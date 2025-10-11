Aura Ultimate EA

Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit.



Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völlig neue Ebene der Vorhersagelogik einführt.

Kerntechnologien

Dreischichtige neuronale Logik – kombiniert Momentumerkennung, Volatilitätsabbildung und adaptive Filterung, um Mikrotrendverschiebungen vorherzusehen, bevor sie im Diagramm erscheinen.

Echtes Multi-Strategie-System – umfasst zwei bewährte Kerne (Trend und Ausbruch) sowie eine dritte Strategie in der Entwicklung .

Strikte Risikodisziplin – keine Raster, keine Durchschnittsbildung. Jede Position ist durch einen definierten Stop-Loss und dynamisch berechnete Gewinnziele geschützt.

Automatisch anpassende Filter – das System gleicht sich kontinuierlich entsprechend der Liquidität, Volatilität und den Bedingungen der Handelssitzung selbst aus.

Plug-and-Play-Konfiguration – optimierte SET-Dateien, einfache Eingaben und vollständige Kompatibilität mit ECN- und Prop-Firm-Konten.

Was Aura Ultimate einzigartig macht