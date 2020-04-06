Obsidian Lantern Syndicate AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Obsidianische Laterne Syndikat (MT5)

[Untertitel: Alligator Trend | Fractal Breakout | Money Flow MFI]

Einführung Obsidian Lantern Syndicate ist ein Elite-Handelssystem, das die Chaostheorie (Bill Williams) mit der modernen Volumenflussanalyse integriert. Es beleuchtet den Markt mit "The Lantern" (Alligator-Indikator), um die Trendstruktur zu definieren, identifiziert präzise Einstiegspunkte über "The Obsidian" (Fraktale) und filtert alles durch "The Syndicate" (MFI Money Flow), um eine institutionelle Absicherung zu gewährleisten.

Version 1.00: Silent Fortress Core Ausgestattet mit der "Silent Fortress" -Sicherheitsarchitektur garantiert dieser EA eine 100%ige Market Validation Compliance. Er verfügt über einen intelligenten Trailing Stop, der eine dynamische "Sicherheitsmauer" (mindestens 400 Punkte) aufrechterhält, die sicherstellt, dass Trades niemals durch Rauschen unterdrückt oder durch Ausführungslimits von Brokern abgelehnt werden.

Handelsstrategie (Die Logik des Syndikats)

Die Laterne (Trend): Verwendet den Alligator (Kiefer/Zähne/Lippen), um die Marktrichtung zu bestimmen. Aufwärtstrend: Lippen > Zähne > Kiefer.

Abwärtstrend: Lippen < Zähne < Kiefer. Der Obsidian (Einstieg): Sucht nach dem Ausbruch des letzten gültigen Fraktals (Hoch/Tief). Dies bestätigt die Wiederaufnahme des Trends. Das Syndikat (Volumen): Bestätigt die Bewegung anhand des MFI (Money Flow Index). Kaufen: Der MFI darf NICHT überkauft sein (< 80).

Verkaufen: Der MFI darf NICHT überverkauft sein (> 20).

Hauptmerkmale

Integration der Chaostheorie: Eine getreue Automatisierung der klassischen Strategie von Bill Williams, erweitert um Volumenfilter.

Silent Fortress Trailing: Ein robuster Ausstiegsmechanismus, der Gewinne schützt und gleichzeitig die Broker-Limits (StopLevel + FreezeLevel) einhält.

Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf dem Kontokapital.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (am besten für die Logik der Chaostheorie).

Symbole: Trending Pairs (GBPUSD, EURUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== DIE LATERNE (ALLIGATOR) === InpKiefer/Zähne/Lippen : Perioden- und Verschiebungseinstellungen für die Alligator-Linien.

=== DAS SYNDIKAT (MFI) === InpMfiPeriod : Zeitraum für den Geldflussindex. InpMfiOverbought/Oversold : Levels zum Filtern der Erschöpfung (Standard 80/20).

=== STILLE FESTUNG (SICHERHEIT) === InpStopLoss / InpTakeProfit : Harte Ziele in Punkten. InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (mindestens 400 Punkte empfohlen).

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H4). Passen Sie InpRiskPercent an Ihre Risikobereitschaft an. Vergewissern Sie sich, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.