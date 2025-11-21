AI Gold Trading MT5

5

LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO:

Standardeinstellungen:https://www.mql5.com/en/signals/2344271

Forex EA Trading Channel on MQL5:Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten.Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5.

AI Gold Trading nutzt das fortschrittliche GPT-4o-Modell, um anspruchsvolle Trendfolgestrategien auf den XAU/USD-Märkten umzusetzen. Das System verwendet eine Konvergenzanalyse über mehrere Zeitrahmen hinweg und kombiniert Wavelet-Transformation zur Rauschunterdrückung mit fraktionalen Integrationstechniken, um echte Trendpersistenz zu identifizieren. Unser proprietärer Algorithmus integriert Momentum-Clustering-Analyse mit Regime-Switching-Erkennung und ermöglicht so eine dynamische Anpassung an die Marktvolatilität. Der EA verwendet Bayes'sche Wahrscheinlichkeitsmodelle zur Bewertung der Trendfortsetzungswahrscheinlichkeit unter Einbeziehung der Zinsstrukturkurvendynamik, der Realzinserwartungen und geopolitischer Risikoprämien. Ein hierarchisches Risikomanagement-Framework implementiert eine asymmetrische Positionsgrößenbestimmung basierend auf der Quantifizierung der Trendstärke und der Klassifizierung des Volatilitätsregimes. Das System hat durch umfangreiche Walk-Forward-Analysen und regimebereinigte Backtests eine robuste Performance bewiesen und in verschiedenen Marktumfeldern konsistente risikoadjustierte Renditen erzielt.
Der Expert Advisor (EA) implementiert einen mehrstufigen Schutz, einschließlich volatilitätsangepasster Stop-Loss-Orders, korrelationsbasierter Positionslimits und Drawdown-Kontrollalgorithmen. AI Gold Trading vermeidet alle risikoreichen Strategien: kein Grid, kein Martingal, kein Averaging. Dieser EA ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Erfahrung im Management realer Fonds. Die aktuelle Version beinhaltet die fortschrittlichste Methodik zur risikomanagten Trenderkennung.Das System aggregiert Daten aus verschiedenen Zeitrahmen (M15 bis H4). Wir empfehlen jedoch H1 als primären Chart für eine optimale Signalverarbeitung und Parameterkalibrierung.
Erweiterte Handelsfunktionen:

-Ausgefeiltes Trendfolgesystem mit Regimeerkennung

-Momentum-Konvergenzanalyse über mehrere Zeitrahmen

- Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf der Trendstärke

- Volatilitätsangepasste Stop-Loss- und Risikoparameter

- Bayes'sches Wahrscheinlichkeitsmodell zur Trendbestätigung

MT4-Version: In Kürze verfügbar
Die Strategie wurde von 2003 bis 2024 umfassend getestet. Verwendung jedes Zeckenmodells mit Dukascopy Real Ticks (100% Zeckenqualität). Die Performance im Live-Trading wurde konsistent über mehrere Broker mit unterschiedlichen Liquiditätsbedingungen verifiziert.
AI Gold Trading ist ein spezialisierter Expert Advisor, der exklusiv für die XAUUSD (GOLD)-Märkte entwickelt wurde und vollautomatisch arbeitet.

- EA-KONFIGURATION:

Symbol XAUUSD
Zeitrahmen H1 (empfohlen)
Test ab 2003
Einstellungen Standard optimiert Parameter
Broker Beliebig (ECN bevorzugt)
Mindesteinlage 200 $/0,01 Lot
Empfohlene Einlage 400 $/0,01 Lot (Für einen maximalen Drawdown von 10 %)
Erweiterte Funktionen

