Aether GannFlow Scalper Market

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Aether GannFlow - Scalper Markt v2 (MT4)

[Untertitel: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection]

Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges M5/M15 Scalping-System, das die Lücke zwischen klassischem Momentum-Trading und geometrischer Marktanalyse schließt. Es kombiniert eine robuste EMA Trend + RSI Pullback Engine mit dem einzigartigen direktionalen Filter des Gann Fan.

Es wurde für die Stabilität auf MT4 entwickelt und verfügt über einen "Margin-Guard"-Prozessor, um "Not Enough Money"-Fehler (Error 134) zu eliminieren, und beinhaltet ein fortschrittliches Volatilitäts-Gating, um tote Märkte zu vermeiden.

Handelsstrategie Der EA führt Trades auf der Grundlage eines 4-Schichten-Konfluenzmodells aus:

  1. Trend-Basislinie: Verwendet Fast/Slow EMA (Standard: 21/50), um die dominante Strömung zu bestimmen.

  2. Pullback-Einstieg: Wartet darauf, dass der RSI in die Wertzonen eintaucht (Pullback), anstatt dem Preis nachzujagen.

  3. Stärke-Filter: Der ADX bestätigt, dass der Trend genug Treibstoff für eine Fortsetzung hat.

  4. Der Gann-Filter: Einzigartiges Merkmal. Einstiege werden nur dann getätigt, wenn sie mit den geometrischen Winkeln des Gann-Fans übereinstimmen, um sicherzustellen, dass Zeit und Preis im Einklang sind.

Wichtigste Merkmale

  • Gann-Fächer-Geometrie: Verwendet die Gann-Winkel als endgültige Richtungsbestätigung und filtert falsche Trendsignale heraus.

  • Margin Guard (Anti-Fehler 134): Überprüft automatisch die freie Kontomarge vor jedem Handel. Wenn die Marge zu niedrig ist, wird die Losgröße auf intelligente Weise reduziert, anstatt zu scheitern, so dass Ihre Handelskontinuität gewahrt bleibt.

  • Dynamisches Volatilitäts-Gate: Überwacht das ATR/Spread-Verhältnis. Wenn der Spread im Verhältnis zur Marktvolatilität zu hoch ist (Low Profitability Zone), unterbricht der EA den Handel.

  • ATR-Risiko-Management: Stop Loss, Take Profit und Trailing Stops sind dynamisch und passen sich der aktuellen Marktspanne (ATR) an.

Empfehlungen

  • Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

  • Zeitrahmen: M5 oder M15.

  • Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

  • Konto: ECN/Raw Spread-Konto wird dringend empfohlen.

Eingabeparameter Bitte passen Sie diese Einstellungen an Ihre Strategie an:

  • === 1. STRATEGIE-KERN ===

    • FastEMA / SlowEMA : Trend-Erkennungsperioden.

    • RSI_Period / Levels : Pullback Definition.

    • UseGannFilter : Aktivieren/Deaktivieren der geometrischen Gann-Fächerprüfung.

    • UseMACD / UseStoch : Optionale zusätzliche Bestätigungen.

  • === 2. RISIKO & MANAGEMENT ===

    • RisikoTyp : Feste Lots oder Risiko %.

    • SL_ATR_Mult / TP_ATR_Mult : Dynamische Stops auf Basis der Volatilität.

    • UseTrailing : Aktivieren Sie den ATR-basierten Trailing-Stop.

  • === 3. SICHERHEIT & LIMITS ===

    • UseMarginGuard : Aktivieren Sie den Anti-Fehler-Schutz 134.

    • MaxSpreadPoints : Maximal erlaubter Spread.

    • MaxDailyLoss : Harter Stop zum Schutz vor täglichen Drawdowns.

Installationsanleitung

  1. Laden Sie die . ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordnerherunter .

  2. Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M5/M15 Chart.

  3. Wichtig: Erlauben Sie "Algo Trading" in den MT4-Einstellungen.

  4. Stellen Sie sicher, dass die Gann-Fan-Linien auf dem Chart erscheinen (visuelle Bestätigung).

AUTOR & URHEBERRECHT
Astracodewolf - Algorithmische Handelssysteme Entwickler © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.

