ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Solar Abyss Twinforge AI (MT5)

[Untertitel: Hybrid Volatility System | Mean-Reversion & Trend | Silent Fortress Core]

Einführung Solar Abyss Twinforge AI ist ein Dual-Engine-Handelssystem, das sich sofort an Marktzustände anpasst. Es wurde entwickelt, um das älteste Problem im Handel zu lösen: "Trend-Bots versagen in schwankenden Märkten, und Range-Bots versagen in schwankenden Märkten." Der Twinforge Sensor überwacht die Volatilität in Echtzeit. Wenn der Markt ruhig ist, aktiviert er "The Abyss" (Mean Reversion). Wenn die Volatilität explodiert, schaltet er auf "The Solar" (Trendfolge) um.

Version 1.00: Silent Fortress Core Diese Version ist mit der Sicherheitsarchitektur "Silent Fortress" ausgestattet. Sie verfügt über einen robusten Trailing-Stop-Mechanismus, der eine dynamische "Sicherheitsmauer" (max. 400 Punkte oder 2x Spread) berechnet, die sicherstellt, dass Ihre Trades nicht durch Rauschen unterdrückt oder durch Broker-Limits während Nachrichtenereignissen abgelehnt werden.

Handelsstrategie (Dual-Engine-Logik)

Twinforge-Sensor: Verwendet die Standardabweichung zur Messung der Marktwärme. Niedrige Volatilität (< Schwellenwert): Schaltet The Abyss ein.

Hohe Volatilität (> Schwellenwert): Schaltet The Solar ein. Triebwerk 1: The Abyss (Bereich): Nutzt die Erschöpfung der Preise mit Hilfe von Hüllkurven aus. Er kauft am unteren Band und verkauft am oberen Band, wenn der Markt ruhig ist. Triebwerk 2: Die Sonne (Trend): Nutzt die Schwungkraft des MACD. Er identifiziert "Goldene Kreuze" und "Todeskreuze", um explosive Bewegungen zu erfassen, wenn der Markt erwacht.

Hauptmerkmale

Hybride Anpassungsfähigkeit: Ein EA für alle Marktbedingungen. Er wechselt nahtlos die Logik, ohne dass der Benutzer eingreifen muss.

Silent Fortress Trailing: Ein intelligentes Ausstiegssystem, das einen massiven Sicherheitspuffer (400+ Punkte) beibehält. Es schützt Ihre Gewinne vor Stop-Hunting und Spread-Spitzen.

Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes dynamisches Lot-Sizing. Geben Sie Ihren Risikoprozentsatz ein (z.B. 2,0%), und der EA berechnet das genaue Volumen basierend auf Ihrem Stop-Loss.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist unabhängig und durch einen harten Stop Loss geschützt.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1 (Beste Balance für Hybrid Logic).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== TWINFORGE SENSOR === InpVolThreshold : Das Volatilitätsniveau, das den Strategiewechsel auslöst.

=== THE ABYSS (BEREICH) === InpEnvPeriod / Deviation : Hüllkurveneinstellungen für ruhige Märkte.

=== DIE SONNE (TREND) === InpMacdFast / Slow / Signal : MACD-Einstellungen für aktive Märkte.

=== SILENT FORTRESS (SICHERHEIT) === InpStopLoss / InpTakeProfit : Harte Ziele in Punkten. InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (mindestens 400 Punkte empfohlen).

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.