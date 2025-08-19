HTTP ea
- Experten
- Yury Orlov
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 26 Oktober 2025
- Aktivierungen: 12
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung.
Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit diversifiziert und Ihr Depot schützt. Es ist ein disziplinierter Algorithmus, der in jedem Modus gleich erfolgreich arbeitet: Aufstieg, Fall, Seitwärts. Es handelt wie Profis. HTTP EA ist ein System für präzises Risiko- und Zeitmanagement. Wählen Sie keinen Berater nach einem schönen Chart in der Historie. Wählen Sie nach dem Funktionsprinzip.
|Assets
|Beliebige, jedes hat seine eigene .set-Datei nach dem Kauf
|Zeitrahmen
|M5-H4 (in den Berater-Einstellungen festgelegt)
|Prinzipien
|Arbeit mit dynamischen Preismangelzonen
|Depot
|Ab $100. Hebel 1:25+
|Broker
|Beliebiger, ECN/Raw mit niedrigen Spreads
|Testen
|Strategy Tester: EURUSD, 01.01.2025 — heute, every tick
|Merkmale
|SL/TP, Trailing, Break-Even, Notfallmodus, grafisches Panel.
How To Trade Pro EA errät nicht — es folgt Veränderungen und passt sich an. Dies ist ein disziplinierter, lebendiger Algorithmus, der mit dem Markt wechselt und dort effektiv bleibt, wo andere scheitern. Erstellt vom Autor von Entry Points Pro — einem Indikator, der 3 Jahre lang im MQL5-Top führte. Der Handelsberater arbeitet nur mit Pending-Orders — garantiert präzise Ausführung. Nur ein Trade pro Instrument. SL und TP werden beim Öffnen gesetzt. Alle Positionen werden täglich geschlossen.
WICHTIG! Testen Sie die Demo-Version des Beraters nur auf EURUSD ab 01.01.2025.
Der Berater hat einzigartige Einstellungen für jedes Instrument — Sie erhalten sie nach dem Kauf.
How To Trade Pro EA — dies ist ein vollautomatisierter Handelsalgorithmus der neuen Generation, erstellt für Trader, die Stabilität, Kontrolle und klare Logik schätzen. Es verwendet keine "magischen Indikatoren", Martingale oder Grids. Sein Kern ist die adaptive Verarbeitung von Marktim pulses und strenge algorithmische Kontrolle. Maximale Sicherheit hat Priorität — Stop-Loss und Take-Profit werden sofort gesetzt, was volle Transparenz der Risiken ab Eröffnung gewährleistet.
Schlüsselfunktionen und Vorteile
- 100% automatischer Betrieb + grafisches Panel
- Elite-Risikomanagement: SL/TP, Trailing, Break-Even, tägliches Schließen
- Vielseitigkeit: handelt nicht nur Gold — im Gegensatz zu 8 von 10 Top-Beratern
- Sicherheit: Pending-Orders, kein Martingale, Notfall-Stopp
- Einfachheit: minimale Einstellungen, 12 Aktivierungen (PC/VPS/Reserve)
- Einfacher Einstieg: Depot ab $100, Hebel ab 1:25
- Geeignet für Prop-Firmen, funktioniert bei jedem Broker, alle Updates inklusive
Preisgestaltungspolitik
Der Preis steigt alle 10 Verkäufe — um die Qualität der Unterstützung und Exklusivität zu wahren. Das ist kein Marketingtrick — es ist eine Notwendigkeit. Ich schätze jeden Kunden und strebe den besten Service an.
|Verkäufe
|Preis, USD
|Verbleibend
|1-10
|99
|—
|...
|...
|...
|41-50
|299
|—
|51-60
|349
|1
|61-70
|399
|10
|71-80
|449
|10
Unabhängig von Ihrer Erfahrung und Ihrem Niveau — How To Trade Pro EA rüstet Sie mit dem Elite-Arsenal eines Pros aus. Nutzen Sie diese Gelegenheit — starten Sie den Handel wie ein Profi.
Warten Sie nicht auf ideale Bedingungen. Sie kommen nicht.
I only ever sit down to write a review when an EA has officially paid for itself on a live account—and wow, HTTP didn’t waste any time making that happen! This bot is the strong, silent type. You won’t see charts cluttered with endless pending orders; HTTP just sits patiently like a seasoned sniper, waiting for the perfect moment. When it finally pulls the trigger? Bullseye—straight to profit, almost every time. I grabbed one of Yury’s setfiles more or less at random, slapped it on multiple pairs, and let it run on a $20,000 live account. Within the first 24 hours, the cost of the EA was fully covered. Four trades in total: three solid wins and one small loss, but the total profits made up for the EA. What more could you ask for? Yury is clearly committed—he keeps the setfiles fresh with regular updates and even throws in incentives to encourage the community to hunt for even better optimizations. Yes, I know some traders get nervous about “overfitting” when setfiles need periodic tweaks, but honestly? If thoughtful updates keep the edge sharp in changing markets, I’m all for it. Results don’t lie. Working with Yury himself is genuinely enjoyable—he’s kind, approachable, and has a great sense of humor that makes every interaction lighter. He’s also generous with real, actionable trading advice. (I couldn small note: I’ve since picked up his Entry Point Pro indicator too, if it’s another winner, then it's another clear proof that Yury really knows his craft.) Thank you, Yury, for building HTTP and for the ongoing care you put into it. This one’s a keeper—I’m excited to see where it goes from here! 🚀