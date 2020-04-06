Golden Bitcoin Nexus

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Golden Bitcoin Nexus (MT5)

[Untertitel: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix]

Einführung Hochvolatile Assets wie Gold (XAUUSD) und Bitcoin (BTCUSD) sind der Friedhof für traditionelle statische Grid EAs. Golden Bitcoin Nexus handelt anders. Er verwendet eine "Elastic Grid"-Architektur, die von der ATR-Volatilität abgeleitet ist. Dies ermöglicht es dem System, bei massiven Marktspitzen zu atmen und bei Konsolidierungen präzise zuzuschlagen.

Version 1.30 Update: Beinhaltet einen kritischen Volume Limit Fix. Der EA begrenzt jetzt auf intelligente Weise das Ordervolumen, um das SYMBOL_VOLUME_LIMIT des Brokers zu respektieren. Dies verhindert Ausführungsfehler beim Handel mit großem Kapital oder aggressiven Martingale-Multiplikatoren.

Handelsstrategie Die Logik arbeitet in zwei unterschiedlichen Phasen:

  1. Scout-Modus (Sniper Entry): Der EA wartet auf ein hochwahrscheinliches Mean-Reversion-Setup unter Verwendung von Bollinger Bändern (Abweichung 2,0) und RSI (30/70). Er versucht, die Umkehrung sofort abzufangen.

  2. Nexus-Modus (elastische Erholung): Wenn sich der Markt gegen den Scout-Einstieg bewegt, wird das Erholungsgitter eingesetzt. Der Abstand zwischen den Aufträgen ist dynamisch (ATR * Multiplikator) und stellt sicher, dass sich das Gitter bei hoher Volatilität ausdehnt, um Abstürze zu überstehen.

Hauptmerkmale

  • Elastische Raster-Matrix: Vergessen Sie feste Pips. Die Rasterabstände passen sich den Marktgeräuschen an. Breite Abstände bei Nachrichten/Crashs, enge Abstände bei ruhigen Sitzungen.

  • Ausfallsicheres Protokoll: Harter Stop Loss basierend auf dem %-Saldo. Wenn der Drawdown den InpMaxDrawdownPct erreicht, werden alle Trades geschlossen, um das verbleibende Kapital zu erhalten.

  • Korbgewinn-Ziel: Schließt die gesamte Grid-Kette, wenn der gesamte schwebende Gewinn einen bestimmten Prozentsatz des Eigenkapitals erreicht (z. B. 1,5 %).

  • Intelligente Volumenbegrenzung: Normalisiert Martingale-Lots automatisch so, dass sie in die maximalen Volumengrenzen und Schrittgrößen des Brokers passen, um den Fehler 131 (Ungültiges Volumen) zu vermeiden.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: M15 oder H1.

  • Symbole: XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD.

  • Konto-Typ: ECN / Raw Spread / Standard.

  • Mindestguthaben: $1000 (0,01 Startlot) empfohlen für Grid-Strategien.

Eingabeparameter Bitte überprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA anzupassen:

  • === 1. KAPITAL & RISIKO KERN ===

    • InpBaseLot : Startvolumen für den ersten Handel.

    • InpEquityTargetPct : Zielgewinn zum Schließen des Korbes (% des Eigenkapitals).

    • InpMaxDrawdownPct : Notstopp. Hard Loss Limit (% des Saldos).

  • === 2. SNIPER-EINSTIEGSLOGIK ===

    • InpBB_Period / Deviation : Bollinger Bands Einstellungen für den Einstieg.

    • InpRSI_Oversold / Overbought : Trigger-Levels (Standard 30/70).

  • === 3. ELASTISCHE GITTERMATRIX ===

    • InpMaxOrders : Maximal zulässige Ebenen.

    • InpVolMultiplier : Martingale-Koeffizient (z.B. 1,4).

    • InpGrid_ATR_Mult : Abstandsmultiplikator. Höher = sichereres/breiteres Gitter.

Installationshandbuch

  1. Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter.

  2. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.

  3. Ziehen Sie den EA auf einen M15-Chart (XAUUSD oder BTCUSD).

  4. Passen Sie InpBaseLot relativ zu Ihrem Kontostand an.

  5. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

AUTOR & URHEBERRECHT
Astracodewolf - Algorithmische Handelssysteme Entwickler © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.