Empfohlene Produkte
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experten
Double Breakout ist ein automatischer Expert Advisor mit zwei separaten Strategien, die Martingale verwenden. Der MACD-Indikator mit einstellbaren Parametern wird als Input für jeden Auftragsfluss verwendet. Die festgelegten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden zum Verlassen der Position verwendet. Allgemeine Empfehlung Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Cents. Der empfohlene Spread beträgt nicht mehr als 3 Punkte. Es ist besser, Trend-Währungspaare zu verwenden. Der Martingale-Par
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experten
Dieser Expert Advisor analysiert die letzten Kerzen und stellt fest, ob es eine Umkehr oder eine große Korrektur geben wird. Außerdem werden die Messwerte einiger Indikatoren analysiert (ihre Parameter können angepasst werden). Ist eine kostenlose Version von Proftrader . Im Gegensatz zur Vollversion kann in der kostenlosen Version des Beraters das anfängliche Lot nicht höher als 0,1 sein, das Handelspaar nur EURUSD und es hat auch weniger konfigurierbare Parameter. Eingabe-Parameter Lots - Losg
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experten
Dies ist eine kostenlose Version des Expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В der Roboter basiert auf 2 Strategien: an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und Bollinger Bands Indikator .In der kostenpflichtigen Version, drei Strategien zur Verfügung stehen, die Rentabilität erhöht mehrere Male .Entwickelt für das Währungspaar EURUSD H1.Es ist möglich, es auf andere Werkzeuge nach der Optimierung zu verwenden.Test nur auf Tick-Daten. ** Verwendet
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experten
Harvest FX VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
FREE
MA Semi Automated EA
Tadanori Tsugaya
Experten
"Die Einstellungen sind kompliziert, aber stellen Sie sicher, dass Sie sie voll ausnutzen." MA Touch und Cross Trade fokussierter halbautomatischer EA Dieser EA ist auf MA Touch- und Cross-Trades spezialisiert, mit zwei MA Exit-Bedingungen, von denen eine auch als Trailing-Stop verwendet werden kann! Die Verwendung ist ganz Ihnen überlassen! Ich habe noch nie einen MA Trade EA mit so vielen anpassbaren Einstellungen gesehen! MA Entry und Mass MA Exit für offene Positionen Dieser EA kann nicht n
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Experten
Dieser Expertenberater (100% automatisch) kann zwei Indikatoren kombinieren, um eine Strategie zu erstellen. Diese Version mit dem Namen "Bärenversion" (BASIC VERSION) enthält zwei Indikatoren: CCI und RSI Mit einer einfachen persönlichen Nachricht können Sie mich kontaktieren, um nach Ihrer EA "Bear Version" (oder SUPERIOR Version) mit den von Ihnen ausgewählten Indikatoren und Ihren Bedingungen zu fragen. Sobald ich einverstanden bin, werde ich sie hier auf den Markt bringen oder dem Link un
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experten
Dieser EA handelt mit dem Heiken Ashi Smoothed Indicator. Er bietet viele Handelsszenarien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert drei verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioni
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Experten
Dieser EA handelt mit dem Bollinger Bands Indikator. Er bietet viele Handelsverhaltensweisen und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Indikatoreinstellungen Anpassbare Break-even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioniert für ECN/Nicht-ECN-Broker Funk
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experten
Der Expert Advisor wurde entwickelt, um den Kontostand des Benutzers dauerhaft zu erhöhen. Um dies zu erreichen, verfügt er über zwei Modi, den Normal- und den Recovery-Modus. Die Parameter für die beiden Modi können entsprechend der Strategie des Benutzers geändert werden. Es gibt auch eine Schaltfläche für den automatischen Handel, eine Schaltfläche für den Kauf und eine Schaltfläche für den Verkauf. Die Taste für den automatischen Handel kann ein- und ausgeschaltet werden. Mit den Schaltfläc