- Erweiterte Trendfolge mit Regimeerkennung

- Mehrschichtiges Risikomanagementsystem

- Dynamische Parameteroptimierung

- Volatilitätsbasierte Positionsgrößenbestimmung

- Korrelationsbasierte Handelslogik

Bewertungen 19
Steven A Terrell
203
Steven A Terrell 2025.12.27 09:44 
 

I've been running AIGoldSniper and now AIGoldTrading since mid2025. The performance is outstanding. 100% success rate on both EAs. I run them on the MQL VPS and Pepperstone Australia broker. Drawdowns are under 10%. Unlike other busy EAs with grids or hands, this is very boring! Expect 5 - 8 single positions each week, usually quick in and out trades, not greedy, just confidently profitable every time. The author Thang is extremely well educated in his field, his articles and updates are clear and wise. Customer service is second to none! I have not experienced anything like it and Thang keeps innovating and improving all the time. He is genuinely amazing. I have stopped using all my other risky EAs and now only use these two in tandem. I have about AUD$40000 in account and letting it build until it generate steady$1500/wk income. Based on current performance I'll hit my target late in 2026. Warning! Be careful of imposters! @Thangforex is the only Telegram identifier you can trust. Just tonight I was being approached by a scammer imposter. Check the username! @Thangforex

infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:06 
 

AI Gold Trading is a very well-designed automated system that focuses on consistency, stability, and intelligent trade management. From my experience, it is clear that this EA was built by someone who truly understands both Gold market behavior and real-world trading conditions. The strategy adapts smoothly to changing market environments and does not rely on reckless risk or excessive lot scaling. Drawdowns are controlled, execution is clean, and the overall behavior of the EA feels calm and professional. What I appreciate most is that the EA performs in live trading exactly the way it is presented. No surprises, no unrealistic promises—just solid, disciplined automation. Support and communication from the developer are also excellent, which adds a lot of trust when running an EA long-term. A high-quality Gold trading system that I’m very happy to use and can recommend without hesitation.

AKM B
22
AKM B 2025.12.19 11:26 
 

Thanks, this bot really works. I have been using it for around a week, and it's given some good results. Hope it will give a positive result in the future. Also, support answering all my questions promptly.

Auswahl:
Steven A Terrell
203
Steven A Terrell 2025.12.27 09:44 
 

I've been running AIGoldSniper and now AIGoldTrading since mid2025. The performance is outstanding. 100% success rate on both EAs. I run them on the MQL VPS and Pepperstone Australia broker. Drawdowns are under 10%. Unlike other busy EAs with grids or hands, this is very boring! Expect 5 - 8 single positions each week, usually quick in and out trades, not greedy, just confidently profitable every time. The author Thang is extremely well educated in his field, his articles and updates are clear and wise. Customer service is second to none! I have not experienced anything like it and Thang keeps innovating and improving all the time. He is genuinely amazing. I have stopped using all my other risky EAs and now only use these two in tandem. I have about AUD$40000 in account and letting it build until it generate steady$1500/wk income. Based on current performance I'll hit my target late in 2026. Warning! Be careful of imposters! @Thangforex is the only Telegram identifier you can trust. Just tonight I was being approached by a scammer imposter. Check the username! @Thangforex

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.28 15:43
Thank you so much for your incredibly warm and detailed feedback. It truly means a lot to hear about your positive experience and the confidence you've built using AI Gold Sniper and AI Gold Trading.
We're thrilled that you appreciate the strategy's clarity, Thang's expertise, and the quality of support. Staying focused and "boringly" consistent is often the key, and it's wonderful to see it aligning with your goals.
It's an honor to be part of your trading journey. Wishing you continued success and steady progress toward your income target. We are here to support you all the way.
Warm regards,
Abraham Hz
159
Abraham Hz 2025.12.22 09:14 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.22 18:31
Thank you so much for your continued trust and for choosing to add another EA from our ecosystem to your trading toolkit. We are truly honored to have you as a returning member of our community.
We greatly appreciate your note about the promising performance. While we always strive for excellence, we also believe in transparency—trading involves inherent market risks, and even the most robust systems can face periods of adjustment. Your understanding and forward-looking perspective are truly valued.
infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:06 
 

