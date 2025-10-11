Aura Ultimate EA
- Experten
- Stanislav Tomilov
- Version: 1.40
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit.
Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völlig neue Ebene der Vorhersagelogik einführt.
Es ist sehr wichtig, dass Sie mir nach dem Kauf des Experten eine private Nachricht schreiben. Ich werde Ihnen Anweisungen mit allen notwendigen Empfehlungen senden.
Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250
Beim Kauf des Aura Ultimate Advisor können Sie eine kostenlose Lizenz für den Vortex-, Oracle- oder Aura Bitcoin Hash Advisor erhalten, die mit zwei Handelskontonummern verknüpft ist.
Fragen Sie nach den Bedingungen in privaten Nachrichten https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685
Hier könnt ihr euch die Live-Ergebnisse ansehen:
10.000 USD Echtgeldkonto https://www.mql5.com/en/signals/2336509
3k ICMarkets Both Strategies Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2337522
Kerntechnologien
-
Dreischichtige neuronale Logik – kombiniert Momentumerkennung, Volatilitätsabbildung und adaptive Filterung, um Mikrotrendverschiebungen vorherzusehen, bevor sie im Diagramm erscheinen.
-
Echtes Multi-Strategie-System – umfasst zwei bewährte Kerne (Trend und Ausbruch) sowie eine dritte Strategie in der Entwicklung .
-
Strikte Risikodisziplin – keine Raster, keine Durchschnittsbildung. Jede Position ist durch einen definierten Stop-Loss und dynamisch berechnete Gewinnziele geschützt.
-
Automatisch anpassende Filter – das System gleicht sich kontinuierlich entsprechend der Liquidität, Volatilität und den Bedingungen der Handelssitzung selbst aus.
-
Plug-and-Play-Konfiguration – optimierte SET-Dateien, einfache Eingaben und vollständige Kompatibilität mit ECN- und Prop-Firm-Konten.
Was Aura Ultimate einzigartig macht
Anders als seine Vorgänger ist Aura Ultimate nicht nur eine verfeinerte Version – es ist ein neues neuronales Framework , das von Grund auf neu entwickelt wurde, um das Marktverhalten durch Mustererkennung in mehreren Kontexten zu erkennen .
|Kernfokus
|Multikontext-Hybridintelligenz, die sowohl Trend- als auch Gegentrendstrukturen auf XAUUSD erkennt.
| Architektur
|Erweitertes schichtübergreifendes neuronales Ensemble, das Deep Learning, Mustererkennung und prädiktive Matrixmodellierung für höchste Präzision vereint.
| Strategie-Engine
|Dreistufiges System – zwei unabhängige Strategien, die gleichzeitig ausgeführt werden, plus eine dritte Expansionsstrategie in der Entwicklung.
| Marktumfang
|Optimiert für Gold mit adaptiver Erweiterung auf Marktverhalten in mehreren Regimen – von ruhiger Akkumulation bis hin zu aggressiven Ausbruchsphasen.
| Risikokontrolle
|Integrierter Kapitalschutz: feste Stop-Loss-Limits, intelligente Positionsgrößenbestimmung und dynamische Gewinnverfolgung. Keine Raster, keine Durchschnittsbildung.
| Selbstoptimierung
|Kontinuierlicher Lernzyklus, der interne NN-Parameter entsprechend der Volatilität, Liquidität und Handelssitzungsaktivität anpasst.
| Ausführungsgeschwindigkeit
|Ultraleichter Code mit asynchroner Signalverarbeitung – stabile Leistung auch in VPS- oder Prop-Firm-Umgebungen.
| Flexibilität
|Umfangreiche Anpassungsoptionen für konservative, ausgewogene und aggressive Handelsstile.
| Integrationsbereit
|Zukunftssicheres Framework, das neue neuronale Module und externe Strategieebenen aufnehmen kann.
| Transparenz
|Vollständige Überwachung echter Signale und detaillierte Protokolle für jede Entscheidung – keine versteckte Logik, nur überprüfbare Maschinenanalysen und transparente Handelsergebnisse.
Aura Ultimate ist auf langfristige, zuverlässige Leistung ausgelegt und basiert auf neuronalen Netzwerkalgorithmen. Sein innovatives Design verhindert riskante Strategien wie Martingale- oder Grid-Trading und macht es zu einer sicheren Option für den automatisierten Handel.
Info:
- Funktionierende Handelspaare : XAUUSD (GOLD)
- Zeitrahmen: H1
- Empfohlene Einzahlung: 500 $ und mehr
- Mindesteinzahlung: 100 $ (Handel mit hohem Risiko)
- Mindesthebel 1:20
- Funktioniert mit jedem Broker, obwohl ein ECN-Broker mit niedrigen Spreads empfohlen wird
Merkmale:
- 2 unabhängige Strategien (Die dritte Strategie wird später hinzugefügt)
- Kein Netzhandel
- Keine Mittelwertbildung
- Keine gefährlichen Techniken zur Geldverwaltung
- Harter Stop-Loss und Take-Profit für jeden Trade
- Stabile Ergebnisse mit 99,9 % Qualitätsangeboten
- Nicht sehr empfindlich gegenüber den Bedingungen des Brokers
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- FTMO und Prop-Firma bereit
- Entspricht den FIFO-Regeln
Wichtige Hinweise vor dem Kauf:
-
Ein Stop-Loss ist ein integraler Bestandteil der Strategie – er zeigt ein normales Risikomanagement an, keinen Systemfehler.
-
Die Leistung sollte über einen gesamten Handelsmonat oder länger und nicht über einige einzelne Tage bewertet werden.
-
Auch Zeiträume ohne offene Trades sind normal.
Das System kann absichtlich pausieren, wenn sein Modell Unregelmäßigkeiten oder instabile Marktstrukturen erkennt.
-
Wenn Sie bereits über die Berater Aura Neuron oder Aura Black verfügen , bedenken Sie, dass sich einige Trades mit denen des Beraters Aura Ultimate überschneiden können. Denn die Berater verwenden teilweise eine ähnliche Logik für den Ausbruch aus dem Hoch oder Tief des Vortages.
Preispolitik:
Die Anzahl der zum Verkauf stehenden Exemplare ist begrenzt, um die Exklusivität des Experten zu wahren!
Risikohinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Kein Handelssystem ist vor Verlusten gefeit. Backtests und historische Performance dienen nur zur Veranschaulichung. Nutzen Sie ein angemessenes Risikomanagement und testen Sie den EA vor dem Live-Einsatz in einer Demo.
I bought the expert a week ago, which is too short a time for a full evaluation, but it's already made five trades, all profitable. Anyone expecting 100% success rates should probably avoid trading altogether, only scammers would offer that. Stanislav answers all questions and even gives away another expert for free, even those twice as expensive.