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Experten
Dies ist ein automatisierter Expert Advisor, der mit den Indikatoren MACD und Envelopes handelt. Die kostenlose Version hat die folgenden Einschränkungen. Kein Panel zum Eröffnen von Aufträgen. Der Handel ist auf das Währungspaar EURUSD und ähnliche beschränkt. Es können nur Orders mit dem minimalen Lot eröffnet werden, es können nicht mehr als 5 Orders in dieselbe Richtung eröffnet werden, insgesamt also 10 Orders. Die Pause nach Schließung aller Orders beträgt 6000 Minuten. Während der Analyse
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experten
Automatisches Handelssystem, das auf dem morgendlichen Flat-Indikator basiert, setzt schwebende Orders an den Grenzen des Nachtkanals .Alle Trades haben einen festen Stop-Loss und Take-Profit .Das gehandelte Paar GBPUSD H1, kann nach Optimierung auch auf andere Instrumente angewendet werden. Der EA enthält einen schaltbaren Flat-Indikator .Die Betriebszeit des Roboters in den Eingabeparametern entspricht (+2GMT). bei Umstellung auf Sommerzeit müssen Sie die Zeit manuell anpassen. * Standardei
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Experten
SAAD TrendTracker ist ein vollautomatischer EA. Er basiert auf den mathematischen Algorithmen Trend Tracker Indikator und SAADScalper. Der EA scalpt Pips durch seine starke Einstiegsstrategie, die auf SAADScalper basiert. Trades, die nicht erfolgreich gescrollt werden können, werden auf eine andere Art und Weise von einem einzigartig entwickelten Algorithmus behandelt, der auf dem Trend Tracker Indikator basiert. EA ist für M1, M5, M15 und M30 konzipiert. Er konsultiert den Tageschart für eine e
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experten
Gleiches Verhalten wie bei https://www.mql5.com/en/market/product/25552 , aber feste Menge 0,01 Der EA wartet nach einer bestimmten Logik auf einen Spike und eröffnet eine Position in Spike-Richtung, indem er Stop Loss und Take Profit setzt. Wenn Positionen im Gewinn sind, werden sie mit einem intelligenten Trailing-Mechanismus verwaltet, der auch auf der verstrichenen Zeit seit der Eröffnung der Position basiert. Es funktioniert mit 5-stelligen und 4-stelligen Brokern. Muss auf dem M1-Chart ve
FREE
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Expert Advisor Beschreibung: Candle Cross DCR Candle Cross DCR ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5. Er erzeugt präzise Handelssignale, sobald eine Kerze eine exponentielle gleitende Durchschnittslinie (EMA) kreuzt. Optional kann dieses Signal durch den DCR-Filter bestätigt werden, der aus drei technischen Indikatoren besteht: DeMarker, CCI und RSI. Dieser EA ist hochgradig konfigurierbar und eignet sich sowohl für Scalping- als auch für Trendfolgestrategien. Er k
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experten
Der Expert Advisor der Forex Fraus-Familie ist für das Scalping des Paares EUR/USD auf dem Zeitrahmen M1 (für fünfstellige Kurse) konzipiert und für Konten mit schneller Orderausführung geeignet. Prinzip der Operation Käufe bei den extremen Tiefstständen und Verkäufe bei den extremen Höchstständen der Stochastik-Indikatorenwerte. Wenn ein Signal empfangen wird, werden die Aufträge durch Injektion unter Verwendung von Tick-Daten eröffnet. Positionen werden durch Trailing Stop geschlossen Nicht g
FREE
Picidea Hunter
Nguyen Quoc Hung
Experten
- Picidea Hunter - ein leistungsstarker Forex Expert Advisor (EA)! Picidea nutzt die Martingale- und Grid-Strategien, um die Handelsmöglichkeiten zu maximieren und gewährleistet Präzision und Effizienz bei jedem Zug. Mit seinem intelligenten Auftragsverwaltungssystem schließt Picidea alle Aufträge auf intelligente Weise bei Ihrem vordefinierten Gewinnziel. Picidea gleicht außerdem Gewinne und Verluste durch Mittelwertbildung aus und schließt sowohl Gewinn- als auch Verlustgeschäfte strategisch,
FREE
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Experten
