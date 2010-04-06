Trader Prop firm Pro

Trader Propfirm Pro - Expert Advisor für professionelle Trader

Der Trader Propfirm Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der exklusiv für Trader von Proprietary-Trading-Firmen entwickelt wurde und sowohl mit Demo-Konten als auch mit finanzierten Konten kompatibel ist. Dieses System nutzt neuronale Netzwerke und künstliche Intelligenz, um die technische Analyse zu optimieren, monatliche Trends zu identifizieren und präzise Eingaben in kleineren Zeitrahmen-Charts vorzunehmen.

Mit einem System, das auf neuronalen Netzwerken basiert, verfolgt der EA den größeren Monatstrend und wendet dann die technische Analyse auf kleinere Zeitrahmen an, um die besten Einstiegspunkte zu finden. Es optimiert auch die Eingaben durch Unterstützung- und Widerstandsniveaus, passt sich potenziellen Preiskorrekturen mit einem fein abgestimmten Grid an, holt verlorene Orders zurück und maximiert die Gewinne.

Der Trader Propfirm Pro enthält ein internes Schutzsystem, das Trades während hoher Volatilität verhindert, sowie Spread-Filter und Zeit-Filter zur Leistungsoptimierung. Es bietet auch eine Funktion zum Festlegen täglicher Ziele und umfasst ein strenges Risikomanagement-System, um das Risiko von hohen Drawdowns zu minimieren und Verluste unter Kontrolle zu halten.

Volle Kontrolle über Risiko und täglichen Drawdown: Der EA enthält einen zusätzlichen Stop-Filter, der auf dem täglichen Drawdown basiert und sicherstellt, dass keine Risikolimits überschritten werden, sodass der Trader eine Chance zur Kontowiederherstellung erhält.

Mit automatisch anpassbaren externen Indikatoren



