify from what deposit — 100,000 or 5,000 — please clarify this, because if your balance is around 100,000, then a 2,300 loss is only about 2% of the account, which is completely normal, especially considering that you selected “moderate risk”, which is a risk level above average. The recovery system can be fully turned off; with recovery disabled the risk-to-reward ratio is around 5:1, and with recovery enabled the system usually recovers losses within 1–2 trades, so your claim that “10 wins are erased by one loss” is simply incorrect and misleading. Please do not confuse other users with statements based on misunderstandings of how the EA works. I also noticed that nearly all your positive reviews are posted on grid EAs, which suggests that you prefer that trading style — but this EA is not a grid system, it has controlled risk with hard stop-losses. If you prefer grid trading, that is your choice, but then it is not fair to judge EA with hard SL based on grid-based expectations.
Mahmud Sharif
151
Mahmud Sharif 2025.11.27 12:31 
 

Honestly, I really don’t understand where some of the negative comments are coming from, because my experience with this EA has been completely different. I’m just writing this as a normal user, not some pro trader, and I’ve been running this advisor for a while already. What I like the most is that it’s not a “fixed-logic black box.” You can actually adjust it to your own trading style, and almost every important parameter can be changed. Yes, there is a position-doubling option in the EA — but it can be simply turned off in the settings. It’s literally one click, nothing complicated at all, and definitely not the “problem” some people make it sound like. When I first bought it, I wasn’t sure which settings would suit my trading approach, so I wrote to Stanislav directly. He actually replied, explained everything clearly, and even sent me a ready-made set file based on my preferred risk and the size of my account. I honestly didn’t expect this level of support. Most sellers disappear or send one-word answers, but this guy actually helps. The EA itself trades cleanly — proper stop loss, proper take profit, no crazy grids or hidden tricks. And if you want it more aggressive, you can tune it that way. If you want it conservative and quiet, you can tune it that way too. That’s the whole point: the robot is fully customizable, and if you don’t know how to set it up yourself, just message Stanislav and he will guide you. That’s exactly what I did. For me, the performance has been stable and reasonable. Not magic, not “get rich overnight,” but consistent and logical. And unlike many “one-day” products on the market that vanish after a few months, this EA actually gets updates and improvements. You can clearly see that it’s not some rushed or disposable project. So if someone is hesitating — my advice is simple: just contact Stanislav and ask for the settings that match your trading style. He will help you. That alone already makes this purchase worth it. I’m fully satisfied with both the EA and the support, and I genuinely recommend it to anyone who wants a reliable robot instead of empty promises.

Ahamed Sha
48
Ahamed Sha 2025.11.27 09:25 
 

⭐ My Honest Review After Testing This EA on a Real Account I tested this EA on a real $10K account starting 4th November. Here’s my experience in detail. Early Results The EA began with a small win: 1st trade: +$47 (0.2 lots) But the second trade already showed the core problem: 2nd trade: –$328 (0.2 lots) After this loss, the “recovery mode” kicked in. Although the seller claims this can be turned off, let’s be realistic: Any trader who sees this feature and is promised high win rates will naturally want to leave it ON to recover losses quickly. This is essentially a form of martingale — doubling or tripling lot sizes after a loss. Martingale-Like Recovery Behaviour Immediately after the loss, the EA tripled the lot size: 3rd trade: +$150 (0.6 lots) 4th trade: +$119.40 (0.6 lots) 5th trade: +$149 (0.6 lots) After recovering, it returned to the base lot size: 6th trade: +$87 (0.2 lots) 7th trade: +$55 (0.2 lots) But the issue became very clear — Many small wins + one big loss = all gains wiped out. The Cycle Repeats Next: 8th trade: –$323 (0.2 lot) Again, many of the previous wins were erased instantly. Then the EA returned to “recovery mode” with another round of 0.6-lot trades: +$173 +$145 +$144 Then normalized: +$63 (0.2 lot) +$23 (0.2 lot) The Real Problem: Risk Is Huge, Reward Is Tiny I started to see the pattern: The EA cuts profits extremely fast because it moves SL up too quickly to grab tiny profits ASAP. Any normal retracement closes trades for very small gains. But on the losing side, there are no controls — trades run all the way to the very large SL. This combination is deadly. After Reducing My Real Account to $5K I reduced the account to $5K but continued running on real account. 0.1 lot trade: –$173 Recovery mode → 0.3 lot trade: +$73 Next recovery trade (still 0.3 lots): –$496 This is 10% of the entire $5K account gone in ONE trade. If the EA is following its logic… Will the next trade be 0.6 lots? If yes, that is martingale — no debate. Conclusion This EA has: ❌ Poor risk management ❌ Very large stop losses ❌ Very small take profits ❌ A martingale-style recovery system ❌ A profit structure that is mathematically unsustainable ❌ No long-term edge in real market conditions Maybe on a strong one-directional gold trend it could perform well for a while. But in live, real-world conditions — with pullbacks, spreads, volatility changes — the logic collapses. For me, this EA is a failed product with no characteristics of a long-term profitable system. However… ⭐ The seller is polite, helpful, and responsive — 5/5 for customer service. ⭐ But the EA itself: 1/5. I hope one day developers will focus on building EAs with realistic, sustainable risk-to-reward profiles — not systems relying on oversized stops and tiny profits.

12345
Antwort auf eine Rezension