AI Gold Trading is a very well-designed automated system that focuses on consistency, stability, and intelligent trade management. From my experience, it is clear that this EA was built by someone who truly understands both Gold market behavior and real-world trading conditions. The strategy adapts smoothly to changing market environments and does not rely on reckless risk or excessive lot scaling. Drawdowns are controlled, execution is clean, and the overall behavior of the EA feels calm and professional. What I appreciate most is that the EA performs in live trading exactly the way it is presented. No surprises, no unrealistic promises—just solid, disciplined automation. Support and communication from the developer are also excellent, which adds a lot of trust when running an EA long-term. A high-quality Gold trading system that I’m very happy to use and can recommend without hesitation.

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:37
Thank you so much for this incredibly thoughtful and detailed review. Reading about your experience with AI Gold Trading truly means a lot to us. I am deeply grateful that you took the time to highlight what we value most: consistency, stability, and intelligent trade management. Your recognition that the system is built with a genuine understanding of Gold market behavior and real trading conditions is the highest compliment we could hope for. It’s exactly what drives our development—to create a tool that is calm, adaptive, and professional, even in shifting markets. Knowing that the EA performs in live trading exactly as presented, with no surprises and solid discipline, reaffirms our commitment to transparency and realism. We’re also delighted to hear that our support has contributed to your trust and long-term confidence.
Feedback like yours is what inspires us to keep improving and maintaining the quality of the system. We’re honored to be part of your trading journey and look forward to continuing to support your success.
Wishing you continued consistency and growth in your trading.
89606436
64
89606436 2025.12.20 06:31 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:34
Your trust and support are our greatest motivation. We always strive to maintain transparency and a willingness to help, because we believe that success is only truly sustainable when built on collaboration and mutual understanding. I deeply appreciate that you recognize and value these efforts. Thank you so much my friend.
AKM B
22
AKM B 2025.12.19 11:26 
 

Thanks, this bot really works. I have been using it for around a week, and it's given some good results. Hope it will give a positive result in the future. Also, support answering all my questions promptly.

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.19 17:27
Thank you so much for your feedback. Feel free to ask me any questions. I'm always happy to help you.
5093786
187
5093786 2025.12.17 23:06 
 

I respect this developer a lot, wishing him continued success in his journey

XFEI086125
105
XFEI086125 2025.12.12 06:21 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:01
感谢您信任EA。如果您遇到任何问题，请随时联系我；我随时为您提供及时的支持。 Thank you for trusting EA. If you encounter any problems, please feel free to message me; I'm always here to provide timely support.
Craig Stewart Venn
191
Craig Stewart Venn 2025.12.11 14:33 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.11 15:08
Thank you for taking the time to share this wonderful experience! It's heartwarming to know that EA not only met but exceeded your expectations – from its simple setup and dedicated support to its robust back-testing results and high-quality trading signals. I deeply appreciate your trust and support. Feedback like this is a great motivation for me to continue improving and delivering lasting value. I wish you continued success and hope you'll always share your future experiences!
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.11 12:13 
 

this robot is ONE of the best robots currently available here. This is an honest opinion, far removed from the fake reviews from a trader who owns most of the robots here. Bravo!

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.11 17:00
Thank you so much for this sincere and valuable review! What we appreciate most is the objective and transparent feedback from experienced traders like you. The compliment "one of the best robots" from a true professional is a huge recognition of the development team's efforts. We especially appreciate your emphasis on honesty and real-world quality. Our goal is always to create products with real value, and your feedback is the most meaningful proof of that. Thank you so much, and we will continue to strive to live up to your trust. We wish you continued success and many great results with EA!
Ming Zhe Lu
185
Ming Zhe Lu 2025.12.05 00:25 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.11 15:44
Thank you for your feedback. Hoping you have a nice day
Lee Wai Chong
2403
Lee Wai Chong 2025.11.30 01:33 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.12.05 04:01
Thank you for sharing your experience.
Fares3D
336
Fares3D 2025.11.29 12:44 
 

I Just purchased the EA today. The developer is very easy to communicate and hopefully its as good as Gold sniper.

