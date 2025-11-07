AI Forex Robot MT5

AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot ist ein modernes, vollautomatisches System, das auf künstlicher Intelligenz basiert und entwickelt wurde, um die Effizienz zu maximieren, sich dem Markt anzupassen und das Kapital in volatilen Phasen zu schützen. Es ist das einzige System seiner Art auf der Welt, das fortschrittliche KI-Signalanalyse, dynamisches Risikomanagement und intelligente Strategieanpassung in einem leistungsstarken Tool vereint. Es wurde für Trader entwickelt, die maximale Performance und volle Kontrolle wünschen, ohne die Charts ständig überwachen zu müssen. Alle Einstellungen sind standardmäßig vorkonfiguriert, und der Benutzer muss nur drei einfache Parameter anpassen. Das gesamte System wird von AI verwaltet, was bedeutet, dass Sie effizient handeln können, ohne Stunden mit komplexen Einstellungen oder manueller Optimierung zu verbringen. AI Forex Robot ist in zwei Versionen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich und kann mit jedem Forex-Broker oder Prop Trading Firms verwendet werden. Das ausführliche Handbuch ist in 10 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Polnisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf des Roboters senden Sie mir bitte eineprivate Nachricht und Sie erhalten einen Bonus-Zugang zurprivaten Gruppe zusammen mit dem Handbuch und unser Support wird Ihnen bei allem helfen. Wir haben über 8 Monate an der Entwicklung dieses Roboters gearbeitet. Während dieser Zeit haben wir alles gelernt, was mit AI und deren Implementierung in Forex-Robotern zu tun hat. Wir sind zuversichtlich, dass es auf dem Markt nichts gibt, was mit diesem Roboter konkurrieren kann, und das wird auch für eine lange Zeit so bleiben. Der KI-Forex-Roboter stellt eine echte Revolution auf dem Forex-Markt dar und bringt ein neues Niveau an Präzision, Sicherheit und Leistung, das Ihren Handel aufwertet. Häufig gestellte Fragen finden Sie ganz unten.

Verbessern Sie Ihren Handel. Echte KI. Echte Entscheidungen. Echte Innovation. Die KI-Revolution beginnt jetzt!

Das Sonderangebot $1599 ist bis zum 31. Dezember gültig. Danach wird es alle 5 Verkäufe um $200 erhöht, bis es den Endpreis von $5000 erreicht .

Der Verkauf dieses AI Forex Robot ist limitiert, um seine Stabilität zu erhalten und eine optimale Leistung zu gewährleisten, während er gleichzeitig exklusiv für eine begrenzte Gruppe von Benutzern bleibt.

Eigenschaften:

  • Alle Updates kostenlos
  • Wöchentliche AI-Berichte
  • Beliebtes XAUUSD-Paar
  • Filter für Wirtschaftsnachrichten
  • Guardian Kapitalschutz
  • Revolutionäres und modernes System
  • Roboter arbeitet mit jedem Broker und Prop Trading Unternehmen
  • Ein getestetes Produkt, entwickelt von erfahrenen Programmierern
  • Intelligente Signalfilterung mit höherer Handelsgenauigkeit
  • Reduziertes Risiko bei instabilen Marktbedingungen
  • Automatische Anpassung an Volatilität und Trends
  • Volle Transparenz und Kontrolle über das System
  • Alle Einstellungen sind voroptimiert, der Benutzer ändert nur drei Parameter
  • KI verwaltet den gesamten Prozess 24/5 ohne manuelles Eingreifen

Fortgeschrittener Signalqualitätsfilter
Der Roboter wertet jedes Signal aus und eröffnet Trades nur zum optimalen Zeitpunkt, was die Genauigkeit erhöht und die Anzahl der minderwertigen Einträge reduziert.

Intelligente Handelsargumentation
Jeder Handel wird mit einer kurzen Erklärung versehen, warum er eröffnet wurde, so dass der Benutzer volle Klarheit und Vertrauen hat.

Automatische TP/SL/TS-Anpassung
Der Roboter passt Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop automatisch an die Marktvolatilität an, alles vollständig durch künstliche Intelligenz gesteuert.

