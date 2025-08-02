Mad Turtle

Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar)
Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig)
Unterstützung für Einzelhandel JA
Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung)
Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit)
Funktioniert ohne Voreinstellung JA


Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren!


Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts:

  • Echtes Maschinelles Lernen
    Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht mit GPT-Websites oder ähnlichen Diensten verbunden.
    Die Modelle werden mit der in MT5 integrierten ONNX-Bibliothek ausgeführt.
    Beim ersten Start sehen Sie eine systemgenerierte Nachricht, die nicht gefälscht werden kann. CLICK
    Siehe: ONNX (Open Neural Network Exchange).

  • Kapitalschutz
    Keine Verwendung von Pre-Rollover-, Micro-Scalping- oder engen Range-Strategien mit kleinen Stichproben;
    Keine Verwendung von gefährlichen Strategien wie Grid oder Martingale;
    Ebenso keine Strategien, die über längere Zeit laufen und innerhalb eines Tages alle Gewinne oder sogar das gesamte Kapital verlieren können.

  • Einzigartigkeit
    Der EA basiert auf meinem eigenen Feature Engineering, mit einer individuellen Trainingsmethode, die Belohnungen und Strafen nutzt, Kaskadenfilterung von Metamodellen und mehrere Ensemble-Methoden kombiniert.
    Die Modelle sind für den 24-Stunden-Handelsmodus auf großen Zeitrahmen (H4) trainiert und halten Positionen über mehrere Stunden bis Tage.
    Sie erzielen stabile Gewinne in Pips, nicht in Lots.
    Überprüfung:
    Signalstatistiken:
    > Altes WT-Signal: 4,4 Millionen Pips in 1250 Trades, etwa 3500 Pips pro Trade (Screenshot).
    > Neues ICM-Signal: 127.000 Pips in 103 Trades, etwa 1200 Pips pro Trade (Screenshot).
    Das bedeutet:

    1. Geringe Kapitalbelastung, da keine großen Lots erforderlich sind.

    2. Hohe Verlustresistenz, da das Gewinn-/Verlustverhältnis nahezu ausgeglichen ist. Um den angesammelten Gewinn mit demselben Lot zu verlieren, wären mehrere aufeinanderfolgende Verluste über mehrere tägliche Spannen hinweg erforderlich.
      Je länger Sie Gewinne erzielen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, diese zu verlieren. Das ist die Hauptbesonderheit der Strategie: Auszahlung hier und jetzt.
      Vergleichen Sie diese Statistiken mit anderen Signalen, und Sie werden sehen, wie sich dieser EA unterscheidet.


Idee und Ziel des Projekts

Das Hauptziel des Mad Turtle Projekts ist es, ein Werkzeug zu schaffen, das attraktivere Renditen als Bankzinsen bietet, ohne das Kapital übermäßig zu belasten oder zu gefährden, und das Ihnen gleichzeitig Ruhe verschafft.
Keine Spiele mit der Multiplikation von Kapital und keine Träumereien von Millionen — nur ein langfristiger Ansatz für ernsthafte Trader, die den Wert sicherer Strategien schätzen.
Dieses Projekt entwickelt sich ständig weiter. Durch Ihre Teilnahme können Sie zukünftige Updates beeinflussen und Ideen teilen — gute Ideen werden umgesetzt.


Für wen es nicht empfohlen ist

Um negative Rückmeldungen zu vermeiden, wird dieses Produkt nicht empfohlen für Benutzer, die:

  • Schnelle Gewinne erwarten und 500 in 50.000 verwandeln wollen;

  • Häufig in die Arbeit des EA eingreifen, ohne Geduld zu zeigen, das Risiko-/Ertragsverhältnis zerstören und dann den EA für die Ergebnisse verantwortlich machen;

  • Koeffizienten oder Schwellenwerte der Modelle manuell ändern, was zu Verlusten führt und dem EA falsches Verhalten zuschreibt.
    Dieser EA verfügt über einen vollständig automatischen, empfohlenen Modus. Die interne Modellauswahl und Einstellungen sind für erfahrene Trader gedacht, um persönliche Tests durchzuführen, nicht für Live-Konten. Verwenden Sie nur die vom Entwickler empfohlenen Einstellungen.


