Inferno Storm v17 Final

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Inferno Storm v1.7 Final (MT4)

[Untertitel: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution]

EinleitungInfernoStorm v1.7 ist ein spezialisiertes M15 Scalping System, das speziell für MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Es kombiniert Trendfolge-Disziplin mit Breakout- und Pullback-Mechanismen.

Im Gegensatz zu Standard-MT4-Bots, die bei ECN-Brokern häufig aufgrund von Ausführungsfehlern scheitern, verfügt Inferno Storm über eine marktsichere Architektur. Er führt Trades zunächst mit SL/TP=0 aus und ändert dann sofort die Order, um präzise USD-basierte Ziele anzuwenden. Dadurch wird die häufig auftretende Fehlermeldung "Error 130: Invalid Stops" vermieden und die Kompatibilität mit strengen ECN/Raw Spread-Brokern gewährleistet.

Handelsstrategie Das System verwendet eine "Triple-Lane"-Logik auf dem M15-Zeitrahmen:

  1. Regime-Filter (The Gate): Verwendet den Supertrend (ATR 10, Mult 2.5), um den primären Trend zu definieren. Er kauft nur in Aufwärtstrends und verkauft in Abwärtstrends.

  2. Spur A - Donchian Breakout: Erfasst die Volatilitätsausweitung, wenn der Preis den 12-Perioden-Donchian-Kanal durchbricht.

  3. Spur B - EMA-Pullback: Identifiziert Value-Einträge, wenn der Kurs in die EMA(20)-Zone zurückzieht, was durch die Verschiebung des MACD-Histogramms bestätigt wirdAlle Einträge werden durch eine 24-Stunden-Saisonalitätsprognose (H1-Medianbereich) gefiltert, um chaotische Marktzeiten zu vermeiden.

Hauptmerkmale

  • Fireshield-Schutz: Ein Sicherheitsmechanismus, der den Handel für eine bestimmte Abkühlungsperiode unterbricht, wenn das tägliche Verlustlimit ( DailyLossLimitUsd ) erreicht wird.

  • Anti-Error 130/131/134: Eine fortschrittliche Codelogik, die Lot-Schritte normalisiert und die freie Marge vor der Ausführung überprüft, um Ablehnungen durch den Broker zu verhindern.

  • Intelligentes Pyramidieren: Fügt Positionen nur dann hinzu (Skalierung), wenn der Handel im Gewinn ist und bestimmte ATR-Abstandsbedingungen erfüllt sind.

  • USD-basierte Ziele: Ermöglicht die Definition von Take Profit und Stop Loss in exakten Dollarbeträgen (z.B. Target $6, Stop $3), mit einem optionalen ATR Trailing Stop.

Empfehlungen

  • Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

  • Zeitrahmen: M15 (Streng).

  • Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD), XAUUSD (Gold), und liquide Kryptowährungen.

  • Konto: ECN/Raw Spread (VPS mit niedriger Latenzzeit empfohlen).

EingabeparameterBittepassen Sie diese Einstellungen an Ihre Strategie an:

  • === 1. SIGNALE & STRATEGIE ===

    • SignalTF : Zeitrahmen für die Logik (Standard: M15).

    • ST_ATR_Period / ST_Mult : Supertrend-Einstellungen.

    • Donchian_Length : Periode des Ausbruchskanals.

    • EMA_Period / MACD : Pullback-Einstellungen.

  • === 2. MARKTQUALITÄT ===

    • ADX_Min : Erforderliche Mindesttrendstärke.

    • MaxSpreadPoints : Maximal erlaubter Spread.

    • UseSeasonalityForecast : Aktivieren/Deaktivieren der stündlichen Volatilitätsvorhersage.

  • === 3. ZIELE & TRAILING ===

    • UseUsdTargets : Aktivieren Sie feste USD-Ausgänge.

    • TpUsd / SlUsd : Take Profit und Stop Loss in Dollars.

    • UseTrailingStop : Aktivieren Sie das dynamische ATR-Trailing.

  • === 4. RISIKO & AUSFÜHRUNG ===

    • UseRiskPercent : Risiko pro Handel (z.B. 1,0%).

    • EnablePyramiding : Erlaubt das Hinzufügen zu Gewinntrades.

    • DailyLossLimitUsd : Fireshield Auslöseschwelle (in USD).

Installationshandbuch

  1. Laden Sie die . ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordnerherunter .

  2. Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M15-Chart.

  3. Aktivieren Sie "Live Trading zulassen" und "DLL-Importe zulassen" (falls dies für Ihr Setup erforderlich ist, für die Standardversion normalerweise nicht nötig).

  4. Stellen Sie Ihre Risikobereitschaft in UseRiskPercent oder Fix Lots ein.

AUTOR & URHEBERRECHT
Astracodewolf - Algorithmische Handelssysteme Entwickler © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.

