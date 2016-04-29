Veröffentlichen eines Produkts im Market

Der Markt bietet einzigartige Möglichkeiten für die Entwickler von analytischen Systemen und Handelsrobotern:

Zugang zu einer großen Öffentlichkeit

Präsentieren Sie Ihr Produkt auf dem Markt und Sie erreichen ein riesiges Publikum von potentiellen Kunden. Ihre Anwendung wird in allen Client-Terminals des MetaTraders sowie in der MQL5.community mit hohem täglichen Nutzeraufkommen präsentiert.





Präsentieren Sie Ihr Produkt auf dem Markt und Sie erreichen ein riesiges Publikum von potentiellen Kunden. Ihre Anwendung wird in allen Client-Terminals des MetaTraders sowie in der MQL5.community mit hohem täglichen Nutzeraufkommen präsentiert. Softwareschutz

Ein Programm kann nur auf der MetaTrader-Plattform und auf der MQL5.com-Website erworben werden. Beim Kauf wird für jeden Nutzer eine spezielle Produktversion mit einem zusätzlichen Schutz erstellt. Das Produkt ist an den Computer gebunden, auf dem es erworben wurde, und kann daher nur auf diesem speziellen Computer ausgeführt werden. Selbst wenn ein unbefugter Nutzer eine gekaufte Datei erhalten hat, kann er sie nicht verwenden oder weiterverkaufen.



Der Vorgang, bei dem eine Anwendung an einen Computer gebunden wird, heißt Aktivierung. Jedes Produkt verfügt über mindestens fünf Aktivierungen, die erforderlich sein können, wenn der Käufer den PC wechselt, das System neu installiert usw. Ein Verkäufer kann die Anzahl der verfügbaren Aktivierungen nach eigenem Ermessen zusätzlich erhöhen.



Die Aktivierung bindet ein Produkt nicht an ein bestimmtes Handelskonto. Der Käufer kann es bei jedem beliebigen Broker nutzen, sodass sowohl die Interessen des Verkäufers als auch die seiner Kunden gewahrt bleiben.





Ein Programm kann nur auf der MetaTrader-Plattform und auf der MQL5.com-Website erworben werden. Beim Kauf wird für jeden Nutzer eine spezielle Produktversion mit einem zusätzlichen Schutz erstellt. Das Produkt ist an den Computer gebunden, auf dem es erworben wurde, und kann daher nur auf diesem speziellen Computer ausgeführt werden. Selbst wenn ein unbefugter Nutzer eine gekaufte Datei erhalten hat, kann er sie nicht verwenden oder weiterverkaufen. Der Vorgang, bei dem eine Anwendung an einen Computer gebunden wird, heißt Aktivierung. Jedes Produkt verfügt über mindestens fünf Aktivierungen, die erforderlich sein können, wenn der Käufer den PC wechselt, das System neu installiert usw. Ein Verkäufer kann die Anzahl der verfügbaren Aktivierungen nach eigenem Ermessen zusätzlich erhöhen. Die Aktivierung bindet ein Produkt nicht an ein bestimmtes Handelskonto. Der Käufer kann es bei jedem beliebigen Broker nutzen, sodass sowohl die Interessen des Verkäufers als auch die seiner Kunden gewahrt bleiben. Kostenlose Testversionen

Der Markt bietet einen vorgefertigten Mechanismus, um die Fähigkeiten der vorgestellten Anwendungen zu demonstrieren. Jedes veröffentlichte Produkt wird mit einer kostenlosen Version geliefert, die nur im Strategietester ausgeführt werden kann. Diese Option ermöglicht es den Nutzern, die erklärten Eigenschaften und die Leistung jeder Anwendung vor dem Kauf zu testen. Testversionen können nicht auf einem Chart in Terminals ausgeführt und somit nicht für den Handel verwendet werden. Die Interessen der Entwickler werden gewahrt, und niemand muss eine Katze im Sack kaufen.





Der Markt bietet einen vorgefertigten Mechanismus, um die Fähigkeiten der vorgestellten Anwendungen zu demonstrieren. Jedes veröffentlichte Produkt wird mit einer kostenlosen Version geliefert, die nur im Strategietester ausgeführt werden kann. Diese Option ermöglicht es den Nutzern, die erklärten Eigenschaften und die Leistung jeder Anwendung vor dem Kauf zu testen. Testversionen können nicht auf einem Chart in Terminals ausgeführt und somit nicht für den Handel verwendet werden. Die Interessen der Entwickler werden gewahrt, und niemand muss eine Katze im Sack kaufen. Zahlungsunterstützung

Der Markt als Service bietet einen vorgefertigten Mechanismus, der es Ihnen ermöglicht, Zahlungen für Ihre Produkte sicher zu akzeptieren. Das System unterstützt Kreditkarten und gängige Geldbörsen. Die Zahlung erfolgt, abzüglich der Servicegebühr, auf das interne Konto des Verkäufers, von dem das Geld jederzeit bequem abgehoben werden kann.