Der Trade Lines EA ist ein zusätzlicher Expert Advisor für den automatisierten Handel auf Basis von Levels. Der EA eröffnet Geschäfte an den angegebenen Linien, wenn der Preis sie auf dem Chart kreuzt - die Linien sind aktiv, sie können und müssen bewegt werden, damit der EA mit der größten Effizienz arbeitet. Der EA beinhaltet auch die Funktionen Mittelwertbildung, Trailing Stop und Take Profit. Damit der EA funktioniert, müssen Sie die Anzahl der Linien und die Art der Linien auswählen, die de
FREE
Binary Options Advisor
Sergey Yashchenko
Experten
Vollautomatischer Experte für den Handel mit Binären Optionen beim Broker Grand Capital https://clck.ru/3GEm6E. Ich denke, dass es nicht notwendig ist, alle Vorteile des Handels mit Binären Optionen im MT4 zu erklären, ich werde die wichtigsten Vorteile nennen: 1) Kein Verlust von kostbarer Zeit beim Wechsel vom MT4 zum Broker im Browser; 2) Eine Vielzahl von Indikatoren und Skripten für MT4; 3) Die Möglichkeit, automatisch zu handeln. In den meisten Fällen schließt der ADVISER die Position ab
FREE
Sunflower
Kun Jiao
Experten
Diese Strategie nutzt hauptsächlich den   MACD-Indikator , folgt der Haupttrendrichtung und eröffnet Trades, wenn ein Signal auf dem   M1-Chart   erscheint. Geeignet für den Handel mit   Gold (XAUUSD)   und anderen Rohstoffen mit klaren Trends. Parameter: Long/Short aktivieren:   Einschalten Kontostand:   1.000$ oder 10.000$ Für   1.000$   wird   1 Trade gleichzeitig   empfohlen. Für   10.000$   kann das Limit auf   10 Trades   erhöht werden. Feste Losgröße:   0,01 Erweiterte Positionssteuerung
FREE
Greed Advisor
Vertex Investments LLC
4.75 (12)
Experten
Kostenlose Version von Greed Advisor PRO . Dies ist ein flexibler Grid Expert Advisor, der speziell für gierige Trader entwickelt wurde. Funktionsprinzip: Legen Sie den gewünschten Tagesgewinn fest, und der Roboter wird versuchen, dieses Ergebnis mit allen Mitteln zu erreichen. Er verwendet das gefährliche Martingal-Prinzip, um mit Drawdowns fertig zu werden, denn das Hauptziel des Roboters ist es, die Orderkette profitabel zu machen. Vergessen Sie nicht die Risiken des Martingal-Prinzips. Im Al
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.83 (24)
Experten
Dieser EA handelt mit Moving Averages Crossovers. Es bietet vollständig anpassbare Einstellungen, flexible Positionsverwaltungseinstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal- und einen inversen Martingalmodus. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | Häufig gestellte Fragen | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt Es implementiert z
FREE
PTraderMAHigh
Christopher Louis Barry
4 (2)
Experten
Ein Moving Average (MA) Trading Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Grundlage von Signalen, die von einem oder mehreren gleitenden Durchschnitten generiert werden, Trades ausführen kann. Gleitende Durchschnitte sind ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, das zur Glättung von Kursdaten und zur Erkennung von Trends verwendet wird. Im Folgenden wird beschrieben, wie ein Moving Average Trading EA normalerweise funktioniert: Verwen
FREE
CandleCrusherX ScalpingEdition FREE
Christian Opperskalski
4 (1)
Experten
CandleCrusherX Scalping EA analysiert die Marktsituation anhand des Volumens und der starken Preisbewegung im internen Timeframe. Er funktioniert auf allen wichtigen Forex-Paaren und Timeframes (M5 oder M15 empfohlen). Der EA hat einen dynamischen Take Profit integriert, d.h. wenn Sie Ihren definierten TP erreichen, gibt er Ihnen die Möglichkeit, dem Trend mit dynamischem TP & SL zu folgen und Ihre Gewinne auszubauen. Auch eine News-Filter-Funktion ist integriert, um Fehltrades bei News-Ereignis
FREE
Night Express
Aleksandr Valutsa
Experten
Night Express - ist ein professioneller Trading Advisor für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, der auf kurzfristige Transaktionen in der Nacht spezialisiert ist. Der Roboter ist so konzipiert, dass er rund um die Uhr auf Ihrem Handelskonto arbeitet und aus kleinen Kursschwankungen einen Gewinn erzielt. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/
FREE
PZ Fractal Trader EA
PZ TRADING SLU
4.46 (13)
Experten
