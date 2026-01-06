Neptune EA MT5

Neptun: Ein Gold-Trendfolgesystem EA

Ein professionelles Trendfolgesystem, das für XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Neptune identifiziert hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Hilfe von Multi-Faktor-Bestätigung und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen.

Entwickelt für Händler, die echte Vorteile wollen, keine Spielereien.

Einzelner Trade. Kein Raster. Kein Martingal.

Eine Position pro Richtung. Ein Handel pro Tag. Fester Stop-Loss für jeden Auftrag.

Neptune stapelt keine Positionen, verdoppelt keine Verluste und spielt nicht mit Ihrem Konto. Wenn ein Handel falsch ist, wird er geschlossen und fortgesetzt.

Einfach. Sicher. Nachhaltig.

LIVE-SIGNAL

Beobachten Sie den Neptun-Handel in Echtzeit:

h ttps:// www.mql5.com/en/signals/2351830

2025 BACKTEST-LEISTUNG

155% Rendite

85% Gewinnrate

5,3% maximaler Verlust

3,51 Gewinnfaktor

11,19 Sharpe-Ratio

Die meisten Trades schließen innerhalb von 12 Stunden

(Backtesting mit einem Startguthaben von $10.000 und einem Risiko von 2% pro Handel. Daten für das gesamte Jahr 2025)

STRATEGIE

Neptune handelt mit dem Trend, nicht gegen ihn.

Ein Handel wird nur dann ausgelöst, wenn mehrere unabhängige Bedingungen übereinstimmen, einschließlich Trendstruktur, Momentum-Bestätigung und Trendstärke-Validierung. Wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, unternimmt Neptune nichts. Qualität hat immer Vorrang vor Häufigkeit.

Sobald ein Handel eingegangen ist, verwaltet Neptune die Position aktiv. Ein Trailing-Stop sichert die Gewinne, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt. Wenn die Dynamik nachlässt, passt ein dynamisches Take-Profit-System das Ziel auf der Grundlage der sich ändernden Volatilität an und sichert die Gewinne, bevor eine Bewegung ausläuft.

Das Risiko und die Positionsgröße passen sich automatisch dem Goldpreis an, so dass das Engagement konstant bleibt, egal ob Gold bei $2.000 oder $5.000 gehandelt wird.

Selektiv und geduldig.

Wenn Gold im Trend liegt, gewinnt Neptun.

TRANSPARENZ

So etwas wie einen perfekten EA gibt es nicht.

Neptune ist für momentumgesteuerte Goldmärkte konzipiert. Er ist nicht darauf ausgelegt, Trades durch ausgedehnte Flat- oder Low-Volatility-Bedingungen zu erzwingen, die einen Großteil des Marktes vor Dezember 2024 beherrschten.

Anstatt Zeit damit zu verbringen, ein System für ein veraltetes Marktverhalten zu entwickeln, wurde Neptune für die Bedingungen entwickelt, unter denen Gold heute gehandelt wird.

Es gibt keinen Historienleser oder eine Manipulation der Backtest-Daten. Was Sie beim Testen sehen, ist die gleiche Logik, die der EA live ausführt.

Wenn sich die Marktbedingungen ändern, wird sich Neptune anpassen. Wir glauben nicht, dass das ein Zeichen von Schwäche ist. Sondern vielmehr ein Zeichen dafür, wie echte Handelssysteme funktionieren.

NÄCHSTES

SELL-Modus geplant für v1.1

VORAUSSETZUNGEN

MT5

XAUUSD (funktioniert mit jeder Maklerbenennung)

M30 Zeitrahmen

Keine festgelegten Dateien erforderlich. Stellen Sie das Risiko ein und starten Sie.

Aufgrund der minimalen Lot-Größen der Broker, werden kleinere Konten ein höheres Risiko pro Handel haben.

$2,000+ reguläres Konto (für 2% Risiko)

$1,000+ reguläres Konto (für 4% Risiko)

$100+ Cent-Konto (für volle Risikokontrolle bei kleinerem Kapital)

Es wird empfohlen, die Standardeinstellungen beizubehalten und eine Neuinitialisierung des EA während der aktiven Handelszeiten zu vermeiden. Standardmäßig arbeitet Neptune zwischen 01:00 und 19:00 Uhr Brokerzeit.

UNTERSTÜTZUNG

Vollständige Dokumentation enthalten

Direkter Support über MQL5-Nachrichten

Aktive Gemeinschaft von 100+ Tradern

Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, um das Handbuch und den Zugang zur Community zu erhalten. Kontaktieren Sie mich auch, wenn Sie zusätzliche Lizenzaktivierungen benötigen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA wurde für die aktuellen Marktbedingungen entwickelt und muss möglicherweise aktualisiert werden, wenn sich die Märkte weiterentwickeln. Testen Sie immer zuerst auf einer Demo. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.