Alle Vorteile des Dienstes können in zwei einfachen Schritten genutzt werden: Registrieren Sie sich als Verkäufer und veröffentlichen Sie Ihre Anwendung als Marktprodukt.





Registrierung als Verkäufer

Führen Sie das einfache Registrierungsverfahren durch, um den Verkäuferstatus zu erhalten. Der Registrierungsvorgang ist vollständig automatisiert und dauert nicht länger als fünf Minuten.



Gehen Sie in den Bereich Verkäufer Ihres Profils, lesen Sie die Service-Regeln und akzeptieren Sie sie:





Um Ihre Identität zu überprüfen, machen Sie ein Foto und laden eines der akzeptierten Dokumente hoch. Sie sollten ein aktuelles Foto hochladen. Bitte beachten Sie, dass eingescannte Kopien nicht akzeptiert werden. Das Foto muss von guter Qualität sein und das Dokument vollständig und mit lesbaren Informationen zeigen.

Im nächsten Schritt machen Sie ein Foto mit diesem Dokument in der Hand, wie in der Abbildung unten dargestellt.









Die Überprüfung des Dokuments dauert nur wenige Minuten. Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung über die Website, per E-Mail und SMS. Nach der Anmeldung erscheint ein entsprechendes Symbol neben Ihrem Namen in Ihrem Profil.









Produktvorbereitung: Allgemeine Informationen

Gehen Sie in den Markt und klicken Sie auf "Produkt hinzufügen". Geben Sie allgemeine Informationen über das Produkt ein, z. B. den Namen, den Programmtyp, die Kategorie und den Preis.





Achten Sie auf folgende Punkte:

Geben Sie Ihrem Produkt einen aussagekräftigen Titel, der seine Idee widerspiegelt. Verwenden Sie keine Abkürzungen und nicht zu viele Großbuchstaben. Der Produkttitel darf keine Erwähnung von Geld oder irgendwelche Gewinnversprechen enthalten. Der Titel darf nicht auffällig sein.

Füllen Sie unbedingt das Feld Expert Advisor/Indicator/Utility Type aus, je nach der Funktionsweise Ihres Programms. Potenzielle Käufer verwenden Typen als Filter bei der Suche nach Produkten.

Eine kurzfristige Mietoption gegen eine geringe Gebühr kann sich positiv auf den Produktverkauf auswirken. Diese Option ermöglicht es den Nutzern, die Leistung Ihres Produkts unter realen Bedingungen zu testen, bevor sie die unbeschränkte Version kaufen.

Nachdem Sie die allgemeinen Informationen angegeben haben, wählen Sie Hinzufügen und fahren mit der Eingabe der Produktdetails fort. Der Fortschritt wird in einem Pop-up-Fenster zum Befehl "Zur Prüfung einreichen" angezeigt.





Produktvorbereitung: Logo

Laden Sie das Produktlogo hoch. Ein Logo ist das Gesicht Ihres Produkts, das den Nutzern den ersten Eindruck vermittelt. Das Logo sollte gut gestaltet sein und die Hauptidee des Produkts widerspiegeln.





Sie benötigen Bilder in drei verschiedenen Größen: 200x200, 140x140 und 60x60. So wird das Logo in allen Auslagen richtig angezeigt.

Wenn Sie nur ein Bild in der Größe 200x200 haben, können Sie die automatische Generierung anderer Größen wählen. Wählen Sie die Option "From big logo" (Von großem Logo), um alle erforderlichen Größen zu erzeugen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, alle Varianten selbst zu erstellen, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Die Produkte in den Marktvitrinen werden auf einem weißen Hintergrund angezeigt, daher empfiehlt es sich, einen kontrastierenden Logohintergrund zu verwenden.







Das Logo darf keine Abbildungen von Geld oder Wertgegenständen in irgendeiner Form enthalten. Weitere Tipps zur Vorbereitung von Logos finden Sie unter Tipps für eine effektive Produktpräsentation auf dem Markt.