Signale


Was Sie vor dem Kauf wissen sollten

  • Dieser EA basiert auf Multiklassen-Modellen, was bedeutet, dass jedes Modell 2 bis 4 Submodelle enthält – einige für BUY und einige für SELL (2x2). Diese Modelle unterstützen sich gegenseitig, sind aber nicht spiegelbildlich wie bei linearen Strategien – sie verhalten sich unterschiedlich.
    Aufgrund des langfristigen Aufwärtstrends von Gold in höheren Zeitrahmen hatten BUY-Modelle während des Trainings mehr positive Beispiele und zeigen daher oft eine bessere Leistung als SELL-Modelle.
    Einige SELL-Klassen arbeiten nur im „ONLY CLOSE“-Modus, d.h. sie öffnen keine neuen Positionen, sondern schließen nur bestehende.
    Einige SELL-Modelle sind gut trainiert, werden derzeit jedoch nicht offiziell empfohlen, da es keine Anzeichen für eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends von Gold gibt.
    Dies bezieht sich auf das langfristige globale Wachstum, nicht auf kurzfristige Schwankungen. In den letzten 20 Jahren ist Gold um etwa 1000 % gestiegen, mit nur drei Jahren signifikanter Rückgänge.

  • Der Stop-Loss (SL) ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie. Sie werden viele SL-Auslösungen in den Signalen sehen – dies liegt daran, dass der EA im aktuellen Moment handelt und keine verlustreichen Positionen hält.

  • Dies ist keine Grid-Strategie, die 1 Dollar pro Tag verdient. Mit dieser Strategie können Sie an einem Tag den Gewinn eines Monats erzielen oder eine schwierige Phase mit mehreren aufeinanderfolgenden SLs erleben.
    Sie können dem Projekt auch während einer Verlustphase beitreten – das ist in Ordnung. Es wird empfohlen, die Strategie langfristig zu bewerten, nicht nach 1–2 Wochen.

  • Die Modelle versuchen, das Maximum aus jeder Position herauszuholen. Daher gibt es kein Trailing Stop und kein frühes Gewinnmitnehmen. Selbst wenn es scheint, dass das Modell hätte schließen können, ist das kein Grund, einzugreifen.
    Jeder Markteintritt birgt ein Risiko. Frühes Gewinnmitnehmen verzerrt das Risiko-/Ertragsverhältnis. Kleine, häufige Gewinne schaffen eine Illusion der Stabilität, aber ein oder zwei SLs können alles zunichtemachen. Geduld ist der Schlüssel zur maximalen Effizienz.

  • Gold ist ein teures Asset, und selbst ein 0,01-Lot-Trade erfordert eine Mindesteinlage. Für kleinere Salden sollten Sie Cent-Konten in Betracht ziehen – dieser EA unterstützt sie.


Transparenz des Projekts

  • Alle Signale werden ohne vorheriges Boosting veröffentlicht.

  • Keine Manipulationen von Ein- oder Auszahlungen oder versteckten Eigenkapitallinien.

  • Informationen zum Trainingszeitraum werden offen auf den ersten Seiten der Kommentare veröffentlicht.

  • Wenn nach der Hinzufügung neuer Modelle eine Überanpassung festgestellt wird, wird dies offen bekannt gegeben, und das Modell wird in den versteckten Bereich verschoben.

  • Einige neue Modelle weisen jährliche saisonale Cluster auf, aber nur verifizierte Modelle verbleiben im Hauptensemble.

  • Keine betrügerischen Methoden: keine gefälschten Backtests oder Bewertungen, nur echtes Feedback mit echten Signalen und Ergebnissen.
    Dieses Projekt verspricht keinen Gewinn – es ist lediglich ein Versuch, ein stabiles Werkzeug zu schaffen.


Preispolitik

  • Die Mietoption wurde vorübergehend entfernt. Wenn Sie zuvor gemietet haben und Ihre Lizenz abgelaufen ist, senden Sie mir eine Nachricht, und ich werde sie verlängern.

