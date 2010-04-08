ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Smaragddschungel BandMaster (MT4)

[Untertitel: Multi-Strategy Bollinger | TP/SL Sealing Protocol | Prop Firm Safe]

Einleitung Der Finanzmarkt ist ein Dschungel. Um zu überleben, braucht man Anpassungsfähigkeit und strenge Disziplin. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) ist ein spezialisierter M15 Expert Advisor, der Ordnung ins Chaos bringt.

Er wechselt dynamisch zwischen drei Kernstrategien: Trend Pullback, Squeeze Breakout und Mean-Reversion. Sein Alleinstellungsmerkmal ist der "TP/SL Sealing Mechanism"- ein striktes Durchsetzungsprotokoll, das den EA (oder Emotionen) daran hindert, das anfängliche Take-Profit-Ziel zu manipulieren und so die Integrität Ihres Risiko-Ertrags-Verhältnisses zu gewährleisten.

Handelsstrategie Der EA wertet die Marktbedingungen am Ende jedes M15-Balkens aus, um die optimale Logik anzuwenden:

Trend-Pullback: Einstieg nach Berührung des Volatilitätsbandes, gefolgt von einer Trendfortsetzung. Squeeze-Ausbruch: Erkennt eine Kontraktion der Bollinger-Bandbreite und schlägt bei Momentum-Ausbrüchen zu. Mittelwert-Umkehr: Führt ausgleichende Trades während flacher, schwankender Märkte aus.

Hauptmerkmale

TP/SL-Siegel-Protokoll: Trailing OFF: Weder TP noch SL werden nach dem Einstieg verändert. Der Plan ist gesperrt. Nachlauf EIN: TP bleibt fixiert. SL wird nur nach vorne verschoben, um den Gewinn zu sichern. Nutzen: Reduziert Broker-Konflikte und erzwingt eine strenge Handelsdisziplin.

Fortschrittliches Positionsmanagement: Bietet Break-even , Partial Close , Ladder Exits und zeitbasierte Schließungen zur Maximierung der Handelseffizienz.

Risikoabschirmung: Beinhaltet eine tägliche Verlustobergrenze, Cooldown-Perioden nach aufeinanderfolgenden Verlusten und eine vorübergehende Risikoreduzierung bei Volatilitätsspitzen.

Sicherheit geht vor: 100 % No Grid, No Martingale, kein erzwungenes Hedging.

Empfehlungen

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Zeitrahmen: M15 (Streng).

Symbole: Wichtige FX-Paare, XAUUSD (Gold), liquide Indizes.

Ausführung: ECN/Raw Spread Konto mit schnellem VPS (<50ms).

Eingabeparameter Bitte passen Sie diese Einstellungen an Ihre Strategie an:

=== 1. RISIKO & GRÖSSE === RisikoTyp : Feste Lots oder prozentuales Risiko. TP_USD / SL_USD : Ziele in Währung.

=== 2. STRATEGIE === UseTrendMode / UseSqueezeMode : Schalten Sie bestimmte Motoren ein. H1_EMA_Filter : Trendbestätigung auf höherem Zeithorizont verwenden.

=== 3. VERWALTUNG === UseTrailing : Aktivieren/Deaktivieren des SL-Ratchet-Mechanismus. UsePartialClose : Aktiviert die Gewinnmitnahme bei Levels. DailyLossLimit : Maximaler Drawdown pro Tag.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordner herunter. Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M15-Chart. Stellen Sie sicher, dass "Live Trading zulassen" aktiviert ist. Beginnen Sie mit TP=6 / SL=3 (USD) und passen Sie diese je nach Volatilität des Symbols an.