Produktvorbereitung: Beschreibung

Beschreiben Sie Ihr Produkt im Abschnitt "Beschreibung". Sie können zum Beispiel eine Beschreibung der Handelsstrategie, der Risikomanagement-Methoden und der Systemparameter, die in einem Expert Advisor verwendet werden, einfügen. Sie können Ihre Produktpräsentation noch verbessern, indem Sie einen Link zu einer Kontoüberwachung hinzufügen, um Ihren potenziellen Käufern zu zeigen, wie der Roboter unter realen Bedingungen funktioniert.





Wir empfehlen, Produktbeschreibungen in allen auf MQL5.com verfügbaren Sprachen hinzuzufügen. Dies wirkt sich in der Regel positiv auf den Verkauf aus. Die Mitglieder der Community sprechen verschiedene Sprachen. Je mehr Sprachen Sie also anbieten, desto mehr potenzielle Käufer nehmen Ihr Produkt zur Kenntnis. Stellen Sie Informationen in der Sprache bereit, die die Nutzer verstehen. Übersetzungen können Sie über den Freelance Service in Auftrag geben.



Ihre Produktbeschreibung sollte den Serviceregeln entsprechen:

Verwenden Sie keine Icons oder Emojis. Halten Sie die Beschreibung einfach und schlank.

Verwenden Sie nicht zu viele verschiedene Textstile. Erstellen Sie eine leicht lesbare Beschreibung.

Verwenden Sie keine Links zu Ressourcen Dritter. Wenn Sie weitere Informationen über Ihr Produkt bereitstellen möchten, veröffentlichen Sie zusätzliche Details in einem Blog und fügen Sie einen Link dazu in die Hauptbeschreibung ein.

Garantieren oder versprechen Sie keine Gewinne, sondern geben Sie eine Beschreibung in normalem Ton.

Verwenden Sie keine Messenger-Links von Drittanbietern für den Kundensupport; verwenden Sie stattdessen die integrierten Chats.

Die Beschreibung sollte einfach zu verstehen sein. Das Hauptziel des Angebots ist es, den Kunden das beste Nutzungserlebnis anzubieten. Weitere Einzelheiten zu Produktbeschreibungen finden Sie in den folgenden Artikeln: Die Berechnung der Bewertung eines Marktproduktes berücksichtigt jetzt die Qualität der Beschreibung

Tipps für eine wirkungsvolle Produktpräsentation auf dem Markt





Produktvorbereitung: Screenshots

Laden Sie Screenshots hoch, um zu zeigen, wie das Produkt funktioniert. Für einen Handelsroboter können Sie Backtesting-Ergebnisse und Statistiken aus dem Strategietester oder Kontoberichte hinzufügen. Für Indikatoren/Panels können Screenshots von Charts aus dem Terminal beigefügt werden.













Wenn Sie mehrere Screenshots haben, können Sie diese nach dem Hochladen manuell neu anordnen, indem Sie sie an die gewünschte Position ziehen.

Für alle Sprachversionen werden dieselben Screenshots verwendet, sie sollten also auf Englisch sein.

Screenshot-Anforderungen: minimale Größe — 720 Pixel auf mindestens einer Seite, GIF, PNG, JPG oder JPEG-Format.

In diesem Abschnitt können Sie auch YouTube-Links hinzufügen, um die Funktionsweise Ihres Produkts in einem Video zu demonstrieren. Für jede Sprachversion kann ein separater Videolink hinzugefügt werden.







Produktvorbereitung: Versionen

Im Abschnitt Versionen laden Sie die kompilierte Produktdatei hoch, EX4 oder EX5. Weitere Produkt-Updates sollten ebenfalls über diesen Bereich hochgeladen werden.









Überprüfen Sie vor dem Hochladen die Programmeigenschaften im Code, die mit der Direktive #property definiert werden. Die Eigenschaften müssen die Dateiversion im Format [Haupt-Version].[Unter-Version] enthalten. Diese Version muss jedes Mal erhöht werden, wenn Sie neue Produktdateien hochladen. Bitte beachten Sie, dass es keine kategoriale Trennung für die Unter-Versionen gibt. 1.01 und 1.1 bedeuten die gleiche erste unter-Version.



Darüber hinaus empfehlen wir, die folgenden Angaben in die Eigenschaften aufzunehmen: eine kurze Beschreibung des Programms, einen Link zur vollständigen Beschreibung und ein Logo (im ICO-Format). Auf diese Weise erhält das Produkt ein fertiges Aussehen und bietet gleichzeitig alle notwendigen Informationen an Ort und Stelle.

