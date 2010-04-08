Aether GannFlow Scalper Market

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Aether GannFlow - Scalper Markt v2 (MT4)

[Untertitel: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection]

Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges M5/M15 Scalping-System, das die Lücke zwischen klassischem Momentum-Trading und geometrischer Marktanalyse schließt. Es kombiniert eine robuste EMA Trend + RSI Pullback Engine mit dem einzigartigen direktionalen Filter des Gann Fan.

Es wurde für die Stabilität auf MT4 entwickelt und verfügt über einen "Margin-Guard"-Prozessor, um "Not Enough Money"-Fehler (Error 134) zu eliminieren, und beinhaltet ein fortschrittliches Volatilitäts-Gating, um tote Märkte zu vermeiden.

Handelsstrategie Der EA führt Trades auf der Grundlage eines 4-Schichten-Konfluenzmodells aus:

Trend-Basislinie: Verwendet Fast/Slow EMA (Standard: 21/50), um die dominante Strömung zu bestimmen. Pullback-Einstieg: Wartet darauf, dass der RSI in die Wertzonen eintaucht (Pullback), anstatt dem Preis nachzujagen. Stärke-Filter: Der ADX bestätigt, dass der Trend genug Treibstoff für eine Fortsetzung hat. Der Gann-Filter: Einzigartiges Merkmal. Einstiege werden nur dann getätigt, wenn sie mit den geometrischen Winkeln des Gann-Fans übereinstimmen, um sicherzustellen, dass Zeit und Preis im Einklang sind.

Wichtigste Merkmale

Gann-Fächer-Geometrie: Verwendet die Gann-Winkel als endgültige Richtungsbestätigung und filtert falsche Trendsignale heraus.

Margin Guard (Anti-Fehler 134): Überprüft automatisch die freie Kontomarge vor jedem Handel. Wenn die Marge zu niedrig ist, wird die Losgröße auf intelligente Weise reduziert, anstatt zu scheitern, so dass Ihre Handelskontinuität gewahrt bleibt.

Dynamisches Volatilitäts-Gate: Überwacht das ATR/Spread-Verhältnis. Wenn der Spread im Verhältnis zur Marktvolatilität zu hoch ist (Low Profitability Zone), unterbricht der EA den Handel.

ATR-Risiko-Management: Stop Loss, Take Profit und Trailing Stops sind dynamisch und passen sich der aktuellen Marktspanne (ATR) an.

Empfehlungen

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Zeitrahmen: M5 oder M15.

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto: ECN/Raw Spread-Konto wird dringend empfohlen.

Eingabeparameter Bitte passen Sie diese Einstellungen an Ihre Strategie an:

=== 1. STRATEGIE-KERN === FastEMA / SlowEMA : Trend-Erkennungsperioden. RSI_Period / Levels : Pullback Definition. UseGannFilter : Aktivieren/Deaktivieren der geometrischen Gann-Fächerprüfung. UseMACD / UseStoch : Optionale zusätzliche Bestätigungen.

=== 2. RISIKO & MANAGEMENT === RisikoTyp : Feste Lots oder Risiko %. SL_ATR_Mult / TP_ATR_Mult : Dynamische Stops auf Basis der Volatilität. UseTrailing : Aktivieren Sie den ATR-basierten Trailing-Stop.

=== 3. SICHERHEIT & LIMITS === UseMarginGuard : Aktivieren Sie den Anti-Fehler-Schutz 134. MaxSpreadPoints : Maximal erlaubter Spread. MaxDailyLoss : Harter Stop zum Schutz vor täglichen Drawdowns.



Installationsanleitung

Laden Sie die . ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordnerherunter . Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M5/M15 Chart. Wichtig: Erlauben Sie "Algo Trading" in den MT4-Einstellungen. Stellen Sie sicher, dass die Gann-Fan-Linien auf dem Chart erscheinen (visuelle Bestätigung).