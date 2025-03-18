Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch)

Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu einem leistungsstarken Handelsalgorithmus geführt.



Ich verwendete einen hochwertigen Datensatz, der die Jahre 2000 bis heute umfasst. Die KI wurde auf einem Server mit modernsten Machine-Learning-Verfahren trainiert, gefolgt von Reinforcement Learning. Dieser Prozess dauerte mehrere Wochen, aber die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Der Trainingszeitraum erstreckt sich von 2000 bis 2020. Die Daten ab 2020 sind Out-of-Sample-Daten. Eine so hohe Out-of-Sample-Performance über mehrere Jahre ist außergewöhnlich. Sie beweist, dass sich die KI-Ebene problemlos an neue Marktbedingungen anpassen kann, was von entscheidender Bedeutung ist. Viele Expert Advisors sind im Grunde fest programmierte, optimierte Zeitbomben, die irgendwann versagen werden, während Zenox sich an neue Marktbedingungen anpassen kann.



Zenox verwendet stets vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und setzt Kauf-/Verkaufs-Stop-Orders ein, um Trades mit hoher Rendite zu eröffnen. Pro Paar ist nur eine Kauf- und eine Verkaufsposition zulässig, was ein diszipliniertes Risikomanagement gewährleistet. Es wird kein Trailing-Stop verwendet, was Slippage reduziert und sowohl Gewinne als auch Stabilität erhöht. Gefährliche Grid- oder Martingale-Strategien werden vermieden. Wichtig ist, dass ich die Indikatorparameter nicht überoptimiert habe – viele Einstellungen zeigten gute Ergebnisse, was mein Vertrauen in die Stabilität des Indikators bestärkt.



Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne per Direktnachricht, E-Mail oder Microsoft Teams an uns wenden: peter.omer.m.deschepper@outlook.com und dem öffentlichen Kanal hier beitreten, um Updates zu Zenox zu erhalten.

Seien Sie sich bewusst: Zenox ist nur über die MQL5-Plattform erhältlich. Wenn es auf einer anderen Website verkauft wird, handelt es sich um Betrug.

Empfohlene Einstellungen:

Risikoeinstellungen: Der Standardwert liegt bei 5 % Risiko pro Trade. Passen Sie diesen Wert Ihrer Risikobereitschaft an. Ein Prozentsatz über 10 % wird grundsätzlich nicht empfohlen, es sei denn, die maximale Anzahl offener Positionen ist auf 5 oder weniger eingestellt.

Zeitrahmen und Symbol: Zenox ist nicht von den Chart-Zeitrahmen abhängig. Obwohl es typischerweise auf dem EUR/USD H1-Chart verwendet wird, können Sie es auf jedem Symbol oder Zeitrahmen ausführen. Es ist nicht notwendig, es an mehrere Charts anzuhängen, Zenox kann alle Trades von einer einzigen Chart-Instanz aus verwalten.

Mindestkontostand: 750 $ mit automatischem Risiko von 5 %. Passen Sie es entsprechend Ihrem gewünschten Risikoniveau an.

Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit jedem Broker und jeder Kontowährung. Für die beste Performance wird die Verwendung eines VPS empfohlen (z.B. MQL5 VPS, der für das Live-Signal verwendet wird). Zenox ist nicht empfindlich gegenüber hohem Spread oder Slippage.

Backtesting: Für ein genaues Backtesting mit qualitativ hochwertigen Tick-Daten verwenden Sie am besten das standardmäßige MetaTrader 5 Terminal, das direkt von MQL5 heruntergeladen wurde. Beachten Sie, dass Zenox aufgrund seiner Swing-Trade-Logik das Verhalten hat, einen Korb (Basket) mit offenen Positionen zu halten. Wenn Sie ein Backtesting durchführen und das Enddatum erreicht wird, schließt es alle offenen Positionen, wahrscheinlich mit einem gewissen Verlust. Im realen Leben bleiben diese Positionen jedoch offen, bis der Take Profit oder Stop Loss erreicht wird, sodass das Ende des Backtests nicht genau ist.

Parameter:

Automatisches Risiko-Setting -> Wird verwendet, um die automatische Lot-Größe für jede Order zu berechnen, sodass jede Order dieses Risiko in % des aktuellen Kontostands hat.

Equity für das automatische Risiko-Setting verwenden -> Nützlich, wenn mehrere Expert Advisor oder manuelle Trades ausgeführt werden. Es verwendet die Equity (Eigenkapital) anstelle des Kontostands zur Berechnung des Risikos.

Verwenden Sie einen festen Kontostand für die automatische Risikoeinstellung -> Nützlich, wenn Sie regelmäßig Gelder abheben möchten, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen, und erleichtert außerdem die Berechnung des durchschnittlichen monatlichen Gewinns über längere Zeiträume im Backtest.



Fester Saldo -> Der Betrag, der für den festen Saldo verwendet wird. Die Logik des festen Saldos beinhaltet eine Prüfung, um zu verhindern, dass der tatsächliche Kontostand überschritten wird. Sollte der feste Saldo den tatsächlichen Kontostand überschreiten, wird dieser verwendet.

Feste Lot-Größe (deaktiviert das automatische Risiko-Setting, wenn größer als 0) -> Das Festlegen eines Wertes größer als 0 deaktiviert die automatische Lot-Größenberechnung.

Maximal offene Positionen -> Legt die maximale Anzahl offener Positionen für Zenox basierend auf der Magic Number fest. Kann für Prop-Firm-Benutzer hilfreich sein.

Trading für bestimmte Paare aktivieren/deaktivieren -> XAUUSD (Gold) GBPUSD GBPAUD GBPJPY EURUSD EURGBP EURJPY AUDUSD AUDCHF AUDNZD NZDUSD NZDCAD NZDJPY USDCAD USDCHF USDJPY



Präfix für Symbole (z.B. das Präfix von "mEURUSD" ist "m") -> Wenn Ihr Broker ein Präfix für diese Symbole verwendet, können Sie es hier definieren. Wenn nicht, lassen Sie es leer.

Suffix für Symbole (z.B. das Suffix von "EURUSDm" ist "m") -> Wenn Ihr Broker ein Suffix für diese Symbole verwendet, können Sie es hier definieren. Wenn nicht, lassen Sie es leer.

