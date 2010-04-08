Aether GannFlow Scalper Market
- Experten
- Huu Loc Nguyen
- Version: 1.0
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)
Produktname: Aether GannFlow - Scalper Markt v2 (MT4)
[Untertitel: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection]
Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges M5/M15 Scalping-System, das die Lücke zwischen klassischem Momentum-Trading und geometrischer Marktanalyse schließt. Es kombiniert eine robuste EMA Trend + RSI Pullback Engine mit dem einzigartigen direktionalen Filter des Gann Fan.
Es wurde für die Stabilität auf MT4 entwickelt und verfügt über einen "Margin-Guard"-Prozessor, um "Not Enough Money"-Fehler (Error 134) zu eliminieren, und beinhaltet ein fortschrittliches Volatilitäts-Gating, um tote Märkte zu vermeiden.
Handelsstrategie Der EA führt Trades auf der Grundlage eines 4-Schichten-Konfluenzmodells aus:
-
Trend-Basislinie: Verwendet Fast/Slow EMA (Standard: 21/50), um die dominante Strömung zu bestimmen.
-
Pullback-Einstieg: Wartet darauf, dass der RSI in die Wertzonen eintaucht (Pullback), anstatt dem Preis nachzujagen.
-
Stärke-Filter: Der ADX bestätigt, dass der Trend genug Treibstoff für eine Fortsetzung hat.
-
Der Gann-Filter: Einzigartiges Merkmal. Einstiege werden nur dann getätigt, wenn sie mit den geometrischen Winkeln des Gann-Fans übereinstimmen, um sicherzustellen, dass Zeit und Preis im Einklang sind.
Wichtigste Merkmale
-
Gann-Fächer-Geometrie: Verwendet die Gann-Winkel als endgültige Richtungsbestätigung und filtert falsche Trendsignale heraus.
-
Margin Guard (Anti-Fehler 134): Überprüft automatisch die freie Kontomarge vor jedem Handel. Wenn die Marge zu niedrig ist, wird die Losgröße auf intelligente Weise reduziert, anstatt zu scheitern, so dass Ihre Handelskontinuität gewahrt bleibt.
-
Dynamisches Volatilitäts-Gate: Überwacht das ATR/Spread-Verhältnis. Wenn der Spread im Verhältnis zur Marktvolatilität zu hoch ist (Low Profitability Zone), unterbricht der EA den Handel.
-
ATR-Risiko-Management: Stop Loss, Take Profit und Trailing Stops sind dynamisch und passen sich der aktuellen Marktspanne (ATR) an.
Empfehlungen
-
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
-
Zeitrahmen: M5 oder M15.
-
Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).
-
Konto: ECN/Raw Spread-Konto wird dringend empfohlen.
Eingabeparameter Bitte passen Sie diese Einstellungen an Ihre Strategie an:
-
=== 1. STRATEGIE-KERN ===
-
FastEMA / SlowEMA : Trend-Erkennungsperioden.
-
RSI_Period / Levels : Pullback Definition.
-
UseGannFilter : Aktivieren/Deaktivieren der geometrischen Gann-Fächerprüfung.
-
UseMACD / UseStoch : Optionale zusätzliche Bestätigungen.
-
-
=== 2. RISIKO & MANAGEMENT ===
-
RisikoTyp : Feste Lots oder Risiko %.
-
SL_ATR_Mult / TP_ATR_Mult : Dynamische Stops auf Basis der Volatilität.
-
UseTrailing : Aktivieren Sie den ATR-basierten Trailing-Stop.
-
-
=== 3. SICHERHEIT & LIMITS ===
-
UseMarginGuard : Aktivieren Sie den Anti-Fehler-Schutz 134.
-
MaxSpreadPoints : Maximal erlaubter Spread.
-
MaxDailyLoss : Harter Stop zum Schutz vor täglichen Drawdowns.
-
Installationsanleitung
-
Laden Sie die . ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordnerherunter .
-
Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M5/M15 Chart.
-
Wichtig: Erlauben Sie "Algo Trading" in den MT4-Einstellungen.
-
Stellen Sie sicher, dass die Gann-Fan-Linien auf dem Chart erscheinen (visuelle Bestätigung).