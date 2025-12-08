X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem

1. Überblick

X Fusion AI ist ein automatisiertes Handelssystem, das klassische, bewährte Handelskonzepte mit einem neural-ähnlichen adaptiven Entscheidungsmechanismus kombiniert.

Das System versucht nicht, zukünftige Preise vorherzusagen. Stattdessen bewertet es Marktbedingungen und passt seine internen Parameter entsprechend an.

Der Schwerpunkt des Systems liegt auf:

Anpassung an unterschiedliche Marktumgebungen

Konsistenter Ausführung unter wechselnden Bedingungen

Kontrolle des Drawdown-Risikos

Filterung von schwachen Signalen und Marktrauschen

Das Ziel besteht darin, sich dem Marktfluss anzupassen und strukturelle Veränderungen zu erkennen, anstatt starre Muster zu verwenden.

2. Live-Signalreferenzen (MQL5 Intern)

Die Leistung kann über die folgenden offiziellen MQL5-Signale eingesehen werden:

Hauptsignal:

https://www.mql5.com/en/signals/2347683

Benutzer sollten diese Signale zusammen mit eigenen Backtests bewerten, um den Risiko- und Handelsstil zu verstehen.

3. Empfohlene Symbole und Umgebung

Empfohlene Symbole: GBPUSD, EURUSD

Zeiteinheit: M15

Ungefähre Mindesteinzahlung:

Strategie 1: ca. 500 USD

Strategie 2: ca. 1 000 USD

Ein Kontostand ab 2 000 USD bietet im Allgemeinen mehr Flexibilität.

Kontotyp: ECN / RAW / Niedrig-Spread

Umgebung: Stabiler VPS-Betrieb wird empfohlen.

4. Schnellstart

EA auf GBPUSD oder EURUSD im M15-Chart anwenden. Automatischen Handel im Terminal aktivieren. Strategiemodus auswählen (Strategie 1 oder 2). Übrige Parameter zunächst auf Standardwerten belassen. Der EA läuft korrekt, wenn der Status „RUNNING“ ohne Fehlermeldungen angezeigt wird.

Ein Demokonto oder geringe Positionsgrößen werden vor Live-Einsatz empfohlen.

5. Kernlogik: Neural-Adaptive Analyse und Hybride Architektur

Neural-Adaptive Logik

Das System bewertet die Marktstruktur und passt Gewichtungen interner Komponenten dynamisch an.

Dies ermöglicht:

Reaktion auf Marktveränderungen

Unterscheidung zwischen Trend-, Seitwärts- und Hochvolatilitätsphasen

Filterung fragwürdiger Ausbrüche und Marktrauschen

Vorsichtigere Anpassung bei extremen Marktbewegungen

Dies sorgt für mehr Flexibilität und Robustheit im Vergleich zu rein regelbasierten Systemen.

Hybrides Strategie-Framework

Das System integriert mehrere bewährte Handelsansätze:

Trend- und Momentumfilter

Rücksetzer-Logik

Kompressions- und Ausbruchsstrukturen

Strukturfilter basierend auf Hochs/Tiefs

Volatilitätsanalyse

Der interne Mechanismus passt die Gewichtung dieser Module je nach Marktsituation an.

Klassische Regeln bieten Struktur, während die adaptive Engine Flexibilität ermöglicht.

6. Risikomanagement auf mehreren Ebenen

X Fusion AI enthält mehrere interne Risikomodule, geeignet für unterschiedliche Kontotypen und Anforderungen.

Zu den Schutzmechanismen gehören:

Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Verwaltung

Schutz vor längeren Verlustserien

Break-Even- und Trailing-Logiken

Reduzierte Aktivität bei ungewöhnlicher Volatilität

Grundlegender Nachrichtenfilter

Mehrschichtige Kapital-Schutzmodi

Nutzer sollten Parameter anhand eigener Kontobedürfnisse anpassen.

7. Datenbasis und Testmethodik

Entwicklung und Tests nutzen:

Ca. 10 Jahre Tickdaten hoher Qualität

Stresstests in verschiedenen Marktregimen

Tests über vollständige Handelssitzungen inklusive wichtiger Wirtschaftstermine

Realistische Optimierungsansätze statt übermäßiger Kurvenanpassung

Diese Tests dienen nur der Charakterisierung und garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

8. Preisgestaltung und Updates

X Fusion AI wird derzeit zu einem Einführungspreis angeboten.

Zukünftige Preisänderungen können aufgrund von Updates, Wartungsaufwand oder Benutzerfeedback erfolgen.

Alle Updates innerhalb des MQL5-Marktes sind für Käufer kostenlos.

9. Support (Ausschließlich über MQL5)

Käufer erhalten bei Bedarf:

Installationsunterstützung

Parametererklärungen

Beispielkonfigurationen

Antworten auf häufige Fragen

Support erfolgt ausschließlich über MQL5-Private Messages.

Profil des Autors:

https://www.mql5.com/en/users/walter2008

10. Risikohinweis

Der Handel mit Forex und CFDs ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Vergangene Ergebnisse, einschließlich Backtests oder Signals, sind kein Hinweis auf zukünftige Leistungen.

Nutzer sollten:

Zunächst auf einem Demokonto testen

Risikoparameter an persönliche Toleranzen anpassen

Die Leistung regelmäßig überwachen



