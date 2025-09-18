Permafrost Sentinel Cryostasis AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Permafrost-Sentinel (MT4)

[Untertitel: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding]

EinführungPermafrostSentinel ist ein M15-Multi-Mode-Scalper, der mit einer "Eiskern-Mentalität" entwickelt wurde. Er friert Marktgeräusche ein, behält eine kalte Disziplin bei und führt Trades nur dann aus, wenn die Marktbedingungen den perfekten "Freeze Point" erreichen. Im Gegensatz zu statischen Strategien schaltet dieser EA automatisch zwischen drei dynamischen Engines um: Trend, Squeeze und Mean-Reversion, um die Performance in unterschiedlichen Marktsituationen zu gewährleisten.

Handelsstrategie & Mechanik Das System arbeitet mit einer ausgeklügelten Tri-Engine-Architektur:

  1. Trend-Modus: Erfasst das Momentum mithilfe von Supertrend, Donchian Channels und MACD-Ausrichtung.

  2. Squeeze-Modus: Identifiziert Volatilitätsausbrüche unter Verwendung von Bollinger BandWidth Perzentilen.

  3. Mean-Revert-Modus:Alle Einträge werden durch ein "Health Gate" (ADX, BBW-Fenster und stündliche Saisonalität) gefiltert, um Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit herauszufiltern.

Hauptmerkmale

  • IceShield-Technologie: Eine Schutzschicht, die bei einem thermischen Schock (ATR-Spike) oder bei Erreichen des täglichen Verlustlimits eine "Kryostase" (Handelsunterbrechung) auslöst.

  • Broker-sichere Ausführung (Anti-Error 130/131): Speziell für MT4 entwickelt. Es eröffnet Trades mit SL/TP=0, um die Ausführung bei ECN-Brokern zu gewährleisten, und wendet dann sofort den präzisen USD-basierten SL/TP an.

  • Smart Pyramiding: Kein Martingale, kein Grid. Das System fügt nur Positionen hinzu (skaliert), wenn der Handel im Gewinn ist . Das Risiko wird bei Add-on-Trades heruntergesetzt.

  • Risiko-Management: Definieren Sie Ihr Risiko in USD (z.B. Risiko $50). Der EA berechnet die exakte Losgröße automatisch auf Basis der Volatilität.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: M15.

  • Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD), Gold (XAUUSD), und liquide Kryptowährungen.

  • Konto-Typ: ECN/Raw Spread (niedrige Spreads sind entscheidend für Scalping).

  • VPS: Empfohlene Latenz < 50ms.

EingabeparameterBittepassen Sie diese Einstellungen an Ihr Risikoprofil an:

  • === 1. RISIKO & GELD ===

    • InpRiskUSD : Basisrisiko pro Handel in Währung (z.B. 50,0).

    • InpUseCompounding : Aktivieren Sie die dynamische Skalierung auf Basis des Saldos.

    • InpDailyLossCap : Maximal zulässiger Verlust pro Tag (löst IceShield aus).

  • === 2. STRATEGIE-ENGINES ===

    • InpMode_Trend : Aktivieren/Deaktivieren der Trendfolgelogik.

    • InpMode_Squeeze : Aktivieren/Deaktivieren der Volatilitätsausbruchslogik.

    • InpMode_Revert : Aktivieren/Deaktivieren der Mean-Reversion-Logik.

  • === 3. AUSFÜHRUNG & SICHERHEIT ===

    • InpUseIceShield : Aktiviert den Schutz vor Volatilitätsspitzen.

    • InpPyramiding : Ermöglicht das Hinzufügen zu Gewinnpositionen (nur Gewinn).

    • InpMaxSlippage : Maximal erlaubter Slippage in Punkten.

Installationsanleitung

  1. Laden Sie die . ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordnerherunter .

  2. Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M15-Chart.

  3. Stellen Sie sicher, dass "Live Trading zulassen" aktiviert ist.

  4. Stellen Sie Ihr gewünschtes InpRiskUSDein .

AUTOR & URHEBERRECHT
Astracodewolf - Algorithmische Handelssysteme Entwickler © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.


