How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung.

Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit diversifiziert und Ihr Depot schützt. Es ist ein disziplinierter Algorithmus, der in jedem Modus gleich erfolgreich arbeitet: Aufstieg, Fall, Seitwärts. Es handelt wie Profis. HTTP EA ist ein System für präzises Risiko- und Zeitmanagement. Wählen Sie keinen Berater nach einem schönen Chart in der Historie. Wählen Sie nach dem Funktionsprinzip.

Assets Beliebige, jedes hat seine eigene .set-Datei nach dem Kauf

Zeitrahmen M5-H4 (in den Berater-Einstellungen festgelegt) Prinzipien Arbeit mit dynamischen Preismangelzonen Depot Ab $100. Hebel 1:25+ Broker Beliebiger, ECN/Raw mit niedrigen Spreads Testen Strategy Tester: EURUSD, 01.01.2025 — heute, every tick Merkmale SL/TP, Trailing, Break-Even, Notfallmodus, grafisches Panel.

How To Trade Pro EA errät nicht — es folgt Veränderungen und passt sich an. Dies ist ein disziplinierter, lebendiger Algorithmus, der mit dem Markt wechselt und dort effektiv bleibt, wo andere scheitern. Erstellt vom Autor von Entry Points Pro — einem Indikator, der 3 Jahre lang im MQL5-Top führte. Der Handelsberater arbeitet nur mit Pending-Orders — garantiert präzise Ausführung. Nur ein Trade pro Instrument. SL und TP werden beim Öffnen gesetzt. Alle Positionen werden täglich geschlossen.

WICHTIG! Testen Sie die Demo-Version des Beraters nur auf EURUSD ab 01.01.2025. Der Berater hat einzigartige Einstellungen für jedes Instrument — Sie erhalten sie nach dem Kauf.

How To Trade Pro EA — dies ist ein vollautomatisierter Handelsalgorithmus der neuen Generation, erstellt für Trader, die Stabilität, Kontrolle und klare Logik schätzen. Es verwendet keine "magischen Indikatoren", Martingale oder Grids. Sein Kern ist die adaptive Verarbeitung von Marktim pulses und strenge algorithmische Kontrolle. Maximale Sicherheit hat Priorität — Stop-Loss und Take-Profit werden sofort gesetzt, was volle Transparenz der Risiken ab Eröffnung gewährleistet.

Schlüsselfunktionen und Vorteile

100% automatischer Betrieb + grafisches Panel





Elite-Risikomanagement: SL/TP, Trailing, Break-Even, tägliches Schließen





Vielseitigkeit: handelt nicht nur Gold — im Gegensatz zu 8 von 10 Top-Beratern





Sicherheit: Pending-Orders, kein Martingale, Notfall-Stopp





Einfachheit: minimale Einstellungen, 12 Aktivierungen (PC/VPS/Reserve)





Einfacher Einstieg: Depot ab $100, Hebel ab 1:25





Geeignet für Prop-Firmen, funktioniert bei jedem Broker, alle Updates inklusive





Preisgestaltungspolitik

Der Preis steigt alle 10 Verkäufe — um die Qualität der Unterstützung und Exklusivität zu wahren. Das ist kein Marketingtrick — es ist eine Notwendigkeit. Ich schätze jeden Kunden und strebe den besten Service an.

Verkäufe Preis, USD Verbleibend 1-10 99 —

... ... ...

41-50 299 —

51-60 349 1 61-70 399 10 71-80 449 10

Unabhängig von Ihrer Erfahrung und Ihrem Niveau — How To Trade Pro EA rüstet Sie mit dem Elite-Arsenal eines Pros aus. Nutzen Sie diese Gelegenheit — starten Sie den Handel wie ein Profi.

Warten Sie nicht auf ideale Bedingungen. Sie kommen nicht.