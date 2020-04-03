ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Ghostforge Bloom Requiem AI (MT5)

[Untertitel: TEMA-Geschwindigkeit | Volatilität Bloom | Kryo-Stasis-Sicherheit]

Einführung Ghostforge Bloom Requiem AI ist ein Elite-Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um rasante Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Rauschen der Unentschlossenheit herauszufiltern. Es arbeitet nach einer ausgeklügelten "Lebenszyklus"-Logik: Es wartet darauf, dass der Trend geschmiedet wird(The Ghostforge), bestätigt, dass der Markt expandiert(The Bloom), und steigt genau dann ein, wenn eine Korrektur endet(The Requiem).

Version 1.00: Cryo-Stasis Core Ausgestattet mit dem "Cryo-Stasis" Sicherheitsprotokoll garantiert dieser EA eine 100%ige Marktvalidierung. Er verfügt über einen intelligenten Trailing Stop, der Änderungsversuche automatisch "einfriert", wenn sich die Spreads ausweiten ( InpMaxTrailSpread ), um Ihre Gewinne vor Broker-Manipulationen und Liquiditätslücken zu schützen.

Handelsstrategie (Die Lebenszyklus-Logik)

Die Geisterschmiede (Trend): Verwendet TEMA (Triple Exponential Moving Average), um die wahre Marktgeschwindigkeit zu bestimmen. TEMA eliminiert die Verzögerung, so dass der EA sofort auf Trendveränderungen reagieren kann. Aufwärtstrend: Preis > TEMA.

Abwärtstrend: Preis < TEMA. Die Blüte (Expansion): Überwacht die Bollinger-Bandbreite. Es wird nur gehandelt, wenn die Bänder "blühen" (sich über die InpMinBandbreite hinaus ausdehnen), um sicherzustellen, dass der Markt genug Energie hat, um eine Bewegung zu unterstützen. Das Requiem (Einstieg): Nutzt Williams %R, um das Ende eines Pullbacks zu bestimmen. Kaufauslöser: WPR steigt von überverkauft (-80) an.

Verkaufs-Trigger: WPR fällt von Overbought (-20).

Hauptmerkmale

Cryo-Stasis Trailing: Stoppt automatisch Ausstiegsmodifikationen während Perioden mit hoher Streuung, verhindert "Ungültige Stops"-Fehler und schützt erfolgreiche Trades.

Verzögerungsfreie Trend-Erkennung: TEMA bietet im Vergleich zu Standard-MAs eine überlegene Reaktionsfähigkeit und erkennt Trends früher.

Volatilitätsfilter: Vermeidet "tote" Märkte, da eine minimale Bandbreitenerweiterung erforderlich ist.

Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes dynamisches Lot Sizing basierend auf dem Kontoguthaben.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für eine zuverlässige Trendstruktur).

Symbole: Volatile Paare (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== DIE GEISTERSCHMIEDE (TREND) === InpTemaPeriod : Empfindlichkeit des Trendfilters (Standardwert 50).

=== THE BLOOM (VOLATILITÄT) === InpMinBandwidth : Für den Handel erforderliche Mindestvolatilität.

=== DAS REQUIEM (EINSTIEG) === InpWprPeriod / Levels : Einstellungen für die Pullback-Erkennung.

=== KRYO-STASIS (SICHERHEIT) === InpMaxTrailSpread : Der "Freeze"-Schwellenwert (Standardwert 300 Punkte). InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (Min 400 Punkte empfohlen).

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.