Dynamisches Risikomanagement
Je nach Marktbedingungen schaltet das System automatisch zwischen den Risikomodi Konservativ, Normal und Aggressiv um, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.

Wachsamer Kapitalschutz
Bei Pechsträhnen oder instabilen Bedingungen reduziert der Roboter das Risiko oder pausiert den Handel, um Ihr Kapital zu schützen.

Marktregime-Erkennung
Die KI erkennt die aktuellen Marktbedingungen (Trend, Bandbreite, hohe Volatilität, Ereignisrisiko) und vermeidet ungünstige Handelsumgebungen.

Wirtschaftsnachrichten-Filter
Das System blockiert automatisch neue Trades vor und nach wichtigen Nachrichtenereignissen und minimiert so das Risiko von plötzlichen Kursausschlägen und Slippage.

Wöchentliche AI-Berichte

Der Roboter erstellt kurze Performance-Berichte, die die wichtigsten Statistiken und Erkenntnisse hervorheben.

Wie kann ich beginnen?

  • Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eineprivate Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Gehen Sie auf die Registerkarte Käufe und machen Sie einen Screenshot. Nachdem Sie bestätigt haben, senden wir Ihnen Zugang zu einer Gruppe, in der unser Support und andere Benutzer Ihnen bei allem helfen werden und Sie über diesen EA sprechen können.
  • Schalten Sie den Algo-Handel in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA zum M5-Zeitrahmen-Chart des XAUUSD hinzu, stellen Sie alles gemäß der Anleitung ein und das war's.
  • Der KI-Forex-Roboter kann mit jedem Forex-Broker und auf jedem Konto verwendet werden, aber es werden Konten mit niedrigem Spread empfohlen, mit einer Mindesteinlage von 500 $ und einem Hebel von 1:30 bis zu 1:1000. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, so dass er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.

Informationen:

  • Paar: XAUUSD
  • Zeitrahmen: M5
  • Mindestmengen: 0.01
  • Plattform: MetaTrader 5
  • Mindesteinlage: 500
  • Art des Kontos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN

Updates:
 Die aktuelle Version dieses Roboters ist 6.1. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT5-Plattform verfügbar.

Preis:
Der Roboter kostet $1599 und kann mit jedemForex-Broker oder Prop-Trading-Firmen verwendet werden. Bitte senden Sie mir eine private Nachricht nach dem Kauf des EA, und ich gebe Ihnen Zugang zu der Gruppe, wo Sie Unterstützung erhalten und über den Roboter diskutieren können.

AI Forex Robot - Häufig gestellte Fragen

  1. Was ist der Unterschied zwischen einem regulären Forex-Roboter und einem AI Forex Robot?
    Reguläre Roboter folgen festen Regeln und passen sich nicht an wechselnde Marktbedingungen an. AI Forex Robot nutzt künstliche Intelligenz, um den Markt in Echtzeit zu analysieren, Signale zu filtern, das Risiko anzupassen und intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen. Dies verschafft ihm einen großen Vorteil und macht ihn flexibler und effizienter.

  2. Muss ich viele Einstellungen konfigurieren, bevor ich ihn benutze?
    Nein. Alle Einstellungen sind bereits standardmäßig vorkonfiguriert. Sie müssen nur drei einfache Parameter ändern, alles andere erledigt die KI automatisch.

  3. Ist AI Forex Robot für Anfänger geeignet?
    Ja. Das System wurde so konzipiert, dass es einfach und benutzerfreundlich ist. Selbst wenn Sie keine Erfahrung mit Forex-Robotern haben, können Sie sofort damit anfangen.

  4. Für welche Vermögenswerte kann ich den Roboter verwenden?
    Im Moment arbeitet der Roboter ausschließlich mit XAUUSD (Gold), da dies das Paar ist, für das er vollständig optimiert wurde. Die KI-Logik ist auf das spezifische Preisverhalten und die Volatilität von Gold abgestimmt, um eine maximale Leistung zu gewährleisten. In naher Zukunft werden weitere Währungspaare hinzukommen, so dass die Nutzer ihr Handelsportfolio erweitern können, ohne das System zu verändern.