Empfohlene Produkte
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experten
Dies ist eine kostenlose Version des Expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В der Roboter basiert auf 2 Strategien: an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und Bollinger Bands Indikator .In der kostenpflichtigen Version, drei Strategien zur Verfügung stehen, die Rentabilität erhöht mehrere Male .Entwickelt für das Währungspaar EURUSD H1.Es ist möglich, es auf andere Werkzeuge nach der Optimierung zu verwenden.Test nur auf Tick-Daten. ** Verwendet
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Experten
Dieser EA handelt mit dem Bollinger Bands Indikator. Er bietet viele Handelsverhaltensweisen und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Indikatoreinstellungen Anpassbare Break-even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioniert für ECN/Nicht-ECN-Broker Funk
FREE
PZ Pivot Points EA
PZ TRADING SLU
4.67 (9)
Experten
Dieser EA handelt mit klassischen Pivot-Punkten unter Verwendung von Pending Orders. Er bietet viele Handelsverhaltensweisen und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingale-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert 4 verschiedene Handelsverhaltensweisen Anpassbare Break-even, SL, TP und Trailing-Stop
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experten
Double Breakout ist ein automatischer Expert Advisor mit zwei separaten Strategien, die Martingale verwenden. Der MACD-Indikator mit einstellbaren Parametern wird als Input für jeden Auftragsfluss verwendet. Die festgelegten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden zum Verlassen der Position verwendet. Allgemeine Empfehlung Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Cents. Der empfohlene Spread beträgt nicht mehr als 3 Punkte. Es ist besser, Trend-Währungspaare zu verwenden. Der Martingale-Par
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experten
Dieser EA handelt mit dem Heiken Ashi Smoothed Indicator. Er bietet viele Handelsszenarien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert drei verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioni
FREE
PZ Fractal Trader EA
PZ TRADING SLU
4.46 (13)
Experten
Dieser EA handelt mit ungeprüften Fraktalen unter Verwendung von Pending Orders. Er bietet viele Handelsverhaltensweisen und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingale-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert 4 verschiedene Handelsverhaltensweisen Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funk
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experten
Der Expert Advisor wurde entwickelt, um den Kontostand des Benutzers dauerhaft zu erhöhen. Um dies zu erreichen, verfügt er über zwei Modi, den Normal- und den Recovery-Modus. Die Parameter für die beiden Modi können entsprechend der Strategie des Benutzers geändert werden. Es gibt auch eine Schaltfläche für den automatischen Handel, eine Schaltfläche für den Kauf und eine Schaltfläche für den Verkauf. Die Taste für den automatischen Handel kann ein- und ausgeschaltet werden. Mit den Schaltfläc
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experten
Harvest FX VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experten
Der Expert Advisor der Forex Fraus-Familie ist für das Scalping des Paares EUR/USD auf dem Zeitrahmen M1 (für fünfstellige Kurse) konzipiert und für Konten mit schneller Orderausführung geeignet. Prinzip der Operation Käufe bei den extremen Tiefstständen und Verkäufe bei den extremen Höchstständen der Stochastik-Indikatorenwerte. Wenn ein Signal empfangen wird, werden die Aufträge durch Injektion unter Verwendung von Tick-Daten eröffnet. Positionen werden durch Trailing Stop geschlossen Nicht g
FREE
PZ Stochastic EA
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Experten
Dieser EA handelt mit dem Stochastik-Indikator. Er bietet viele Handelsszenarien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert drei verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioniert für EC
FREE
AVB Expert
Ayaz Maqsud RaŞİdov
Experten
Auf der Grundlage der technischen Analyse und der Logik von Aufwärts- (Hausse) und Abwärtstrends (Baisse) eliminiert der Bot spekulative Fälle auf dem Markt. Hochpräzise Bots sind dem Menschen in jeder Hinsicht überlegen: Sie ersetzen eine Arbeitskraft und haben keine Beschränkungen hinsichtlich der Arbeitszeiten. Im Gegensatz zu Menschen sind sie nicht anfällig für Müdigkeit, Krankheiten, Emotionen usw. Der Bot ist nicht dem Risiko ausgesetzt, das gesamte Kapital zu verlieren, da er über STOP-
FREE
PZ Ichimoku EA
PZ TRADING SLU
4.27 (15)
Experten
Handeln Sie den Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator mit völliger Freiheit mit einem leistungsstarken und flexiblen EA. Er implementiert viele Einstiegsstrategien und nützliche Funktionen, wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert mehrere Einstiegsbedingungen Anpassbare Einstellungen für Break-even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioniert für ECN/Nich
FREE
Growthamp
Conor Stephenson
4 (5)
Experten