  • Zum Schutz der Interessen von Käufern und Verkäufern wird der Preis alle 10 Käufe schrittweise erhöht. Danach wird die Kaufoption entfernt und nur die jährliche Miete bleibt verfügbar.

betokasu
140
betokasu 2025.12.19 07:33 
 

Hello, using MT now for over two month on live account. I think this is one of the best EAs for me since 4 years of trading. Please please keep it update!

Fares3D
336
Fares3D 2025.12.06 05:57 
 

Hello, I don't usually write reviews, but I was surprised when I read the comments. For me, this EA is the best in terms of risk and growing income. I loved it from day one. When you use it, you realize you're using a combination of strategies, not just one. Within two months, I recouped my investment in the strategy, and I'm very grateful to the developer for this amazing work. Don't pay attention to the negative people, the results speak for themselves. Keep doing your work and ignore them. Thank you so much for everything you've done. Hats off to you for completing this project so perfectly.

Clifton Creath
841
Clifton Creath 2025.12.03 02:08 
 

i've been using Mad turtle for going on 3 months now. I'd say i have a good grasp on its performance through multiple market movements. Will this EA lose trades? absolutely! Will its wins offset this? Absolutely! i'll post my results in the comments page they speak for themselves. You can boost Mad Turtles profits if you keep an eye on the market in choppy conditions or just leave it be since its an EA after all and check your portfolio at the end of the month and be happy! I run full auto Low. :)

Virtual Trend Assistant
Gennady Sergienko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Analysetool, das 37 verschiedene Varianten gleitender Durchschnitte umfasst, die von Autoren wie Patrick Mulloy, Mark Jurik, Chris Satchwell, Alan Hull und anderen entwickelt wurden. Er ermöglicht historische virtuelle Tests. Der Indikator kann für verschiedene Instrumente verwendet werden, darunter Gold, Kryptowährungen, Aktienindizes, Währungspaare und andere Vermögenswerte. Ein integrierter visueller Backtester ermöglicht es Nutzern, virtuelle Handelspositionen zu simuli
FREE
CounterTrend Indicators Systems CIS
Gennady Sergienko
5 (2)
Indikatoren
CIS ist für den Handel mit einem Korb von korrelierenden Währungen sowie für den Handel mit einzelnen Instrumenten konzipiert: Indikatoren VSA-Indikator , der Pfeile zeichnet (nicht neu gezeichnet). Seine Signale zeigen die Preisumkehr auf einem ruhigen Markt oder die Verringerung des Anstiegs oder Rückgangs bei starken Bewegungen an. Funktioniert gut in den Flats. Da der Indikator die Volumina in seine Berechnungen einbezieht, ist abends und nachts Vorsicht geboten, wenn die Volumina sehr ger
FutureProfile
Gennady Sergienko
Indikatoren
Idee Die Idee ist - es scheint mir, dass genau um 10:00 EURUSD immer nach oben geht. Wie kann dies überprüft werden? Dieser Indikator analysiert die historischen Daten zur gleichen Tageszeit über die letzten N Tage und zeigt an: ProbUp - die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer bestimmten Anzahl von Balken (HorizonBars ) der Preis höher sein wird; ZEdge - die "Stärke" des Signals = durchschnittliche Bewegung / Streuung. Dies ermöglicht es Ihnen zu verstehen: "In 70 % der Fälle hat sich der Mark
FREE
Franc Pacific
Gennady Sergienko
4.09 (34)
Experten
Franc Pacific ist ein CHF-Scalper, der zwischen 17 und 22 Uhr handelt. Diese Uhr hat die geringste Volatilität und ist gut für Counter-Trend-Scalper geeignet. Nur für EURCHF gedacht. Bitte beachten Sie, dass alle Strategien des Typs Franc (CHF) schlecht reproduzierbar sind und die Testphase erheblich vom realen Handel abweicht. bedenken Sie dies bei der Risikokalkulation. Voraussetzungen: Währung des Kontos: EURCHF ; Kontotyp: Hedging ; Ausführungsgeschwindigkeit (ping): egal; Mindesteinlage:
FREE
Trader Station MT4
Gennady Sergienko
5 (1)
Experten
Trader Station: Ein Wellenexperte mit bitweiser Analyse einer Reihe von Preisdaten, bestätigte Performance durch ein reales Konto seit 2019; BackTesting des Experten: Standardmäßig die Einstellungen, die im SET 1 enthalten sind; Nur für EURUSD M5 ; Einstellungen LOT - stellen Sie die gewünschte Lotgröße ein oder wählen Sie AUTO RISK; RISK AUTO - schnelle Risikoauswahl oder manuelle Risikoeingabe; Benutzerdefinierter Wert RISK - Eingabe eines benutzerdefinierten Risikowertes; Experten-ID - ge
Nesco MT4
Gennady Sergienko
4.58 (12)
Experten
Hallo, ich bin   NESCO   / - Ich bin Experte für vollautomatische Roboter und analysiere selbstständig den Markt und treffe Handelsentscheidungen. Einige meiner Funktionen sind mit   GPT-4_COPILOT   geschrieben und vom   MQL5_CLOUD_NETWORK   optimiert. Ich habe meinen eigenen Server, um Finanzereignisse in der Welt zu übertragen. Ich kann rund um die Uhr ohne Ihr Eingreifen für Sie arbeiten und Sie mit einer Nachricht am Telefon benachrichtigen, wenn Ihre Aufmerksamkeit erforderlich ist. Mein
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
Experten
Hallo, ich bin   NESCO   / - Ich bin Experte für vollautomatische Roboter und analysiere selbstständig den Markt und treffe Handelsentscheidungen. Einige meiner Funktionen sind mit   GPT-4_COPILOT   geschrieben und vom   MQL5_CLOUD_NETWORK   optimiert. Ich habe meinen eigenen Server, um Finanzereignisse in der Welt zu übertragen. Ich kann rund um die Uhr ohne Ihr Eingreifen für Sie arbeiten und Sie mit einer Nachricht am Telefon benachrichtigen, wenn Ihre Aufmerksamkeit erforderlich ist. Mein
hdhdf 6urur6rt
38
hdhdf 6urur6rt 2025.12.02 09:03 
 