  5. Kann der Roboter 24/5 ohne meine Aufsicht handeln?
    Ja. AI Forex Robot analysiert den Markt kontinuierlich und eröffnet oder blockiert Trades je nach Bedingungen. Sie müssen nicht die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzen.

  6. Sind Updates für AI Forex Robot kostenlos?
    Ja, alle Updates sind völlig kostenlos. Sie können jede neue Version direkt über Ihre MT4- oder MT5-Plattform herunterladen. Jedes Update enthält Verbesserungen, neue Funktionen und Optimierungen, so dass Ihr Roboter immer mit der neuesten Version läuft.

  7. Handelt er während Nachrichtenereignissen?
    Der Roboter enthält einen Filter für Wirtschaftsnachrichten. Er blockiert automatisch neue Trades vor und nach wichtigen Ereignissen, um Volatilitätsspitzen und Slippage zu vermeiden.

  8. Gibt es einen Support nach dem Kauf?
    Ja. Nach dem Kauf des Roboters erhalten Sie vollen Support in einer privaten Gruppe, klare Anweisungen und Zugang zu Updates, damit Sie das System einfach und sicher nutzen können.

  9. Kann ich meine eigenen Risikoeinstellungen verwenden?
    Ja. Die Standardeinstellungen funktionieren für die meisten Benutzer, aber Sie können die Risikoniveaus anpassen, wenn Sie einen konservativeren oder aggressiveren Ansatz verwenden möchten.

  10. Haben Sie ein Handbuch für den AI Forex Robot vorbereitet?
    Das ausführliche Handbuch ist in 10 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Polnisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch.

  11. Wie funktioniert der AI Forex Robot und welche Art von Künstlicher Intelligenz verwendet er?
    Der AI Forex Robot basiert auf einem hybriden Modell der Künstlichen Intelligenz, das LSTM (Long Short-Term Memory) und Transformer Encoder Layers kombiniert. Diese Architektur wurde speziell für die Analyse von Zeitreihendaten von Gold (XAUUSD) mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit entwickelt. Die LSTM-Komponente erfasst langfristige Abhängigkeiten und wiederkehrende Marktmuster in Goldpreisbewegungen, während die Transformer-Schicht mit einem Selbstbeobachtungsmechanismus die einflussreichsten Volatilitätsmomente identifiziert, die die künftige Marktrichtung bestimmen. Die Modellparameter wurden mithilfe der Bayes'schen Optimierung optimiert, die eine hohe Stabilität, Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Überanpassung gewährleistet. Das Modell wurde anhand von mehr als 20 Millionen historischen XAUUSD-Datenpunkten in einem dreistufigen Lernprozess trainiert.

  12. Funktioniert dieser Roboter mit meinem bestehenden Broker-Konto?
    Ja. AI Forex Robot funktioniert mit jedem Broker und jedem Kontotyp, einschließlich ECN-, Standard- und Raw Spread-Konten. Er funktioniert auch perfekt in Prop Trading Firms.

  13. Welche Plattformen unterstützt der Roboter?
    Der Roboter funktioniert auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5, den beiden beliebtesten Handelsplattformen der Welt. Er kann mit Ihrem persönlichen Konto oder den Konten von Prop-Firmen ohne zusätzliche Änderungen verwendet werden.

  14. Wie hoch ist die Mindesteinlage für den Start?
    Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 500 $. Dieser Betrag ermöglicht es dem Roboter, ordnungsgemäß zu handeln und gleichzeitig eine gute Risikokontrolle aufrechtzuerhalten. Da XAUUSD (Gold) eine höhere Marge erfordert, empfehlen wir immer, mit einer etwas höheren Einzahlung zu beginnen, um eine bessere Stabilität und Flexibilität bei der Handelsausführung zu erreichen.

  15. Verwendet der AI Robot Grid oder Martingale?
    Nein, dieser Roboter eröffnet jeweils nur eine Position, und jeder Handel wird durch ein adaptives Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-System geschützt, das sich automatisch und in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst und vollständig von AI gesteuert wird.

  16. Funktioniert AI Forex Robot auf 2-stelligen und 3-stelligen Brokerkonten?
    Ja, der Roboter funktioniert sowohl auf 2-stelligen als auch auf 3-stelligen Brokerkonten. Alle Berechnungen für Pips und Punkte werden intern umgerechnet, so dass keine besonderen Einstellungen erforderlich sind.

