Golden Bitcoin Nexus
Produktname: Golden Bitcoin Nexus (MT5)
[Untertitel: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix]
Einführung Hochvolatile Assets wie Gold (XAUUSD) und Bitcoin (BTCUSD) sind der Friedhof für traditionelle statische Grid EAs. Golden Bitcoin Nexus handelt anders. Er verwendet eine "Elastic Grid"-Architektur, die von der ATR-Volatilität abgeleitet ist. Dies ermöglicht es dem System, bei massiven Marktspitzen zu atmen und bei Konsolidierungen präzise zuzuschlagen.
Version 1.30 Update: Beinhaltet einen kritischen Volume Limit Fix. Der EA begrenzt jetzt auf intelligente Weise das Ordervolumen, um das SYMBOL_VOLUME_LIMIT des Brokers zu respektieren. Dies verhindert Ausführungsfehler beim Handel mit großem Kapital oder aggressiven Martingale-Multiplikatoren.
Handelsstrategie Die Logik arbeitet in zwei unterschiedlichen Phasen:
-
Scout-Modus (Sniper Entry): Der EA wartet auf ein hochwahrscheinliches Mean-Reversion-Setup unter Verwendung von Bollinger Bändern (Abweichung 2,0) und RSI (30/70). Er versucht, die Umkehrung sofort abzufangen.
-
Nexus-Modus (elastische Erholung): Wenn sich der Markt gegen den Scout-Einstieg bewegt, wird das Erholungsgitter eingesetzt. Der Abstand zwischen den Aufträgen ist dynamisch (ATR * Multiplikator) und stellt sicher, dass sich das Gitter bei hoher Volatilität ausdehnt, um Abstürze zu überstehen.
Hauptmerkmale
-
Elastische Raster-Matrix: Vergessen Sie feste Pips. Die Rasterabstände passen sich den Marktgeräuschen an. Breite Abstände bei Nachrichten/Crashs, enge Abstände bei ruhigen Sitzungen.
-
Ausfallsicheres Protokoll: Harter Stop Loss basierend auf dem %-Saldo. Wenn der Drawdown den InpMaxDrawdownPct erreicht, werden alle Trades geschlossen, um das verbleibende Kapital zu erhalten.
-
Korbgewinn-Ziel: Schließt die gesamte Grid-Kette, wenn der gesamte schwebende Gewinn einen bestimmten Prozentsatz des Eigenkapitals erreicht (z. B. 1,5 %).
-
Intelligente Volumenbegrenzung: Normalisiert Martingale-Lots automatisch so, dass sie in die maximalen Volumengrenzen und Schrittgrößen des Brokers passen, um den Fehler 131 (Ungültiges Volumen) zu vermeiden.
Empfehlungen
-
Zeitrahmen: M15 oder H1.
-
Symbole: XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD.
-
Konto-Typ: ECN / Raw Spread / Standard.
-
Mindestguthaben: $1000 (0,01 Startlot) empfohlen für Grid-Strategien.
Eingabeparameter Bitte überprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA anzupassen:
-
=== 1. KAPITAL & RISIKO KERN ===
-
InpBaseLot : Startvolumen für den ersten Handel.
-
InpEquityTargetPct : Zielgewinn zum Schließen des Korbes (% des Eigenkapitals).
-
InpMaxDrawdownPct : Notstopp. Hard Loss Limit (% des Saldos).
-
-
=== 2. SNIPER-EINSTIEGSLOGIK ===
-
InpBB_Period / Deviation : Bollinger Bands Einstellungen für den Einstieg.
-
InpRSI_Oversold / Overbought : Trigger-Levels (Standard 30/70).
-
-
=== 3. ELASTISCHE GITTERMATRIX ===
-
InpMaxOrders : Maximal zulässige Ebenen.
-
InpVolMultiplier : Martingale-Koeffizient (z.B. 1,4).
-
InpGrid_ATR_Mult : Abstandsmultiplikator. Höher = sichereres/breiteres Gitter.
-
Installationshandbuch
-
Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter.
-
Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.
-
Ziehen Sie den EA auf einen M15-Chart (XAUUSD oder BTCUSD).
-
Passen Sie InpBaseLot relativ zu Ihrem Kontostand an.
-
Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.