Dieser EA handelt mit ungeprüften Fraktalen unter Verwendung von Pending Orders. Er bietet viele Handelsverhaltensweisen und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingale-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert 4 verschiedene Handelsverhaltensweisen Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funk
FREE
Moving Along Gold EA
Sayan Vandenhout
Experten
Moving Along VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE GESCHÄFTE MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF DEM M15 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR EIN BELIEBIGES PAAR FÜR GENAUERE TRADES
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Experten
EA Black Dragon arbeitet mit dem Black Dragon-Indikator. Der Expert Advisor eröffnet einen Deal anhand der Farbe des Indikators, dann ist es möglich, das Ordernetzwerk aufzubauen oder mit einem Stop-Loss zu arbeiten. Die Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Alle Einstellungen finden Sie hier! Empfehlungen Währungspaare EURUSD GBPUSD  Zeitrahmen M15  Empfohlene Einzahlung 1000 Dollar oder Cent  Empfohle
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Weitere Produkte dieses Autors
Vortex Nomad Aegis AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Vortex Nomad Aegis [Untertitel: KAMA Trend | Vortex Energy | Aegis Elasticity Shield] Einführung Vortex Nomad Aegis ist ein wissenschaftliches Trendfolgesystem, das mit einem eingebauten Sicherheitsmechanismus ausgestattet ist: Preiselastizitätsprüfung . Die meisten Trend-Bots scheitern, weil sie kurz vor einem Pullback an der Spitze kaufen (FOMO). Dieser EA löst dieses Problem mit dem "Aegis Shield" - einem dynamischen Filter, der Ei
FREE
Aether Elliott Wave Zigzag Pro
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether Elliott Wave Zigzag Pro (MT4) [Untertitel: Wave 3 Hunter | Fib 0.618 Retracement | Margin Guard] Einführung Aether Elliott Wave Zigzag Pro ist ein leichtgewichtiges, marktkonformes Scalping-System, das entwickelt wurde, um die klassische Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstelle einer komplexen Wellenzählung verwendet es einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die hochwahrscheinliche 1-2-3-Struktur zu identifizieren und
FREE
Emerald Jungle BandMaster
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Smaragddschungel BandMaster (MT4) [Untertitel: Multi-Strategy Bollinger | TP/SL Sealing Protocol | Prop Firm Safe] Einleitung Der Finanzmarkt ist ein Dschungel. Um zu überleben, braucht man Anpassungsfähigkeit und strenge Disziplin. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) ist ein spezialisierter M15 Expert Advisor, der Ordnung ins Chaos bringt. Er wechselt dynamisch zwischen drei Kernstrategien: Trend Pullback , Squeeze Breakout und Mean-Re
FREE
Aether GannFlow TriConfirm Scalper
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4) [Untertitel: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection] Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges, marktkonformes Scalping-System, das auf dem robusten "TriConfirm"-Stack aufbaut. Es macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es drei verschiedene Marktebenen benötigt, um sich vor der Ausführung eines Handels auszurichten: Trend, Momentum und Trigger. Es wurde für die Sta
FREE
Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Dorothy Web Spider V292 (MT4) [Untertitel: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine] Einführung Dorothy Web Spider V292 repräsentiert die nächste Generation des Grid Scalping, angetrieben von der leichtgewichtigen Aether-Engine . Im Gegensatz zu statischen Grid-Systemen, die versagen, wenn sich die Marktbedingungen ändern, nutzt Dorothy "Adaptive Tuning" , um RSI-Schwellenwerte und Grid-Abstände auf der Grundlage der A
TempestLightning Elliott Wave Pro
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4) [Untertitel: ZigZag Wave 3 Hunter | Market Health Monitor | USD Risk Logic] Einführung TempestLightning ist ein professionelles Handelssystem, das entwickelt wurde, um die komplexe Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstatt Wellenzählungen zu erraten, verwendet dieser EA einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die klassische 1-2-3-Struktur zu identifizieren und zielt auf den hochprofitabl
