Zenox

Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar.

Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis!

Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch)

Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu einem leistungsstarken Handelsalgorithmus geführt.

Ich verwendete einen hochwertigen Datensatz, der die Jahre 2000 bis heute umfasst. Die KI wurde auf einem Server mit modernsten Machine-Learning-Verfahren trainiert, gefolgt von Reinforcement Learning. Dieser Prozess dauerte mehrere Wochen, aber die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Der Trainingszeitraum erstreckt sich von 2000 bis 2020. Die Daten ab 2020 sind Out-of-Sample-Daten. Eine so hohe Out-of-Sample-Performance über mehrere Jahre ist außergewöhnlich. Sie beweist, dass sich die KI-Ebene problemlos an neue Marktbedingungen anpassen kann, was von entscheidender Bedeutung ist. Viele Expert Advisors sind im Grunde fest programmierte, optimierte Zeitbomben, die irgendwann versagen werden, während Zenox sich an neue Marktbedingungen anpassen kann.

Zenox verwendet stets vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und setzt Kauf-/Verkaufs-Stop-Orders ein, um Trades mit hoher Rendite zu eröffnen. Pro Paar ist nur eine Kauf- und eine Verkaufsposition zulässig, was ein diszipliniertes Risikomanagement gewährleistet. Es wird kein Trailing-Stop verwendet, was Slippage reduziert und sowohl Gewinne als auch Stabilität erhöht. Gefährliche Grid- oder Martingale-Strategien werden vermieden. Wichtig ist, dass ich die Indikatorparameter nicht überoptimiert habe – viele Einstellungen zeigten gute Ergebnisse, was mein Vertrauen in die Stabilität des Indikators bestärkt.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne per Direktnachricht, E-Mail oder Microsoft Teams an uns wenden: peter.omer.m.deschepper@outlook.com und dem öffentlichen Kanal hier beitreten, um Updates zu Zenox zu erhalten.

Seien Sie sich bewusst: Zenox ist nur über die MQL5-Plattform erhältlich. Wenn es auf einer anderen Website verkauft wird, handelt es sich um Betrug.

Empfohlene Einstellungen:

  • Risikoeinstellungen: Der Standardwert liegt bei 5 % Risiko pro Trade. Passen Sie diesen Wert Ihrer Risikobereitschaft an. Ein Prozentsatz über 10 % wird grundsätzlich nicht empfohlen, es sei denn, die maximale Anzahl offener Positionen ist auf 5 oder weniger eingestellt.

  • Zeitrahmen und Symbol: Zenox ist nicht von den Chart-Zeitrahmen abhängig. Obwohl es typischerweise auf dem EUR/USD H1-Chart verwendet wird, können Sie es auf jedem Symbol oder Zeitrahmen ausführen. Es ist nicht notwendig, es an mehrere Charts anzuhängen, Zenox kann alle Trades von einer einzigen Chart-Instanz aus verwalten.

  • Mindestkontostand: 750 $ mit automatischem Risiko von 5 %. Passen Sie es entsprechend Ihrem gewünschten Risikoniveau an.

  • Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit jedem Broker und jeder Kontowährung. Für die beste Performance wird die Verwendung eines VPS empfohlen (z.B. MQL5 VPS, der für das Live-Signal verwendet wird). Zenox ist nicht empfindlich gegenüber hohem Spread oder Slippage.

  • Backtesting: Für ein genaues Backtesting mit qualitativ hochwertigen Tick-Daten verwenden Sie am besten das standardmäßige MetaTrader 5 Terminal, das direkt von MQL5 heruntergeladen wurde. Beachten Sie, dass Zenox aufgrund seiner Swing-Trade-Logik das Verhalten hat, einen Korb (Basket) mit offenen Positionen zu halten. Wenn Sie ein Backtesting durchführen und das Enddatum erreicht wird, schließt es alle offenen Positionen, wahrscheinlich mit einem gewissen Verlust. Im realen Leben bleiben diese Positionen jedoch offen, bis der Take Profit oder Stop Loss erreicht wird, sodass das Ende des Backtests nicht genau ist.

Parameter:

  • Automatisches Risiko-Setting -> Wird verwendet, um die automatische Lot-Größe für jede Order zu berechnen, sodass jede Order dieses Risiko in % des aktuellen Kontostands hat.

  • Equity für das automatische Risiko-Setting verwenden -> Nützlich, wenn mehrere Expert Advisor oder manuelle Trades ausgeführt werden. Es verwendet die Equity (Eigenkapital) anstelle des Kontostands zur Berechnung des Risikos.

  • Verwenden Sie einen festen Kontostand für die automatische Risikoeinstellung -> Nützlich, wenn Sie regelmäßig Gelder abheben möchten, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen, und erleichtert außerdem die Berechnung des durchschnittlichen monatlichen Gewinns über längere Zeiträume im Backtest.

