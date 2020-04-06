Vortex Nomad Aegis AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Vortex Nomad Aegis

[Untertitel: KAMA Trend | Vortex Energy | Aegis Elasticity Shield]

Einführung Vortex Nomad Aegis ist ein wissenschaftliches Trendfolgesystem, das mit einem eingebauten Sicherheitsmechanismus ausgestattet ist: Preiselastizitätsprüfung. Die meisten Trend-Bots scheitern, weil sie kurz vor einem Pullback an der Spitze kaufen (FOMO). Dieser EA löst dieses Problem mit dem "Aegis Shield" - einem dynamischen Filter, der Eingänge blockiert, wenn der Preis mathematisch vom Mittelwert "überdreht" ist, um sicherzustellen, dass Sie nur in der sicheren Zone handeln.

Handelsstrategie Das System arbeitet mit einer strengen 3-Ebenen-Logik:

Der Nomade (Trend): Verwendet KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average), um die wahre Marktrichtung zu identifizieren. Im Gegensatz zu Standard-MAs ignoriert KAMA das Rauschen in schwankenden Märkten und reagiert schnell auf Volatilitätsausbrüche. Der Vortex (Momentum): Bestätigt die Trendstärke anhand der direktionalen Bewegung (DMI/ADX). Er stellt sicher, dass genügend "Energie" hinter der Bewegung steht. Die Aegis (Sicherheit): Einzigartiges Merkmal. Berechnet den Abstand zwischen Preis und KAMA relativ zur ATR. Wenn der Preis zu weit "gedehnt" wird (Elastizitätsgrenze), blockiert das Schild den Handel, um den Kauf von Tops oder den Verkauf von Bottoms zu verhindern.

Wichtigste Merkmale

Institutionelles Risikomanagement: Eingebauter Positionssizer basierend auf dem USD-Risiko. Geben Sie einfach Ihr maximales Risiko pro Handel ein (z.B. $50), und der EA berechnet automatisch das Volumen auf der Grundlage des Stop Loss.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale , No Averaging. Jeder Handel ist durch einen harten Stop Loss und Take Profit sofort bei Einstieg geschützt.

Adaptives Trailing: Verfügt über einen dynamischen ATR Trailing Stop, der es ermöglicht, profitable Trades laufen zu lassen, während er sich bei abnehmender Volatilität zusammenzieht.

Transparentes Dashboard: Ein Chart-Panel zeigt den Echtzeit-Trendstatus, den Schutzschild-Status (sicher/übertrieben) und die Gewinnmetrik an.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (am besten für Trendstabilität).

Symbole: Wichtige Paare (GBPUSD, EURUSD), Gold (XAUUSD), und Indizes (US30).

Konto-Typ: ECN- oder Raw Spread-Konten.

Mindesteinlage: $100 für 0,01 Lots.

Eingabeparameter Bitte überprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA anzupassen:

=== 1. AEGIS RISK MANAGEMENT === InpUseRiskUSD : Aktivieren Sie die automatische Lotberechnung auf Basis des Währungsrisikos. InpRiskUSD : Maximales Risiko pro Handel (z.B. 50.0). InpRewardRatio : Ziel-Risiko-Gewinn-Verhältnis (Standard: 2,0).

=== 2. STRATEGIE-KERN === InpEnergyPeriod : Zeitraum für DMI/ADX-Momentum. InpKAMA_Period : Einstellungen für den Adaptiven Gleitenden Durchschnitt. InpAegis_Stretch : Die Schild-Empfindlichkeit . Steuert, wie weit sich der Preis dehnen kann, bevor er Trades blockiert (Standard: 2,5 ATR).

=== 3. SICHERHEIT & AUSSTIEG === InpSL_ATR_Mult : Stop Loss Abstand basierend auf ATR. InpUseTrailing : Aktivieren Sie den dynamischen Trailing Stop.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskUSD so ein, dass es Ihrem Kapital entspricht. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.