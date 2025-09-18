Permafrost Sentinel Cryostasis AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Permafrost-Sentinel (MT4)

[Untertitel: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding]

EinführungPermafrostSentinel ist ein M15-Multi-Mode-Scalper, der mit einer "Eiskern-Mentalität" entwickelt wurde. Er friert Marktgeräusche ein, behält eine kalte Disziplin bei und führt Trades nur dann aus, wenn die Marktbedingungen den perfekten "Freeze Point" erreichen. Im Gegensatz zu statischen Strategien schaltet dieser EA automatisch zwischen drei dynamischen Engines um: Trend, Squeeze und Mean-Reversion, um die Performance in unterschiedlichen Marktsituationen zu gewährleisten.

Handelsstrategie & Mechanik Das System arbeitet mit einer ausgeklügelten Tri-Engine-Architektur:

Trend-Modus: Erfasst das Momentum mithilfe von Supertrend, Donchian Channels und MACD-Ausrichtung. Squeeze-Modus: Identifiziert Volatilitätsausbrüche unter Verwendung von Bollinger BandWidth Perzentilen. Mean-Revert-Modus:Alle Einträge werden durch ein "Health Gate" (ADX, BBW-Fenster und stündliche Saisonalität) gefiltert, um Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit herauszufiltern.

Hauptmerkmale

IceShield-Technologie: Eine Schutzschicht, die bei einem thermischen Schock (ATR-Spike) oder bei Erreichen des täglichen Verlustlimits eine "Kryostase" (Handelsunterbrechung) auslöst.

Broker-sichere Ausführung (Anti-Error 130/131): Speziell für MT4 entwickelt. Es eröffnet Trades mit SL/TP=0, um die Ausführung bei ECN-Brokern zu gewährleisten, und wendet dann sofort den präzisen USD-basierten SL/TP an.

Smart Pyramiding: Kein Martingale, kein Grid. Das System fügt nur Positionen hinzu (skaliert), wenn der Handel im Gewinn ist . Das Risiko wird bei Add-on-Trades heruntergesetzt.

Risiko-Management: Definieren Sie Ihr Risiko in USD (z.B. Risiko $50). Der EA berechnet die exakte Losgröße automatisch auf Basis der Volatilität.

Empfehlungen

Zeitrahmen: M15.

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD), Gold (XAUUSD), und liquide Kryptowährungen.

Konto-Typ: ECN/Raw Spread (niedrige Spreads sind entscheidend für Scalping).

VPS: Empfohlene Latenz < 50ms.

EingabeparameterBittepassen Sie diese Einstellungen an Ihr Risikoprofil an:

=== 1. RISIKO & GELD === InpRiskUSD : Basisrisiko pro Handel in Währung (z.B. 50,0). InpUseCompounding : Aktivieren Sie die dynamische Skalierung auf Basis des Saldos. InpDailyLossCap : Maximal zulässiger Verlust pro Tag (löst IceShield aus).

=== 2. STRATEGIE-ENGINES === InpMode_Trend : Aktivieren/Deaktivieren der Trendfolgelogik. InpMode_Squeeze : Aktivieren/Deaktivieren der Volatilitätsausbruchslogik. InpMode_Revert : Aktivieren/Deaktivieren der Mean-Reversion-Logik.

=== 3. AUSFÜHRUNG & SICHERHEIT === InpUseIceShield : Aktiviert den Schutz vor Volatilitätsspitzen. InpPyramiding : Ermöglicht das Hinzufügen zu Gewinnpositionen (nur Gewinn). InpMaxSlippage : Maximal erlaubter Slippage in Punkten.



Installationsanleitung

Laden Sie die . ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordnerherunter . Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M15-Chart. Stellen Sie sicher, dass "Live Trading zulassen" aktiviert ist. Stellen Sie Ihr gewünschtes InpRiskUSDein .