  • Fester Saldo -> Der Betrag, der für den festen Saldo verwendet wird. Die Logik des festen Saldos beinhaltet eine Prüfung, um zu verhindern, dass der tatsächliche Kontostand überschritten wird. Sollte der feste Saldo den tatsächlichen Kontostand überschreiten, wird dieser verwendet.

  • Feste Lot-Größe (deaktiviert das automatische Risiko-Setting, wenn größer als 0) -> Das Festlegen eines Wertes größer als 0 deaktiviert die automatische Lot-Größenberechnung.

  • Maximal offene Positionen -> Legt die maximale Anzahl offener Positionen für Zenox basierend auf der Magic Number fest. Kann für Prop-Firm-Benutzer hilfreich sein.
  • Trading für bestimmte Paare aktivieren/deaktivieren ->
    • XAUUSD (Gold)
    • GBPUSD
    • GBPAUD
    • GBPJPY
    • EURUSD
    • EURGBP
    • EURJPY
    • AUDUSD
    • AUDCHF
    • AUDNZD
    • NZDUSD
    • NZDCAD
    • NZDJPY
    • USDCAD
    • USDCHF
    • USDJPY

  • Präfix für Symbole (z.B. das Präfix von "mEURUSD" ist "m") -> Wenn Ihr Broker ein Präfix für diese Symbole verwendet, können Sie es hier definieren. Wenn nicht, lassen Sie es leer.

  • Suffix für Symbole (z.B. das Suffix von "EURUSDm" ist "m") -> Wenn Ihr Broker ein Suffix für diese Symbole verwendet, können Sie es hier definieren. Wenn nicht, lassen Sie es leer.

  • Magic Number -> Weist den Orders eine eindeutige Kennung zu, nützlich beim Ausführen mehrerer Expert Advisor.

  • Kommentar -> Benutzerdefinierte Order-Labels zur einfachen Identifizierung von Zenox-Trades.

  • Chart-Panel sichtbar -> Schaltet das Chart-Panel ein/aus.

  • Randomizer für Entry, SL und TP verwenden -> Schaltet den Randomizer ein/aus (standardmäßig ist er ausgeschaltet). Dieser ist für Prop-Firm-Konten konzipiert, die keine identischen Trades zwischen Benutzern zulassen. Für die meisten Benutzer wird nicht empfohlen, ihn auf "wahr" (true) zu setzen, da dies zu einer etwas schlechteren Performance führen kann.

  • Maximale Random-Punkte für den Randomizer -> Legt die maximal zulässigen Random-Punkte für den Randomizer fest.

Bewertungen 25
Gui Gen Freddy Tay
248
Gui Gen Freddy Tay 2025.12.22 13:55 
 

Many thanks, Peter. Good and stable EA, just have to be patient with the markets, the profits will come.

Matias Hernan Nulman
537
Matias Hernan Nulman 2025.12.14 08:01 
 

After a month using this EA, I can only say it's a great product and as described. After one month it returned the investment and more in a great fashion. I highly recommend this product. Maybe the only con is that each trade took a long time to close, but if you take the right risk % for you it could manageable without a high DD. I will keep posting un update after 3 - 6 and 12 months.

Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:28 
 

Just gonna give a very blunt review! This EA has been my most expensive ever purchase on here, Although I have used it for about a week it has made up most of what I paid for it. Just be sure to control your risk management and This will definitively be one of your best investments :)

Auswahl:
KARMIC
94
KARMIC 2025.12.25 18:41 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.25 18:56
Thank you for the review. I choose quality over quantity for sure. With the right patience and knowledge, I have come to understand that you can build a complete multi-pair EA. When combined with the right strategy, it can be really powerful. This is where my focus will be over the long term, as I believe in my own trading systems.
Kind regards,
Peter
Gui Gen Freddy Tay
248
Gui Gen Freddy Tay 2025.12.22 13:55 
 

Many thanks, Peter. Good and stable EA, just have to be patient with the markets, the profits will come.

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.22 14:09
Thanks, I appreciate your review! Patience is indeed key, and as seen in the live signal, it pays off over time.
Kind regards,
Peter
Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.12.18 11:58 
 

开单的位置非常夸张，盈亏比差太多了，亏损一次要4次差不多回本，第一次就亏损，我想发了这么多钱买的是这东西，感觉非常不好，想买的要三思而后行

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.18 12:43
您需要一些时间才能了解它的长期表现。每笔交易都有固定的止损，并且每个货币对只允许一次买入/卖出，因此风险并不高。此外，风险回报比并非总是 3:1，有时可能是 1:1。风险回报比本身并不能说明全部情况，重要的是风险回报、盈利因子和恢复因子的组合，这种组合才是最重要的，而且它非常平衡。其表现非常出色。使用几周后，您会更好地理解。
此致敬礼
Matias Hernan Nulman
537
Matias Hernan Nulman 2025.12.14 08:01 
 

After a month using this EA, I can only say it's a great product and as described. After one month it returned the investment and more in a great fashion. I highly recommend this product. Maybe the only con is that each trade took a long time to close, but if you take the right risk % for you it could manageable without a high DD. I will keep posting un update after 3 - 6 and 12 months.