nc

De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.11.28 03:58 
 

Ok, after 2 months I made $921 profit. What i like is that Gennady keep investing into this EA. He do not simply put out new EA's to market all with different strategies, he develops this EA and keeps adding more trading strategies to Mad Turtle. There is few authors who can justify price increases, this product can, there is a value add to the gradual increase in price. Potentially you are buying new strategies for life, or I hope so :-) . Good job, tx for the continued support and development.

mad7signal
21
mad7signal 2025.11.26 12:04 
 

I think some reviewers expect a car to fly and then blame it for falling off a cliff. This EA isn’t magic—it’s a tool. Used properly, it works. I started with a small account and, about a month later, I’ve already recovered nearly 50% of the purchase price. The community has real momentum and the support team is quick to respond—when users flagged a ranging market, the team even released an extra EA. Big thanks to the developers for building this, and to support for helping new users onboard and stay on track.

Most importantly, results come from proper use and risk management. For transparency, my max drawdown during this period was 30%. I began small, I manage risk, and I’m confident I’ll recoup the full cost soon and move into profit. For me, it’s been worth it.

Ádám Nagy
41
Ádám Nagy 2025.11.26 09:20 
 

i made a lot of BT and after find what is good for me. the EA makes profit!!!

jacques60
86
jacques60 2025.11.25 23:25 
 

honestly, I don't know how that EA got a lot of good reviews I lost around $500

Bill Mz
95
Bill Mz 2025.11.20 22:03 
 

🧾 My Personal Experience with Mad Turtle EA

I would like to share my personal comments. These lines are written from my direct experience (I do not speak on behalf of other users).

