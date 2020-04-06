Wildbone Crimson Choir AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Wildbone Crimson Choir (MT5)

[Untertitel: Structural Breakout | Harmonic RVI-MFI | Fortress Guard Logic]

Einleitung Der Markt ist ein chaotischer Chor. Um zu profitieren, müssen Sie die Momente identifizieren, in denen alle Stimmen in Harmonie singen. Wildbone Crimson Choir ist ein wissenschaftliches Structural Breakout System. Es definiert den "Wildbone" des Marktes mit Hilfe von Hüllkurven und führt Trades nur dann aus, wenn sie durch den "Crimson Choir" bestätigt werden (harmonische Synchronisation von RVI, MFI und ATR).

Version 1.30 Aktualisierung: Fortress Guard Ein kritisches Update mit der "Fortress Guard" Trailing Logic. Dieser Algorithmus berechnet einen dynamischen "Safe Distance"-Puffer auf der Grundlage von Echtzeit-StopLevel, FreezeLevel und Spread. Er stellt sicher, dass der Trailing-Stop nie zu nahe am aktuellen Kurs platziert wird, wodurch "Modification Failed"-Fehler bei volatilen ECN-Brokern vollständig eliminiert werden.

Handelsstrategie Das System stützt sich auf eine 3-Säulen-Architektur:

Der Wildbone (Struktur): Verwendet Hüllkurven (SMMA-Modus), um den normalen Bereich der Preisaktion zu definieren. Ein Ausbruch außerhalb dieses "Knochens" signalisiert eine strukturelle Verschiebung. Der Crimson Choir (Harmonik): Ein Handel ist nur dann gültig, wenn die harmonischen Indikatoren übereinstimmen: RVI (Relative Vigor Index): Bestätigt die direktionale Energie.

MFI (Geldfluss-Index): Bestätigt, dass das Volumen hinter der Bewegung steht. Volatilitätssperre: Verwendet ATR, um sicherzustellen, dass der Markt expandiert, und vermeidet gefälschte Ausbrüche in Umgebungen mit geringer Volatilität.

Hauptmerkmale

Fortress Guard Trailing: Intelligente Ausstiegslogik, die Broker-Limits respektiert und sich an die Volatilität anpasst, um Gewinne zu schützen, ohne den Server zu belasten.

Institutionelle Risiko-Engine: Eingebautes dynamisches Lot-Sizing. Geben Sie Ihren Risikoprozentsatz ein (z. B. 2,0 %), und der EA berechnet das Volumen automatisch auf der Grundlage des ATR Stop Loss.

Prop-Firm Ready: 100% kein Grid, kein Martingale. Jeder Handel ist unabhängig und durch einen festen Stop Loss und Take Profit geschützt.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für strukturelle Zuverlässigkeit).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD), Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Raw Spread.

Mindesteinlage: $100.

Eingabeparameter Bitte überprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA zu individualisieren:

=== DER WILDBONE (STRUKTUR) === InpEnvPeriod : Periode für den Hüllkurven-Kanal. InpEnvDeviation : Breite des Kanals (Die Dicke).

=== DER KARMINROTE CHOR === InpRviPeriod / InpMfiPeriod : Einstellungen für den harmonischen Indikator.

=== KAPITALMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktivieren Sie die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel (z.B. 2,0%).

=== RISIKO & AUSSTIEG === InpStopLossATR / InpTakeProfitATR : Dynamischer SL/TP basierend auf ATR. InpUseTrailing : Aktivieren Sie Fortress Guard Trailing.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & URHEBERRECHT

✍️ Astracodewolf - Entwickler algorithmischer Handelssysteme © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.