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.14 09:05
Thanks for the review. That is a great start! Indeed, thanks to proper risk management capabilities, everything can stay under control without any issues.
Kind regards,
Peter
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:28 
 

Just gonna give a very blunt review! This EA has been my most expensive ever purchase on here, Although I have used it for about a week it has made up most of what I paid for it. Just be sure to control your risk management and This will definitively be one of your best investments :)

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.11 20:34
Thank you for the review! Great to hear about the strong performance. Wishing you continued long term success.
Kind regards,
Peter
yoshishi0120
29
yoshishi0120 2025.12.11 14:20 
 

I've only been using Zenox for three weeks, and my account balance is already up 15%. I really appreciate how dedicated the creator is to frequent updates and improving usability. With public live signals, it’s a trustworthy tool, and personally, I consider it a masterpiece. Hats off to the creator's knowledge and dedication. Thank you.

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.11 14:31
Thank you for the kind words! It's my pleasure to add useful features and it’s great to hear about your positive results.
Kind regards,
Peter
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 15:46 
 

Great bot for swing trading. Real strategy. Runs on many of my live accounts now. Keep in mind that trades might be open for several weeks which generates equity drawdown. It's normal and save. All trades have a SL. I recommend everybody to start with 1 - 2% risk per trade to get a feeling for this trading style. Once you adapt I am sure this benefits everybody since these are strategies which tend to work in the long run. Also great portfolio with many currency pairs for risk diversification.

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.07 16:00
Thank you for the review, that’s a great summary with good recommendations! I agree it can be a good idea to start with lower risk to get used to it. It’s always possible to increase the risk later on, even if there are open orders and positions. With the magic number, Zenox is able to pick up activity and restart without an issue. It’s true that some positions stay open for longer periods while others close within a short period. Because of the fixed stoploss on each position, the risk management possibilities, and a balanced pairs basket, everything evens out.
Kind regards,
Peter
AHT TAR
406
AHT TAR 2025.12.05 03:48 
 

Thank you for This EA , Really This EA Good for Investment for Long Time

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.05 06:13
Thank you for the review, long term is the way to go!
Kind regards,
Peter
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.01 22:25 
 

This expert advisor (EA) disappointed me due to its very high price and below-average performance. Trades could remain open for up to a month. I own all the EAs listed here in mql5 all and can say I have better ones at better prices. I will update this review if this EA improves. Currently, I don't use this robot on my own accounts. Another negative point is that it doesn't work at all on funded accounts. This review is honest.

update 2-12-2025 /When I meant owning all the robots, I meant owning most of them, in, the first 3 or 4 pages in MQL5.

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.05 06:20
Zenox is a swing-trading EA, which is explained clearly in its documentation. There is also a live signal on a reputable broker that shows a very stable growth curve. This live signal also demonstrates that trades can remain open for longer periods, so I don’t really understand your negative claims. Furthermore, your review isn’t honest, as your claim that it doesn't work on funded account is simply false, it also works on funded accounts, the Risk per trade in combination with Max open positions gives you the opportunity to create multiple unique setups for funded accounts, it allows you to respect the requested maximum drawdown.
Kind regards,
Peter
Ibraheem Salah
37
Ibraheem Salah 2025.11.22 16:09 
 

keep going, bro you're great EA is amazing

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.11.22 16:38
Thank you for the review!
Kind regards,
Peter
Ibrahim Siraz
806
Ibrahim Siraz 2025.11.07 09:35 
 

Finally ended up buying Zenox and added it to my portfolio. I’m hopeful it will perform differently and work well in the long term. Wim’s review definitely pushed me to go for it. I’ll share the results and my review in a couple of months

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.11.07 09:54
Sounds good, thank you for the review!
Kind regards,
Peter
Profalgo Limited
83417
Wim Schrynemakers 2025.10.31 14:32 
 

Solid product, based on an actual strategy and very decent live results on a respectable broker. A lot of diversification already inside the EA, as it runs on a bunch of different pairs, all from 1 chart. That's how it should be. I don't buy a lot of products myself as I'm very picky. But this is a good one, and it has proven already it's robustness with the live results. Good EA's deserve more attention on this platform in my opinion, so even though it's "competition" to my own products, I want to see more products like this in the top 10, instead of all the martingales that have no real strategy behind it. Good work!