Growthamp ist ein Grid-Experte für Kunden, die ihre eigenen Zugangsbedingungen anpassen möchten. Der Experte gibt Geschäfte mit zwei Eingaben benutzerdefinierter gleitender Durchschnitte und optionaler stochastischer Oszillation ein. Mithilfe ausgewählter Auftragsverwaltungs- und Abschlussfunktionen werden die Aufträge dann gewinnbringend verwaltet.      Signale und Gruppenchat: https://www.mql5.com/en/users/conorstephenson Hauptmerkmale      Anpassbare Einträge und Handelsverwaltung.      36
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Experten
Der Bollinger Scalper EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf Basis von Bollinger Band und RSI Einstiegssignalen handelt. Der EA handelt mit Market Orders und nutzt die Mittelwertbildung, um ansonsten negative Trades sicher ins Positive zu drehen. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD mit dem M5-Zeitrahmen. Ein VPS ist ratsam, wenn Sie dieses System handeln. In den Kommentaren finden Sie Backtest-Ergebnisse und optimierte Einstellungen. Bitte beachten Sie: Ich habe die Entsche
FREE
Seine
Andrey Boytsov
3.5 (2)
Experten
Dieser EA platziert keine Pending Orders, sondern bildet ein virtuelles Gitter entsprechend den Einstellungen. Der EA zeigte maximale Effizienz bei einem Paar EURJPY. Die Arbeit des Beraters kann auf dem Informationspanel gesehen werden. Für eine stabile Arbeit auf einem Cent-Konto benötigen Sie mindestens $ 600. Mit einer solchen Einlage widersteht der EA einer rückstoßfreien Bewegung des Preises von 4000 Pips und verliert die Starteinlage nichtю
FREE
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
Super Buy Sell
Rio Purwanggono
3.25 (4)
Experten
Super Buy Sell ist eine Kombination aus Hedging und Martingale-Strategie. Kaufen und verkaufen Sie gleichzeitig und eröffnen Sie alle 20 Pips (Standardeinstellung) einen Auftrag mit individuellem Gewinnziel. Die Strategie wurde im Backtesting mit echten Ticks in hoher Qualität getestet und optimiert. Der Expert Advisor hat erfolgreich den Stresstest mit Slippage bestanden, der den realen Marktbedingungen nahe kommt. Dieser EA kann auf mehreren Instrumenten gleichzeitig laufen. Dieser EA wird für
FREE
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Experten
Der Trade Lines EA ist ein zusätzlicher Expert Advisor für den automatisierten Handel auf Basis von Levels. Der EA eröffnet Geschäfte an den angegebenen Linien, wenn der Preis sie auf dem Chart kreuzt - die Linien sind aktiv, sie können und müssen bewegt werden, damit der EA mit der größten Effizienz arbeitet. Der EA beinhaltet auch die Funktionen Mittelwertbildung, Trailing Stop und Take Profit. Damit der EA funktioniert, müssen Sie die Anzahl der Linien und die Art der Linien auswählen, die de
FREE
KyberNet
Aleksandr Valutsa
Experten
KyberNet - ist ein automatischer Handelsberater, der auf dem Grundprinzip der technischen Analyse basiert: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Das System wurde für den Forex-Markt entwickelt und verwendet mathematisch präzise Algorithmen, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Transaktionen zu bestimmen. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users
FREE
Stochastic and Parabolic SAR
Dmitriy Epshteyn
Experten
Expert Advisor "Stochastic and Parabolic SAR" handelt mit dem Indikator Stochastic Oscillator und verwendet einen Filter als Indikator Parabolic SAR, Auf Wunsch des Benutzers wendet er Martingale (die Höhe der Lot-Multiplikation bei einer Reihe von Verlusten ist begrenzt), Breakeven, Trailing Stop, Signalinversion an, und es ist möglich, ihn als Scalping Expert Advisor zu konfigurieren. Für jedes Währungsinstrument ist es notwendig, die Einstellungen zu wählen. Advisor-Einstellungen: Stochastisc
FREE
PZ RSI Trader EA
PZ TRADING SLU
4.67 (3)
Experten
Dieser EA handelt mit dem RSI-Indikator. Er bietet viele Handelsszenarien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert drei verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioniert für ECN/Nich
FREE
Succubus
Dmitriy Prigodich
3 (5)
Experten
"Succubus" ist ein universeller Berater. Sein Hauptvorteil ist die höchste Genauigkeit der Eingabe, 90% der Transaktionen und höher. Die Parameter des Expert Advisors werden nach der gewünschten Funktion des Benutzers in Kategorien unterteilt. Alle Funktionen können deaktiviert werden. Expert Advisor wurde entwickelt, um kleine und mittlere Einlagen zu zerstreuen. Basische: TakeProfit - Anzahl der Punkte, um die Transaktion mit Gewinn zu schließen StopLoss - Anzahl der Punkte, um einen Ve
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Experten
Dies ist ein automatisierter Expert Advisor, der mit den Indikatoren MACD und Envelopes handelt. Die kostenlose Version hat die folgenden Einschränkungen. Kein Panel zum Eröffnen von Aufträgen. Der Handel ist auf das Währungspaar EURUSD und ähnliche beschränkt. Es können nur Orders mit dem minimalen Lot eröffnet werden, es können nicht mehr als 5 Orders in dieselbe Richtung eröffnet werden, insgesamt also 10 Orders. Die Pause nach Schließung aller Orders beträgt 6000 Minuten. Während der Analyse
FREE
