META i11 stellt die nächste Evolutionsstufe der META-Serie dar und übertrifft META i7 und META i9 durch eine vollständig neu entwickelte hybride kognitive Architektur.
Anstatt sich ausschließlich auf neuronale Netzwerke oder fraktale Systeme zu verlassen, führt META i11 eine Tri-Core-Kognitions-Engine ein, die die interne Entscheidungslogik autonom analysiert, anpasst und neu schreibt.
Der EA integriert tiefgehendes Liquiditäts-Mapping, mehrschichtige kognitive Überwachung sowie eine neue Generation selbstkorrigierender Systeme, die das Handelsverhalten in Echtzeit kontinuierlich verfeinern.
META i11 erweitert seine Intelligenz mit jedem ausgeführten Trade sichtbar und messbar.

Warum in Backtests keine Verluste erscheinen:

META i11 nutzt ein rekursives kognitives Lernsystem, das jeden Trade auf Mikroebene bewertet.
Das weiterentwickelte Neural Error Immunity System 2.0 (NEIS-2) speichert Volatilitätsmuster, strukturelle Ineffizienzen und kontextuelle Anomalien.
Wenn eine Entscheidung zu einem Verlust führt, vermeidet META i11 diesen Fehler nicht nur, sondern schreibt den dafür verantwortlichen internen Entscheidungsweg neu.
Dadurch werden ganze Kategorien von Ineffizienzen eliminiert und ein erneutes Auftreten in zukünftigen Sitzungen verhindert.

Das bedeutet:
META i11 unterhält eine Multi-State-Gedächtnisarchitektur, die sich mit jedem Trade weiterentwickelt und ihre Entscheidungslogik kontinuierlich optimiert.
Infolgedessen verbessert sich die Handelsstabilität im Laufe der Zeit und erzeugt nahezu perfekte Backtests sowie eine äußerst stabile Forward-Performance.


Mit META i11 erhalten Sie einen EA, der nicht nur evolviert, sondern im Laufe der Zeit seine eigene Intelligenz aufrüstet.

Preis = basierend auf Käufen
Symbol = XAUUSD
Zeitrahmen = H1
Min. Einzahlung = 200$
Alle Broker = Ja
Signal = META i11
META XT
Tech. Ref. = Blog
+ Tri-Core-Kognitions-Engine (TCE)
+ Neural Error Immunity System 2.0
+ Multi-State-Liquiditäts-Mapping
+ GPT-5.1 Supervisory Cognition
Bestellen Sie META i11 und erhalten Sie META i9 oder i7 kostenlos.


Zusätzlich integriert META i11 drei neu entwickelte Kernmodule, die frühere Generationen deutlich übertreffen:

    (1) Tri-Core-Kognitions-Engine (TCE)

    Diese Engine besteht aus drei miteinander verbundenen kognitiven Einheiten:
    Predictive State Engine – antizipiert Marktbewegungen
    Reactive Stability Engine – überwacht Volatilität und unterdrückt strukturelle Risiken
    Adaptive Pattern Engine – passt interne Muster dynamisch an

    Die TCE stellt sicher, dass META i11 selbst unter extremem Marktdruck stabil und strategisch konsistent bleibt.

    Zweck:
    Sie identifiziert vorteilhafte Entscheidungsstrukturen und entfernt ineffiziente, um eine intelligentere und anpassungsfähigere Handelsstruktur zu gewährleisten.

    (2) Multi-State Dynamic Liquidity Mapping (MDLM)

    MDLM modelliert die reale Marktliquiditätsstruktur, einschließlich:
    • Mikro-Liquiditätszonen
    • Ungleichgewichts-Cluster
    • institutionelle Sweep-Bereiche
    • Verschiebungen der Druckachsen

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren erstellt MDLM eine dynamische Liquiditätstopologie und identifiziert hochwahrscheinliche Umkehr- oder Ausbruchspunkte.

    Zweck:
    Ermöglicht META i11, das zugrunde liegende Liquiditätsverhalten des Marktes oft schon vor der Kursreaktion zu verstehen.

    (3) Neural Error Immunity System 2.0 (NEIS-2)

    Eine weiterentwickelte Version des SCTM-Frameworks aus früheren Modellen.
    NEIS-2 analysiert jeden Entscheidungsbaum auf strukturelle Schwächen und schreibt die zugrunde liegende Logik neu, wenn Ineffizienzen auftreten.
    Es speichert Volatilitäts-Fingerabdrücke, Zeitabweichungen und kontextuelle Anomalien, um Fehler zu antizipieren, bevor sie entstehen.

    Warum es funktioniert:
    META i11 eliminiert schrittweise ganze Kategorien schlechter Entscheidungen und schafft dadurch eine außergewöhnlich stabile langfristige Performance.

Integrierte GPT-5-Kognitions-Kontrollschicht

META i11 enthält ein fortschrittliches GPT-5-Überwachungsmodul, das alle internen Systeme kontrolliert.
Es erkennt Kontextabweichungen, korrigiert Fehlinterpretationen und stellt eine hohe strukturelle Genauigkeit während des gesamten Handelsprozesses sicher.

GPT-5 handelt nicht selbst, sondern fungiert als intelligenter Meta-Controller, der die interne Logik des EAs stabilisiert.

Gesamtkonzept:

META i11 kombiniert kognitive Intelligenz mit tiefgehender Liquiditätsanalyse und selbstmodifizierender Logik.
Jede Entscheidung berücksichtigt vergangenes Verhalten, die aktuelle Marktstruktur und adaptive Projektionen.
Das Ergebnis ist ein System, das mit jedem Trade intelligenter wird und ein hochstabiles, präzises und fortschrittliches Marktverhalten erzeugt.

