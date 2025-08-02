Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA



Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts:

Echtes Maschinelles Lernen

Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht mit GPT-Websites oder ähnlichen Diensten verbunden.

Die Modelle werden mit der in MT5 integrierten ONNX-Bibliothek ausgeführt.

Beim ersten Start sehen Sie eine systemgenerierte Nachricht, die nicht gefälscht werden kann. CLICK

Siehe: ONNX (Open Neural Network Exchange).

Kapitalschutz

Keine Verwendung von Pre-Rollover-, Micro-Scalping- oder engen Range-Strategien mit kleinen Stichproben;

Keine Verwendung von gefährlichen Strategien wie Grid oder Martingale;

Ebenso keine Strategien, die über längere Zeit laufen und innerhalb eines Tages alle Gewinne oder sogar das gesamte Kapital verlieren können.

Einzigartigkeit

Der EA basiert auf meinem eigenen Feature Engineering , mit einer individuellen Trainingsmethode, die Belohnungen und Strafen nutzt, Kaskadenfilterung von Metamodellen und mehrere Ensemble-Methoden kombiniert.

Die Modelle sind für den 24-Stunden-Handelsmodus auf großen Zeitrahmen (H4) trainiert und halten Positionen über mehrere Stunden bis Tage.

Sie erzielen stabile Gewinne in Pips, nicht in Lots.

Überprüfung:

Signalstatistiken:

> Altes WT-Signal: 4,4 Millionen Pips in 1250 Trades, etwa 3500 Pips pro Trade (Screenshot).

> Neues ICM-Signal: 127.000 Pips in 103 Trades, etwa 1200 Pips pro Trade (Screenshot).

Das bedeutet: Geringe Kapitalbelastung, da keine großen Lots erforderlich sind. Hohe Verlustresistenz, da das Gewinn-/Verlustverhältnis nahezu ausgeglichen ist. Um den angesammelten Gewinn mit demselben Lot zu verlieren, wären mehrere aufeinanderfolgende Verluste über mehrere tägliche Spannen hinweg erforderlich.

Je länger Sie Gewinne erzielen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, diese zu verlieren. Das ist die Hauptbesonderheit der Strategie: Auszahlung hier und jetzt.

Vergleichen Sie diese Statistiken mit anderen Signalen, und Sie werden sehen, wie sich dieser EA unterscheidet.





Idee und Ziel des Projekts

Das Hauptziel des Mad Turtle Projekts ist es, ein Werkzeug zu schaffen, das attraktivere Renditen als Bankzinsen bietet, ohne das Kapital übermäßig zu belasten oder zu gefährden, und das Ihnen gleichzeitig Ruhe verschafft.

Keine Spiele mit der Multiplikation von Kapital und keine Träumereien von Millionen — nur ein langfristiger Ansatz für ernsthafte Trader, die den Wert sicherer Strategien schätzen.

Dieses Projekt entwickelt sich ständig weiter. Durch Ihre Teilnahme können Sie zukünftige Updates beeinflussen und Ideen teilen — gute Ideen werden umgesetzt.



Für wen es nicht empfohlen ist

Um negative Rückmeldungen zu vermeiden, wird dieses Produkt nicht empfohlen für Benutzer, die:

Schnelle Gewinne erwarten und 500 in 50.000 verwandeln wollen;

Häufig in die Arbeit des EA eingreifen, ohne Geduld zu zeigen, das Risiko-/Ertragsverhältnis zerstören und dann den EA für die Ergebnisse verantwortlich machen;

Koeffizienten oder Schwellenwerte der Modelle manuell ändern, was zu Verlusten führt und dem EA falsches Verhalten zuschreibt.

Dieser EA verfügt über einen vollständig automatischen, empfohlenen Modus. Die interne Modellauswahl und Einstellungen sind für erfahrene Trader gedacht, um persönliche Tests durchzuführen, nicht für Live-Konten. Verwenden Sie nur die vom Entwickler empfohlenen Einstellungen.



