Inferno Storm v17 Final

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Inferno Storm v1.7 Final (MT4)

[Untertitel: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution]

EinleitungInfernoStorm v1.7 ist ein spezialisiertes M15 Scalping System, das speziell für MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Es kombiniert Trendfolge-Disziplin mit Breakout- und Pullback-Mechanismen.

Im Gegensatz zu Standard-MT4-Bots, die bei ECN-Brokern häufig aufgrund von Ausführungsfehlern scheitern, verfügt Inferno Storm über eine marktsichere Architektur. Er führt Trades zunächst mit SL/TP=0 aus und ändert dann sofort die Order, um präzise USD-basierte Ziele anzuwenden. Dadurch wird die häufig auftretende Fehlermeldung "Error 130: Invalid Stops" vermieden und die Kompatibilität mit strengen ECN/Raw Spread-Brokern gewährleistet.

Handelsstrategie Das System verwendet eine "Triple-Lane"-Logik auf dem M15-Zeitrahmen:

Regime-Filter (The Gate): Verwendet den Supertrend (ATR 10, Mult 2.5), um den primären Trend zu definieren. Er kauft nur in Aufwärtstrends und verkauft in Abwärtstrends. Spur A - Donchian Breakout: Erfasst die Volatilitätsausweitung, wenn der Preis den 12-Perioden-Donchian-Kanal durchbricht. Spur B - EMA-Pullback: Identifiziert Value-Einträge, wenn der Kurs in die EMA(20)-Zone zurückzieht, was durch die Verschiebung des MACD-Histogramms bestätigt wirdAlle Einträge werden durch eine 24-Stunden-Saisonalitätsprognose (H1-Medianbereich) gefiltert, um chaotische Marktzeiten zu vermeiden.

Hauptmerkmale

Fireshield-Schutz: Ein Sicherheitsmechanismus, der den Handel für eine bestimmte Abkühlungsperiode unterbricht, wenn das tägliche Verlustlimit ( DailyLossLimitUsd ) erreicht wird.

Anti-Error 130/131/134: Eine fortschrittliche Codelogik, die Lot-Schritte normalisiert und die freie Marge vor der Ausführung überprüft, um Ablehnungen durch den Broker zu verhindern.

Intelligentes Pyramidieren: Fügt Positionen nur dann hinzu (Skalierung), wenn der Handel im Gewinn ist und bestimmte ATR-Abstandsbedingungen erfüllt sind.

USD-basierte Ziele: Ermöglicht die Definition von Take Profit und Stop Loss in exakten Dollarbeträgen (z.B. Target $6, Stop $3), mit einem optionalen ATR Trailing Stop.

Empfehlungen

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Zeitrahmen: M15 (Streng).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD), XAUUSD (Gold), und liquide Kryptowährungen.

Konto: ECN/Raw Spread (VPS mit niedriger Latenzzeit empfohlen).

EingabeparameterBittepassen Sie diese Einstellungen an Ihre Strategie an:

=== 1. SIGNALE & STRATEGIE === SignalTF : Zeitrahmen für die Logik (Standard: M15). ST_ATR_Period / ST_Mult : Supertrend-Einstellungen. Donchian_Length : Periode des Ausbruchskanals. EMA_Period / MACD : Pullback-Einstellungen.

=== 2. MARKTQUALITÄT === ADX_Min : Erforderliche Mindesttrendstärke. MaxSpreadPoints : Maximal erlaubter Spread. UseSeasonalityForecast : Aktivieren/Deaktivieren der stündlichen Volatilitätsvorhersage.

=== 3. ZIELE & TRAILING === UseUsdTargets : Aktivieren Sie feste USD-Ausgänge. TpUsd / SlUsd : Take Profit und Stop Loss in Dollars. UseTrailingStop : Aktivieren Sie das dynamische ATR-Trailing.

=== 4. RISIKO & AUSFÜHRUNG === UseRiskPercent : Risiko pro Handel (z.B. 1,0%). EnablePyramiding : Erlaubt das Hinzufügen zu Gewinntrades. DailyLossLimitUsd : Fireshield Auslöseschwelle (in USD).



Installationshandbuch

Laden Sie die . ex4-Datei in Ihren MQL4\Experts-Ordnerherunter . Aktualisieren Sie Ihren Navigator und ziehen Sie den EA auf einen M15-Chart. Aktivieren Sie "Live Trading zulassen" und "DLL-Importe zulassen" (falls dies für Ihr Setup erforderlich ist, für die Standardversion normalerweise nicht nötig). Stellen Sie Ihre Risikobereitschaft in UseRiskPercent oder Fix Lots ein.