I rented Mad Turtle EA on October 10, 2025, and that’s when my journey with this robot began. I started with the minimum funds recommended by the developer ($500.00). Initially, I used the XM broker, but after noticing limitations, I decided to open an account with IC Markets so the EA could operate properly.

To date, the EA has only executed three trades. Although it is designed to trade in bullish trends, in my particular case, it was not effective. The developer claimed the algorithm had been improved to also execute short trades, but in practice, at least in my experience, this behavior was not reflected.

In total, I invested an additional $130.00 (including some of my profits), but I understand that’s the nature of this business: it involves risk. If you ask me:

Is Mad Turtle EA good?

My answer would be: it wasn’t for me.

Perhaps it worked better for others, and if so, I’m glad for them. I reached out to the developer, who offered some support, although not to the extent I expected.

From my perspective, this is an overrated EA. There are better-performing, more stable, and more transparent alternatives on the market. Therefore, I recommend exercising caution before making any payment.

📌 About Reviews: Are They All Genuine?

If you have any doubts about this robot or want to compare opinions, I invite you to visit the discussions section. I will attach a PDF file with proof so you can judge for yourself how accurate or genuine some of the comments about this EA might be.

⚠️ If my comment is silenced or removed, please contact me directly. I’m happy to share all the information and screenshots with anyone interested.

**************************************************************************************************

🧠 A Developer Behind the “Successful” Reviews of His EA: Paid Off or Just Carefully Managed?

A few days ago, the developer Gennady Sergienko contacted me privately after I left an honest and critical review of Mad Turtle EA on November 20, 2025.

In his proposal, he offered me $1,000 USDT and a lifetime version of the robot in exchange for modifying or deleting my public review. At the time, I let him express his intentions without judgment, but over time, serious questions emerged:

How many of the positive reviews we see here may have been influenced by similar deals?

Is it fair for an overrated EA to gain prestige through hidden incentives?

How trustworthy can a product be if its feedback is managed this way?

That is why today I choose to share this reality — not to attack, but to protect those who want to invest honestly and transparently.

📷 I have all the screenshots: the conversation, the agreement terms, the payment, and the later refusal.

📩 If any user or moderator would like to review the evidence, please feel free to contact me directly. I’ll be glad to share everything.

🚨 I’m not here to create drama, but I do want to leave a clear warning:

Let’s be critical of reviews. Be cautious with appearances.

Not everything that glitters is gold… and an extra star might have only cost a few dollars.

Bona Touch
23
Bona Touch 2025.11.20 04:41 
 

I have been using this EA for a month with profit, I like the way that this EA enter and exit and how its handle when the market reverse. the support team were great with very responsive to the question. Less trades but with qualities.

dimitrovhristiyan Belagio
56
dimitrovhristiyan Belagio 2025.11.16 08:50 
 

SCAM EA with fake backtests. The results in my account do not match the signals and the backtests. I have lost my entire eaccount in just a few trades. be aware! Edit: You are in denial, calling your customers scammers haha

Gennady Sergienko
18028
Antwort vom Entwickler Gennady Sergienko 2025.11.23 18:15
the scam is your review.
Davide Napoli
114
Davide Napoli 2025.11.10 07:49 
 

I've been using this EA for about a month now, and I have to say the results are really good. Aside from a period when it didn't make any trades (but it's better to stay put than lose money), the rest of the time I've seen a lot of profits. Furthermore, the group chat is a very useful tool for comparing notes with other traders.

florinnaparca100
504
florinnaparca100 2025.11.10 06:32 
 

Very good EA.Good job brother.

Peps
29
Peps 2025.11.09 23:08 
 

I have been using MT for close to a month now and it’s been quite amazing. It’s use of advanced machine learning is quite a technological breakthrough. For years, traditional EAs operated on a set of rigid, pre-programmed rules. They were effective in specific market conditions but would inevitably struggle when volatility, trends, or market dynamics shifted. They lacked the one thing a human trader relies on most: adaptability. This ML-powered EA is a different beast entirely.

