Cyber Druid Hollowgate AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5)

[Untertitel: Donchian Breakout | Ichimoku Cloud | Silent Fortress Safety]

Einführung Cyber Druid Hollowgate AI ist ein fortschrittliches Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um massive Marktexpansionen zu erfassen. Es kombiniert die uralte Weisheit des Druiden (Ichimoku Cloud Trend Filter) mit der Präzision des Hollowgate (Donchian Channel Breakout). Das Ergebnis ist eine Strategie, die das Marktrauschen ignoriert und nur dann eingreift, wenn sich ein echter Trend etabliert hat.

Version 2.00 Update: Die stille Festung Diese Version führt das Sicherheitsprotokoll "Silent Fortress" ein. Es erzwingt eine strikte "Null-Fehler"-Ausführungsumgebung, indem es garantiert, dass Stop Losses und Trailing Stops niemals innerhalb der "Noise Zone" (mindestens 500 Punkte / 50 Pips) platziert werden. Dies gewährleistet eine 100%ige Kompatibilität mit ECN-Brokern und Vermögenswerten mit hoher Streuung und eliminiert "Ungültige Stops"-Fehler vollständig.

Handelsstrategie Das System arbeitet mit einer 3-Schichten-Logik:

  1. Das Hollowgate (Breakout Engine): Überwacht den Donchian-Kanal (24-Perioden), um den Ausbruch des Preises aus seiner historischen Spanne zu erkennen (höchstes Hoch / niedrigstes Tief).

  2. Der Druide (Trendfilter): Validiert den Ausbruch anhand der Ichimoku-Wolke. Er kauft nur, wenn der Preis über der Wolke liegt und verkauft, wenn der Preis unter der Wolke liegt.

  3. Momentum Lock: Verwendet den ADX (Average Directional Index), um vor dem Einstieg sicherzustellen, dass der Trend ausreichend stark ist (> 25).

Hauptmerkmale

  • Silent Fortress Trailing: Ein spezieller Trailing Stop, der einen massiven Sicherheitspuffer (500 Punkte) beibehält. Er ermöglicht es, dass Ihre erfolgreichen Trades atmen können, ohne dass sie bei kleinen Rücksetzern oder Spread-Spitzen vorzeitig ausgestoppt werden.

  • Institutionelles Risikomanagement: Eingebaute dynamische Lot-Größe. Geben Sie Ihren Risikoprozentsatz ein (z. B. 2,0 %), und der EA berechnet automatisch das korrekte Volumen auf der Grundlage Ihres Kontoguthabens.

  • Marktkonforme Ausführung:

    • Volumen-Fix: Korrigiert automatisch die Losgrößen, um den Broker-Limits (Min/Max/Step) zu entsprechen.

    • Netting Safe: Prüft das vorhandene Volumen, um die Volumenlimits der Symbole einzuhalten.

  • Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist unabhängig und durch einen harten Stop Loss geschützt.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für Trendstabilität).

  • Symbole: Volatile Paare (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) und Gold (XAUUSD).

  • Konto-Typ: ECN oder Standard.

  • Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

  • === DAS HOLLOWGATE (BREAKOUT) ===

    • InpHollowPeriod : Lookback-Periode für den Kanal.

    • InpAdxPeriod / InpMinAdx : Momentum-Filtereinstellungen.

  • === DER DRUIDE (FILTER) ===

    • InpTenkan / Kijun / Senkou : Einstellungen der Ichimoku-Wolke.

  • === STILLE FESTUNG (SICHERHEIT) ===

    • InpStopLoss / InpTakeProfit : Harte Ziele in Punkten.

    • InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (mindestens 500 Punkte empfohlen).

  • === RISIKOMANAGEMENT ===

    • InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung.

    • InpRiskPercent : Risiko pro Handel.

Installationshandbuch

  1. Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter.

  2. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.

  3. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1).

  4. Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein.

  5. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.