#property copyright "Visit product page" #property link "https://www.mql5.com/en/market/product/41" #property version "1.00" #property description "The trade strategy is based on three moving averages. To determine the trend, it uses three exponentially smoothed moving averages: FastEMA, MediumEMA and SlowEMA. "

Diese Informationen werden dann beim Programmstart in Terminals angezeigt:











Ein Produkt kann nur als eine EX4- oder EX5-Datei präsentiert werden. Alle zusätzlichen Dateien, die für den Betrieb des Produkts erforderlich sind, wie z.B. Indikatoren, Bilder und Töne, müssen in Resourcen enthalten sein.

Programmbeschreibung, Meldungen und Namen der Eingabeparameter müssen in englischer Sprache sein. Sie können Dienste nutzen, die die Rechtschreibung Ihres englischen Textes überprüfen, zum Beispiel http://www.spellcheck.net/.

Um eine zuvor hochgeladene Datei zu ersetzen, wählen Sie rechts daneben.





Automatische Programmüberprüfung

Die hochgeladene Datei wird sofort zur automatischen Validierung gesendet. Dies beinhaltet eine grundlegende Qualitätskontrolle:

Erkennung von Programmierfehlern, wie z. B. fehlende Prüfungen der Handelsbedingungen, Nullteilungsfehler, übermäßiger Ressourcenverbrauch usw.

Bei Handelsrobotern prüft das System, ob sie irgendwelche Handelsoperationen durchführen.

Während der Prüfung wird das Programm mehrmals im Strategietester mit verschiedenen Handelsbedingungen, Symbolen und Zeitrahmen ausgeführt.

Dies dauert in der Regel nicht länger als 10 Minuten. Der Prüfstatus wird im Fortschrittsfenster der Veröffentlichung angezeigt:





Die Prüfergebnisse werden im Bericht aufgeführt.

Wenn Fehler entdeckt werden, erhalten Sie private Nachrichten.





In diesem Fall sollten Sie den Prüfbericht überprüfen und Fehler beheben:





Für weitere Informationen zu den Fehlern und deren Behebung lesen Sie bitte den Artikel „Welche Überprüfungen der Handelsroboter vor der Veröffentlichung in Market bestehen soll".

Die Programme werden mit Kursen und der Handelsumgebung vom MetaQuotes-Demo-Server getestet. Wenn Sie das Problem auf Ihrem Konto nicht reproduzieren können, eröffnen Sie ein Demokonto auf unserem Server und überprüfen Sie es.

Veröffentlichen des Produkts

Nachdem Sie die automatischen Prüfungen bestanden haben, ist Ihr Produkt bereit für die Veröffentlichung. Bevor Sie Ihr Produkt veröffentlichen, müssen Sie noch einmal die Service-Regeln lesen und akzeptieren. Diese Regeln verbieten insbesondere Produkte, die Gewinnversprechen enthalten.







Nach der Veröffentlichung wird Ihr Produkt den Nutzern über das MQL5.com-Website und in MetaTrader-Handelsterminals präsentiert und steht ihnen zur Verfügung.





Sie können Ihr Produkt weiter verbessern, indem Sie neue Funktionen hinzufügen und von Nutzern gemeldete Fehler beheben.

Der Markt bietet einen praktischen Mechanismus für die Verteilung neuer Versionen. Sobald Sie ein Update veröffentlichen, werden alle Ihre Kunden über private Nachrichten benachrichtigt und können es über das MetaTrader-Terminal installieren.



Um eine neue Version hochzuladen, gehen Sie in den Bereich Versionen.





Fügen Sie Beschreibungen für Produktaktualisierungen in so vielen Sprachen wie möglich hinzu. Sie informieren Ihre Kunden über neue Funktionen und erhalten mehr Bewertungen, während potenzielle Kunden sehen, dass sich Ihr Projekt ständig weiterentwickelt.

Verkaufs- und Download-Statistiken

Öffnen Sie den Bereich Statistik, um die Verkaufs- und Download-Statistiken für Ihr Produkt einzusehen.





Außerdem enthält dieser Abschnitt eine Gewinnkurve und die geografische Verteilung des Umsatzes.







Profitieren Sie von den Chancen, die der Markt Ihnen bietet

Der Markt bietet einen bequemen Ort für den Kauf und Verkauf von Handelsanwendungen für die MetaTrader-Plattform.

Kunden können sicher sein, dass gekaufte Programme keinen bösartigen Code enthalten, und können die Leistungsfähigkeit der Programme mit Testversionen überprüfen.

Entwickler können von einem fertigen Markt-Ökosystem profitieren, das Zugang zu einem großen Publikum, einem Lizenzierungsmechanismus und einem Zahlungssystem bietet.

Bieten Sie Ihre Anwendungen Händlern aus aller Welt an und nutzen Sie dabei die ultimative, technische Infrastruktur, die der Dienst bietet.