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.31 14:51
Thank you for this thoughtful review! I truly appreciate your perspective as a selective buyer and fellow developer, it means a lot that Zenox stands out to you for its real strategy, diversification, and proven live performance. You're absolutely right: running multiple pairs from a single chart is a smart way to manage risk and achieve sustainable growth. I'm glad the robustness shines through in the results, especially on a solid broker. Your support for quality EA's over short-term gimmicks is refreshing, and I share that vision for the platform. Wishing you continued success with your own projects!
Kind regards,
Peter
Leonstevey20
367
Leonstevey20 2025.10.30 08:40 
 

Right from the beginning when i saw Zenox EA i was super impressed and had a strong belief this is an EA that can generate me profits patiently long-term, so far my insticts were right and i'm glad i got it at fair price while i could, the developer is also honest and super helpful, looking forward to more profits ahead with ZENOX💎

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.30 08:53
Thank you for the amazing review!
Kind regards,
Peter
Nguyen Van Hung
528
Nguyen Van Hung 2025.10.01 13:41 
 

Thật sự không có lời gì để nói. tôi đã mua gần 100 EA trên MQL 5 và đây là EA mà tôi đánh giá là ổn định và tốt nhất để đi dường dài. Điều bạn cần là thuê một VPS 5 năm. sau đó Set and forget

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.01 14:09
Exactly! Long term performance is what matters and no manual intervention is needed, just set and forget.
Kind regards,
Peter
Zi Qing Zhu
545
Zi Qing Zhu 2025.09.17 03:52 
 

I don't know how I ended up buying this EA. It's a fantastic design. The author is very responsible. I 100% recommend this EA. Without doubt, this EA deserves 5 stars.

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.09.17 04:51
Thank you for the amazing review!
Kind regards,
Peter
ken2pa
449
ken2pa 2025.08.19 11:37 
 

I have been observing for nearly four months, and about 95% of the entries immediately move against the position and turn negative right after entry. They either end up being stopped out, or remain as negative positions that I am still holding. The take-profit range is far too narrow compared to the stop-loss range. I am not ready to dismiss this EA yet. Depending on future results, I may reconsider my evaluation.

----

October 20 Update

This EA is constantly evolving and has been performing even better than when I first purchased it.

The R/R ratio, which I was concerned about, has also improved. I’m looking forward to seeing its future performance.

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.20 08:35
Thank you for the updated review. It's great to see the EA is evolving and performing better, with an improved R/R ratio as you noted. Some positions do indeed go into profit quickly, while others stay open longer, which aligns with the swing trading behavior of this EA—clearly visible in back tests. Long-term tests with MQL5's default terminal and every tick provide ample insight into its live signal performance. Looking forward to the future results as well!
Kind regards,
Peter
Biohacker1
240
Biohacker1 2025.08.15 16:12 
 

Good live signal that uses a breakout strategy, which is typically less prone to over-optimization. The EA has been stress-tested with 25% out-of-sample data and possibly a Monte Carlo ‘ESC’ stress test, indicating strong robustness. It’s also well diversified. Peter implemented the randomizer feature just days after I requested it, so excellent user support. The EA trades on higher timeframes, which I believe increases the probability of long-term profitability, and it employs a money management method similar to that of many top-ranked signals. It maintains a solid risk-to-reward ratio, leveraging reinforcement learning principles to achieve a high win rate and robust analysis. Because the EA places many trades, no single loss can significantly impact the account and unlike some AI-based EAs where one losing trade could wipe out half the account balance. As the saying goes, ‘In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine.’

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.08.15 16:55
Thanks for the awesome review, it is indeed the long term performance that matters. Glad I could help with the randomizer function!
Kind regards,
Peter
pooborde
99
pooborde 2025.07.03 08:05 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.07.03 08:22
Thanks for the great review! Glad you like its trend-following and risk control features.
Kind regards,
Peter
Nice Trader
2763
Aller Uja 2025.06.16 11:09 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.06.16 11:25
This is a fantastic and insightful review! Thank you so much for your thorough testing and for sharing your valuable long-term perspective.
Zenox is indeed designed for long-term, balanced growth, not taking aggressive risks to grow fast in a short period. However, with the help of sixteen pairs since version 2.0, we can expect even more balanced growth and activity. I hope the live signal, with a real live account and a proper broker, will already help manage expectations for later on. Version 2.0 has just been released, so we can expect even more long-term growth from now. The great thing is that it is not spread sensitive, so it's also not really broker sensitive. Looking forward to the future!
Kind regards,
Peter
Michael Arthur Schorr
1760
Michael Arthur Schorr 2025.06.12 21:19 
 

So far Support is very good and ea is stable and profitable of author Renaissance Committed to the ea as he has been it will be great

PETER OMER M DESCHEPPER
3433
Antwort vom Entwickler PETER OMER M DESCHEPPER 2025.06.12 21:26
Thank you! Looking forward to Zenox's profitability.
Kind regards,
Peter
