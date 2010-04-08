Inferno Storm v17 Final
- Experten
- Huu Loc Nguyen
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Produktname: Inferno Storm v1.7 Final (MT4)
[Untertitel: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution]
EinleitungInfernoStorm v1.7 ist ein spezialisiertes M15 Scalping System, das speziell für MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Es kombiniert Trendfolge-Disziplin mit Breakout- und Pullback-Mechanismen.
Im Gegensatz zu Standard-MT4-Bots, die bei ECN-Brokern häufig aufgrund von Ausführungsfehlern scheitern, verfügt Inferno Storm über eine marktsichere Architektur. Er führt Trades zunächst mit SL/TP=0 aus und ändert dann sofort die Order, um präzise USD-basierte Ziele anzuwenden. Dadurch wird die häufig auftretende Fehlermeldung "Error 130: Invalid Stops" vermieden und die Kompatibilität mit strengen ECN/Raw Spread-Brokern gewährleistet.
Handelsstrategie Das System verwendet eine "Triple-Lane"-Logik auf dem M15-Zeitrahmen:
-
Regime-Filter (The Gate): Verwendet den Supertrend (ATR 10, Mult 2.5), um den primären Trend zu definieren. Er kauft nur in Aufwärtstrends und verkauft in Abwärtstrends.
-
Spur A - Donchian Breakout: Erfasst die Volatilitätsausweitung, wenn der Preis den 12-Perioden-Donchian-Kanal durchbricht.
-
Spur B - EMA-Pullback: Identifiziert Value-Einträge, wenn der Kurs in die EMA(20)-Zone zurückzieht, was durch die Verschiebung des MACD-Histogramms bestätigt wirdAlle Einträge werden durch eine 24-Stunden-Saisonalitätsprognose (H1-Medianbereich) gefiltert, um chaotische Marktzeiten zu vermeiden.
Hauptmerkmale
-
Fireshield-Schutz: Ein Sicherheitsmechanismus, der den Handel für eine bestimmte Abkühlungsperiode unterbricht, wenn das tägliche Verlustlimit ( DailyLossLimitUsd ) erreicht wird.
-
Anti-Error 130/131/134: Eine fortschrittliche Codelogik, die Lot-Schritte normalisiert und die freie Marge vor der Ausführung überprüft, um Ablehnungen durch den Broker zu verhindern.
-
Intelligentes Pyramidieren: Fügt Positionen nur dann hinzu (Skalierung), wenn der Handel im Gewinn ist und bestimmte ATR-Abstandsbedingungen erfüllt sind.
-
USD-basierte Ziele: Ermöglicht die Definition von Take Profit und Stop Loss in exakten Dollarbeträgen (z.B. Target $6, Stop $3), mit einem optionalen ATR Trailing Stop.
Empfehlungen
-
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
-
Zeitrahmen: M15 (Streng).
-
Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD), XAUUSD (Gold), und liquide Kryptowährungen.
-
Konto: ECN/Raw Spread (VPS mit niedriger Latenzzeit empfohlen).
EingabeparameterBittepassen Sie diese Einstellungen an Ihre Strategie an:
-
=== 1. SIGNALE & STRATEGIE ===
-
SignalTF : Zeitrahmen für die Logik (Standard: M15).
-
ST_ATR_Period / ST_Mult : Supertrend-Einstellungen.
-
Donchian_Length : Periode des Ausbruchskanals.
-
EMA_Period / MACD : Pullback-Einstellungen.
-
-
=== 2. MARKTQUALITÄT ===
-
ADX_Min : Erforderliche Mindesttrendstärke.
-
MaxSpreadPoints : Maximal erlaubter Spread.
-
UseSeasonalityForecast : Aktivieren/Deaktivieren der stündlichen Volatilitätsvorhersage.
-
-
=== 3. ZIELE & TRAILING ===
-
UseUsdTargets : Aktivieren Sie feste USD-Ausgänge.
-
TpUsd / SlUsd : Take Profit und Stop Loss in Dollars.
-
UseTrailingStop : Aktivieren Sie das dynamische ATR-Trailing.
-
-
=== 4. RISIKO & AUSFÜHRUNG ===
-
UseRiskPercent : Risiko pro Handel (z.B. 1,0%).
-
EnablePyramiding : Erlaubt das Hinzufügen zu Gewinntrades.
-
DailyLossLimitUsd : Fireshield Auslöseschwelle (in USD).
-
Installationshandbuch
-
Laden Sie die . ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordnerherunter .
-
Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M15-Chart.
-
Aktivieren Sie "Live Trading zulassen" und "DLL-Importe zulassen" (falls dies für Ihr Setup erforderlich ist, für die Standardversion normalerweise nicht nötig).
-
Stellen Sie Ihre Risikobereitschaft in UseRiskPercent oder Fix Lots ein.