RSI Grid Master Mini
Adam Zolei
Experten
Dies ist der RSI GridMaster Mini - die frei verfügbare, kompakte Version des beliebten RSI GridMaster-Systems. Der EA arbeitet auf der Basis des Relative Strength Index (RSI) Indikators in Kombination mit einer Grid-Strategie, die einen kontinuierlichen Handel bei Marktbewegungen ermöglicht. Die Mini-Version verwendet eine feste Losgröße von 0,01 und handelt ausschließlich auf dem H1-Zeitrahmen . Alle Einstellungen wurden vereinfacht, um das System benutzerfreundlich, zuverlässig und anfängerfre
FREE
ZigZag Fibo EA
Andrey Tatarinov
4.38 (8)
Experten
Der Berater handelt mit dem Trend. Die Richtung des Trends wird durch den ZigZag -Indikator bestimmt. Das Fibonacci-Gitter wird in Trendrichtung überlagert. Bei einem bestimmten Fibonacci-Level wird eine Limit-Order in Trendrichtung platziert. Für die Bestellung stehen folgende Stufen zur Verfügung: 23.6 38.2 50.0 61.8 78.6 Der Stop-Loss wird auf das Fibo-Level von 100 eingestellt oder vom Benutzer in den Beratereinstellungen angegeben. Take Profit wird auf Fibo-Level 0 gesetzt oder vom Benu
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experten
Dieser Expert Advisor analysiert die letzten Kerzen und stellt fest, ob es eine Umkehr oder eine große Korrektur geben wird. Außerdem werden die Messwerte einiger Indikatoren analysiert (ihre Parameter können angepasst werden). Ist eine kostenlose Version von Proftrader . Im Gegensatz zur Vollversion kann in der kostenlosen Version des Beraters das anfängliche Lot nicht höher als 0,1 sein, das Handelspaar nur EURUSD und es hat auch weniger konfigurierbare Parameter. Eingabe-Parameter Lots - Losg
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experten
Hinweis : Der Spread-Wert, die Slippage des Brokers und die VPS-Geschwindigkeit beeinflussen die Handelsergebnisse des Expert Advisors. Empfehlungen: Gold mit einem Spread bis zu 3, USDJPY mit einem Spread bis zu 1,7, EURUSD mit einem Spread bis zu 1,5. Die Ergebnisse werden besser sein, wenn die Bedingungen besser sind. Der Ping-Wert zwischen VPS und dem Broker-Server sollte unter 10 ms liegen. Außerdem ist es umso besser, je kleiner die Stop-Level-Anforderung des Brokers ist; 0 ist am besten.
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Smart Trade
Phong Vu
Experten
Einführung in den Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action ist ein Expert Advisor (EA) mit einer flexiblen und vielfältigen Handelsstrategie, die für 15 Währungspaare auf dem All-Timeframe gilt. Dieser Ansatz erhöht die Chancen auf nachhaltiges Wachstum und reduziert gleichzeitig das Risiko, sich auf ein einziges Paar oder einzelne Trades zu verlassen. Das Risikomanagement wird streng kontrolliert, um die Sicherheit Ihres Kapitals zu gewährleisten. Smart Trade Price Ac
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experten
Mit dem Multiday Overlay Strategy EA können Sie alle Haupt-/Minor-/Cross-Paare am Forex parallel handeln. Dieser EA ist ziemlich einzigartig, da er in der Lage ist, "dem Markt zu folgen", das heißt: Es ist keine Optimierung erforderlich; derselbe Satz von Eingabeparametern ist für alle Paare geeignet; Sie brauchen die Eingabeparameter nicht zu ändern, auch wenn sich die Marktbedingungen ändern. Diese 3 Eigenschaften bedeuten, dass der EA nicht "manuell" an ein bestimmtes Paar in einem bestimmten
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experten
Price Action EA für Scalping. Öffnen Sie Trades durch bar Höhe, wenn bar Höhe erfüllen komplexe mathematische Berechnungen. Timerame ist grundlegend M1 und arbeitet alle Forex-Symbole. Prozentuales Trailing-System. Zeitliche Begrenzung. Autolot durch Prozentsatz der Balance. Einstellungen von ea automatisch. Schließen Sie Sicherheit durch Zeit in Minuten und schließen Sie Ihre Bestellung nach x Minuten, auch wenn es nicht in Gewinn oder Verlust von Ihnen. Setzen Sie Stoploss und Takeprofit Wert
CSM System
Michal Milko
Experten
Das CSM-System ist derzeit vollständig automatisiert, mit allen besonderen Merkmalen und Funktionen, gesteuert und regelmäßig überwacht. Seine Entwicklung, die Parameter und die einzelnen Algorithmen werden von einer erfahrenen Gruppe von Programmierern professionell bewertet und optimiert, die neue aktualisierte Versionen des Systems entwickeln. Im Gegensatz zu anderen Systemen haben wir uns darauf konzentriert, ein System zu schaffen, bei dem die erfolgreichen Backtesting-Ergebnisse mit der r
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experten
ACHTUNG WICHTIG: Verwenden Sie dieses System nicht zum Handel mit Währungspaaren. ACHTUNG ES IST WICHTIG: Verwenden Sie dieses System nicht zum Handeln und Testen ohne individuelle Set-Dateien für den ausgewählten Broker. Marrykey Aktienindizes - Scalper System basiert auf einem hybriden Kombinatorik gebaut Ichimoku mit 6 verschiedenen Strategien ausgestattet und ist in erster Linie auf den amerikanischen Aktienmarktindizes zu arbeiten wie der S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. Das System