Inferno Storm v17 Final
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Inferno Storm v1. 7 Final (MT4) [Untertitel: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution] EinleitungInferno Storm v1.7 ist ein spezialisiertes M15 Scalping System, das speziell für MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Es kombiniert Trendfolge-Disziplin mit Breakout- und Pullback-Mechanismen. Im Gegensatz zu Standard-MT4-Bots, die bei ECN-Brokern häufig aufgrund von Ausführungsfehlern scheitern, verfügt Inferno Storm üb
Permafrost Sentinel Cryostasis AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Permafrost-Sentinel (MT4) [Untertitel: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding] EinführungPermafrost Sentinel ist ein M15-Multi-Mode-Scalper, der mit einer "Eiskern-Mentalität " entwickelt wurde. Er friert Marktgeräusche ein, behält eine kalte Disziplin bei und führt Trades nur dann aus, wenn die Marktbedingungen den perfekten "Freeze Point " erreichen. Im Gegensatz zu statischen Strategien schaltet dieser EA auto
Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Dorothy Web Spider (MT4) [Untertitel: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] EinführungDorothy Web Spider (DWS) ist kein starrer traditioneller Expert Advisor. Er ist ein automatisierter Handelsassistent, der auf dem "Spider Web"-Mechanismus in Kombination mit der "HydraFlow"-Logik basiert. Anstatt dem Preis mit Marktaufträgen hinterherzujagen, scannt Dorothy automatisch die Marktvolatilität und platziert inte
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Karminroter vulkanischer Oberbefehlshaber AI [Untertitel: Volatilitätsausbruch | Keltner-Kanäle | Prop Firm Safe] Einführung Crimson Volcanic Overlord ist eine algorithmische Handelslösung, die auf den Prinzipien der Volatility Breakout-Logik entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Strategien, die versuchen, Umkehrungen in schwankenden Märkten vorherzusagen, identifiziert dieser Expert Advisor (EA) Perioden der Preiskonsolidierung (der Vul
Nebula Drifter Eclipse AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Nebeltriebwerk Eclipse (MT5) [Untertitel: Trend Pullback | Dual EMA Cloud | Prop Firm Safe] Einführung Nebula Drifter Eclipse ist eine algorithmische Handelslösung, die entwickelt wurde, um "Mean Reversion"-Möglichkeiten innerhalb etablierter Markttrends zu nutzen. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und vermeidet die Jagd nach Ausbrüchen. Stattdessen identifiziert er auf mathematische Weise vor
Quantum Howl Seraph AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (Standard MQL5 Optimiert) Produktname: Quantum Howl Seraph [Untertitel: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit] Einführung Der Preis ist das Fahrzeug, aber das Volumen ist der Treibstoff. Die meisten Breakout-Strategien scheitern, weil sie mit "leeren Tanks" handeln - Preisbewegungen ohne Volumenunterstützung. Quantum Howl Seraph ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Volatilitätsexplosionen zu
Silent Oracle Reverb AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Silent Oracle Reverb [Untertitel: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe] Einführung In einem lauten Markt handelt Silent Oracle Reverb nicht übermäßig. Er beobachtet. Basierend auf der "Gummiband-Theorie " nutzt dieser Expert Advisor das unvermeidliche Zurückschnappen der Preisbewegung aus. Wenn der Markt über die Keltner-Kanäle hinaus überverkauft ist und der Oracle-Indikator (RSI 2) Erschöpfung signalisiert, führt
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Ashen Mirage Protokoll [Untertitel: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Einführung Das Ashen Mirage Protocol ist ein spezialisiertes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um aus "False Breakouts" und "Liquidity Grabs" im Markt Kapital zu schlagen. Im Gegensatz zu Trendfolgesystemen, die oft zu spät einsteigen, verfolgt Ashen Mirage einen konträren Ansatz. Es wartet darauf, dass sich der Markt