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.11.29 16:23
Thank you my friend. I believe AI Gold Trading will be a great addition to AI Gold Sniper to help your account grow sustainably.
Andichan
193
Andichan 2025.11.28 17:06 
 

I have been using the EA Ai Gold Trading for only a few days, and the results are already absolutely outstanding. This EA is incredibly impressive and performs exactly as advertised. What amazes me the most is that my real trading results are fully consistent with the developer’s live results — no discrepancy at all. Ho Tuan Thang has created a truly remarkable EA. The strategy is solid, the execution is smooth, and the performance so far has exceeded my expectations. I’m very satisfied and excited to continue using it. Highly recommended!

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.11.28 17:24
Thank you so much for taking the time to share your incredible feedback! Reading your review truly made my day. I'm thrilled to hear that AI Gold Trading has exceeded your expectations in just the first few days of use. Your comment about the real trading results being fully consistent with my live signals is particularly meaningful to me - this transparency and reliability are exactly what I strive to deliver to every user.
It's customers like you who make this journey so rewarding. Knowing that the EA is performing exactly as designed and helping you achieve your trading goals is the greatest satisfaction I could ask for.
Wishing you continued success and profitable trading!
Zsolt Onodi
215
Zsolt Onodi 2025.11.27 15:50 
 

GREAT EA! I recommend it to everyone!

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.11.28 16:40
Thank you. For me, customer satisfaction is always the top priority.
Vikram Joshi
41
Vikram Joshi 2025.11.26 12:19 
 

Thang’s EAs are always reliable and deliver consistent profits. This is my second EA from him, and his customer support is quick, responsive, and dependable—he resolves any doubts immediately.

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:23
Thank you for your feedback Vikram Joshi, and for your continued trust! We are thrilled to hear that you find our EAs reliable and our support team quick and dependable. Loyal customers like you are truly valued. We are committed to maintaining this standard and appreciate your recommendation.
Ben Martin
31
Ben Martin 2025.11.24 03:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.11.24 04:03
Thank you so much Ben Martin. Feel free to ask me any questions anytime
220072256
4691
220072256 2025.11.23 22:26 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.11.24 04:02
Thank you 220072256. My goal is always total customer satisfaction.
Citer27
342
Citer27 2025.11.23 16:38 
 

Hi guys - here's a report on my experience with Thang Ho Tuan's EA. I've been using his EAs for several months now. Here's what I'd like to say about them: 1 - I've tried many EAs and tools, but Gold Sniper is, in a word, fantastic. All my trades have closed profitably. 2 - That's why I confidently purchased the latest EA - AI Gold Trading. 3 - Thang Ho Tuan's support is fantastic. He helps whenever possible. 4 - The analyses he provides on his websites are also invaluable, and I gratefully use them. 5 - He also openly and honestly provides insight into his personal life as a programmer and trader. He's not afraid to share his mistakes, but also to explain his current position. 6 - Finally, I'm impressed by his professionalism in the field of AI! I'm also curious to see what else he has to offer in the future. In short, I'm glad I got to meet Thang Ho Tuan and gratefully use his EAs. Bro - keep it up, congratulations!! Hey guys, one last thing. I'd like to encourage you all to give Thang Ho Tuan some extra publicity in your trading circles. I bought a new EA today, but I want to tell you right now: if he releases another EA in the near future and this one fits my trading game, I'll buy it without hesitation. Let's work together to spread the word about this top professional to our trading circle! Thang Ho Tuan - KEEP IT UP!! Piet

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.11.23 16:53
Thank you so much for your honest review
Fujikyo 市場アナリスト
142
Fujikyo 市場アナリスト 2025.11.22 23:39 
 

Always trust the EA that the Developer makes, because this is the newest EA and will definitely make good money.

Ho Tuan Thang
49093
Antwort vom Entwickler Ho Tuan Thang 2025.11.23 15:55
Thank you for your honest review Fujikyo
Antwort auf eine Rezension