Experten
Das CSM-System ist derzeit vollständig automatisiert, mit allen besonderen Merkmalen und Funktionen, gesteuert und regelmäßig überwacht. Seine Entwicklung, die Parameter und die einzelnen Algorithmen werden von einer erfahrenen Gruppe von Programmierern professionell bewertet und optimiert, die neue aktualisierte Versionen des Systems entwickeln. Im Gegensatz zu anderen Systemen haben wir uns darauf konzentriert, ein System zu schaffen, bei dem die erfolgreichen Backtesting-Ergebnisse mit der r
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experten
ACHTUNG WICHTIG: Verwenden Sie dieses System nicht zum Handel mit Währungspaaren. ACHTUNG ES IST WICHTIG: Verwenden Sie dieses System nicht zum Handeln und Testen ohne individuelle Set-Dateien für den ausgewählten Broker. Marrykey Aktienindizes - Scalper System basiert auf einem hybriden Kombinatorik gebaut Ichimoku mit 6 verschiedenen Strategien ausgestattet und ist in erster Linie auf den amerikanischen Aktienmarktindizes zu arbeiten wie der S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. Das System
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Der RSI-Indikator und ein ATR-basierter Filter werden für den Einstieg verwendet. Die Überwachung des realen Betriebs sowie meine anderen Produkte finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/users/winwifi/ Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 100 USD, der empfohlene Zeitrahmen ist M15, H1, H4. Verwenden Sie einen
The seed of a big tree
Jun Feng
Experten
Dies ist ein vollautomatischer EA, der auf Preisschwankungen basiert und das Prinzip der speziellen Erkennung von Preis und Gleichgewicht verwendet. Die Parameter sind einfach und anpassungsfähig, der EA kann mit Schock, Trend, Daten, Nachrichten und anderen Arten von Markt umgehen, und die Leistung ist stabil. Run timeframe: die Ergebnisse sind in jedem Zeitraum gleich. Eine Demonstration der Ausführung des EA kann unter den folgenden Links eingesehen werden: https://www.mql5.com/zh/signals/470
Chicken peck rices
Jun Feng
Experten
Hühneraugen-Reis Dies ist ein kurzfristiger EA, der auf Preisdurchbrüchen basiert, und die Parameter sind einfach und anpassbar. Anforderungen: Run timeframe: H1; Die Art des Kontos: ECN, Spread der Währung≤3, zum Beispiel, EURUSD, USDJPY, und andere. Der minimale Spread für die Auftragsänderung: 0, das bedeutet, dass der minimale Abstand zwischen dem Stop-Loss oder Take-Profit und dem aktuellen Preis Null ist. Sie müssen die erforderlichen Konten verwenden, um die Zuverlässigkeit des Gewinns zu
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
Experten
Der Multi-Strategie-Handelsroboter Dieser automatische Handelsroboter verwendet immer einen Stop-Loss. Big Hunter wurde speziell für den Goldhandel entwickelt, aber Sie können ihn auch mit anderen Paaren testen, da Sie Zugriff auf die Parameter haben. Der Roboter verwendet verschiedene Strategien wie Swing-Trading , Momentum-Trading , Positionshandel und mehr. Er wurde in den letzten 10 Jahren unter den härtesten, simulierten Marktbedingungen rückgetestet. Jeder Handel hat einen eigenen SL, T
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Experten
THE REVOLUTION Simple Trade ist für alle Arten von Tradern geeignet, egal ob Sie Swing Trader, Day Trader oder Scalper sind. THE REVOLUTION Paket besteht aus 3 EAs, die zu einem einzigen EA kombiniert werden, der viele Strategien erstellen kann, abhängig von den Handelsfähigkeiten, die jeder Trader nutzt/kennt. Wir bieten AUTO_SETTING vor allem für Anfänger oder keine Erfahrung Investoren, die diese AUTO_SETTING wird den Handel zu erreichen 1000 Punkte oder 10% / Monat, und für Händler / Investo
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experten
Kryptosystem automaticky Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systemému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Experten
Der Revolution Target Achiever FT - Auto_Setting 1000 Punkte Hallo an alle Investoren und Trader, Wir haben gerade diesen EA auf eine neue Version 3.0 aktualisiert, die viel mehr Vorteile hat, für Investoren, die diesen EA 24 Stunden mit vps laufen lassen wollen, können die Auto_Setting versuchen, um 1000 Punkte oder 10 % zu erreichen, für Trader, die ihr eigenes Setup und Ziel 1-100% haben, können die manual_setting verwenden, THE REVOLUTION Target Achiever ist für Anleger geeignet, die einen e
Broker
Andrey Spiridonov
Experten
Makler Broker ist ein autodidaktischer Berater. Der Algorithmus dieses Beraters passt sich ständig an die Handelsdynamik des Marktes an. Der Advisor hat eine minimale Anzahl von Parametern, was die Arbeit von Anfängern auf dem Devisenmarkt erleichtert. Advisor Vorteile arbeitet mit jeder Zeitperiode Funktioniert mit jedem Handelssymbol keine Parameter, die optimiert werden müssen bei jeder Transaktion lernt der Advisor und passt sich an die aktuelle Handelssituation an Advisor-Parameter lot_per
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Experten
Der REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 % EIN WEITERER EXZELLENTER EA, DEN SIE IN BETRACHT ZIEHEN SOLLTEN, UM IHRE INVESTITIONEN ZU STEIGERN !!! THE REVOLUTION Great A chiever eignet sich für Anleger, die einen einfachen und sofort einsetzbaren Expert Advisor (EA) haben möchten. Diese feste EA-Einstellung ist modifiziert und erstellt aus dem REVOLUTION Simple Trade , der über eine kostenlose benutzerdefinierte Einstellung oder einen Strategy Build EA verfügt, der für erfahrene/f
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Experten
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Experten
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Experten
Expert Advisor für die Arbeit mit den wichtigsten Währungspaaren. Eröffnung von Trades basierend auf der Analyse der Preisbewegung. Eintritt in den Markt mit ausstehenden dynamischen Aufträgen, setzt immer StopLoss und TakeProfit, verwendet keine Martingale und Mittelwertbildung. Der Roboter überschreitet nicht die Grenzen seiner Strategie, hält sich an das festgelegte Risikoniveau und kontrolliert die Spread-Ausweitung, indem er die günstigsten Momente für den Einstieg in ein Geschäft wählt. Fü