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Digital Web Sovereign (MT5) [Untertitel: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Einleitung Die meisten Grid-Systeme scheitern aus einem Grund: Sie kämpfen gegen den Trend an, bis das Konto explodiert. Digital Web Sovereign wurde entwickelt, um diesen Fehler zu beheben. Es handelt sich nicht um eine blinde Grid-Maschine. Er agiert als "souveräner" Herrscher, der nur dann in den Markt eingreift, wenn er von der mächtigen
The Momentum Cluster Neural
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Der Momentum Cluster Neural [Untertitel: 5-Indicator Voting Consensus | Chandelier Exit | Trend Following] Einleitung Warum sich auf einen einzigen Indikator verlassen, wenn man die Weisheit der Masse nutzen kann? Der Momentum Cluster Neural ist ein wissenschaftliches Trendfolgesystem, das auf der Konsenslogik basiert. Es fungiert als zentraler neuronaler Knotenpunkt, der die Signale der 5 stärksten Momentum-Indikatoren der technische
Golden Bitcoin Nexus
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Golden Bitcoin Nexus (MT5) [Untertitel: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix] Einführung Hochvolatile Assets wie Gold (XAUUSD) und Bitcoin (BTCUSD) sind der Friedhof für traditionelle statische Grid EAs. Golden Bitcoin Nexus handelt anders. Er verwendet eine "Elastic Grid"-Architektur , die von der ATR-Volatilität abgeleitet ist. Dies ermöglicht es dem System, bei massiven Marktspitzen zu atmen und bei Konsoli
Ironwind Echoes AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Eisenwind-Echos (MT5) [Untertitel: Lag-Free TEMA | RVI Resonance | Kinetic ATR Exit] Einführung Im Trendhandel ist der Lag der Feind. Traditionelle gleitende Durchschnitte sind oft zu langsam, um zu reagieren. Ironwind Echoes nutzt die Kraft des TEMA (Triple Exponential Moving Average) , um den Lag zu eliminieren. In Kombination mit dem RVI (Relative Vigor Index) bildet es ein "Kinetic Resonance"-System, das nur dann in den Handel ein
Phantom Circuit Overlord v700 AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Phantom Schaltung Overlord v700 (MT5) [Untertitel: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix] Einleitung Der Markt wird von versteckten Ebenen angetrieben, die die meisten Händler ignorieren. Phantom Circuit Overlord ist ein spezialisiertes Trend-Following-System, das entwickelt wurde, um diese "Phantomzonen" zu jagen. Anstelle von statischen Unterstützungen/Widerständen identifiziert es historische Fraktale und erw
Wildbone Crimson Choir AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Wildbone Crimson Choir (MT5) [Untertitel: Structural Breakout | Harmonic RVI-MFI | Fortress Guard Logic] Einleitung Der Markt ist ein chaotischer Chor. Um zu profitieren, müssen Sie die Momente identifizieren, in denen alle Stimmen in Harmonie singen. Wildbone Crimson Choir ist ein wissenschaftliches Structural Breakout System. Es definiert den "Wildbone" des Marktes mit Hilfe von Hüllkurven und führt Trades nur dann aus, wenn sie dur
Hexstorm Velvet Crown AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Hexstorm Samtkrone AI (MT5) [Untertitel: Hexagonal Mean-Reversion | Bollinger Touch | The Great Wall Safety] Einführung Hexstorm Velvet Crown AI ist ein präzisionsgefertigtes Mean-Reversion-System, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrungen an Marktextremen zu erfassen. Im Gegensatz zu trendfolgenden Bots, die in schwankenden Märkten zerhackt werden, lebt Hexstorm von der Volatilität. Er verwendet eine "Hexagonal Touch"-
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Untertitel: Donchian Breakout | Ichimoku Cloud | Silent Fortress Safety] Einführung Cyber Druid Hollowgate AI ist ein fortschrittliches Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um massive Marktexpansionen zu erfassen. Es kombiniert die uralte Weisheit des Druiden (Ichimoku Cloud Trend Filter) mit der Präzision des Hollowgate (Donchian Channel Breakout). Das Ergebnis ist eine Strategie, die das Marktraus