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Der RSI-Indikator und ein ATR-basierter Filter werden für den Einstieg verwendet. Die Überwachung des realen Betriebs sowie meine anderen Produkte finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/users/winwifi/ Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 100 USD, der empfohlene Zeitrahmen ist M15, H1, H4. Verwenden Sie einen
The seed of a big tree
Jun Feng
Experten
Dies ist ein vollautomatischer EA, der auf Preisschwankungen basiert und das Prinzip der speziellen Erkennung von Preis und Gleichgewicht verwendet. Die Parameter sind einfach und anpassungsfähig, der EA kann mit Schock, Trend, Daten, Nachrichten und anderen Arten von Markt umgehen, und die Leistung ist stabil. Run timeframe: die Ergebnisse sind in jedem Zeitraum gleich. Eine Demonstration der Ausführung des EA kann unter den folgenden Links eingesehen werden: https://www.mql5.com/zh/signals/470
Chicken peck rices
Jun Feng
Experten
Hühneraugen-Reis Dies ist ein kurzfristiger EA, der auf Preisdurchbrüchen basiert, und die Parameter sind einfach und anpassbar. Anforderungen: Run timeframe: H1; Die Art des Kontos: ECN, Spread der Währung≤3, zum Beispiel, EURUSD, USDJPY, und andere. Der minimale Spread für die Auftragsänderung: 0, das bedeutet, dass der minimale Abstand zwischen dem Stop-Loss oder Take-Profit und dem aktuellen Preis Null ist. Sie müssen die erforderlichen Konten verwenden, um die Zuverlässigkeit des Gewinns zu
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
Experten
Der Multi-Strategie-Handelsroboter Dieser automatische Handelsroboter verwendet immer einen Stop-Loss. Big Hunter wurde speziell für den Goldhandel entwickelt, aber Sie können ihn auch mit anderen Paaren testen, da Sie Zugriff auf die Parameter haben. Der Roboter verwendet verschiedene Strategien wie Swing-Trading , Momentum-Trading , Positionshandel und mehr. Er wurde in den letzten 10 Jahren unter den härtesten, simulierten Marktbedingungen rückgetestet. Jeder Handel hat einen eigenen SL, T
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Experten
THE REVOLUTION Simple Trade ist für alle Arten von Tradern geeignet, egal ob Sie Swing Trader, Day Trader oder Scalper sind. THE REVOLUTION Paket besteht aus 3 EAs, die zu einem einzigen EA kombiniert werden, der viele Strategien erstellen kann, abhängig von den Handelsfähigkeiten, die jeder Trader nutzt/kennt. Wir bieten AUTO_SETTING vor allem für Anfänger oder keine Erfahrung Investoren, die diese AUTO_SETTING wird den Handel zu erreichen 1000 Punkte oder 10% / Monat, und für Händler / Investo
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experten
Kryptosystem automaticky Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systemému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Experten
Der Revolution Target Achiever FT - Auto_Setting 1000 Punkte Hallo an alle Investoren und Trader, Wir haben gerade diesen EA auf eine neue Version 3.0 aktualisiert, die viel mehr Vorteile hat, für Investoren, die diesen EA 24 Stunden mit vps laufen lassen wollen, können die Auto_Setting versuchen, um 1000 Punkte oder 10 % zu erreichen, für Trader, die ihr eigenes Setup und Ziel 1-100% haben, können die manual_setting verwenden, THE REVOLUTION Target Achiever ist für Anleger geeignet, die einen e
Broker
Andrey Spiridonov
Experten
Makler Broker ist ein autodidaktischer Berater. Der Algorithmus dieses Beraters passt sich ständig an die Handelsdynamik des Marktes an. Der Advisor hat eine minimale Anzahl von Parametern, was die Arbeit von Anfängern auf dem Devisenmarkt erleichtert. Advisor Vorteile arbeitet mit jeder Zeitperiode Funktioniert mit jedem Handelssymbol keine Parameter, die optimiert werden müssen bei jeder Transaktion lernt der Advisor und passt sich an die aktuelle Handelssituation an Advisor-Parameter lot_per
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Experten
Der REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 % EIN WEITERER EXZELLENTER EA, DEN SIE IN BETRACHT ZIEHEN SOLLTEN, UM IHRE INVESTITIONEN ZU STEIGERN !!! THE REVOLUTION Great A chiever eignet sich für Anleger, die einen einfachen und sofort einsetzbaren Expert Advisor (EA) haben möchten. Diese feste EA-Einstellung ist modifiziert und erstellt aus dem REVOLUTION Simple Trade , der über eine kostenlose benutzerdefinierte Einstellung oder einen Strategy Build EA verfügt, der für erfahrene/f
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Experten
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Experten
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Experten
Expert Advisor für die Arbeit mit den wichtigsten Währungspaaren. Eröffnung von Trades basierend auf der Analyse der Preisbewegung. Eintritt in den Markt mit ausstehenden dynamischen Aufträgen, setzt immer StopLoss und TakeProfit, verwendet keine Martingale und Mittelwertbildung. Der Roboter überschreitet nicht die Grenzen seiner Strategie, hält sich an das festgelegte Risikoniveau und kontrolliert die Spread-Ausweitung, indem er die günstigsten Momente für den Einstieg in ein Geschäft wählt. Fü
Weitere Produkte dieses Autors
Vortex Nomad Aegis AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Vortex Nomad Aegis [Untertitel: KAMA Trend | Vortex Energy | Aegis Elasticity Shield] Einführung Vortex Nomad Aegis ist ein wissenschaftliches Trendfolgesystem, das mit einem eingebauten Sicherheitsmechanismus ausgestattet ist: Preiselastizitätsprüfung . Die meisten Trend-Bots scheitern, weil sie kurz vor einem Pullback an der Spitze kaufen (FOMO). Dieser EA löst dieses Problem mit dem "Aegis Shield" - einem dynamischen Filter, der Ei
FREE
Aether Elliott Wave Zigzag Pro
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether Elliott Wave Zigzag Pro (MT4) [Untertitel: Wave 3 Hunter | Fib 0.618 Retracement | Margin Guard] Einführung Aether Elliott Wave Zigzag Pro ist ein leichtgewichtiges, marktkonformes Scalping-System, das entwickelt wurde, um die klassische Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstelle einer komplexen Wellenzählung verwendet es einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die hochwahrscheinliche 1-2-3-Struktur zu identifizieren und
FREE
Emerald Jungle BandMaster
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Smaragddschungel BandMaster (MT4) [Untertitel: Multi-Strategy Bollinger | TP/SL Sealing Protocol | Prop Firm Safe] Einleitung Der Finanzmarkt ist ein Dschungel. Um zu überleben, braucht man Anpassungsfähigkeit und strenge Disziplin. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) ist ein spezialisierter M15 Expert Advisor, der Ordnung ins Chaos bringt. Er wechselt dynamisch zwischen drei Kernstrategien: Trend Pullback , Squeeze Breakout und Mean-Re
FREE
Aether GannFlow TriConfirm Scalper
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4) [Untertitel: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection] Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges, marktkonformes Scalping-System, das auf dem robusten "TriConfirm"-Stack aufbaut. Es macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es drei verschiedene Marktebenen benötigt, um sich vor der Ausführung eines Handels auszurichten: Trend, Momentum und Trigger. Es wurde für die Sta
FREE
Aether GannFlow Scalper Market
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether GannFlow - Scalper Markt v2 (MT4) [Untertitel: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection] Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges M5/M15 Scalping-System, das die Lücke zwischen klassischem Momentum-Trading und geometrischer Marktanalyse schließt. Es kombiniert eine robuste EMA Trend + RSI Pullback Engine mit dem einzigartigen direktionalen Filter des Gann Fan . Es wurde für die Stabilität auf MT4 en
FREE
Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Dorothy Web Spider V292 (MT4) [Untertitel: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine] Einführung Dorothy Web Spider V292 repräsentiert die nächste Generation des Grid Scalping, angetrieben von der leichtgewichtigen Aether-Engine . Im Gegensatz zu statischen Grid-Systemen, die versagen, wenn sich die Marktbedingungen ändern, nutzt Dorothy "Adaptive Tuning" , um RSI-Schwellenwerte und Grid-Abstände auf der Grundlage der A
TempestLightning Elliott Wave Pro
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4) [Untertitel: ZigZag Wave 3 Hunter | Market Health Monitor | USD Risk Logic] Einführung TempestLightning ist ein professionelles Handelssystem, das entwickelt wurde, um die komplexe Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstatt Wellenzählungen zu erraten, verwendet dieser EA einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die klassische 1-2-3-Struktur zu identifizieren und zielt auf den hochprofitabl
Permafrost Sentinel Cryostasis AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Permafrost-Sentinel (MT4) [Untertitel: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding] EinführungPermafrost Sentinel ist ein M15-Multi-Mode-Scalper, der mit einer "Eiskern-Mentalität " entwickelt wurde. Er friert Marktgeräusche ein, behält eine kalte Disziplin bei und führt Trades nur dann aus, wenn die Marktbedingungen den perfekten "Freeze Point " erreichen. Im Gegensatz zu statischen Strategien schaltet dieser EA auto
Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Dorothy Web Spider (MT4) [Untertitel: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] EinführungDorothy Web Spider (DWS) ist kein starrer traditioneller Expert Advisor. Er ist ein automatisierter Handelsassistent, der auf dem "Spider Web"-Mechanismus in Kombination mit der "HydraFlow"-Logik basiert. Anstatt dem Preis mit Marktaufträgen hinterherzujagen, scannt Dorothy automatisch die Marktvolatilität und platziert inte
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Karminroter vulkanischer Oberbefehlshaber AI [Untertitel: Volatilitätsausbruch | Keltner-Kanäle | Prop Firm Safe] Einführung Crimson Volcanic Overlord ist eine algorithmische Handelslösung, die auf den Prinzipien der Volatility Breakout-Logik entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Strategien, die versuchen, Umkehrungen in schwankenden Märkten vorherzusagen, identifiziert dieser Expert Advisor (EA) Perioden der Preiskonsolidierung (der Vul
Nebula Drifter Eclipse AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Nebeltriebwerk Eclipse (MT5) [Untertitel: Trend Pullback | Dual EMA Cloud | Prop Firm Safe] Einführung Nebula Drifter Eclipse ist eine algorithmische Handelslösung, die entwickelt wurde, um "Mean Reversion"-Möglichkeiten innerhalb etablierter Markttrends zu nutzen. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und vermeidet die Jagd nach Ausbrüchen. Stattdessen identifiziert er auf mathematische Weise vor
Quantum Howl Seraph AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (Standard MQL5 Optimiert) Produktname: Quantum Howl Seraph [Untertitel: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit] Einführung Der Preis ist das Fahrzeug, aber das Volumen ist der Treibstoff. Die meisten Breakout-Strategien scheitern, weil sie mit "leeren Tanks" handeln - Preisbewegungen ohne Volumenunterstützung. Quantum Howl Seraph ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Volatilitätsexplosionen zu
Silent Oracle Reverb AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Silent Oracle Reverb [Untertitel: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe] Einführung In einem lauten Markt handelt Silent Oracle Reverb nicht übermäßig. Er beobachtet. Basierend auf der "Gummiband-Theorie " nutzt dieser Expert Advisor das unvermeidliche Zurückschnappen der Preisbewegung aus. Wenn der Markt über die Keltner-Kanäle hinaus überverkauft ist und der Oracle-Indikator (RSI 2) Erschöpfung signalisiert, führt
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Ashen Mirage Protokoll [Untertitel: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Einführung Das Ashen Mirage Protocol ist ein spezialisiertes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um aus "False Breakouts" und "Liquidity Grabs" im Markt Kapital zu schlagen. Im Gegensatz zu Trendfolgesystemen, die oft zu spät einsteigen, verfolgt Ashen Mirage einen konträren Ansatz. Es wartet darauf, dass sich der Markt
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Digital Web Sovereign (MT5) [Untertitel: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Einleitung Die meisten Grid-Systeme scheitern aus einem Grund: Sie kämpfen gegen den Trend an, bis das Konto explodiert. Digital Web Sovereign wurde entwickelt, um diesen Fehler zu beheben. Es handelt sich nicht um eine blinde Grid-Maschine. Er agiert als "souveräner" Herrscher, der nur dann in den Markt eingreift, wenn er von der mächtigen
The Momentum Cluster Neural
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Der Momentum Cluster Neural [Untertitel: 5-Indicator Voting Consensus | Chandelier Exit | Trend Following] Einleitung Warum sich auf einen einzigen Indikator verlassen, wenn man die Weisheit der Masse nutzen kann? Der Momentum Cluster Neural ist ein wissenschaftliches Trendfolgesystem, das auf der Konsenslogik basiert. Es fungiert als zentraler neuronaler Knotenpunkt, der die Signale der 5 stärksten Momentum-Indikatoren der technische
Golden Bitcoin Nexus
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Golden Bitcoin Nexus (MT5) [Untertitel: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix] Einführung Hochvolatile Assets wie Gold (XAUUSD) und Bitcoin (BTCUSD) sind der Friedhof für traditionelle statische Grid EAs. Golden Bitcoin Nexus handelt anders. Er verwendet eine "Elastic Grid"-Architektur , die von der ATR-Volatilität abgeleitet ist. Dies ermöglicht es dem System, bei massiven Marktspitzen zu atmen und bei Konsoli
Ironwind Echoes AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Eisenwind-Echos (MT5) [Untertitel: Lag-Free TEMA | RVI Resonance | Kinetic ATR Exit] Einführung Im Trendhandel ist der Lag der Feind. Traditionelle gleitende Durchschnitte sind oft zu langsam, um zu reagieren. Ironwind Echoes nutzt die Kraft des TEMA (Triple Exponential Moving Average) , um den Lag zu eliminieren. In Kombination mit dem RVI (Relative Vigor Index) bildet es ein "Kinetic Resonance"-System, das nur dann in den Handel ein
Phantom Circuit Overlord v700 AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Phantom Schaltung Overlord v700 (MT5) [Untertitel: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix] Einleitung Der Markt wird von versteckten Ebenen angetrieben, die die meisten Händler ignorieren. Phantom Circuit Overlord ist ein spezialisiertes Trend-Following-System, das entwickelt wurde, um diese "Phantomzonen" zu jagen. Anstelle von statischen Unterstützungen/Widerständen identifiziert es historische Fraktale und erw
Wildbone Crimson Choir AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Wildbone Crimson Choir (MT5) [Untertitel: Structural Breakout | Harmonic RVI-MFI | Fortress Guard Logic] Einleitung Der Markt ist ein chaotischer Chor. Um zu profitieren, müssen Sie die Momente identifizieren, in denen alle Stimmen in Harmonie singen. Wildbone Crimson Choir ist ein wissenschaftliches Structural Breakout System. Es definiert den "Wildbone" des Marktes mit Hilfe von Hüllkurven und führt Trades nur dann aus, wenn sie dur
Hexstorm Velvet Crown AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Hexstorm Samtkrone AI (MT5) [Untertitel: Hexagonal Mean-Reversion | Bollinger Touch | The Great Wall Safety] Einführung Hexstorm Velvet Crown AI ist ein präzisionsgefertigtes Mean-Reversion-System, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrungen an Marktextremen zu erfassen. Im Gegensatz zu trendfolgenden Bots, die in schwankenden Märkten zerhackt werden, lebt Hexstorm von der Volatilität. Er verwendet eine "Hexagonal Touch"-
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Untertitel: Donchian Breakout | Ichimoku Cloud | Silent Fortress Safety] Einführung Cyber Druid Hollowgate AI ist ein fortschrittliches Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um massive Marktexpansionen zu erfassen. Es kombiniert die uralte Weisheit des Druiden (Ichimoku Cloud Trend Filter) mit der Präzision des Hollowgate (Donchian Channel Breakout). Das Ergebnis ist eine Strategie, die das Marktraus
Solar Abyss Twinforge AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Solar Abyss Twinforge AI (MT5) [Untertitel: Hybrid Volatility System | Mean-Reversion & Trend | Silent Fortress Core] Einführung Solar Abyss Twinforge AI ist ein Dual-Engine-Handelssystem, das sich sofort an Marktzustände anpasst. Es wurde entwickelt, um das älteste Problem im Handel zu lösen: "Trend-Bots versagen in schwankenden Märkten, und Range-Bots versagen in schwankenden Märkten." Der Twinforge Sensor überwacht die Volatilität
Obsidian Lantern Syndicate AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Obsidianische Laterne Syndikat (MT5) [Untertitel: Alligator Trend | Fractal Breakout | Money Flow MFI] Einführung Obsidian Lantern Syndicate ist ein Elite-Handelssystem, das die Chaostheorie (Bill Williams) mit der modernen Volumenflussanalyse integriert. Es beleuchtet den Markt mit "The Lantern" (Alligator-Indikator), um die Trendstruktur zu definieren, identifiziert präzise Einstiegspunkte über "The Obsidian" (Fraktale) und filtert
Aether Fang Nightbloom AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether Fang Nightbloom (MT5) [Untertitel: Keltner Compression | Force Impulse | Silent Fortress Safety] Einführung Aether Fang Nightbloom ist ein spezialisiertes Volatilitätsausbruchssystem, das entwickelt wurde, um die explosivsten Marktbewegungen zu jagen: Volatilitätsausdehnungen . Im Gegensatz zu Standard-Breakout-Bots, die jedes Hoch kaufen, wartet dieser EA darauf, dass der Markt in einen Zustand tiefer "Kompression" (The Nightb
Chaos Manuscript Oracle AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Chaos Manuskript Oracle (MT5) [Untertitel: Fractal Prediction | Ichimoku Cloud | Cryo-Stasis Safety] Einleitung Chaos Manuscript Oracle ist ein visionäres Handelssystem, das versucht, die verborgene Struktur des Marktes mithilfe der Fraktalen Geometrie zu entschlüsseln. Es agiert als Orakel , das mit Hilfe der Ichimoku-Wolke in die Zukunft blickt, während es die Vergangenheit mit Hilfe eines tiefgründigen Fraktalen Manuskripts entschl
Marble Tempest Runemaker AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Marble Tempest Runemaker (MT5) [Untertitel: Rolling Momentum | Volatilitätsfilter | Kryo-Stasis Sicherheit] Einführung Marble Tempest Runemaker ist ein einzigartiges "Cyclic Decoding" Handelssystem, das den Marktpreis als ein rollendes Objekt behandelt, das von der Schwerkraft (Trends) und Stürmen (Volatilität) beeinflusst wird. Es kombiniert die strukturelle Präzision von "The Marble" (Parabolic SAR) mit der Momentum-Dekodierungskraf
Ghostforge Bloom Requiem AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Ghostforge Bloom Requiem AI (MT5) [Untertitel: TEMA-Geschwindigkeit | Volatilität Bloom | Kryo-Stasis-Sicherheit] Einführung Ghostforge Bloom Requiem AI ist ein Elite-Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um rasante Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Rauschen der Unentschlossenheit herauszufiltern. Es arbeitet nach einer ausgeklügelten "Lebenszyklus"-Logik: Es wartet darauf, dass der Trend geschmiedet wird (The Ghostfo
Moonlit Bastion Nomicon AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Mondlichtbastion Nomicon (MT5) [Untertitel: Bollinger Reversion | RSI/ADX Filter | Cryo-Stasis Sicherheit] Einführung Moonlit Bastion Nomicon ist ein präzises Mean-Reversion-System, das für extreme Marktbedingungen entwickelt wurde. Es stellt den Markt als eine Festung (die Bastion ) dar, die von Volatilität umgeben ist. Es verwendet ein Bollinger Band mit hoher Abweichung (3,0) , um die "Walls" zu definieren, zieht ein strenges Regel
Inkspire Radiant Tyrant AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Inkspire Strahlender Tyrann (MT5) [Untertitel: Adaptive Flow | Radiant Momentum | Cryo-Stasis Safety] Einführung Inkspire Radiant Tyrant ist ein Trend-Dominanz-System, das entwickelt wurde, um die Unentschlossenheit des Marktes zu brechen. Es visualisiert den Trend als fließende Tinte mit Hilfe des Adaptive Moving Average (AMA ), misst seine Strahlungsenergie mit dem RSI und führt nur dann Trades aus, wenn der Tyrant (Williams %R) die
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension