Moonlit Bastion Nomicon AI

Produktname: Mondlichtbastion Nomicon (MT5)

[Untertitel: Bollinger Reversion | RSI/ADX Filter | Cryo-Stasis Sicherheit]

Einführung Moonlit Bastion Nomicon ist ein präzises Mean-Reversion-System, das für extreme Marktbedingungen entwickelt wurde. Es stellt den Markt als eine Festung(die Bastion) dar, die von Volatilität umgeben ist. Es verwendet ein Bollinger Band mit hoher Abweichung (3,0), um die "Walls" zu definieren, zieht ein strenges Regelwerk(The Nomicon) von RSI/ADX heran, um eine Erschöpfung zu bestätigen, und arbeitet nur, wenn der Markt lebendig ist(The Moonlit).

Version 1.00: Cryo-Stasis Core Ausgestattet mit dem "Cryo-Stasis" Sicherheitsprotokoll, garantiert dieser EA eine 100%ige Marktvalidierung. Er verfügt über einen intelligenten Trailing Stop, der automatisch Änderungsversuche einfriert, wenn sich die Spreads ausweiten (InpMaxTrailSpread), und so Ihre Gewinne vor Broker-Manipulationen und Liquiditätslücken schützt.

Handelsstrategie (Die Bastion Logic)

Die Bastion (Begrenzungen): Verwendet Bollinger Bänder mit einer Abweichung von 3,0 (Standard ist 2,0). Diese extreme Einstellung stellt sicher, dass der EA nur mit seltenen, hochwahrscheinlichen Umkehrungen an den absoluten Rändern der Preisbewegung handelt. Das Nomicon (Regeln): Trend Check: Der ADX muss niedrig sein (< 30). Wir blenden starke Trends nicht aus.

Erschöpfungstest: Der RSI muss überverkauft (< 30) für Kaufen oder überkauft (> 70) für Verkaufen sein. Der Moonlit (Filter): Verwendet ATR, um eine ausreichende Volatilität zu gewährleisten ( InpMinAtr ). Er vermeidet "tote Märkte", bei denen die Spreads potenzielle Gewinne auffressen.

Hauptmerkmale

Cryo-Stasis Trailing: Stoppt automatisch Ausstiegsmodifikationen in Zeiten hoher Spreads, verhindert "Ungültige Stops"-Fehler und schützt erfolgreiche Trades.

Extreme Umkehrung: Konzentriert sich auf Deviation 3.0-Ereignisse und filtert 99% des Marktrauschens heraus.

Trend-Sicherheit: Der eingebaute ADX-Filter verhindert den Handel mit starken Ausbrüchen.

Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf dem Kontoguthaben.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

Zeitrahmen: M15, H1 (am besten für Mean Reversion).

Symbole: Paare mit klaren Spannen (EURUSD, USDCAD, GBPUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== DIE BASTION (GRENZEN) === InpBandsDev : Der Abweichungsmultiplikator (Standardwert 3,0). Ein niedrigerer Wert erhöht den Handel, verringert aber die Genauigkeit.

=== DAS NOMICON (REGELN) === InpAdxLimit : Maximaler ADX, der gehandelt werden darf (Standardwert 30). InpRsiOverbought/Oversold : Auslöser für Umkehrungen.

=== KRYO-STASIS (SICHERHEIT) === InpMaxTrailSpread : Die "Freeze"-Schwelle (Standardwert 300 Punkte). InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (Min 400 Punkte empfohlen).

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: M15). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