Signale

WT: https://www.mql5.com/en/signals/2323073

ICM: https://www.mql5.com/en/signals/2335965

Turtle-Kanal: www.mql5.com/en/channels/mad_turtle

Nach dem Anfügen des EA an das Diagramm erhalten Sie eine Einladung zum privaten Chat.



Was Sie vor dem Kauf wissen sollten

Dieser EA basiert auf Multiklassen-Modellen, was bedeutet, dass jedes Modell 2 bis 4 Submodelle enthält – einige für BUY und einige für SELL (2x2). Diese Modelle unterstützen sich gegenseitig, sind aber nicht spiegelbildlich wie bei linearen Strategien – sie verhalten sich unterschiedlich.

Aufgrund des langfristigen Aufwärtstrends von Gold in höheren Zeitrahmen hatten BUY-Modelle während des Trainings mehr positive Beispiele und zeigen daher oft eine bessere Leistung als SELL-Modelle.

Einige SELL-Klassen arbeiten nur im „ONLY CLOSE“-Modus, d.h. sie öffnen keine neuen Positionen, sondern schließen nur bestehende.

Einige SELL-Modelle sind gut trainiert, werden derzeit jedoch nicht offiziell empfohlen, da es keine Anzeichen für eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends von Gold gibt.

Dies bezieht sich auf das langfristige globale Wachstum, nicht auf kurzfristige Schwankungen. In den letzten 20 Jahren ist Gold um etwa 1000 % gestiegen, mit nur drei Jahren signifikanter Rückgänge.

Der Stop-Loss (SL) ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie. Sie werden viele SL-Auslösungen in den Signalen sehen – dies liegt daran, dass der EA im aktuellen Moment handelt und keine verlustreichen Positionen hält.

Dies ist keine Grid-Strategie, die 1 Dollar pro Tag verdient. Mit dieser Strategie können Sie an einem Tag den Gewinn eines Monats erzielen oder eine schwierige Phase mit mehreren aufeinanderfolgenden SLs erleben.

Sie können dem Projekt auch während einer Verlustphase beitreten – das ist in Ordnung. Es wird empfohlen, die Strategie langfristig zu bewerten, nicht nach 1–2 Wochen.

Die Modelle versuchen, das Maximum aus jeder Position herauszuholen. Daher gibt es kein Trailing Stop und kein frühes Gewinnmitnehmen. Selbst wenn es scheint, dass das Modell hätte schließen können, ist das kein Grund, einzugreifen.

Jeder Markteintritt birgt ein Risiko. Frühes Gewinnmitnehmen verzerrt das Risiko-/Ertragsverhältnis. Kleine, häufige Gewinne schaffen eine Illusion der Stabilität, aber ein oder zwei SLs können alles zunichtemachen. Geduld ist der Schlüssel zur maximalen Effizienz.

Gold ist ein teures Asset, und selbst ein 0,01-Lot-Trade erfordert eine Mindesteinlage. Für kleinere Salden sollten Sie Cent-Konten in Betracht ziehen – dieser EA unterstützt sie.



Transparenz des Projekts

Alle Signale werden ohne vorheriges Boosting veröffentlicht.

Keine Manipulationen von Ein- oder Auszahlungen oder versteckten Eigenkapitallinien.

Informationen zum Trainingszeitraum werden offen auf den ersten Seiten der Kommentare veröffentlicht.

Wenn nach der Hinzufügung neuer Modelle eine Überanpassung festgestellt wird, wird dies offen bekannt gegeben, und das Modell wird in den versteckten Bereich verschoben.

Einige neue Modelle weisen jährliche saisonale Cluster auf, aber nur verifizierte Modelle verbleiben im Hauptensemble.

Keine betrügerischen Methoden: keine gefälschten Backtests oder Bewertungen, nur echtes Feedback mit echten Signalen und Ergebnissen.

Dieses Projekt verspricht keinen Gewinn – es ist lediglich ein Versuch, ein stabiles Werkzeug zu schaffen.