  17. Funktioniert der AI Forex Robot mit Prop Trading Firmen?
    Ja, der AI Forex Robot ist voll kompatibel mit allen Prop Trading Firmen, die den Einsatz von Robotern erlauben. Er arbeitet unter Standard-Handelsbedingungen, verwendet jeweils nur eine geschützte Position und stützt sich nicht auf Grid- oder Martingale-Strategien, so dass er mit den Regeln der Prop-Firmen, wie z.B. maximaler Drawdown, tägliche Limits und Konsistenzanforderungen, konform ist. Er kann sowohl in der Bewertungs- als auch in der Finanzierungsphase eingesetzt werden.

  18. Warum sagen Sie, dass dies eine "Revolution" auf dem Forex-Markt ist?
    Weil dies einer der ersten Roboter ist, der KI-Entscheidungsfindung, Signalfilterung, Risikokontrolle und Strategieanpassung in einem System vereint. Er bietet ein Maß an Intelligenz und Präzision, das Standardroboter einfach nicht erreichen können.

  19. Ist der Verkauf dieses Roboters unbegrenzt?
    Nein. Der Verkauf dieses KI-Forex-Roboters ist begrenzt, um seine Stabilität zu erhalten und eine optimale Leistung zu gewährleisten, während er gleichzeitig exklusiv für eine begrenzte Gruppe von Benutzern bleibt.

Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an unseren Support wenden. Sie erhalten umfassende Unterstützung in einer privaten Gruppe, und man wird Ihnen bei jedem Schritt des Weges helfen. Sie sind herzlich willkommen.

Jalal Kmalaldeen
126
Jalal Kmalaldeen 2025.12.12 22:01 
 

An excellent robot; the support team is helpful and quick to respond to all questions. Trading performance has been excellent so far.

jamal961 raed
29
jamal961 raed 2025.12.06 16:19 
 

After a real test of the robot, I can honestly say I’m satisfied. At first, the results didn’t match what the team was posting, but later we found out that the issue was only with my settings. After fixing the setup and updating to the latest version, the robot started performing exactly as advertised. What I like the most is that the strategy is clear, the entries and exits are calculated, and the trades are clean with controlled risk. There is also a continuous support team available to help anyone facing issues, and they respond quickly and professionally. Overall, the robot delivers solid performance and works perfectly for prop firm challenges. Great experience — definitely recommended.

Mark Carmona
317
Mark Carmona 2025.12.03 18:50 
 

The EA does trade real time using AI, support is great, improving the product day by day. Looking forward to more updates!

Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Hi. Thank you for sharing your experience. Backtests and live trading can differ because every account operates with different broker execution, spreads, latency and liquidity conditions, which can significantly affect performance even when the settings are the same. Many users trade this EA successfully in live conditions, but results will always vary between accounts due to these external factors. When we ask clients about their setup, VPS, protections or broker conditions, it is not "blaming the user," but simply the technical information required to understand why two accounts may produce different results. The manual is designed to be simple, but proper activation and stable market conditions are still essential for any algorithm. We do not offer or request positive reviews, and we do not remove criticism. Messages are moderated only when they contain personal attacks or disruptive behavior, not because someone reports negative performance. If your account experienced stop losses or inconsistent results, we would be happy to review your configuration and help you identify the cause. You have full access to the EA, updates and support, and we are always available for clients who wish to resolve technical issues. We appreciate your feedback and wish you the best in your trading. AI Robot is a real solution using artificial intelligence in the Forex market and it is the best system of this type in the entire market. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊

Update: Reading this review it is clearly visible that this is not someone looking for help but something written intentionally to destroy this project. Why do I think so? Because this is not the first case where a user does this on purpose, most likely cooperating with another seller whose sales of their grid and martingale robot have dropped.
Hi. Thank you for your feedback. Please note that backtests and live trading can differ depending on several factors, such as:
Your review contains several serious accusations, but it removes key context and does not reflect what actually happened. Below are the factual clarifications.
Antwort auf eine Rezension