Solar Abyss Twinforge AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Solar Abyss Twinforge AI (MT5) [Untertitel: Hybrid Volatility System | Mean-Reversion & Trend | Silent Fortress Core] Einführung Solar Abyss Twinforge AI ist ein Dual-Engine-Handelssystem, das sich sofort an Marktzustände anpasst. Es wurde entwickelt, um das älteste Problem im Handel zu lösen: "Trend-Bots versagen in schwankenden Märkten, und Range-Bots versagen in schwankenden Märkten." Der Twinforge Sensor überwacht die Volatilität
Obsidian Lantern Syndicate AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Obsidianische Laterne Syndikat (MT5) [Untertitel: Alligator Trend | Fractal Breakout | Money Flow MFI] Einführung Obsidian Lantern Syndicate ist ein Elite-Handelssystem, das die Chaostheorie (Bill Williams) mit der modernen Volumenflussanalyse integriert. Es beleuchtet den Markt mit "The Lantern" (Alligator-Indikator), um die Trendstruktur zu definieren, identifiziert präzise Einstiegspunkte über "The Obsidian" (Fraktale) und filtert
Aether Fang Nightbloom AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether Fang Nightbloom (MT5) [Untertitel: Keltner Compression | Force Impulse | Silent Fortress Safety] Einführung Aether Fang Nightbloom ist ein spezialisiertes Volatilitätsausbruchssystem, das entwickelt wurde, um die explosivsten Marktbewegungen zu jagen: Volatilitätsausdehnungen . Im Gegensatz zu Standard-Breakout-Bots, die jedes Hoch kaufen, wartet dieser EA darauf, dass der Markt in einen Zustand tiefer "Kompression" (The Nightb
Chaos Manuscript Oracle AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Chaos Manuskript Oracle (MT5) [Untertitel: Fractal Prediction | Ichimoku Cloud | Cryo-Stasis Safety] Einleitung Chaos Manuscript Oracle ist ein visionäres Handelssystem, das versucht, die verborgene Struktur des Marktes mithilfe der Fraktalen Geometrie zu entschlüsseln. Es agiert als Orakel , das mit Hilfe der Ichimoku-Wolke in die Zukunft blickt, während es die Vergangenheit mit Hilfe eines tiefgründigen Fraktalen Manuskripts entschl
Marble Tempest Runemaker AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Marble Tempest Runemaker (MT5) [Untertitel: Rolling Momentum | Volatilitätsfilter | Kryo-Stasis Sicherheit] Einführung Marble Tempest Runemaker ist ein einzigartiges "Cyclic Decoding" Handelssystem, das den Marktpreis als ein rollendes Objekt behandelt, das von der Schwerkraft (Trends) und Stürmen (Volatilität) beeinflusst wird. Es kombiniert die strukturelle Präzision von "The Marble" (Parabolic SAR) mit der Momentum-Dekodierungskraf
Ghostforge Bloom Requiem AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Ghostforge Bloom Requiem AI (MT5) [Untertitel: TEMA-Geschwindigkeit | Volatilität Bloom | Kryo-Stasis-Sicherheit] Einführung Ghostforge Bloom Requiem AI ist ein Elite-Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um rasante Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Rauschen der Unentschlossenheit herauszufiltern. Es arbeitet nach einer ausgeklügelten "Lebenszyklus"-Logik: Es wartet darauf, dass der Trend geschmiedet wird (The Ghostfo
Moonlit Bastion Nomicon AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Mondlichtbastion Nomicon (MT5) [Untertitel: Bollinger Reversion | RSI/ADX Filter | Cryo-Stasis Sicherheit] Einführung Moonlit Bastion Nomicon ist ein präzises Mean-Reversion-System, das für extreme Marktbedingungen entwickelt wurde. Es stellt den Markt als eine Festung (die Bastion ) dar, die von Volatilität umgeben ist. Es verwendet ein Bollinger Band mit hoher Abweichung (3,0) , um die "Walls" zu definieren, zieht ein strenges Regel
Inkspire Radiant Tyrant AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Inkspire Strahlender Tyrann (MT5) [Untertitel: Adaptive Flow | Radiant Momentum | Cryo-Stasis Safety] Einführung Inkspire Radiant Tyrant ist ein Trend-Dominanz-System, das entwickelt wurde, um die Unentschlossenheit des Marktes zu brechen. Es visualisiert den Trend als fließende Tinte mit Hilfe des Adaptive Moving Average (AMA ), misst seine Strahlungsenergie mit dem RSI und führt nur dann Trades aus, wenn der Tyrant (Williams %R) die
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension