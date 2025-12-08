X Fusion AI
- Experten
- Chen Jia Qi
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 10 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem
Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft.
Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen.
Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
1. Überblick
X Fusion AI ist ein automatisiertes Handelssystem, das klassische, bewährte Handelskonzepte mit einem neural-ähnlichen adaptiven Entscheidungsmechanismus kombiniert.
Das System versucht nicht, zukünftige Preise vorherzusagen. Stattdessen bewertet es Marktbedingungen und passt seine internen Parameter entsprechend an.
Der Schwerpunkt des Systems liegt auf:
-
Anpassung an unterschiedliche Marktumgebungen
-
Konsistenter Ausführung unter wechselnden Bedingungen
-
Kontrolle des Drawdown-Risikos
-
Filterung von schwachen Signalen und Marktrauschen
Das Ziel besteht darin, sich dem Marktfluss anzupassen und strukturelle Veränderungen zu erkennen, anstatt starre Muster zu verwenden.
2. Live-Signalreferenzen (MQL5 Intern)
Die Leistung kann über die folgenden offiziellen MQL5-Signale eingesehen werden:
Hauptsignal:
https://www.mql5.com/en/signals/2347683
Benutzer sollten diese Signale zusammen mit eigenen Backtests bewerten, um den Risiko- und Handelsstil zu verstehen.
3. Empfohlene Symbole und Umgebung
Empfohlene Symbole: GBPUSD, EURUSD
Zeiteinheit: M15
Ungefähre Mindesteinzahlung:
-
Strategie 1: ca. 500 USD
-
Strategie 2: ca. 1 000 USD
Ein Kontostand ab 2 000 USD bietet im Allgemeinen mehr Flexibilität.
Kontotyp: ECN / RAW / Niedrig-Spread
Umgebung: Stabiler VPS-Betrieb wird empfohlen.
4. Schnellstart
-
EA auf GBPUSD oder EURUSD im M15-Chart anwenden.
-
Automatischen Handel im Terminal aktivieren.
-
Strategiemodus auswählen (Strategie 1 oder 2).
-
Übrige Parameter zunächst auf Standardwerten belassen.
-
Der EA läuft korrekt, wenn der Status „RUNNING“ ohne Fehlermeldungen angezeigt wird.
Ein Demokonto oder geringe Positionsgrößen werden vor Live-Einsatz empfohlen.
5. Kernlogik: Neural-Adaptive Analyse und Hybride Architektur
Neural-Adaptive Logik
Das System bewertet die Marktstruktur und passt Gewichtungen interner Komponenten dynamisch an.
Dies ermöglicht:
-
Reaktion auf Marktveränderungen
-
Unterscheidung zwischen Trend-, Seitwärts- und Hochvolatilitätsphasen
-
Filterung fragwürdiger Ausbrüche und Marktrauschen
-
Vorsichtigere Anpassung bei extremen Marktbewegungen
Dies sorgt für mehr Flexibilität und Robustheit im Vergleich zu rein regelbasierten Systemen.
Hybrides Strategie-Framework
Das System integriert mehrere bewährte Handelsansätze:
-
Trend- und Momentumfilter
-
Rücksetzer-Logik
-
Kompressions- und Ausbruchsstrukturen
-
Strukturfilter basierend auf Hochs/Tiefs
-
Volatilitätsanalyse
Der interne Mechanismus passt die Gewichtung dieser Module je nach Marktsituation an.
Klassische Regeln bieten Struktur, während die adaptive Engine Flexibilität ermöglicht.
6. Risikomanagement auf mehreren Ebenen
X Fusion AI enthält mehrere interne Risikomodule, geeignet für unterschiedliche Kontotypen und Anforderungen.
Zu den Schutzmechanismen gehören:
-
Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Verwaltung
-
Schutz vor längeren Verlustserien
-
Break-Even- und Trailing-Logiken
-
Reduzierte Aktivität bei ungewöhnlicher Volatilität
-
Grundlegender Nachrichtenfilter
-
Mehrschichtige Kapital-Schutzmodi
Nutzer sollten Parameter anhand eigener Kontobedürfnisse anpassen.
7. Datenbasis und Testmethodik
Entwicklung und Tests nutzen:
-
Ca. 10 Jahre Tickdaten hoher Qualität
-
Stresstests in verschiedenen Marktregimen
-
Tests über vollständige Handelssitzungen inklusive wichtiger Wirtschaftstermine
-
Realistische Optimierungsansätze statt übermäßiger Kurvenanpassung
Diese Tests dienen nur der Charakterisierung und garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
8. Preisgestaltung und Updates
X Fusion AI wird derzeit zu einem Einführungspreis angeboten.
Zukünftige Preisänderungen können aufgrund von Updates, Wartungsaufwand oder Benutzerfeedback erfolgen.
Alle Updates innerhalb des MQL5-Marktes sind für Käufer kostenlos.
9. Support (Ausschließlich über MQL5)
Käufer erhalten bei Bedarf:
-
Installationsunterstützung
-
Parametererklärungen
-
Beispielkonfigurationen
-
Antworten auf häufige Fragen
Support erfolgt ausschließlich über MQL5-Private Messages.
Profil des Autors:
https://www.mql5.com/en/users/walter2008
10. Risikohinweis
Der Handel mit Forex und CFDs ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Vergangene Ergebnisse, einschließlich Backtests oder Signals, sind kein Hinweis auf zukünftige Leistungen.
Nutzer sollten:
-
Zunächst auf einem Demokonto testen
-
Risikoparameter an persönliche Toleranzen anpassen
-
Die Leistung regelmäßig überwachen
The EA looks really good so far. Its easy to setup and the price makes it a potential bargain and I'm looking forward to using it more.