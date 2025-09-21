Übersicht

Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden.

Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder Durchschnittsbildungstechniken (Averaging).

Alle vom EA eröffneten Trades verwenden einen vordefinierten Stop Loss und Take Profit.





Übersicht der acht Strategien

Der EA analysiert den XAUUSD-Chart gleichzeitig über mehrere Zeitrahmen:

Strategie 1 (M30): Diese Strategie analysiert eine bestimmte Abfolge jüngster Balken, um potenzielle bullische Umkehrsignale nach einem definierten bärischen Muster zu identifizieren. Strategie 2 (H4): Diese Strategie identifiziert starkes bullisches Momentum nach einem anhaltenden Abwärtstrend. Sie verwendet das Tief des vorherigen H4-Balkens als Referenzpunkt für ihre Analyse. Strategie 3 (M30): Dies ist eine sitzungsbasierte Strategie. Sie überwacht die Preisaktion im Verhältnis zum Tief einer früheren Handelssitzung, um potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Strategie 4 (H2/H6): Dies ist eine Trendfolgestrategie. Sie verwendet einen Trendindikator auf einem höheren Zeitrahmen als primären Filter und sucht nach Einstiegssignalen auf einem niedrigeren Zeitrahmen. Strategie 5 (M5): Dies ist eine Sitzungsausbruchstrategie (Breakout). Sie identifiziert die Hoch- und Tiefspanne der Tokio-Sitzung und überwacht Preisausbrüche im Verhältnis zu diesen Niveaus während der London-Sitzung. Strategie 6 (H12/H4): Diese Strategie wurde entwickelt, um große Trendböden zu identifizieren, indem extrem überverkaufte Bedingungen auf einem hohen Zeitrahmen überwacht werden. Sie wartet darauf, dass der Markt Anzeichen einer starken Überdehnung zeigt, und sucht dann nach einem spezifischen bullischen Bestätigungsmuster, um einen KAUF (BUY) einzugehen. Diese Strategie ist mit einem weiten Take-Profit-Ziel strukturiert und zielt auf ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von ca. 1:6 ab. Strategie 7 (H2/H3): Dies ist eine "Bottom-Fishing"-Umkehrstrategie. Sie überwacht die Preisaktion speziell auf Konsolidierungsmuster an potenziellen Markttiefs, um die frühen Stadien eines neuen Aufwärtstrends zu erfassen. Die Strategie ist so strukturiert, dass sie auf ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:4 abzielt und die potenziellen Erträge im Verhältnis zum Risiko maximiert. Strategie 8 (H2/H6): Dies ist eine Trendfortsetzungsstrategie, die darauf ausgelegt ist, das Marktmomentum zu nutzen. Sie identifiziert einen signifikanten Trendausbruch und wartet geduldig auf einen korrigierenden Rücksetzer (Retracement), um die Bewegung vor dem Einstieg zu validieren, wodurch ein optimalerer Einstiegspunkt gewährleistet wird.

Alle acht Strategien sind im EA enthalten und arbeiten zusammen. Sie können jede Strategie einzeln über die Eingabeparameter aktivieren oder deaktivieren.



Rabattierter Preis. Der Preis erhöht sich um $100 mit jeder 10. Bestellung.

Empfohlene Einstellungen: Symbol: XAUUSD Zeitrahmen: Beliebig Hebel: Minimum 1:30 Einzahlung: Minimum $200 Empfohlene Broker: IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro

VPS und kontinuierlicher Betrieb (Wichtig) Für eine optimale Leistung benötigt der EA einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb. Einige Strategien (wie Strategie 4) verfolgen die Marktbedingungen Schritt für Schritt. Ein Neustart von MT5 oder des EA setzt diesen internen Speicher zurück, was dazu führen kann, dass der EA gültige Signale überspringt. Daher wird dringend empfohlen, den EA auf einem zuverlässigen VPS auszuführen.

Einrichtung: Klicken Sie hier, um die .set-Datei herunterzuladen. Laden Sie sie einfach und fertig! Keine komplexen Einstellungen erforderlich. $201 - $500 Kontostand: 0.01 Lots

$501 - $1,000 Kontostand: 0.01 - 0.02 Lots

$1,000+ Kontostand: 0.01 - 0.02 Lots für je $1,000 auf Ihrem Konto

Für Prop-Firmen verwenden Sie 0.01 Lots für je $5000 Kontostand.



Hauptmerkmale



8 Strategien in einem EA – Kurz-, mittel- und langfristige Umkehrsignale, die alle unabhängig voneinander arbeiten.

Intelligentes Auto-Lot-System – Integriertes Geldmanagement mit 3 wählbaren Risikostufen (Niedrig, Mittel, Hoch) zur automatischen Berechnung der Lotgröße basierend auf Ihrem Kontostand.

Prop Firm Täglicher Schutz – Eingebauter Sicherheitsmechanismus, der sofort alle offenen Trades schließt und neue Einstiege bis zum nächsten Tag blockiert, wenn Ihr Limit für den 'Maximalen Tagesverlust' erreicht ist, um Drawdown-Verstöße zu verhindern.

Erweiterte Price Action Filter – Identifiziert starke Marktumkehrungen mit minimalen Fehlsignalen.

Arbeitet mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für eine bessere Risikokontrolle.

Vollautomatisch – Kein manuelles Eingreifen erforderlich.

XAUUSD Optimiert – Entwickelt und optimiert speziell für Gold.

Brokerfreundlich – Funktioniert mit 4- oder 5-stelligen Brokern, ECN-Konten und unterstützt FIFO-Konformität.



Risikomanagement





Eingebaute Validierung von Marge, Lotgröße und Stop-Levels. Kontostandschutzfilter: Deaktiviert automatisch alle neuen Trades, wenn der Kontostand unter einen benutzerdefinierten monetären Mindestwert fällt, und schützt so Ihr Kapital.

Automatische Fehlerbehandlung und Auftragsprüfungen zur Gewährleistung einer sicheren Ausführung.





Einstellbarer Take Profit, Lotgröße und optionaler SL-Puffer für mehr Kontrolle. Dynamischer Volatilitätsfilter zum automatischen Pausieren des Handels während risikoreicher Perioden, der eine wesentliche Sicherheitsebene bietet. Dynamischer Volatilitätsfilter zum automatischen Pausieren des Handels während risikoreicher Perioden, der eine wesentliche Sicherheitsebene bietet.





Warum diesen EA wählen?

Anstatt sich auf ein einzelnes Handels-Setup zu verlassen, nutzt dieser EA acht verschiedene Perspektiven der Marktstruktur. Diese Diversifizierung ist Teil seines Designs und zielt darauf ab, einen stabilen, regelbasierten Handelsansatz ohne emotionale Entscheidungsfindung zu bieten.