aalsayeh
25
aalsayeh 2025.11.09 18:30 
 

I've been using Mad Turtle for a while now, and I’m genuinely impressed by how stable and intelligent this EA is. Unlike many bots that stop working after a few weeks, Mad Turtle stays consistent and adapts well to changing market conditions. The risk management is excellent, and I really appreciate that it doesn’t use dangerous strategies like grid or martingale its very good and the support is good also

Chun Kin Kan
650
Chun Kin Kan 2025.11.09 16:42 
 

I've been using this EA for two months, and overall I quite like it. Usually, other EAs become unusable after about a month, either resulting in significant losses or failing to generate any profit. This EA has a better risk-reward ratio; it's more like manual trading, preventing huge losses from small gains. However, this kind of trading requires very low risk to be acceptable. I really like this EA and hope it continues to be profitable. Temporary losses are normal; improvements should be made where necessary.

Tom MIMI
32
Tom MIMI 2025.11.09 12:52 
 

MT is an outstanding Expert Advisor (EA). It doesn't use fake AI; the team is able to eliminate market interference and persistently refines the models within MT. I spent a month testing it before deciding to choose it. If you've done similar work, you should be very familiar with the turtle's habits, knowing when it will rest and when it will take off. It perfectly matches market cycles and fluctuations. Thanks to the Gennady Sergienko team for their dedication, patience, and kindness. If trading had no risk, would you become the world's richest person? If you don't understand MT, please spend more time testing and learning everything about it. I'm a beginner, and I'm so glad I chose MT. I hope all traders gain more from MT, have more fun, and grow and develop together with this community. I look forward to more surprises from the team; they don't sell new products separately, but rather as a customer experience. Love you all, let's fight for profits from market makers together and battle Wall Street together! Haha, I'm a bit crazy. when join you'll know just how crazy the turtle really is. I'm happy to communicate with friends; love you all. Peace is the beginning of making money.😄

vkernel
60
vkernel 2025.11.09 10:53 
 

Bought on the 5th of October and i'm very pleased with the EA. With a deposit of 6k i have gained a profit of 970 euro. The developer replies quick on questions and is very supported. The team behind mad turtle are also supportive in the community channel of this product. i recommend!

Shko
22
Shko 2025.11.09 10:52 
 

I’ve been using MT for about a month and a half now, and honestly, it’s been a great experience. The only time I had some losses was during the past two weeks, which is totally normal. Let’s be real, no system is perfect and no EA can predict every trade 100% accurately. If you’re looking for a safe, low-risk EA that can help you grow your account steadily over the long term, MT is definitely one of the best out there. But if you’re expecting to become a millionaire overnight or win every single trade, then you’re just dreaming, buddy. Like the developer always says, the EA is trained in its own way, nobody fully knows how it “thinks,” but does it work? Absolutely, yes. In short, MT is the best EA I’ve come across so far, built by a smart and experienced developer who clearly knows what he's doing. Highly recommended!

ASSAD SMSF
118
ASSAD SMSF 2025.11.09 09:35 
 

I purchased this EA about two weeks ago, and I have to say I’m genuinely impressed! After running extensive backtests, I was amazed by how consistent and reliable the results were. That gave me the confidence to start using it on my live accounts, and so far, the performance has been outstanding. This EA stands out because it’s built on cutting-edge machine learning technology, making it smarter and more adaptable than most trading systems I’ve seen. It does take a bit of tech understanding to fully appreciate how it works, but once you do, you’ll see just how powerful it really is. The developer recommends using Full Auto Mode (Low/High) based on your account equity and risk appetite, and I can confirm that following these settings is key to getting the best results. If you treat this like a get-rich-quick tool and ignore the guidance, you’ll only end up frustrated. But if you use it wisely, this EA can truly transform your trading experience. In my opinion, this is one of the most promising and intelligently designed EAs available today. It already delivers solid performance, and I’m excited about the new features and improvements planned for future updates. While no EA is perfect, this one is clearly built for the future of trading — powerful, adaptive, and smart. On top of that, there’s a fantastic community behind it, always ready to help with setup, optimization, and any questions along the way. Overall, I couldn’t be happier with this purchase, it’s a game-changer for anyone serious about automated trading.

1234
